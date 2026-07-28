Сможет ли «Ларн» совершить чудо и отыграть отставание в 4 мяча?

прогноз на ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.00

29 июля в рамках ответного матча 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов сыграют «Црвена Звезда» и «Ларн». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Црвена Звезда»

Путь к 1/4 финала: Сербская команда начала свое выступление со стадии четвертьфинала квалификации ЛЧ. «Црвена Звезда» провела отличный первый поединок против «Ларна», а теперь необходимо удержать довольно большое преимущество.

В минувшем сезоне команда стала чемпионом Сербии, опередив ближайшего конкурента «Войводину» на 10 баллов. Теперь «Црвена Звезда» попытается попасть в общий этап ЛЧ.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда одолела ту же «Войводину» со счетом 3:1. Матчем ранее «Црвена Звезда» разгромила «Ларн» (4:0) в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

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В нынешнем сезоне команда провела уже 3 официальных матча, в которых трижды одержала победу. За этот отрезок «Црвена Звезда» также одолела «Мачву» (5:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Сербы очень уверенно стартовали в квалификации ЛЧ. У «Ларна» практически нет никаких шансов отыграть отставание в 4 мяча, ведь «Црвена Звезда» будет играть на своем поле.

Нынешний сезон очень бодро начал нападающий команды Бруно Дуарте. Именно он оформил дубль в ворота «Ларна» в прошедшем поединке, а также форвард отметился голом и двумя ассистами в матче против «Мачвы».

«Ларн»

Путь к 1/4 финала: Очевидно, что команда из Северной Ирландии находится на краю пропасти, проиграв первую встречу «Црвене Звезде» со счетом 0:4. «Ларну» потребуется чудо, чтобы изменить ход этого противостояния.

Напомним, что команда начала свой путь в квалификации Лиги чемпионов с противостояния с «Тре Фиори» в 1/8 финала. «Ларн» оказался сильнее по сумме двух встреч, одержав победу со счетами 1:0 и 2:1.

Последние матчи: До еврокубковых матчей команда успела провести 3 контрольных поединка. За этот отрезок «Ларн» сумел одолеть «Харланд энд Вульф» (2:1) и «Коннах Куэй» (1:0), а также сыграть вничью с «Странраром» (0:0).

В последних 6-и встречах во всех турнирах у команды 5 побед и одно поражение. За этот отрезок «Ларн» сумел забить 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: Коллективу из Северной Ирландии уже нечего терять. «Ларну» необходимо отыграть отставание в 4 мяча на чужом поле — задачка со звездочкой.

Команда не проигрывает на чужом поле уже 5 матчей подряд. Стоит отметить, что последний раз «Ларн» забивать 4 мяча в ворота соперника еще 31-го января. Получится ли на сей раз? Шансов не так уж и много...

На что ставят в матче Црвена Звезда — Ларн Букмекерские коэффициенты на матч Црвена Звезда — Ларн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Црвена Звезда» выиграла 3 последних матча, забив 12 голов

В последних 6-и встречах во всех турнирах «Ларн» победил 5 раз

В первом матче 1/4 финала квалификации ЛЧ «Црвена Звезда» разгромила «Ларн» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Црвену Звезду» фаворитом с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 12.00, а победа «Ларна» — в 27.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.25 и 3.50.

Прогноз: Можно предположить, что команды вновь организуют голевую феерию.

2.00 Тотал 4 больше Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Црвена Звезда» — «Ларн» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал 4 больше за 2.00.

Прогноз: В 1-м тайме «Ларн» сделает все возможное, чтобы сократить отставание.

1.79 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч «Црвена Звезда» — «Ларн» принесёт прибыль 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.79.