Главный тренер Туниса Сабри Лямуши покинул сборную уже после стартового матча на ЧМ-2026. Но он далеко не первый. Скандалы, бунты, закулисные игры: увольнения на мундиалях случались не раз. А в качестве бонуса — история с Кубка Африки, где отставка не помешала сборной выиграть турнир. ESPN — о тренерах, уволенных по ходу ЧМ, и одном удивительном исключении.

Казалось, что ЧМ-2026 уже подарил достаточно сенсаций, однако на пятый день турнира произошло еще одно громкое событие — первая тренерская отставка после всего одного сыгранного матча.

Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши был уволен после сокрушительного поражения своей команды от Швеции со счетом 1:5 в стартовом матче группы F. На его место оперативно назначен Эрве Ренар.

Сабри Лямуши globallookpress.com

Таким образом, Лямуши, возглавивший национальную команду в январе, продержался на посту всего пять матчей, проиграв три из них. Как бы удивительно это ни звучало, увольнение главного тренера по ходу мундиаля — явление не беспрецедентное. Например, на ЧМ-1998 такое случалось трижды!

Тем не менее Лямуши пополнил весьма эксклюзивный (пусть и не самый желанный) клуб.

Юлен Лопетеги (Испания), 2018 год

Подготовка сборной Испании к ЧМ-2018 пошла не по плану. Менее чем за 48 часов до стартового матча группового этапа против Португалии главный тренер Юлен Лопетеги неожиданно был уволен Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).

Юлен Лопетеги globallookpress.com

Причиной стало то, что Лопетеги параллельно вел переговоры о назначении на пост главного тренера «Реала», не поставив в известность федерацию. В результате контракт с наставником был расторгнут, а его место в экстренном порядке занял Фернандо Йерро.

Под руководством Йерро Испания с трудом выиграла свою группу, но в 1/8 финала оступилась в матче с хозяевами — сборной России, досрочно покинув турнир после поражения в серии пенальти в Москве.

Раймон Доменек (Франция), 2010 год

К началу ЧМ-2010 Раймон Доменек уже не пользовался особой популярностью во Франции, но во время турнира ситуация окончательно вышла из-под контроля. Кампания «трехцветных» запомнилась чередой внутренних конфликтов, отчислений игроков и протестных акций внутри команды.

Николя Анелька и Раймон Доменек globallookpress.com

Резкая перепалка с Николя Анелька в перерыве матча группового этапа с Мексикой, завершившегося поражением Франции со счетом 0:2, привела к тому, что нападающий покинул расположение сборной. После этого остальные футболисты фактически подняли бунт против обескураженного наставника.

Доменек сохранил свой пост до заключительного матча группового этапа (унылое поражение от ЮАР — 1:2), но практически утратил влияние на команду. Сборная завершила турнир в атмосфере полного хаоса и бесславно покинула чемпионат мира уже после группового этапа.

Карлос Альберто Паррейра (Саудовская Аравия), 1998 год

Сборная Саудовской Аравии стала первой командой, которая математически лишилась шансов на выход из группы на ЧМ-1998. Поэтому неудивительно, что за провал пришлось расплачиваться главному тренеру.

Карлос Альберто Паррейра globallookpress.com

Паррейра привел родную Бразилию к победе на ЧМ-1994, однако повторить этот успех с новой командой ему не удалось. Саудовцы вылетели из турнира уже после двух матчей, уступив Дании со счетом 0:1 и Франции — 0:4.

В заключительной встрече группового этапа сборная Саудовской Аравии сумела проявить характер и сыграла вничью с ЮАР (2:2), однако этот результат уже ничего не решал. Как говорится, слишком мало и слишком поздно.

Хенрик Касперчак (Тунис), 1998 год

Хенрик Касперчак подходил к турниру в статусе достаточно популярной фигуры в тунисском футболе — под его руководством сборная завоевала серебро Кубка Африки 1996 года.

Хенрик Касперчак globallookpress.com

Однако, несмотря на довольно высокие ожидания перед ЧМ-1998, ситуация быстро вышла из‑под контроля. Поражения в первых двух матчах группового этапа от Англии и Колумбии привели к тому, что федерация отправила Касперчака в отставку еще до завершения третьего тура.

После смены тренера тунисцы все же смогли заработать первое очко, сыграв вничью 1:1 с Румынией в заключительном матче группы. По крайней мере, уехали домой не с пустыми руками.

Чха Бом Гын (Южная Корея), 1998 год

Чха Бом Гын по праву считается одной из величайших фигур в истории южнокорейского футбола, однако даже его легендарный статус не смог уберечь команду от двух тяжелых поражений на ЧМ-1998.

Чха Бом Гын globallookpress.com

После унизительного разгрома от Нидерландов (0:5) Футбольная ассоциация Кореи была вынуждена действовать. Чха Бом Гына отправили в отставку, назначив на его место ассистента Ким Пхён Сока.

Тот сумел хотя бы спасти ничью в матче с Бельгией в последнем туре, хотя корейцы к тому моменту уже потеряли все шансы на выход из группы.

Энди Битти (Шотландия), 1954 год

Энди Битти до сих пор остается единственным тренером в истории, который добровольно подал в отставку по ходу чемпионата мира. Случилось это после всего одного матча на турнире 1954 года в Швейцарии.

Австрия — Шотландия (1:0), 1-й тур ЧМ-1954 globallookpress.com

Бывший игрок сборной Шотландии был назначен первым в истории страны тренером на постоянной основе в 1954 году. Однако уже в первые месяцы своей работы он вступил в конфликт с футбольной ассоциацией из-за ограниченного числа игроков, которых ему разрешили включить в заявку на чемпионат мира. В его распоряжении оказалось всего 13 футболистов.

Поражение от Австрии со счетом 0:1 в стартовом матче стало последней каплей, и Битти подал в отставку спустя всего несколько дней после начала первого в истории участия Шотландии в чемпионате мира.

До конца турнира командой руководил специальный комитет федерации, но это не помогло избежать катастрофы. В следующем матче шотландцы были разгромлены Уругваем со счетом 0:7 и бесславно завершили свое выступление.

Особое упоминание: Жан‑Луи Гассе (Кот‑д’Ивуар), 2023 год

Нельзя говорить об увольнениях по ходу крупных турниров и не вспомнить историю Жана‑Луи Гассе. На Кубке Африки 2023 года он возглавлял сборную страны-хозяйки — Кот-д'Ивуара.

Жан‑Луи Гассе globallookpress.com

Ивуарийцы выиграли первый матч у Гвинеи‑Бисау, но затем последовали поражения от Нигерии и Экваториальной Гвинеи. Команда чудом пробилась в плей-офф лишь благодаря тому, что оказалась в числе лучших команд, занявших третьи места в группах.

Эмерс Фаэ globallookpress.com

Давление на Гассе оказалось настолько сильным, что он подал в отставку. Его место временно занял помощник Эмерс Фаэ. Дальнейшие события больше напоминали футбольную сказку. Команда собралась, прошла весь путь до финала и взяла трофей, обыграв в решающем матче ту самую Нигерию.