The Athletic рассказывает о сборных, которые способны неприятно удивить даже главных фаворитов ЧМ-2026.

Каждый чемпионат мира нуждается в них — сборных, которые называют «темными лошадками». Они мощно проводят отборочные циклы, добиваются локальных успехов на своих континентальных турнирах, а затем всерьез угрожают привычному доминированию традиционных фаворитов.

Сам термин пришел к нам из ипподрома и букмекерской среды 1830-х годов — так именовали неизвестную ранее лошадь, на которую из-за дефицита информации было крайне сложно выставить адекватные коэффициенты.

За последующие два столетия это понятие в футбольном лексиконе претерпело определенные искажения. В футболе всегда есть команды, которые выстреливают непосредственно по ходу финальной стадии, и, если опираться на этимологию, именно это определение ближе всего к изначальному смыслу.

В наши дни этот ярлык чаще вешают на сборные из так называемого второго эшелона — команды, которые, возможно, не добивались громких успехов на последних крупных турнирах, но прямо сейчас обладают достаточным потенциалом для выхода в решающие стадии турнира. Зачастую они переживают расцвет своего «золотого поколения». Как правило, бывшие триумфаторы мундиалей не могут претендовать на этот статус. Исключением здесь может стать разве что Уругвай, учитывая, что свой последний титул чемпионов мира они завоевали в далеком 1950 году.

При этом ярлык «темной лошадки» порой оказывается фатальным. Вспомнить хотя бы сборную Турции, которую единогласно короновали в этом статусе накануне Евро-2020, а она в итоге проиграла все три матча на групповом этапе. Четыре года назад моей личной «темной лошадкой» после впечатляющей квалификации была Сербия. В итоге они угодили в группу смерти к Бразилии, Камеруну и Швейцарии, не выиграли ни одной встречи и бесславно финишировали на последнем месте.

Сборная Марокко globallookpress.com

В данном материале мы ищем команды, способные повторить легендарный путь Марокко образца 2022 года, когда они стали первой африканской сборной в полуфинале, попутно выбив из плей-офф Испанию и Португалию. Или Коста-Рику в 2014-м, которая умудрилась занять первое место в группе с Англией, Уругваем и Италией, а в четвертьфинале уступила Нидерландам лишь в серии пенальти.

Ниже представлены главные претенденты на статус теневых фаворитов от каждой конфедерации (Океания здесь опущена, так как ее единственный представитель, Новая Зеландия, попадает в списки по умолчанию).

Северная Америка: Мексика

Один из хозяев турнира, сборная Мексики, откроет мундиаль в четверг, 11 июня, матчем против Южной Африки. Это станет точным повторением матча открытия чемпионата мира 2010 года.

Команда Хавьера Агирре попала в более чем благоприятную группу, где ее соперниками также станут сборные Чехии и Южной Кореи.

Мексиканцы пока ни разу не проигрывали в этом году (5 побед, 2 ничьи). Тактически команда опирается на отлично выстроенную схему 4-3-3, которая завязана на двух ключевых фигурах: капитане и опорном полузащитнике Эдсоне Альваресе, а также нападающем «Фулхэма» Рауле Хименесе. На счету опытного форварда уже 44 гола в 125 матчах за национальную команду — до абсолютного рекорда Хавьера Эрнандеса (Чичарито) ему осталось забить всего восемь мячей.

Сборная Мексики globallookpress.com

Что еще более важно, Мексика наглядно доказала свою состоятельность на недавних крупных турнирах. Прошлым летом «трехцветные» завоевали Золотой кубок КОНКАКАФ, обыграв в финале сборную США ( 2:1). Это произошло спустя три месяца после триумфального завершения кампании в Лиге наций, где мексиканцы в полуфинале остановили Канаду (2:0), а в финальном противостоянии благодаря дублю Хименеса одолели Панаму (2:1).

Главная и заветная цель команды — выиграть свой первый матч в плей-офф чемпионата мира за последние 40 лет. Мексика неизменно выходила из группы на всех мундиалях в период с 1994 по 2018 год, однако каждый раз камнем преткновения для нее становилась стадия 1/8 финала.

