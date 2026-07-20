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Лионель Месси приехал на шестой чемпионат мира в карьере 38-летним чемпионом, а уехал 39-летним проигравшим с «Серебряным мячом» и восемью голами. За полтора месяца аргентинец сумел забить первый в своей жизни хет-трик на мировых первенствах, побить вечный рекорд Клозе, и дважды вытащить сборную из безнадёги. А ещё финал, в котором Аргентина не нанесла ни одного удара.

В нашей фотогалерее вспоминаем весь путь Лионеля Месси на ЧМ-2026 — матч за матчем.

Аргентина — Алжир 3:0

17 июня, группа J

Стартовый матч в Канзас-Сити Месси превратил в бенефис: три гола — 17-я, 60-я и 76-я минуты. Первый хет-трик на чемпионатах мира за всю его карьеру, и случился он ровно через 20 лет после дебюта на ЧМ — в 2006-м, тоже в июне, он вышел на замену против Сербии и Черногории.

Гол Месси в ворота Алжира
Гол Месси в ворота Алжира globallookpress.com
Радость Лионеля Месси
Радость Лионеля Месси globallookpress.com
Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com
Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com
После матча Месси расплакался, что даже стало почвой для появления слухов, что у него умер отец. Это оказалось неправдой
После матча Месси расплакался, что даже стало почвой для появления слухов, что у него умер отец. Это оказалось неправдой globallookpress.com

Месси открыл счёт ударом с 20 метров под перекладину после паса Де Пауля, второй забил, среагировав на отскок после сейва вратаря, третий — с передачи Николаса Гонсалеса. По ходу матча ему ещё и отменили гол из-за офсайда, не дали пенальти и дважды помешал голкипер Алжира Лука Зидан, сын Зинедина.

По итогу матча — 16 мячей на чемпионатах мира и повторённый рекорд Мирослава Клозе.

Аргентина — Австрия 2:0

22 июня, группа J

Матч, в котором он стал единоличным рекордсменом всех чемпионатов мира. Правда, начался вечер в Далласе с провала: на 9-й минуте, после назначенного через VAR пенальти, Месси разбежался медленно и пробил мимо ворот. Трибуны на 70 тысяч зрителей ахнули — с одиннадцати метров он на мировых первенствах промахивался уже в третий раз из семи попыток.

Лионель Месси не забил пенальти
Лионель Месси не забил пенальти globallookpress.com
Лионель Месси после незабитого пенальти
Лионель Месси после незабитого пенальти globallookpress.com
Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com
Лионель Месси — виноват
Лионель Месси — виноват globallookpress.com
38-я минута: Месси забил первый гол в матче
38-я минута: Месси забил первый гол в матче globallookpress.com
Первый гол Месси
Первый гол Месси globallookpress.com
Радость Аргентины: Энцо Фернандес и Лионель Месси
Радость Аргентины: Энцо Фернандес и Лионель Месси globallookpress.com
90+5 минута: второй гол Месси
90+5 минута: второй гол Месси globallookpress.com
Радость Лионеля Месси
Радость Лионеля Месси globallookpress.com
Лионель Месси после матча
Лионель Месси после матча globallookpress.com

Ответ пришёл на 38-й минуте: скидка Тьяго Альмады, удар в касание — 17-й мяч, рекорд. А на пятой добавленной минуте Месси добил отскок после сейва Шлагера с шести метров и довёл счёт до 18. Аргентина вышла в плей-офф за тур до конца, а сам он через два дня отметил 39-летие.

Иордания — Аргентина 1:3

28 июня, группа J

Единственный матч турнира, который он начал на скамейке: первое место в группе было в кармане, и Скалони сделал девять замен. Для Месси это был первый выход со скамейки на чемпионатах мира с 2006 года, с четвертьфинала против Германии.

Лионель Месси не вышел в стартовом составе
Лионель Месси не вышел в стартовом составе globallookpress.com
Месси разминается во время матча
Месси разминается во время матча globallookpress.com
Месси вышел на замену на 60-й минуте
Месси вышел на замену на 60-й минуте globallookpress.com
На 80-й минуте Месси забил гол, воспользовавшись невнимательностью вратаря
На 80-й минуте Месси забил гол, воспользовавшись невнимательностью вратаря globallookpress.com
Лионель Месси радуется голу
Лионель Месси радуется голу globallookpress.com
Лионель Месси после гола
Лионель Месси после гола globallookpress.com

Он появился на поле на 60-й минуте, при 2:1, и на 80-й закрутил штрафной в нижний угол — 19-й гол на мировых первенствах. Заодно стал первым в истории футболистом, забивавшим в семи матчах чемпионатов мира подряд, обойдя Жюста Фонтена и Жаирзиньо. И вторым аргентинцем, сыгравшим на ЧМ в 39 лет, — после Анхеля Лабруны в 1958-м.

