прогноз на Примеру, ставка за 2.30

2 мая в рамках 34-го тура испанской Примеры сыграют «Осасуна» и «Барселона». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Осасуна — Барселона с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Осасуна»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за еврокубки по итогам сезона. «Осасуна» после 33-х туров занимает 9-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе.

Команда отстает от топ-6 в лиге всего на два балла — вся борьба еще впереди. К тому же, «Осасуна» неплохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 5-е место.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Севилью» со счетом 2:1, забив победный гол на 90+9-й минуте. Матчем ранее «Осасуна» уступила «Атлетику» из Бильбао (0:1).

В прошедших 5-и встречах команда проиграла только один раз, а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот период «Осасуна» забила 6 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Бенито и Миноз (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Осасуна» проводит неплохой сезон, а в последнее время команда стабильно набирает очки, всерьез претендуя на зону еврокубков. Получится ли пробиться в топ-6? Большой вопрос...

Лучшим бомбардиром «Осасуны» в нынешнем сезоне является 34-летний нападающий Анте Будимир. За 32 встречи в рамках Примеры форвард забил 16 голов, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Барселона»

Турнирное положение: Команда уверенно ощущает себя на вершине таблицы в Примере за 5 туров до конца сезона. После 33-х туров «Барселона» занимает 1-е место в таблице с 85-ю очками в активе.

«Сине-гранатовые» опережают мадридский «Реал» на 11 пунктов, «сливочным» будет очень тяжело догнать каталонцев. К тому же, «Барселона» лучшая команда в лиге по результатам гостевых встреч.

Последние матчи: В прошедшей встрече Примеры команда обыграла «Хетафе» (2:0), а до этого «Барселона» одержала победу над «Сельтой» со счетом 1:0, забив победный гол на 40-й минуте.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Барселона» сумела забить 9 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграют: Кунде (перебор желтых карточек) и Ламин Ямаль (травма бедра).

Состояние команды: «Барселона» конфортно себя ощущает на 1-й строчке, выступая без больших провалов. К тому же, «сине-гранатовые» вылетели из Лиги чемпионов, теперь они сосредоточатся на Примере.

В последних 5-и очных встречах «Барселона» четырежды обыграла «Осасуну» и однажды проиграла. Получится ли на сей раз у «сине-гранатовых» добиться победы? На чужом поле каталонцы также выступают очень мощно.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Барселоне» с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.95, а победа «Осасуны» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.855 и 2.35

Прогноз: «Осасуна» сможет начать встречу активно, забив минимум один гол уже в 1-м тайме.

2.30 Индивидуальный тотал «Осасуны» 0.5 больше в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Осасуны» 0.5 больше в 1-м тайме за 2.30.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

1.85 Тотал 3 больше.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.85.