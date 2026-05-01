2 мая в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Балтика» и «Рубин». Начало встречи — в 16:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Балтика — Рубин с коэффициентом для ставки за 3.50.
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградская команда занимает 5-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе после 27-и туров. «Балтика» отстает от тройки лидеров на 3 пункта.
На своем поле команда сумела набрать 26 очков из 39-и возможных. По этому показателю «Балтика» занимает 6-е место в лиге.
Последние матчи: В прошедшем поединке калининградцы уступили «Акрону» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 54-й минуте. Матчем ранее «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» (1:1).
Команда Андрея Талалаева не может победить в РПЛ на протяжении 5-и последних матчей. За этот отрезок «Балтика» 4 раза сыграла вничью и однажды уступила.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Не сыграет: Цивич (повреждение).
Состояние команды: «Балтика» проводит феноменальный сезон. Со скромным составом калининградцы замыкают пятерку лидеров чемпионата, всерьез претендуя на тройку лучших по итогам сезона.
В нынешнем сезоне «Балтика» уже встречалась с «Рубином» в Казани, где разгромила соперника со счетом 3:0. Получится ли на сей раз доставить проблемы казанцам? На своем поле калининградцы будут пытаться доминировать.
«Рубин»
Турнирное положение: Казанская команда на протяжении нескольких сезонов является крепким середняком в РПЛ. После 27-и туров «Рубин» занимает 7-е место в таблице с 39-ю очками в активе.
Команда уже вряд-ли сможет побороться за топ-5 по итогам сезона. Осталось всего 3 матча до конца чемпионата, а отставание от 5-й строчки составляет семь баллов.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (0:0), а до этого обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0, забив победный гол на 19-й минуте.
«Рубин» не проигрывает в РПЛ на протяжении 8-и последних матчей. За этот отрезок казанская команда по 4 раза выиграла и сыграла вничью.
Не сыграют: Иву, Швец (травмы) и Вуячич (перебор желтых карточек).
Состояние команды: После зимней паузы «Рубин» стал регулярно набирать очки. После прихода Франка Артиги на пост главного тренера команда преобразилась и показывает неплохой уровень игры.
Стоит отметить, что в гостях «Рубин» выступает хуже, нежели дома. Казанцы сумели набрать 13 очков из 39-и возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 10-е место в лиге.
Статистика для ставок
- В последних 8-и встречах РПЛ «Балтика» проиграл только 1 раз
- «Рубин» не проигрывает в РПЛ на протяжении 8-и последних матчей
- В прошедшей очной встрече «Балтика» обыграла «Рубин» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Балтике» с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа «Рубина» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.
Прогноз: Можно предположить, что комадны сыграют вничью. «Рубин» сможет противостоять «Балтике» на чужом поле.
Ставка: Ничья за 3.50.
Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет.
Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.30.