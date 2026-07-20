Лионель Месси приехал на шестой чемпионат мира в карьере 38-летним чемпионом, а уехал 39-летним проигравшим с «Серебряным мячом» и восемью голами. За полтора месяца аргентинец сумел забить первый в своей жизни хет-трик на мировых первенствах, побить вечный рекорд Клозе, и дважды вытащить сборную из безнадёги. А ещё финал, в котором Аргентина не нанесла ни одного удара.

В нашей фотогалерее вспоминаем весь путь Лионеля Месси на ЧМ-2026 — матч за матчем.

Аргентина — Алжир 3:0

17 июня, группа J

Стартовый матч в Канзас-Сити Месси превратил в бенефис: три гола — 17-я, 60-я и 76-я минуты . Первый хет-трик на чемпионатах мира за всю его карьеру, и случился он ровно через 20 лет после дебюта на ЧМ — в 2006-м, тоже в июне, он вышел на замену против Сербии и Черногории.

Гол Месси в ворота Алжира globallookpress.com

Радость Лионеля Месси globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

После матча Месси расплакался, что даже стало почвой для появления слухов, что у него умер отец. Это оказалось неправдой globallookpress.com

Месси открыл счёт ударом с 20 метров под перекладину после паса Де Пауля, второй забил, среагировав на отскок после сейва вратаря, третий — с передачи Николаса Гонсалеса. По ходу матча ему ещё и отменили гол из-за офсайда, не дали пенальти и дважды помешал голкипер Алжира Лука Зидан, сын Зинедина.

По итогу матча — 16 мячей на чемпионатах мира и повторённый рекорд Мирослава Клозе.

Аргентина — Австрия 2:0

22 июня, группа J

Матч, в котором он стал единоличным рекордсменом всех чемпионатов мира. Правда, начался вечер в Далласе с провала: на 9-й минуте, после назначенного через VAR пенальти, Месси разбежался медленно и пробил мимо ворот. Трибуны на 70 тысяч зрителей ахнули — с одиннадцати метров он на мировых первенствах промахивался уже в третий раз из семи попыток.

Лионель Месси не забил пенальти globallookpress.com

Лионель Месси после незабитого пенальти globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси — виноват globallookpress.com

38-я минута: Месси забил первый гол в матче globallookpress.com

Первый гол Месси globallookpress.com

Радость Аргентины: Энцо Фернандес и Лионель Месси globallookpress.com

90+5 минута: второй гол Месси globallookpress.com

Радость Лионеля Месси globallookpress.com

Лионель Месси после матча globallookpress.com

Ответ пришёл на 38-й минуте: скидка Тьяго Альмады, удар в касание — 17-й мяч, рекорд. А на пятой добавленной минуте Месси добил отскок после сейва Шлагера с шести метров и довёл счёт до 18. Аргентина вышла в плей-офф за тур до конца, а сам он через два дня отметил 39-летие.

Иордания — Аргентина 1:3

28 июня, группа J

Единственный матч турнира, который он начал на скамейке: первое место в группе было в кармане, и Скалони сделал девять замен. Для Месси это был первый выход со скамейки на чемпионатах мира с 2006 года, с четвертьфинала против Германии.

Лионель Месси не вышел в стартовом составе globallookpress.com

Месси разминается во время матча globallookpress.com

Месси вышел на замену на 60-й минуте globallookpress.com

На 80-й минуте Месси забил гол, воспользовавшись невнимательностью вратаря globallookpress.com

Лионель Месси радуется голу globallookpress.com

Лионель Месси после гола globallookpress.com

Он появился на поле на 60-й минуте, при 2:1, и на 80-й закрутил штрафной в нижний угол — 19-й гол на мировых первенствах. Заодно стал первым в истории футболистом, забивавшим в семи матчах чемпионатов мира подряд, обойдя Жюста Фонтена и Жаирзиньо. И вторым аргентинцем, сыгравшим на ЧМ в 39 лет, — после Анхеля Лабруны в 1958-м.

Аргентина — Кабо-Верде 3:2 (д. в.)

4 июля, 1/16 финала

Дебютанты турнира едва не отправили чемпионов домой в Майами — в городе, где Месси играет за «Интер Майами». Он открыл счёт на 29-й минуте, приняв заброс и перебросив 40-летнего Возинью, вратаря из второго португальского дивизиона. Это был его 20-й гол на чемпионатах мира и восьмой матч подряд с голом — снова рекорд.

На 29-й минуте с подачи Мартинеса Месси левой отправил мяч в ближнюю девятку globallookpress.com

Месси празднует гол globallookpress.com

Лионель Месси после гола globallookpress.com

На 111-й минуте при счёте 2:2 Месси подал угловой, навесил на Ромеро, который выпрыгнул выше всех globallookpress.com

Результативный угловой Месси globallookpress.com

Месси радуется победе 3:2, Аргентина вышла в 1/8 финала globallookpress.com

Дальше начался хаос: Дуарте сравнял, в овертайме Лисандро Мартинес забил после углового Месси, но Сидни Лопеш Кабрал ответил ударом, который в Кабо-Верде будут показывать детям. Спасла Аргентину на 111-й минуте снова подача Месси: после его навеса мяч в свои ворота срезал Диней Боржес. Возинья за матч отразил у Месси и удар с игры, и штрафной, и попытку в дополнительное время.

