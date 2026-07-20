Лионель Месси приехал на шестой чемпионат мира в карьере 38-летним чемпионом, а уехал 39-летним проигравшим с «Серебряным мячом» и восемью голами. За полтора месяца аргентинец сумел забить первый в своей жизни хет-трик на мировых первенствах, побить вечный рекорд Клозе, и дважды вытащить сборную из безнадёги. А ещё финал, в котором Аргентина не нанесла ни одного удара.
В нашей фотогалерее вспоминаем весь путь Лионеля Месси на ЧМ-2026 — матч за матчем.
Аргентина — Алжир 3:0
17 июня, группа J
Стартовый матч в Канзас-Сити Месси превратил в бенефис: три гола — 17-я, 60-я и 76-я минуты. Первый хет-трик на чемпионатах мира за всю его карьеру, и случился он ровно через 20 лет после дебюта на ЧМ — в 2006-м, тоже в июне, он вышел на замену против Сербии и Черногории.
Месси открыл счёт ударом с 20 метров под перекладину после паса Де Пауля, второй забил, среагировав на отскок после сейва вратаря, третий — с передачи Николаса Гонсалеса. По ходу матча ему ещё и отменили гол из-за офсайда, не дали пенальти и дважды помешал голкипер Алжира Лука Зидан, сын Зинедина.
По итогу матча — 16 мячей на чемпионатах мира и повторённый рекорд Мирослава Клозе.
Аргентина — Австрия 2:0
22 июня, группа J
Матч, в котором он стал единоличным рекордсменом всех чемпионатов мира. Правда, начался вечер в Далласе с провала: на 9-й минуте, после назначенного через VAR пенальти, Месси разбежался медленно и пробил мимо ворот. Трибуны на 70 тысяч зрителей ахнули — с одиннадцати метров он на мировых первенствах промахивался уже в третий раз из семи попыток.
Ответ пришёл на 38-й минуте: скидка Тьяго Альмады, удар в касание — 17-й мяч, рекорд. А на пятой добавленной минуте Месси добил отскок после сейва Шлагера с шести метров и довёл счёт до 18. Аргентина вышла в плей-офф за тур до конца, а сам он через два дня отметил 39-летие.
Иордания — Аргентина 1:3
28 июня, группа J
Единственный матч турнира, который он начал на скамейке: первое место в группе было в кармане, и Скалони сделал девять замен. Для Месси это был первый выход со скамейки на чемпионатах мира с 2006 года, с четвертьфинала против Германии.
Он появился на поле на 60-й минуте, при 2:1, и на 80-й закрутил штрафной в нижний угол — 19-й гол на мировых первенствах. Заодно стал первым в истории футболистом, забивавшим в семи матчах чемпионатов мира подряд, обойдя Жюста Фонтена и Жаирзиньо. И вторым аргентинцем, сыгравшим на ЧМ в 39 лет, — после Анхеля Лабруны в 1958-м.
Аргентина — Кабо-Верде 3:2 (д. в.)
4 июля, 1/16 финала
Дебютанты турнира едва не отправили чемпионов домой в Майами — в городе, где Месси играет за «Интер Майами». Он открыл счёт на 29-й минуте, приняв заброс и перебросив 40-летнего Возинью, вратаря из второго португальского дивизиона. Это был его 20-й гол на чемпионатах мира и восьмой матч подряд с голом — снова рекорд.
Дальше начался хаос: Дуарте сравнял, в овертайме Лисандро Мартинес забил после углового Месси, но Сидни Лопеш Кабрал ответил ударом, который в Кабо-Верде будут показывать детям. Спасла Аргентину на 111-й минуте снова подача Месси: после его навеса мяч в свои ворота срезал Диней Боржес. Возинья за матч отразил у Месси и удар с игры, и штрафной, и попытку в дополнительное время.
Аргентина — Египет 3:2
7 июля, 1/8 финала
Самый безумный камбэк турнира. К 79-й минуте Аргентина горела 0:2, а Месси к тому моменту успел не забить пенальти. Но именно с его передачи Кристиан Ромеро отыграл один мяч, и всё поехало.
Через четыре минуты он сравнял сам — мощным ударом из штрафной, восьмой гол на турнире и выход в единоличные лидеры гонки бомбардиров. Победу в компенсированное время оформил Энцо Фернандес ударом головой. За 11 минут — три гола и спасённый чемпионат мира.
Аргентина — Швейцария 3:1 (д. в.)
12 июля, 1/4 финала
Первый матч турнира, в котором Месси не забил: швейцарцы стали первой командой, сумевшей его засушить, и рекордная голевая серия оборвалась. Но без его участия не обошлось и здесь — уже на 10-й минуте он подал угловой, а невысокий Алексис Мак Аллистер вколотил мяч головой в окружении рослых защитников.
Дальше был его же разрезающий пас на Науэля Молину, который тот не реализовал, гол Дана Ндоя на 67-й и красная Брееля Эмболо на 72-й за симуляцию — причём судья сначала показал жёлтую Паредесу и исправился только после подсказки VAR.
Швейцарцы вдесятером держались до 112-й минуты, пока Хулиан Альварес не пробил с 25 метров, а на последней минуте овертайма Лаутаро Мартинес добил соперника — это самый поздний гол Аргентины в истории её выступлений на чемпионатах мира.
Англия — Аргентина 1:2
15 июля, 1/2 финала
Матч, в котором он не забил, но решил всё. Англия вела после гола Энтони Гордона на 55-й, а концовку Месси забрал себе: на 85-й его передача превратилась в гол Энцо Фернандеса, на 90+2 — в победный мяч Лаутаро Мартинеса.
Цифры того вечера отдельно обращают внимание: 12 выигранных единоборств — больше, чем в любом его матче на ЧМ с 2014 года, девять удачных обводок — лучший показатель для одного матча на всём турнире, и десятый голевой пас в матчах плей-офф чемпионатов мира, что на шесть больше, чем у любого другого игрока за последние 60 лет.
Испания — Аргентина 0:1 (д. в.)
19 июля, финал
Последний матч. Испания не дала Аргентине вообще ничего: за 90 минут — ноль ударов, чего в финалах чемпионатов мира не случалось никогда. Первую попытку предпринял сам Месси, и было это уже на 117-й минуте, уже вдесятером, уже после красной Энцо Фернандеса — тщетно, поздно.
Ферран Торрес забил на 106-й, и всё закончилось. Месси сидел на газоне и смотрел, как празднуют испанцы, а потом плакал, когда на шею вешали серебряную медаль. «Золотой мяч» турнира ушёл Родри, ему достался «Серебряный», а «Золотую бутсу» за день до этого у него отобрал Мбаппе — двумя голами в матче за третье место француз обошёл его и в вечном списке бомбардиров чемпионатов мира, 22 против 21.
Шесть чемпионатов мира, 21 гол, 12 голевых передач. Месси не сказал, что заканчивает, — но и не сказал обратного.