На прошлом же чемпионате мира Мексика и вовсе пережила болезненный удар, заняв третье место в группе и отправившись домой досрочно лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Так что сейчас мексиканцам жизненно необходимо восстановить уязвленную гордость.

Дополнительным фактором стабильности выступает фигура главного тренера: Хавьер Агирре уже дважды возил Мексику на чемпионаты мира (в 2002 и 2010 годах). В команде прекрасно понимают, что победа в группе позволит им провести матчи 1/16 и 1/8 финала на домашней арене — на легендарном стадионе «Ацтека».

Европа: Норвегия

Норвегия так давно не выступала на чемпионатах мира, что ее нынешний главный тренер Столе Сольбаккен еще сам был игроком сборной во время ее последнего появления на мундиале.

С того турнира 1998 года прошло почти 30 лет, и вот теперь скандинавы наконец обладают по-настоящему «золотым поколением». Эрлинг Холанн, Мартин Эдегор, Александр Сёрлот, Юлиан Рюэрсон, Оскар Бобб, Сандер Берге — эта обойма до отказа забита исполнителями, представляющими ведущие клубы топ-5 европейских лиг.

Сборная Норвегии globallookpress.com

В отборочном цикле норвежцы действовали максимально сокрушительно, забив больше всех среди всех европейских сборных (37 мячей), а Холанн с 16 голами предсказуемо стал лучшим бомбардиром квалификации.

«Наша главная задача — гарантировать, что мы доставляем мяч Эрлингу в правильные зоны, где он максимально опасен и может штамповать голы», — отмечал Сольбаккен в сентябре прошлого года.

В квалификации Норвегия дважды обыграла сборную Италии: в Милане скандинавы совершили мощный камбэк во втором тайме, победив со счетом 4:1, а в июньском матче в Осло исход встречи был решен еще до перерыва благодаря трем быстрым голам в первом тайме.

Это команда обладает мощью: габариты Сёрлота и Холанна гарантируют колоссальную угрозу со «второго этажа» при любых фланговых кроссах, при этом в составе достаточно скоростных игроков и плеймейкеров. Как результат — в европейской квалификации Норвегия забила больше всех голов после ударов головой (8) и после стремительных контратак (7).

Против норвежцев говорит тот факт, что они угодили в настоящую «группу смерти» (вместе с Францией, Сенегалом и Ираком), а также полное отсутствие у этого состава опыта выступлений на крупных международных турнирах. С другой стороны, большинство лидеров команды регулярно доходили до поздних стадий Лиги чемпионов в составе своих клубов, а общий уровень исполнительского мастерства слишком высок, чтобы списывать норвежцев со счетов.

Африка: Сенегал

Для Сенегала настал момент истины. Целая плеяда лидеров, включая Садио Мане, Идрисса Гейе, Калиду Кулибали и Эдуара Менди, составлявших костяк национальной команды на последних крупных турнирах, уже находится на закате своей международной карьеры.

На прошлом чемпионате мира в Катаре сенегальцы на равных сражались со сборной Англии в 1/8 финала, пока два пропущенных гола в концовке первого тайма полностью не перевернули ход встречи.

С тех пор в обойме «Львов Теранги» начало заявлять о себе новое талантливое поколение в лице Николаса Джексона, Ламина Камара, Эль-Хаджи Малика Диуфа и Хабиба Диарра.

Сборная Сенегала globallookpress.com

Если оценивать общую сбалансированность состава, то команда Папа Тьява обладает одной из самых надежных оборонительных линий, впечатляющей глубиной скамейки и едва ли не самым гармоничным стартовым сочетанием среди всех участников турнира.

В январе сенегальцы обыграли хозяев турнира, сборную Марокко, со счетом 1:0 в дополнительное время финального матча Кубка африканских наций. Однако этот результат впоследствии был аннулирован: незадолго до конца основного времени футболисты Сенегала демонстративно покинули поле в знак протеста против назначения спорного пенальти в их ворота. Лишение континентальной короны в кабинетах лишь сплотило команду, и теперь они горят желанием взять полноценный реванш на мировой арене.

