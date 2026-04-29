«Шахтёр» из Украины сыграет против английского «Кристал Пэласа» в первом матче полуфинала Лиги конференций. Поединок пройдёт 30 апреля, начало — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Шахтёр — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 3.85.
«Шахтёр»
Путь в плей-офф: В 1/8 финала Лиги конференций донецкий клуб преодолел барьер в лице польского «Леха», переиграв соперника на выезде со счётом 3:1. В домашней игре «Шахтёр» уступил команде из Польши (1:2).
В четвертьфинале еврокубка «горняки» в двухматчевой дуэли оказались сильнее АЗ из Нидерландов (3:0 — победа дома, 2:2 — ничья в гостях).
Последние матчи: После матчей с АЗ в Лиге конференций «Шахтёр» провёл три матча в украинской Премьер-лиге, переиграв «Полесье» (1:0), «Зарю» (2:1) и «Кудровку» (3:1).
После 25 туров «Шахтёр» занимает первое место в чемпионате Украины, набрав 60 очков. «Горняки» опережают ЛНЗ «Черкассы» на 8 пунктов.
Не сыграют: «Горняки» не смогут рассчитывать на травмированного защитника Данилу Удода.
Состояние команды: В 15 матчах «Шахтёр» продемонстрировал невероятную игру, одержав над соперниками 12 побед, сыграв две встречи вничью и лишь одно поражение. Игры с участием «горняков» проходят всегда результативно, в среднем за матч донецкий клуб забивает по 3-4 мяча.
«Кристал Пэлас»
Путь в плей-офф: «Кристал Пэлас» в стыковом раунде Лиги конференций переиграл боснийский «Зриньски» (2:0 — победа дома, 1:1 — в гостях).
В 1/8 финала еврокубка англичане оказались сильнее кипрского АЕКа (0:0 — дома, 2:1 — победа в гостях в дополнительное время).
Сложным получилось противостояние против итальянской «Фиорентины» в четвертьфинале Лиги конференций. «Стекольщики» вышли победителями в двухматчевой дуэли (3:0 — победа дома, 1:2 — поражение в гостях).
Последние матчи: После матчей с «Фиорентиной» в Лиге конференций «Кристал Пэлас» провел две встречи в английской Премьер-лиге, сыграв вничью с «Вест Хэмом» (0:0) и проиграв «Ливерпулю» (1:3).
Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды Шейх Дукоре, у Эдди Нкетиа врачи диагностировали травму бедра, не сыграет в матче против «Шахтёра» травмированный Эванн Гессанд.
Состояние команды: В последних матчах «Кристал Пэлас» не радует своих болельщиков результативной игрой, больше одного гола англичане не забивают, сыграв одну встречу вничью и проиграв два матча.
Статистика для ставок
- «Шахтер» в Лиге конференций прошел польский «Лех», АЗ из Нидерландов
- «Кристал Пэлас» в Лиге конференций прошел боснийский «Зриньски», кипрский АЕК и итальянскую «Фиорентину»
- «Шахтер» и «Кристал Пэлас» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Кристал Пэласа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.40, а победа «Шахтера» — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.13 и 1.72.
Прогноз: «Шахтер» сейчас демонстрирует яркую игру, побеждая своих соперников одного за другим. Учитывая тот, факт, что англичане редко забивают, можно сделать ставку в пользу победы «горняков».
Ставка: Победа «Шахтера» с коэффициентом 3.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, «Кристал Пэлас» в 5 матчах Лиги конференций забил 8 голов, «Шахтёр» — 10. Так что больше трех мячей стоит ожидать в первой игре полуфинала.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.13.