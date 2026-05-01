2 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Ланс». Начало игры — в 22:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ницца — Ланс с коэффициентом для ставки за 2.85.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» борются за выживание в элите.  Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» на 5 очков опережает опасную зону.  Вот только проигрывает команда каждый второй свой матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Орлята» не уступили «Марселю» (1:1).

До того команда переиграла «Страсбург» (2:0).  А вот поединок с «Лиллем» завершился сухим паритетом.

В пяти своих последних матчах «Ницца» добыла одну победу.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Орлята» нынче выглядят вполне прилично.  Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Ницца» традиционно удачно противостоит «Лансу».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» еще сражаются за чемпионство.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланс» на 6 очков отстает от ПСЖ.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кроваво-золотые» не сумели одолеть «Брест» (3:3).

До того команда вчистую переиграла «Тулузу» (4:1).  Плюс ранее она расправилась с тем же соперником (3:2).

При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче выглядят довольно выгодно.  До последней ничьей они победили 3 раза подряд.

При этом «Ланс» в среднем пропускает фактически один мяч за матч.  А вот на выезде команда разжилась 24 очками в 15 матчах.

«Кроваво-золотые» постараются, как минимум, застолбить за собой вторую позицию.  Плюс команда крайне немиролюбива, расписав всего 3 паритета.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ланс» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75.  Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Ланс» нынче прибавил в плане игры и результатов, тогда как «орлята» пропускают уж чересчур часто.

2.85Фора «Ланса» -1.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

2.25Обе не забьютСтавка на матч #2Поставить
Ставка: Обе не забьют за 2.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Ницца» в среднем пропускает 2 гола за матч
  • «Кроваво-золотые» не проигрывали в 4 своих последних матчах
  • «Ланс» относительно продуктивно выступает на чужих полях
  • «Ницца» дома выиграла всего 4 раза в 15 матчах
  • «Ланс» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей