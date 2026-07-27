В предстоящем экспресс рассмотрим ответные матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.21.

«Целе» — «Эгнатия»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Целе» подходит к ответной встрече в более комфортных условиях. Словенский клуб получил дополнительное время на подготовку после переноса матча национального чемпионата и теперь может полностью сосредоточиться на еврокубковом противостоянии. В первой игре команда выглядела убедительно и была близка к победе, однако упустила её в самой концовке. На своем поле хозяева намерены сыграть первым номером и использовать преимущество домашних трибун.

Атака «Целе» постепенно набирает обороты. После не самого яркого начала предсезонки команда вновь демонстрирует привычную результативность — в четырех последних матчах забито десять мячей. Коллектив регулярно создает большое количество моментов и старается действовать максимально агрессивно.

«Эгнатия» также впечатляет игрой впереди и этим летом еще не проигрывала, однако перед ответным матчем столкнулась с кадровыми трудностями. Из-за травмы выбыл один из ключевых форвардов Сумаила Бакайоко, а оборона албанского клуба продолжает допускать слишком много ошибок. Дополнительной проблемой остается слабая игра на выезде в квалификации Лиги чемпионов, где команда пока не одержала ни одной победы.

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Первая встреча завершилась яркой ничьей, оставив интригу перед ответным матчем. Однако теперь преимущество выглядит на стороне словенского клуба. «Целе» увереннее чувствует себя дома, обладает более сбалансированным составом и способен навязать сопернику высокий темп. Вероятнее всего, хозяева вновь сыграют результативно и добьются победы, оформив выход в следующий раунд.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.62.

«Хартс» — «Штурм» Грац

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

После первого матча интрига в этом противостоянии практически исчезла. «Штурм» на своем поле уверенно разгромил «Хартс» со счетом 4:0 и сделал огромный шаг к выходу в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Теперь австрийцам остается грамотно распорядиться добытым преимуществом и избежать ненужных ошибок.

Шотландский клуб провел сильный прошлый сезон, завоевав серебряные медали чемпионата, однако дебют в новом еврокубковом цикле оказался крайне неудачным. Несмотря на неплохие результаты в товарищеских встречах, включая победу над «Райо Вальекано», в первой официальной игре команда выглядела заметно слабее соперника и практически не создала опасных моментов. Теперь «Хартсу» необходимо идти вперед с первых минут, что неизбежно откроет свободные зоны в обороне.

«Штурм» подходит к ответному матчу в отличной форме. Австрийская команда выиграла пять последних встреч, включая уверенные победы над «Хартсом» и «Сикирхеном» в Кубке Австрии. Коллектив из Граца стабильно действует в атаке, регулярно забивает по несколько мячей и при этом уверенно контролирует ход игры.

Хозяева постараются порадовать своих болельщиков достойным выступлением, но отыграть четыре мяча против столь организованного соперника будет крайне сложно. «Штурм» способен воспользоваться свободными зонами и вновь создать немало опасных моментов. Наиболее вероятным выглядит еще одна победа австрийского клуба или как минимум ничья, которая без проблем выведет гостей в следующий этап квалификации.

Ставка: Победит «Хартс» за 1.79.

«Динамо» Загреб — «Тун»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Первая встреча сохранила интригу перед ответным матчем. «Тун» открыл счет уже в первом тайме, однако удержать преимущество не смог, пропустив на 86-й минуте. Ничья 1:1 оставляет хорошие шансы обеим командам, но теперь преимущество домашнего поля будет на стороне хорватского чемпиона.

«Динамо» Загреб уверенно выиграло прошлый чемпионат Хорватии, значительно опередив ближайших преследователей, и подходит к сезону в хорошем состоянии. На летних сборах команда демонстрировала яркий атакующий футбол, одержав несколько крупных побед, а первая официальная игра показала, что даже в непростом выездном матче коллектив способен прибавить в решающие минуты. На своем поле загребский коллектив традиционно действует гораздо увереннее и стареются с первых минут контролировать ход встречи.

«Тун» приятно удивил в стартовом поединке и уже успел успешно начать новый сезон в чемпионате Швейцарии, обыграв на выезде «Люцерн» со счетом 3:1. Команда неплохо выглядит в атаке, однако оборона по-прежнему допускает ошибки, которыми соперники высокого уровня умеют пользоваться. Для швейцарцев это будет серьезная проверка на фоне одного из самых опытных участников еврокубков.

Ожидается открытый матч, поскольку гостям необходимо искать свои шансы впереди. Тем не менее класс, еврокубковый опыт и фактор домашнего поля должны сыграть в пользу «Динамо».

Ставка: Обе команды забьют за 1.80.

5.21 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.21.