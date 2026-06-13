прогноз на исход матча группы E ЧМ-2026, ставка за 2.38

15 июня в рамках первого тура группы E ЧМ-2026 сыграют Кот-д'Ивуар и Эквадор. Начало встречи — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

Кот-д'Ивуар: идеальная форма

Турнирное положение: Кот-д'Ивуар сыграет в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только с Эквадором, но также с Германией и Кюрасао.

Команда в своей группе африканской квалификации заняла первую позицию, опередив таких соперников, как Габон, Гамбия, Кения, Бурунди и Сейшельские острова.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле обыграла вторую команду «Филадельфии Юнион» (2:0).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также был на высоте, когда снова-таки в чужих стенах одержал неожиданную победу над Францией (2:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Н'Дика, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими, Кот-д'Ивуар выиграл, а в 10-ти последних поединках проиграл лишь раз.

Неплохая форма номинальных хозяев дает основания рассчитывать на успех, однако высокий класс соперника обещает непростую борьбу за результат.

Секо Фофана — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Эквадор: почти без шансов

Турнирное положение: Эквадор сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года не только с нынешним соперником, но также и против Германии и Кюрасао.

Команда в южноамериканском отборе на девять очков отстала от его победителя — Аргентины, и на один балл опередила своего ближайшего преследователя — Колумбию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральной арене разгромил Гватемалу (3:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная также оказалась на высоте, когда в нейтральных стенах одержала победу над Саудовской Аравией (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими, Эквадор в пяти случаях довольствовался мировой и три раза выиграл.

Все это позволяет гостям верить в как минимум ничейный результат, однако из-за силы соперника легкой игры им ожидать не стоит.

Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Кот-д'Ивуар победил

в трех из четырех последних матчей Эквадора забивали обе команды

в девяти из 13-ти последних матчей Эквадор сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.52. Ничья — в 2.62, успех Кот-д'Ивуара — в 3.84.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.75 и 1.46.

Прогноз: в четырех последних матчах африканская сборная выиграла. В трех из них она переиграла Францию, Шотландию и Южную Корею, что говорит о силе «Слонов».

Тем временем, южноамериканская команда не проиграла в 19-ти последних поединках, поэтому ставя на успех ее соперника, стоит подстраховаться.

2.38 Победа Кот-д'Ивуара без ничьей Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Кот-д'Ивуар — Эквадор принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа Кот-д'Ивуара без ничьей за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их четырех последних матчах.

3.84 Кот-д'Ивуар победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.84 на матч Кот-д'Ивуар — Эквадор принесёт чистый выигрыш 2840₽, общая выплата — 3840₽

Ставка: Кот-д'Ивуар победит за 3.84