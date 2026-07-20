Сборная Аргентины не нанесла ни одного удара по воротам Испании в основное время финального матча ЧМ-2026.

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

Отмечается, что за 90 минут основного времени «красная фурия» пробила по воротам 15 раз, 10 ударов пришлись в створ. Аргентинская национальная команда при этом не ударила по воротам соперника ни разу.

Сборные Испании и Аргентины не смогли выявить победителя в рамках основного времени матча (0:0). После 109-и минут с учетом дополнительного времени «красная фурия» ведет в счете — 1:0.

Ранее стало известно, что Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов ЧМ.