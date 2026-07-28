В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован» будет принимать грузинскую «Иберию». Игра пройдет в Братиславе 29 июля. Начало встречи — в 21:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Слован»
Турнирная таблица: «Слован» завоевал титул чемпиона Словакии, набрав в минувшем сезоне 68 очков. Своего ближайшего преследователя — клуб «Дунайська Стреда» команда из Братиславы опередила на 10 очков.
Последние матчи: Клуб из Братиславы стартовал в новом сезоне чемпионата Словакии, «Слован» переиграл «Баньска-Бистрица» (4:0).
В стартовой игре второго раунда Лиги чемпионов «Слован» переиграл грузинскую «Иберию» (2:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Слован» одержал победу в четвёртом матче подряд, обыграв соперников в чемпионате Словакии, Лиги чемпионов и товарищеских играх.
«Иберия»
Турнирная таблица: Чемпион Грузии сохраняет лидерство на внутренней арене. После 19 туров «Иберия» набрала 34 очка и на два пункта опережает ближайшего преследователя «Рустави 2015».
Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Иберия» переиграла эстонскую «Флору» (2:2 — ничья дома и 3:2 — победа в гостях).
Во втором раунде чемпион Грузии проиграл словацкому «Словану» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах чемпион Грузии одержал две победы, одну игру завершил вничью и в двух встречах потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Слован» — чемпион Словакии
- «Иберия» в первом раунде Лиги чемпионов обыграла «Флору» (5:4)
- «Слован» обыграл «Иберию» в первом матче второго раунда Лиги чемпионов (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Слована» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценивается в 4.90. На победу «Иберии» — 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.25.
Прогноз: «Слован» обыграл «Иберию» в два мяча на выезде, словаки вполне могут сыграть куда лучше на домашней арене.
Ставка: Фора «Слована» (-1.5) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Обе команды могут не только сыграть результативно, но и забить друг другу по голу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.