Аргентина — Египет 3:2

7 июля, 1/8 финала

Самый безумный камбэк турнира. К 79-й минуте Аргентина горела 0:2, а Месси к тому моменту успел не забить пенальти. Но именно с его передачи Кристиан Ромеро отыграл один мяч, и всё поехало.

На 21-й минуте Месси снова не забил пенальти — вытащил голкипер Египта Мостафа Шобейр globallookpress.com

Реакция Месси после наудачного пенальти globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

К 83-й минуте Аргентина проигрывала 1:2. Счёт сравнял Месси, подкараулив отскок от защитников в штрафной и вколотив мяч под перекладину globallookpress.com

Экспрессивная радость Месси globallookpress.com

Лионель Месси globallookpress.com

На третьей добавленной минуте Мартинес принёс Аргентине сложную победу 3:2. Радость Месси до слёз globallookpress.com

Месси после матча качали. Аргентина вышла в 1/4 финала globallookpress.com

Через четыре минуты он сравнял сам — мощным ударом из штрафной, восьмой гол на турнире и выход в единоличные лидеры гонки бомбардиров. Победу в компенсированное время оформил Энцо Фернандес ударом головой. За 11 минут — три гола и спасённый чемпионат мира.

Аргентина — Швейцария 3:1 (д. в.)

12 июля, 1/4 финала

Первый матч турнира, в котором Месси не забил: швейцарцы стали первой командой, сумевшей его засушить, и рекордная голевая серия оборвалась. Но без его участия не обошлось и здесь — уже на 10-й минуте он подал угловой, а невысокий Алексис Мак Аллистер вколотил мяч головой в окружении рослых защитников.

Лионель Месси впервые на ЧМ-2026 ушёл с поля без голов globallookpress.com

На Месси записана одна из голевых передач globallookpress.com

Лаутаро Мартинес спас Аргентину от серии пенальти за минут до конца экстра-тайма — 3:2. Месси снова светился от счастья, хотя в очередной раз Аргентина вытащила матч на морально волевых globallookpress.com

Дальше был его же разрезающий пас на Науэля Молину, который тот не реализовал, гол Дана Ндоя на 67-й и красная Брееля Эмболо на 72-й за симуляцию — причём судья сначала показал жёлтую Паредесу и исправился только после подсказки VAR.

Швейцарцы вдесятером держались до 112-й минуты, пока Хулиан Альварес не пробил с 25 метров, а на последней минуте овертайма Лаутаро Мартинес добил соперника — это самый поздний гол Аргентины в истории её выступлений на чемпионатах мира.

Англия — Аргентина 1:2

15 июля, 1/2 финала

Матч, в котором он не забил, но решил всё. Англия вела после гола Энтони Гордона на 55-й, а концовку Месси забрал себе: на 85-й его передача превратилась в гол Энцо Фернандеса, на 90+2 — в победный мяч Лаутаро Мартинеса.

Лионель Месси в полуфинальном матче против Англии globallookpress.com

Ноги Месси globallookpress.com

Аргентина проигрывала 0:1 до 86-й минуты. А дальше — два голевых паса Месси за 6 минут. Сначала на Энцо Фернандеса, а в добавленное время на Лаутаро Мартинеса. На фото — радости Месси и Мартинеса globallookpress.com

Победоносный кулак Месси globallookpress.com

Месси не забил сам, но две его голевые передачи снова вытащили Аргентину в следующий этап, теперь — в финал ЧМ-2026 globallookpress.com

Цифры того вечера отдельно обращают внимание: 12 выигранных единоборств — больше, чем в любом его матче на ЧМ с 2014 года, девять удачных обводок — лучший показатель для одного матча на всём турнире, и десятый голевой пас в матчах плей-офф чемпионатов мира, что на шесть больше, чем у любого другого игрока за последние 60 лет.

Испания — Аргентина 0:1 (д. в.)

19 июля, финал

Последний матч. Испания не дала Аргентине вообще ничего: за 90 минут — ноль ударов, чего в финалах чемпионатов мира не случалось никогда. Первую попытку предпринял сам Месси, и было это уже на 117-й минуте, уже вдесятером, уже после красной Энцо Фернандеса — тщетно, поздно.

Рукопожатие Месси и Ламина Ямаля, нападающего сборной Испании, и, по сути, наследника Месси в «Барселоне» globallookpress.com

Лионель Месси в финальном матче ЧМ-2026 globallookpress.com

И Месси, и вся Аргентина матч откровенно провалили globallookpress.com

Лионель Месси и Ферран Торрес, нападающий сборной Испании, автор единственного гола в финале globallookpress.com

Второй кубок мира Месси не покорился globallookpress.com

Месси после финального свистка globallookpress.com

Лионель Месси получает серебряную медаль от Дональда Трампа. Рядом — президент ФИФА Джанни Инфантино globallookpress.com

Лионель Месси с серебряной медалью ЧМ-2026 globallookpress.com

Ферран Торрес забил на 106-й, и всё закончилось. Месси сидел на газоне и смотрел, как празднуют испанцы, а потом плакал, когда на шею вешали серебряную медаль. «Золотой мяч» турнира ушёл Родри, ему достался «Серебряный», а «Золотую бутсу» за день до этого у него отобрал Мбаппе — двумя голами в матче за третье место француз обошёл его и в вечном списке бомбардиров чемпионатов мира, 22 против 21.

Шесть чемпионатов мира, 21 гол, 12 голевых передач. Месси не сказал, что заканчивает, — но и не сказал обратного.