В очередном экспрессе разберем игры Кубка Африки, Ла лиги и Бундеслиги

Мали — Сенегал

Футбол. Кубок Африки. Четвертьфинал

Сборная Мали завершила групповой этап Кубка Африки, набрав три очка в квартете А. Команда свела вничью матчи против Замбии (1:1), Марокко (1:1) и Коморских Островов (0:0). В поединке 1/8 финала сборная по пенальти прошла Тунис. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В ударах с 11-ти метрах Мали трижды пробил точно, а Тунис записал на свой счет всего два.

Сенегал завершил групповой этап лидером квартета D, набрав семь очков в трех матчах. Команда разгромила в первом туре Ботсвана со счетом 3:0, поделила очки с ДР Конго, завершив поединок со счетом 1:1, и выиграла встречу против Бенина со счетом 3:0. В матче 1/8 финала Сенегал обыграл Судан со счетом 3:1.

Сенегал обладает отличным набором исполнителей в атаке. Команда стала одним из лидеров группового этапа по забитым мячам — семь голов. А в первом матче раунда на вылет отгрузила сразу три мяча. Отметим по два забитых мяча от Пап Гейе, Шериф Ндиайе и Николас Джексон. По голевым передачам лидирует Садио Мане, в активе которого три голевые передачи. Учитывая проблемы в передней линии у Мали, ожидаем яркую игру от Сенегала. Поставим на их атаку.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,85.

«Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии.

«Айнтрахт» идет на седьмой строчке в Бундеслиге с 25 очками после 15 туров чемпионата. В активе команды из Франкфурта семь побед, четыре матча вничью и четыре поражения. Клуб на этом отрезке пропустил и забил по 30 мячей. В последних пяти матчах «Айнтрахт» смог выиграть один поединок, два матча свел вничью и два поражения.

«Боруссия» занимает вторую позицию в чемпионате Германии, набрав на свой счет 32 балла при девяти победах, пяти матчах вничью и одно поражение. На балансе команды из Дортмунда 26 забитых и 12 пропущенных мячей. Команда идет в последних девяти матчах на одном поражений. Клуб добавил к этому четыре поражения и четыре матча вничью.

В составе «Айнтрахта» лучшим бомбардиром является Йонатан Буркардт, который записал на свой счет восемь мячей. Вторым в списке идет Джан Узун, в активе которого пять мячей. У команды в текущем розыгрыше в среднем два мяча за игру. У дортмундского клуба игра в атаке смотрится более разнообразной. Лидером является Серу Гирасси (пять мячей), Юлиан Брандт(4), Карим Адейеми (4). Команда пропагандирует игру во владении. В этом матче ожидаем близкую от команд.

Наш прогноз: обе команды забьют за 1,60.

«Хетафе» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании.

«Хетафе» после 18 туров занимает десятую строчку в Ла лиге , имея в активе 21 балл при шести победах, трех поединков вничью и девяти поражениях. Команда смогла на данном отрезке 14 раз поразить ворота соперников и 21 мяч пропустила в свои. «Хетафе» не знает побед в последних пяти матчах: четыре поражения и одна ничья. Клуб на этом отрезке пропустил 11 мячей, а забил всего два. У «Хетафе» явные проблемы с игрой в передней линии.

«Реал Сосьедад» проваливает сезон в чемпионате Испании. Команда 15-я в этом сезоне, а отрыв от зоны вылета всего два балла. В активе баского клуба 18 очков при четырех победах, шести матчах вничью и восемь поражений. В последних пяти поединках клуб одержал всего одну победу. В остальных встречах команда дважды сыграла вничью и дважды проиграла.

В матче между командами ожидаем, что каждый коллектив будет решать разные задачи. Для «Хетафе» эта попытка приблизиться к топ-5 чемпионата Испании. Для «Реала Сосьедада» важно выйти из подвала турнирной таблицы. Отсюда предсказать победителя в поединке очень не просто. Однако отметим, что оба коллектива пропускают в пяти матчах к ряду. Сыграем на тотале во встрече.

Наш прогноз: тотал больше 1,5 в матче за 1,68.