Аргентина — Кабо-Верде 3:2 (д. в.)

4 июля, 1/16 финала

Дебютанты турнира едва не отправили чемпионов домой в Майами — в городе, где Месси играет за «Интер Майами». Он открыл счёт на 29-й минуте, приняв заброс и перебросив 40-летнего Возинью, вратаря из второго португальского дивизиона. Это был его 20-й гол на чемпионатах мира и восьмой матч подряд с голом — снова рекорд.

На 29-й минуте с подачи Мартинеса Месси левой отправил мяч в ближнюю девятку
На 29-й минуте с подачи Мартинеса Месси левой отправил мяч в ближнюю девятку globallookpress.com
Месси празднует гол
Месси празднует гол globallookpress.com
Лионель Месси после гола
Лионель Месси после гола globallookpress.com
На 111-й минуте при счёте 2:2 Месси подал угловой, навесил на Ромеро, который выпрыгнул выше всех
На 111-й минуте при счёте 2:2 Месси подал угловой, навесил на Ромеро, который выпрыгнул выше всех globallookpress.com
Результативный угловой Месси
Результативный угловой Месси globallookpress.com
Месси радуется победе 3:2, Аргентина вышла в 1/8 финала
Месси радуется победе 3:2, Аргентина вышла в 1/8 финала globallookpress.com

Дальше начался хаос: Дуарте сравнял, в овертайме Лисандро Мартинес забил после углового Месси, но Сидни Лопеш Кабрал ответил ударом, который в Кабо-Верде будут показывать детям. Спасла Аргентину на 111-й минуте снова подача Месси: после его навеса мяч в свои ворота срезал Диней Боржес. Возинья за матч отразил у Месси и удар с игры, и штрафной, и попытку в дополнительное время.

Аргентина — Египет 3:2

7 июля, 1/8 финала

Самый безумный камбэк турнира. К 79-й минуте Аргентина горела 0:2, а Месси к тому моменту успел не забить пенальти. Но именно с его передачи Кристиан Ромеро отыграл один мяч, и всё поехало.

На 21-й минуте Месси снова не забил пенальти — вытащил голкипер Египта Мостафа Шобейр
На 21-й минуте Месси снова не забил пенальти — вытащил голкипер Египта Мостафа Шобейр globallookpress.com
Реакция Месси после наудачного пенальти
Реакция Месси после наудачного пенальти globallookpress.com
Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com
К 83-й минуте Аргентина проигрывала 1:2. Счёт сравнял Месси, подкараулив отскок от защитников в штрафной и вколотив мяч под перекладину
К 83-й минуте Аргентина проигрывала 1:2. Счёт сравнял Месси, подкараулив отскок от защитников в штрафной и вколотив мяч под перекладину globallookpress.com
Экспрессивная радость Месси
Экспрессивная радость Месси globallookpress.com
Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com
На третьей добавленной минуте Мартинес принёс Аргентине сложную победу 3:2. Радость Месси до слёз
На третьей добавленной минуте Мартинес принёс Аргентине сложную победу 3:2. Радость Месси до слёз globallookpress.com
Месси после матча качали. Аргентина вышла в 1/4 финала
Месси после матча качали. Аргентина вышла в 1/4 финала globallookpress.com

Через четыре минуты он сравнял сам — мощным ударом из штрафной, восьмой гол на турнире и выход в единоличные лидеры гонки бомбардиров. Победу в компенсированное время оформил Энцо Фернандес ударом головой. За 11 минут — три гола и спасённый чемпионат мира.

Аргентина — Швейцария 3:1 (д. в.)

12 июля, 1/4 финала

Первый матч турнира, в котором Месси не забил: швейцарцы стали первой командой, сумевшей его засушить, и рекордная голевая серия оборвалась. Но без его участия не обошлось и здесь — уже на 10-й минуте он подал угловой, а невысокий Алексис Мак Аллистер вколотил мяч головой в окружении рослых защитников.

Лионель Месси впервые на ЧМ-2026 ушёл с поля без голов
Лионель Месси впервые на ЧМ-2026 ушёл с поля без голов globallookpress.com
На Месси записана одна из голевых передач
На Месси записана одна из голевых передач globallookpress.com
Лаутаро Мартинес спас Аргентину от серии пенальти за минут до конца экстра-тайма — 3:2. Месси снова светился от счастья, хотя в очередной раз Аргентина вытащила матч на морально волевых
Лаутаро Мартинес спас Аргентину от серии пенальти за минут до конца экстра-тайма — 3:2. Месси снова светился от счастья, хотя в очередной раз Аргентина вытащила матч на морально волевых globallookpress.com

Дальше был его же разрезающий пас на Науэля Молину, который тот не реализовал, гол Дана Ндоя на 67-й и красная Брееля Эмболо на 72-й за симуляцию — причём судья сначала показал жёлтую Паредесу и исправился только после подсказки VAR.

