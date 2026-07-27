С чем домой отправится «Спартак»?

прогноз на поединок за полуфинал квалификации Лиги конференций, ставка за 1.80

28 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют ЦСКА-1948 и «Спартак» Трнава. Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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ЦСКА-1948

Турнирное положение: ЦСКА-1948 получил возможность сыграть в отборе Лиги конференций, поскольку финишировал на втором месте чемпионата Болгарии.

Команда на 14 очков отстала от ставшего чемпионом «Левски», а также лишь по дополнительным показателям опередила третий в таблице «Лудогорец».

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках второго тура нового сезона чемпионата Болгарии клуб дома обыграл «Ботев» Враца (2:1).

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Перед этим коллектив уже не сумел выиграть, когда в первом матче четвертьфинала Лиги конференций уже на выездной арене разошелся мировой с «Спартаком» Трнава (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в шести последних поединках разного статуса ЦСКА-1948 выиграл лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.

Такие результаты вроде бы не позволяют хозяевам поля рассчитывать на победу, но на своем поле и с учетом разницы в классе в свою пользу, они точно немалы.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференции текущего розыгрыша.

«Спартак» Трнава

Турнирное положение: «Спартак» Трнава выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал третьим в чемпионате Словакии прошлого года.

Команда на 12 очков отстала от ставшего чемпионом «Слована» Братислава и на два балла от второй в таблице ДАК, а также на четыре пункта опередила четвертую «Жилину».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках первого тура нового сезона словацкого первенства клуб дома со счетом 1:1 сыграл вничью со «Скалицей».

Ранее коллектив также не сумел выиграть, когда в первом матче четвертьфинала отбора Лиги конференций также на своем поле разошелся мировой с ЦСКА-1948 (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, семь из которых были товарищескими, «Спартак» Трнава выиграл лишь один раз при пяти ничьих и четырех поражениях.

Такие выступления не сулят гостям высоких шансов на победу, тем более на чужом поле, а также если учесть, что разница в классе говорит в пользу соперника.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференции текущего розыгрыша.

Статистика для ставок

в четырех последних домашних матчах ЦСКА-1948 забивали больше двух голов

в пяти из семи последних матчей ЦСКА-1948 сыграл вничью

в шести из семи последних матчей «Спартака» Трнавы забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА-1948 — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 3.33, выигрыш «Спартака» Трнавы — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Так же было и в трех из четырех последних матчей хозяев поля.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч ЦСКА-1948 — «Спартак» Трнава позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку такой сценарий был реализован в четырех последних домашних матчах ЦСКА-1948.

1.95 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч ЦСКА-1948 — «Спартак» Трнава принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95