У Сенегала нет права на ошибку против Холанна и Эдегора. Марокко рискует потерять второе место уже после встречи с Бразилией. А в Сиэтле Египту нужна только победа над Ираном. ESPN — о шести матчах группового этапа, которые могут определить судьбу африканских сборных на ЧМ‑2026.

Расширение чемпионата мира до 48 команд меняет подход африканских сборных к борьбе за выход в плей-офф.

Теперь вместе с двумя лучшими командами каждой группы в следующий раунд выйдут и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Это означает, что для продолжения борьбы больше не нужно творить сенсации и обыгрывать мировых грандов.

Куда важнее становятся встречи с прямыми конкурентами за второе место, а также принципиальные матчи за шесть очков против соперников сопоставимого уровня, где и решится, кто сумеет набрать достаточно баллов и пройти дальше.

Африку на турнире представляют десять сборных. Для всех команд из условного «среднего класса» расширение ЧМ — это серьезный повод рассчитывать на успешное выступление. Но если Африка не побьет собственный рекорд по числу участников в плей-офф, то это станет серьезным разочарованием.

В преддверии группового этапа мы выделили шесть матчей, которые могут стать поворотными для участвующих в них команд. Эти встречи нельзя назвать обязательными для победы, однако именно они во многом способны определить ход кампании африканских сборных.

Мексика — ЮАР (Мехико, 11 июня, группа A)

Впервые в истории чемпионатов мира стартовый матч турнира станет повторением встречи, которая уже открывала мировое первенство ранее.

Матч открытия ЧМ-2010 ЮАР — Мексика globallookpress.com

«Бафана Бафана» и Мексика разошлись миром в первом матче ЧМ-2010 в ЮАР — счет был открыт после потрясающего удара левой ногой Сипиве Чабалалы, а за 11 минут до финального свистка Рафаэль Маркес восстановил равенство (1:1).

На этот раз роли поменяются местами. Мексика принимает матч на «Ацтеке», а команда Хуго Броса приезжает в статусе андердога. Выход в плей-офф — задача вполне достижимая для ЮАР, учитывая прогресс команды при бельгийском тренере и сбалансированную группу, где ни Чехия, ни Южная Корея не должны внушать южноафриканцам страх.

Лайл Фостер — главная звезда сборной ЮАР globallookpress.com

Не проиграть в стартовой игре — уже хороший задел. Это задаст тон всей кампании и позволит подойти к следующим матчам в более комфортном положении. А если получится поймать Мексику на нервозности перед переполненной «Ацтекой» и взять три очка, ЮАР может превратиться в одного из главных претендентов на выход из группы.

В то же время крупное поражение или еще одно беззубое выступление в атаке может создать серьезное напряжение перед матчами с прямыми конкурентами и заметно усложнить команде Броса задачу по выходу из группы.

Гана — Панама (Торонто, 17 июня, группа L)

Можно ли назвать этот матч самым близким к категории «обязательных для победы» среди всех встреч африканских сборных на групповом этапе?

Антуан Семеньо — вингер сборной Ганы globallookpress.com

Учитывая, что в группе L также выступают Англия и Хорватия, Гана просто обязана воспользоваться относительной слабостью Панамы, чтобы удачно стартовать на турнире и повысить свои шансы на выход в плей-офф.

Значимость этой встречи возрастает еще и потому, что она станет для Ганы первой на чемпионате мира. Три очка в стартовой игре позволят африканской сборной подойти к встречам с Англией и Хорватией с верой в себя, без лишнего давления и той нервозности, которая неизбежно появится, если не обыграть Панаму.

Поражение оставит Гану в ситуации, когда для выхода из группы потребуется громкая сенсация в игре против одного из сильнейших европейских грандов. Поэтому так важно решить задачу минимум — обыграть слабейшую команду квартета.

Особое значение этот поединок будет иметь и для нового главного тренера Карлуша Кейроша, который проведет свой первый официальный матч во главе сборной.

Португальскому специалисту, вероятно, уже на старте турнира придется отойти от привычного плана и сыграть более активно. По крайней мере на определенных отрезках встречи Гана будет обязана брать инициативу в свои руки, оказывать давление на соперника и навязывать ему свою игру.

Марокко — Шотландия (Бостон, 19 июня, группа C)

Редкий случай в истории чемпионатов мира, когда африканская сборная подходит к матчу против европейского соперника в статусе фаворита. После исторического выхода в полуфинал в Катаре ожидания от Марокко заметно выросли. Теперь команде предстоит доказать, что тот успех не был разовой вспышкой, а стал началом изменения баланса сил в мировом футболе.

Браим Диас — вингер сборной Марокко globallookpress.com

Марокканцы подходят к турниру на седьмом месте в рейтинге ФИФА — беспрецедентное достижение для представителя Африки. Впрочем, стартовая встреча с Бразилией все равно выглядит серьезнейшим испытанием.