Швейцарцы вдесятером держались до 112-й минуты, пока Хулиан Альварес не пробил с 25 метров, а на последней минуте овертайма Лаутаро Мартинес добил соперника — это самый поздний гол Аргентины в истории её выступлений на чемпионатах мира.

Англия — Аргентина 1:2

15 июля, 1/2 финала

Матч, в котором он не забил, но решил всё. Англия вела после гола Энтони Гордона на 55-й, а концовку Месси забрал себе: на 85-й его передача превратилась в гол Энцо Фернандеса, на 90+2 — в победный мяч Лаутаро Мартинеса.

Лионель Месси в полуфинальном матче против Англии
Лионель Месси в полуфинальном матче против Англии globallookpress.com
Ноги Месси
Ноги Месси globallookpress.com
Аргентина проигрывала 0:1 до 86-й минуты. А дальше — два голевых паса Месси за 6 минут. Сначала на Энцо Фернандеса, а в добавленное время на Лаутаро Мартинеса. На фото — радости Месси и Мартинеса
Аргентина проигрывала 0:1 до 86-й минуты. А дальше — два голевых паса Месси за 6 минут. Сначала на Энцо Фернандеса, а в добавленное время на Лаутаро Мартинеса. На фото — радости Месси и Мартинеса globallookpress.com
Победоносный кулак Месси
Победоносный кулак Месси globallookpress.com
Месси не забил сам, но две его голевые передачи снова вытащили Аргентину в следующий этап, теперь — в финал ЧМ-2026
Месси не забил сам, но две его голевые передачи снова вытащили Аргентину в следующий этап, теперь — в финал ЧМ-2026 globallookpress.com

Цифры того вечера отдельно обращают внимание: 12 выигранных единоборств — больше, чем в любом его матче на ЧМ с 2014 года, девять удачных обводок — лучший показатель для одного матча на всём турнире, и десятый голевой пас в матчах плей-офф чемпионатов мира, что на шесть больше, чем у любого другого игрока за последние 60 лет.

Испания — Аргентина 0:1 (д. в.)

19 июля, финал

Последний матч. Испания не дала Аргентине вообще ничего: за 90 минут — ноль ударов, чего в финалах чемпионатов мира не случалось никогда. Первую попытку предпринял сам Месси, и было это уже на 117-й минуте, уже вдесятером, уже после красной Энцо Фернандеса — тщетно, поздно.

Рукопожатие Месси и Ламина Ямаля, нападающего сборной Испании, и, по сути, наследника Месси в «Барселоне»
Рукопожатие Месси и Ламина Ямаля, нападающего сборной Испании, и, по сути, наследника Месси в «Барселоне» globallookpress.com
Лионель Месси в финальном матче ЧМ-2026
Лионель Месси в финальном матче ЧМ-2026 globallookpress.com
И Месси, и вся Аргентина матч откровенно провалили
И Месси, и вся Аргентина матч откровенно провалили globallookpress.com
Лионель Месси и Ферран Торрес, нападающий сборной Испании, автор единственного гола в финале
Лионель Месси и Ферран Торрес, нападающий сборной Испании, автор единственного гола в финале globallookpress.com
Второй кубок мира Месси не покорился
Второй кубок мира Месси не покорился globallookpress.com
Месси после финального свистка
Месси после финального свистка globallookpress.com
Лионель Месси получает серебряную медаль от Дональда Трампа. Рядом — президент ФИФА Джанни Инфантино
Лионель Месси получает серебряную медаль от Дональда Трампа. Рядом — президент ФИФА Джанни Инфантино globallookpress.com
Лионель Месси с серебряной медалью ЧМ-2026
Лионель Месси с серебряной медалью ЧМ-2026 globallookpress.com

Ферран Торрес забил на 106-й, и всё закончилось. Месси сидел на газоне и смотрел, как празднуют испанцы, а потом плакал, когда на шею вешали серебряную медаль. «Золотой мяч» турнира ушёл Родри, ему достался «Серебряный», а «Золотую бутсу» за день до этого у него отобрал Мбаппе — двумя голами в матче за третье место француз обошёл его и в вечном списке бомбардиров чемпионатов мира, 22 против 21.

Шесть чемпионатов мира, 21 гол, 12 голевых передач. Месси не сказал, что заканчивает, — но и не сказал обратного.