Сенегал преодолел отборочный цикл без единого поражения, и, несмотря на недавнюю осечку в товарищеском матче против США (2:3), взломать их оборону — задача по-прежнему архисложная.

Тьяв отдает предпочтение тактической схеме 4-3-3, но при необходимости гибко перестраивается на 3-4-3. Под его руководством команда потерпела всего четыре поражения в 31 матче (включая тот самый скандальный финал КАН).

Азия: Япония

Два самых ярких и резонансных перформанса на групповом этапе чемпионата мира 2022 года выдала именно Япония. Сначала они победили Германию (2:1), владея мячом всего 26% игрового времени, а затем шокировали Испанию (2:1), показав и вовсе аномальные 18% контроля мяча.

Эта команда под руководством своего бессменного наставника Хадзимэ Мориясу как никто другой знает, как организовывать сенсации. Буквально в марте этого года японцы обыграли Англию на «Уэмбли», а в прошлом году одержали победу над Бразилией (3:2).

Сборная Японии globallookpress.com

Мориясу выстроил тактически очень гибкую и интеллектуальную команду, используя схему 3-4-3: под нападающим Аясе Уэдой располагаются две инвертированные «десятки», а на флангах ставку делают на взрывную скорость латералей. В их распоряжении есть креативные исполнители в лице Такефусы Кубо и Дзюни Ито, однако сборной придется обходиться без вингера «Брайтона» Каору Митомы, который пропустит турнир из-за травмы.

Япония уверенно заняла первые места в обоих отборочных раундах азиатской квалификации, став самой результативной командой своего континента с 30 забитыми мячами.

Тем не менее «Синие самураи» еще ни разу в своей истории не выигрывали матч в плей-офф чемпионата мира — и это их главная, очевидная цель на текущее лето.

В начале 2024 года японцы неожиданно проиграли Ирану в четвертьфинале Кубка Азии. Они безупречно справляются с ролью «убийц гигантов», но теперь им жизненно необходимо научиться столь же стабильно побеждать равных по классу соперников.

Южная Америка: Эквадор

Статистика сборной Эквадора в 19 матчах под руководством Себастьяна Беккасесе выглядит просто невероятно: 7 побед, 11 ничьих и всего одно поражение.

Причем эта единственная осечка (поражение от Бразилии со счетом 0:1) случилась в самой первой игре аргентинского специалиста у руля команды. С тех пор эквадорцы заложили железобетонный фундамент в обороне, нащупав идеальный баланс между невероятной плотностью линий и запредельной физической мощью, противоядия от которой пока никто не нашел.

Сборная Эквадора globallookpress.com

Эквадор финишировал на втором месте в затяжном южноамериканском отборочном турнире, пропустив вперед лишь действующих чемпионов мира аргентинцев.

Сборная Эквадора — упрямая, тактически дисциплинированная команда, которая обороняется монолитным блоком 4-4-2 и способна безболезненно для себя проводить целые игровые отрезки без мяча.

Хребет и главную силу этой сборной составляют Мойсес Кайседо («Челси»), Виллиан Пачо («Пари Сен-Жермен») и Пьеро Инкапье («Арсенал») — трио молодых звезд, которые перешли в европейские топ-клубы всего через несколько лет после выпуска из знаменитой академии клуба «Индепендьенте дель Валье».

Календарь и таблица ЧМ-2026

Определенные и вполне обоснованные опасения вызывает разве что дефицит забитых мячей. Эквадорцы до сих пор критически зависимы от своего ветерана-бомбардира Эннера Валенсии. Впрочем, феноменальная игра в защите — всего 7 пропущенных голов и 12 «сухих» матчей с момента назначения Беккасесе в августе 2024 года — должна компенсировать любые проблемы в атаке.

Команда не выходила в плей-офф чемпионатов мира с 2006 года, а досрочный вылет на групповом этапе в Катаре должен послужить для этого состава важнейшим уроком.