прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.10

1 мая в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Бёрнли». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лидс — Бёрнли с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» на 6 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Павлины» уступили «Челси» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда подписала мировую с «Борнмутом» (2:2). А вот поединок с «Вулверхэмптоном» завершился уверенной викторией (3:0).

В пяти своих последних матчах «Лидс» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Павлины» нынче не столь стабильны в плане игры и результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Лидс» традиционно неудачно противостоит «Бёрнли». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Бордовые» уже оформили вылет в Чемпионшип. Команда пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Бёрнли» набрал всего 20 очков в 34 матчах. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бордовые» были биты «Манчестер Сити» (0:1).

До того команда по всем статьям уступила «Ноттингем Форесту» (1:4). А вот чуть ранее она проиграла еще и «Брайтону» (0:2).

При этом «Бёрнли» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бордовые» нынче выглядят крайне убого. Команда уступила четыре раза кряду.

При этом «Бёрнли» уже больше четырех лет не проигрывает «Лидсу». А вот пропускает команда в среднем два гола за матч.

Команда крайне неудачно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала лишь 9 зачетных баллов в 17 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лидс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Бордовые» уже откровенно доигрывают чемпионат, да и «павлины» намерены застолбить за собой место в элите на грядущий сезон.

2.10 Фора «Лидса» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Лидса» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой половине встречи соперники разойдутся миром.

2.50 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.50

