прогноз на матч Лиги чемпионов по футболу, ставка за 1.91

29 июля в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграют «Гурник» Забже и «Фенербахче». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Гурник» З

Перед матчем: «Гурник» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Польши, что позволило команде квалифицироваться в Лигу чемпионов, где команда стартовала со второго квалификационного раунда.

Последние матчи: В прошлой встрече «Гурник» в рамках 1-го тура чемпионата Польши обыграл «Шленск» со счетом 2:1.

До того команда потерпела поражения от «Фенербахче» (0:1) в Лиге чемпионов и «Леху» (1:3) в Суперкубке Польше.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Гурник» в прошлом сезоне стал вице-чемпионом и благодаря успехам польских команд в еврокубках смог занять вторую квоту в Лиге чемпионов.

«Шахтеры» не лучшим образом начали сезон, проиграв в суперкубке страны познаньскому «Леху» и уступив в первой встрече квалификации ЛЧ «Фенербахче», который является явным фаворитом в их очном противостоянии.

«Фенербахче»

Перед матчем:«Фенербахче» в минувшем сезоне стал вице-чемпионом Турции, что позволило команде квалифицироваться в Лигу чемпионов, где команда стартовала со второго квалификационного раунда.

Последние матчи: В первой встрече квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» минимально обыграла «Гурник» — 1:0.

Ранее команда в товарищеских встречах обыграла «ЛАСК» (2:1), «Погонь» (4:0) и «Адмиру» (5:0).

Состояние команды: «Канарейки» по-прежнему не могут выиграть чемпионат страны у своих непримиримых соперников из «Галатасарая», но начали неплохо квалификацию в Лигу чемпионов.

До того команда выиграла все матчи в межсезонье и выглядит явным фаворитом перед ответной игрой против вице-чемпиона Польши.

Статистика для ставок

«Гурник» пропускал в четырех последних официальных играх, включая заключительный тур Экстракласы в прошлом сезоне

«Фенербахче» не проигрывает в семи последних матчах, включая встречи минувшей кампании

До первой игры в Стамбуле команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Фенербахче» явным фаворитом с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.20, а победа «Гурника» — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со примерно одинаковыми коэффициентами — 1.76 и 1.99.

Прогноз: «Гурник» будет настроен выиграть ответную встречу, что может вылиться в обмен голами с турецкий клуб.

1.90 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Гурник» З — «Фенербахче» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе забьют за 1.90.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «Гурник» не позволит «канарейкам» выиграть вторую встречу в гостях.

2.37 «Гурник» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Гурник» З — «Фенербахче» позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: «Гурник» не проиграет за 2.37