От команды вполне логично ожидать победы над Гаити, однако именно матч с Шотландией, вероятно, станет определяющим в борьбе за итоговое место в группе. Эта игра может либо обеспечить марокканцам относительно спокойный выход в плей-офф со второй позиции, либо втянуть их в нервную борьбу за путевку в следующий раунд.

Матч станет повторением встречи группового этапа чемпионата мира 1998 года, когда Марокко уверенно обыграло шотландцев со счетом 3:0. И если против Бразилии им, вероятно, придется большую часть времени играть без мяча, то именно игра с Шотландией даст возможность навязать свой футбол и показать, как изменилась команда под руководством нового главного тренера Мохамеда Уахби.

Этот матч раскроет истинный уровень команды. В Марокко надеются, что к нему хотя бы частично опустеет лазарет — сейчас в списке травмированных числятся пять игроков.

Норвегия — Сенегал (Нью-Джерси, 22 июня, группа I)

Для Сенегала, как и для Марокко, именно второй матч группового этапа против крепкого европейского соперника может стать определяющим в борьбе за выход в плей-офф. Все потому, что стартовую игру против одного из фаворитов турнира (Франции) «Львы Теранги», по всей вероятности, проиграют.

Садио Мане — лидер сборной Сенегала globallookpress.com

Наряду с «Атласскими львами» сенегальцы считаются одной из главных надежд Африки на успешное выступление на чемпионате мира. Сборная Сенегала обыграла Марокко в финале Кубка Африки в январе, и теперь команда намерена подтвердить свой статус на мировой арене. Три очка в матче с Норвегией станут лучшим подтверждением их амбиций.

Сенегал располагает хорошо сбалансированным составом, мощной центральной осью и богатым опытом выступлений на крупных международных турнирах. Но у Норвегии — элитная атакующая линия. Сумеют ли представители Западной Африки нейтрализовать Мартина Эдегора и Эрлинга Холанна — главный вопрос этой встречи.

Если Сенегал обыграет Норвегию, он фактически возьмет под контроль второе место в группе еще до заключительного матча против Ирака.

Египет — Иран (Сиэтл, 26 июня, группа G)

Одна из самых интригующих встреч группового этапа состоится в Сиэтле, где сойдутся сборные Египта и Ирана. К этому моменту обе команды уже сыграют с Бельгией и Новой Зеландией, так что этот матч вполне может превратиться в прямую дуэль за второе место и автоматический выход из группы вслед за «Красными дьяволами».

Мохаммед Салах и Омар Мармуш globallookpress.com

Иранцы обладают богатым опытом выступлений на крупных турнирах и давно заслужили репутацию организованной и дисциплинированной команды, способной навязывать соперникам борьбу. Однако остается открытым вопрос, насколько на выступлении сборной скажется непростая подготовка к турниру, на которую повлияли глобальные геополитические события.

Этот матч, где цена ошибки особенно высока, вполне может стать поворотным моментом в международной карьере Мохаммеда Салаха, которая до сих пор оставляет ощущение недосказанности на уровне сборной.

Положительный результат — и легенду «Ливерпуля» будут чествовать как лидера первой в истории сборной Египта, пробившейся в плей‑офф чемпионата мира. Это хотя бы отчасти компенсирует его неоднократные неудачи на Кубке Африки.

Алжир — Австрия (Канзас-Сити, 27 июня, группа J)

На бумаге безоговорочным фаворитом группы выглядит Аргентина, поэтому очная встреча Алжира и Австрии воспринимается прежде всего как борьба за второе место. Однако действующие чемпионы мира уже не производят того впечатления, что четыре года назад.

Рияд Махрез — вингер сборной Алжира globallookpress.com

Команда постепенно теряет прежнюю мощь, и нельзя исключать, что по ходу группового этапа она столкнется с серьезными проблемами в матчах против любого из этих соперников.

Если «бело-голубые» все же допустят осечку в одной из этих встреч, то поединок между Алжиром и Австрией вполне может неожиданно превратиться в борьбу не только за выход в плей-офф, но и за первое место в группе.

Австрийцы считаются одной из самых тактически организованных сборных Европы, тогда как Алжир располагает очень сбалансированным составом. В обороне играют опытные и закаленные ветераны, а впереди хватает быстрых и опасных футболистов, чья игра строится вокруг главной звезды сборной — Рияда Махреза.

Замыкают группу аутсайдеры из Иордании, но, учитывая их талант в атаке, списывать их со счетов нельзя. Если «Рыцари» сумеют превзойти ожидания, расклад сил в квартете может заметно измениться, а значение заключительного тура окажется совершенно иным, чем кажется сейчас.