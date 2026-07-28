«Слован» без забитого мяча с поля не уйдёт?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.95

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован» будет принимать грузинскую «Иберию». Игра пройдет в Братиславе 29 июля. Начало встречи — в 21:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Слован»

Турнирная таблица: «Слован» завоевал титул чемпиона Словакии, набрав в минувшем сезоне 68 очков. Своего ближайшего преследователя — клуб «Дунайська Стреда» команда из Братиславы опередила на 10 очков.

Последние матчи: Клуб из Братиславы стартовал в новом сезоне чемпионата Словакии, «Слован» переиграл «Баньска-Бистрица» (4:0).

В стартовой игре второго раунда Лиги чемпионов «Слован» переиграл грузинскую «Иберию» (2:0).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Слован» одержал победу в четвёртом матче подряд, обыграв соперников в чемпионате Словакии, Лиги чемпионов и товарищеских играх.

«Иберия»

Турнирная таблица: Чемпион Грузии сохраняет лидерство на внутренней арене. После 19 туров «Иберия» набрала 34 очка и на два пункта опережает ближайшего преследователя «Рустави 2015».

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Иберия» переиграла эстонскую «Флору» (2:2 — ничья дома и 3:2 — победа в гостях).

Во втором раунде чемпион Грузии проиграл словацкому «Словану» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах чемпион Грузии одержал две победы, одну игру завершил вничью и в двух встречах потерпел поражение.

На что ставят в матче Слован — Иберия Букмекерские коэффициенты на матч Слован — Иберия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Слован» — чемпион Словакии

«Иберия» в первом раунде Лиги чемпионов обыграла «Флору» (5:4)

«Слован» обыграл «Иберию» в первом матче второго раунда Лиги чемпионов (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Слована» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценивается в 4.90. На победу «Иберии» — 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.25.

Прогноз: «Слован» обыграл «Иберию» в два мяча на выезде, словаки вполне могут сыграть куда лучше на домашней арене.

1.95 Фора «Слована» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Слован» — «Иберия» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Фора «Слована» (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Обе команды могут не только сыграть результативно, но и забить друг другу по голу.

1.90 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Слован» — «Иберия» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.