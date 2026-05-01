Первый матч полуфинала Лиги Европы между «Ноттингем Форест» и «Астон Виллой» не был похож на матч, который будут пересматривать ради красоты футбола. Это была плотная игра с небольшим количеством моментов и ощущением, что любая ошибка может решить её судьбу. «Форест» выиграл благодаря пенальти Криса Вуда, а «Вилла» уехала с «Сити Граунд» раздражённой: матч долго шёл по плану Унаи Эмери, но один странный жест Люки Диня всё перевернул.

Результат матча Ноттингем Форест Ноттингем 1:0 Астон Вилла Бирмингем 1:0 Крис Вуд 71' пен. Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Никола Миленкович, Морато, Неко Уильямс, Ола Эйна ( Зак Эбботт 75' ), Омари Хатчинсон, Николас Домингес, Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Игор Жезус ( Райан Йейтс 90' ), Крис Вуд Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь ( Дуглас Луис 78' ), Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия ( Ян Матсен 79' ), Джон МакГинн ( Джейдон Санчо 79' ), Юри Тилеманс, Амаду Онана ( Ламаре Богард 55' ), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс Жёлтая карточка: Юри Тилеманс 78' (Астон Вилла)

Статистика матча 5 Удары в створ 4 3 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 5 Угловые удары 7 2 Офсайды 0 7 Фолы 11

Результат для «Фореста» — почти идеальный. Команда Витора Перейры всё ещё не решила свои проблемы в АПЛ, но после 5:0 с «Сандерлендом» получила небольшое преимущество в борьбе за выживание и смогла выставить максимально сильный состав. Несмотря на травмы Мурильо, Хадсона-Одои, Сангаре, Куньи, Савоны и Ндойе, хозяева вышли с серьёзным намерением получить преимущество перед поездкой на «Вилла Парк». «Астон Вилла» тоже не выглядела командой, которая приехала за ничьей любой ценой. Эмери вернул в старт Амаду Онана рядом с Юри Тилемансом, и до пенальти гости во многом контролировали эмоциональную температуру игры. Они двигали мяч, поднимали фулбэков и регулярно находили подходы к штрафной.

Первый тайм получился равным. «Форест» пытался подключать Моргана Гиббс-Уайта, искать Криса Вуда и Игора Жезуса, давить через энергичный центр. «Вилла» отвечала более спокойным выходом через Тилеманса, Онана и фланги. Уже в начале Штефан Ортега вытащил удар Тилеманса, который летел в верхний угол. Потом вратарь «Фореста» справился и с ударом Моргана Роджерса, а после перерыва успел среагировать на попытку Олли Уоткинса подправить мяч в ворота.

Но главный момент до пенальти всё равно был у хозяев. На 33-й минуте «Форест» разыграл самую чистую атаку матча: Эллиот Андерсон тонко забросил за спину обороне, Гиббс-Уайт успел к мячу и прострелил в центр, где Игор Жезус бил почти наверняка. А Эмилиано Мартинес сделал сейв, который может остаться одним из главных эпизодов всей полуфинальной дуэли. Он сместился от ближней штанги к центру, успел сложиться и левой рукой спас для «Виллы» временную ничью.

Эпизод с рукой Диня выглядел особенно нелепо именно потому, что не случился после давления, паники или отчаянной попытки заблокировать удар. Мяч после подачи Гиббс-Уайта вроде бы уходил за лицевую, и француз, как часто делают защитники, поднял руки, будто заранее показывая: всё, эпизод закончен, мяч вышел. Но Омари Хатчинсон не согласился — он дотянулся до мяча у линии, сохранил его в поле, а дальше мяч попал в поднятую руку Диня.

Сначала арбитр Жоау Пинейру не поставил пенальти, потому что бригада, судя по всему, решила, что мяч уже покинул поле. Но ВАР проверил момент, выяснил, что мяч полностью линию не пересёк, а значит, игра продолжалась. После просмотра у монитора пенальти стал неизбежным — не самый сложный для трактовки фол. Очень болезненная ошибка для самого Диня, после которой «Форест» получил подарок, которого в такой закрытой игре мог и не дождаться.

Вуд забил 200-й гол в карьере

Крис Вуд подошёл к точке в матче, где до этого Мартинес уже успел показать, что его пробить непросто. Но удар у новозеландца получился идеальным, прямо в верхний угол и без шансов для вратаря. «Сити Граунд» взорвался, а Вуд достиг символичной отметки в 200 голов за карьеру.

