прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Копенгаген» из Дании будет принимать «Полесье» из Украины. Игра пройдет в Копенгагене 29 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Копенгаген»

Турнирная таблица: «Копенгаген» набрал первые три очка в чемпионате Дании.

Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Дании, в первом туре «Копенгаген» переиграл клуб «Люнгбю» (3:2). В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Копенгаген» сыграл вничью с украинским клубом «Полесье» (3:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Копенгаген» не проигрывает на протяжении восьми матчей, одержав шесть побед и сыграв две встречи вничью.

«Полесье»

Турнирная таблица: В чемпионате Украины сезона 2025/2026 «Полесье» финишировал на третьем месте, набрав 59 очков.

Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Полесье» сыграл вничью с «Копенгагеном» (3:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах украинская команда одержала всего одну победу, сыграла два матча вничью и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Полесье» — бронзовый призер чемпионата Украины

«Копенгаген» перед стартом в Лиге конференций провел 4 контрольные игры

«Полесье» и «Копенгаген» сыграли вничью (3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Копенгагена» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.63. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Полесье» — 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.25.

Прогноз: В первом матче противостояния «Копенгаген» и «Полесье» забили друг другу 6 голов. Есть вероятность, что соперники смогут снова обменяться голами.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Копенгаген» — «Полесье» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Копенгаген» — «Полесье» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.