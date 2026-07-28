В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Копенгаген» из Дании будет принимать «Полесье» из Украины. Игра пройдет в Копенгагене 29 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Копенгаген»
Турнирная таблица: «Копенгаген» набрал первые три очка в чемпионате Дании.
Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Дании, в первом туре «Копенгаген» переиграл клуб «Люнгбю» (3:2). В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Копенгаген» сыграл вничью с украинским клубом «Полесье» (3:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Копенгаген» не проигрывает на протяжении восьми матчей, одержав шесть побед и сыграв две встречи вничью.
«Полесье»
Турнирная таблица: В чемпионате Украины сезона 2025/2026 «Полесье» финишировал на третьем месте, набрав 59 очков.
Последние матчи: В первом матче второго раунда Лиги конференций «Полесье» сыграл вничью с «Копенгагеном» (3:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах украинская команда одержала всего одну победу, сыграла два матча вничью и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- «Полесье» — бронзовый призер чемпионата Украины
- «Копенгаген» перед стартом в Лиге конференций провел 4 контрольные игры
- «Полесье» и «Копенгаген» сыграли вничью (3:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Копенгагена» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.63. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Полесье» — 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.25.
Прогноз: В первом матче противостояния «Копенгаген» и «Полесье» забили друг другу 6 голов. Есть вероятность, что соперники смогут снова обменяться голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.