Для страйкера «Фореста» сезон получился очень сложным. Долгая травма колена выбила Вуда почти на полгода, и возвращение совпало с моментом, когда «Ноттингему» отчаянно нужны были люди. В прошлом сезоне его 20 голов стали одной из причин, почему клуб вообще оказался в Европе. Сейчас он уже забил в разгромной победе над «Сандерлендом», а теперь добавил первый еврокубковый гол после октябрьского матча с «Мидтьюлланном». Именно этот мяч в итоге может оказаться намного важнее, чем просто цифра в личной статистике.

Вуд ценен для «Фореста» не только как пенальтист, он даёт команде понятную точку опоры в атаке. В матчах, где мало пространства и много единоборств, такой форвард позволяет не распадаться на рывки Гиббс-Уайта и Хатчинсона. Вуда можно искать длинной передачей, через него можно продлить атаку, на него можно грузить в штрафную, даже если не держишь мяч. Против «Виллы» это особенно важно: команда Эмери хорошо держит структуру и редко позволяет сопернику разгоняться по центру.

При этом «Форесту» не стоит делать вид, будто он полностью переиграл «Виллу». Да, победа заслуженная с точки зрения дисциплины и того, как команда использовала шанс. Но матч был близким. Ортеге приходилось вступать в игру, «Вилла» временами спокойно проходила в атакующую треть, а потеря Онана после перерыва не стала для гостей разрушительной. Разница между 0:0 и 1:0 в таком случае вообще не говорит о преимуществе, а лишь подсвечивает конкретный эпизод, где один игрок доработал до конца.

У «Виллы» есть поводы злиться, но главная проблема не в пенальти

После такого матча «Астон Вилла» неизбежно будет вспоминать не только руку Диня. В первом тайме Эллиот Андерсон жёстко въехал в голеностоп Уоткинсу и избежал наказания, хотя повтор выглядел неприятно. Форвард потом сам ответил корпусом, тоже без карточки. Эмери и его штаб наверняка отметят этот эпизод: если бы «Форест» остался в меньшинстве, матч мог пойти совсем иначе. Однако сводить поражение только к судейству было бы слишком удобно. У «Виллы» хватало моментов, чтобы хотя бы забить первой, команда не провалилась и не выглядела растерянной, но ей не хватило остроты. Это важная деталь для Эмери: его команды обычно хороши в двухматчевых дуэлях, но теперь «Форест» получил минимальное преимущество без необходимости забивать на «Вилла Парк».

Для самой «Виллы» этот полуфинал — ещё и проверка статуса. Команда уже давно строится вокруг устойчивого костяка: несколько игроков из нынешнего состава начинали ещё первый матч Эмери в 2022 году. За это время клуб добрался до полуфинала Лиги конференций, вышел в Лигу чемпионов, закрепился среди серьёзных команд АПЛ, но трофея всё ещё нет. Уоткинс перед игрой говорил, что для этой группы игроков нынешняя европейская кампания может быть последним шансом что-то выиграть вместе. После 0:1 в Ноттингеме эти слова стали восприниматься тяжелее.

Унаи Эмери остаётся тренером, которому в Лиге Европы доверяют почти автоматически. Четыре победы в турнире трудно забыть, но даже его опыт не отменяет того, что через неделю «Вилле» надо не просто сыграть лучше, а перебить команду, которая получила возможность выстроить матч от преимущества. Вопрос в том, будет ли у «Астон Виллы» достаточно качества в штрафной, чтобы снова пролететь мимо финала.

«Форест» мечтает всё более конкретно

1:0 — опасное преимущество, но для «Ноттингем Форест» оно выглядит ценным. Команда Перейры не обязана ехать на «Вилла Парк» и играть в открытую, теперь она может без зазрения совести искать Вуда в переходах, использовать стандарты и ждать, когда хозяева начнут торопиться. Это не гарантия финала, но это прекрасная стартовая позиция.

Особенно важно, что «Форест» снова продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах. Сейчас это уже девять матчей — лучший отрезок сезона. Для команды, которая параллельно думает о выживании в АПЛ, такой матч может стать эмоциональным зарядом. Перед ответкой ещё будет выезд к «Челси», а ситуация снова может стать опасной, если конкуренты наберут очки. Но первый матч с «Виллой» показал, что Перейра не собирается выбирать между выживанием и мечтой.