Чемпион Армении снова не проиграет?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.80

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Шемрок Роверс» из Ирландии будет принимать «Арарат-Армению». Игра пройдет в Дублине 28 июля. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

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«Шемрок Роверс»

Турнирная таблица: В чемпионате Ирландии «Шемрок Роверс» занимает первое место, набрав 50 очков в 25 матчах.

Последние матчи: Ирландский клуб в первом раунде Лиги чемпионов переиграл мальтийскую «Флориану» (5:1 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях). Однако во втором квалификационном раунде «Шемрок Роверс» уступил «Арарат-Армении» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В пяти последних матчах «Шемрок Роверс» одержал три победы и потерпел два поражения.

«Арарат-Армения»

Турнирная таблица: «Арарат-Армения» — чемпион своей страны. В 27 матчах внутреннего первенства участник Лиги чемпионов набрал 60 очков, опередив своего преследователя — клуб «Ноа» на 4 пункта.

Последние матчи: Чемпион Армении в первом раунде Лиги чемпионов переиграл лучшую команду Латвии — «Ригу» (2:0 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

«Арарат-Армения» сделал весомую заявку на выход в третий раунд Лиги чемпионов, переиграв «Шемрок Роверс» (2:0). Во втором тайме по голу забили Сандро Лима и Зидан Баньяки.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Арарат-Армения» одержал две победы, две встречи сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Арарат-Армения» в первом раунде Лиги чемпионов обыграла «Ригу» (4:3)

«Шемрок Роверс» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл мальтийскую «Флориану» (5:3)

«Арарат-Армения» выиграл у «Шемрок Роверс» во втором раунде Лиги чемпионов (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шемрок Роверса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.75. На победу «Арарат-Армении» — 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.05.

Прогноз: «Арарат-Армения» сыграла успешно в первой дуэли с ирландцами, не пропустив. Ожидаем, что чемпион Армении снова даст бой чемпиону Ирландии.

2.80 Фора «Арарат-Армении» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Шемрок Роверс» — «Арарат-Армения» принесёт прибыль 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Фора «Арарат-Армении» (0) с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.05 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Шемрок Роверс» — «Арарат-Армения» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.05.