Испания второй раз в истории выиграла чемпионат мира — 1:0 в дополнительное время против Аргентины. Счёт минимальный, но обманчивый: действующие чемпионы мира за 90 минут не нанесли ни одного удара по воротам. Ни одного — буквально, сложно в такое поверить. А закончилось всё дракой у центрального круга, слезами Лионеля Месси, а словами британских экспертов, которые в эфире подбирали выражения помягче — и не подобрали.

Как это было

Испания владела мячом. Луис де ла Фуэнте выпустил Феррана Торреса на 62-й минуте вместо Микеля Оярсабаля, и именно он на 106-й вколотил мяч с восьми метров после того, как Нико Уильямс скинул головой прострел Педро Порро.

К тому моменту Аргентина уже играла вдесятером. Энцо Фернандес получил первую жёлтую за спор с арбитром, а на 90-й минуте прилетел в подкате в Пау Кубарси — вторая и красная. Испанцы после этого прижали соперника окончательно, но пробить Эмилиано Мартинеса удалось только в овертайме.

Ферран Торрес забивает победный гол globallookpress.com

Энцо Фернандес фолит на Пау Кубарси globallookpress.com

LiveSport.Ru вёл очень подробный онлайн матча.

Финал стал пятым из последних шести, доигранным до дополнительного времени. И вторым в истории Испании титулом — после ЮАР-2010.

Невероятные цифры

65% владения у Испании , 20 ударов (11 в створ) и 1,94 xG.

, 20 ударов (11 в створ) и 1,94 xG. Ноль ударов у Аргентины за 90 минут — такого в финалах чемпионатов мира не случалось никогда. Первая попытка — на 117-й минуте, и нанёс её Месси. Ни одного удара в створ за весь матч.

— такого в финалах чемпионатов мира не случалось никогда. Первая попытка — на 117-й минуте, и нанёс её Месси. Ни одного удара в створ за весь матч. 852 паса у Испании против 464 у Аргентины.

против 464 у Аргентины. 11 сейвов Эмилиано Мартинеса — рекорд для вратаря в финале ЧМ.

— рекорд для вратаря в финале ЧМ. Унаи Симон оставил ворота сухими в седьмом матче из восьми. Испания пропустила на турнире один мяч — меньше всех чемпионов мира в истории.

Испания пропустила на турнире один мяч — меньше всех чемпионов мира в истории. В истории финалов есть лишь три случая, когда игрок отдавал 100+ передач за матч . Два из них — в этом финале: Родри (101) и Пау Кубарси (121).

. Два из них — в этом финале: Родри (101) и Пау Кубарси (121). Победа продлила беспроигрышную серию Испании до 38 матчей (29 побед, 9 ничьих) — рекорд для мужских сборных, прежний принадлежал Италии.

Интересное наблюдение: оба своих чемпионства Испания начинала с неудачи. В 2010-м проиграла стартовый матч Швейцарии, в 2026-м не смогла обыграть дебютантов из Кабо-Верде (0:0).

Ламин Ямаль с кубком мира globallookpress.com

Ламин Ямаль в 19 лет и 6 дней стал третьим самым молодым футболистом, сыгравшим в финале чемпионата мира , — после Пеле (1958) и Джузеппе Бергоми (1982). И третьим самым молодым чемпионом, посчитал ESPN. Приз лучшему молодому игроку турнира взял его одноклубник Кубарси, которому тоже 19.

Аргентина: игра на разрушение и финал без лица

Первый тайм Аргентина провела примерно так же, как полуфинал с Англией: не столько играла сама, сколько мешала играть сопернику. Главным по срыву атак был Леандро Паредес, помогал ему Энцо Фернандес.

Четыре жёлтые карточки за матч — и, как заметили на BBC Sport, немало зрителей увидели в этом продолжение турнирного тренда: по ходу чемпионата Аргентину не раз обвиняли в благоприятном для нее судействе, а сборная Египта после матча 1/8 финала даже направляла жалобу в ФИФА.

Но, в отличие от Англии, Испания во втором тайме не поплыла.

А после свистка началось то, ради чего обычно не смотрят финалы. Паредес схлестнулся с Родри, Гави и Борхой Иглесиасом, а Науэль Молина замахнулся кулаком на проходившего мимо испанца.

Заварушка после матча Кадр из трансляции DAZN

Ребята выпустили пар Кадр из трансляции DAZN

«Стыдно смотреть на такое после матча, — сказал в эфире BBC Уэйн Руни. — Команду только что короновали чемпионом мира. Так нельзя». Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт был ещё резче, назвав поведение отвратительным, но добавил, что и Родри не обязательно было лезть в лицо соперникам после 120 минут взаимной нервотрёпки.

Алан Ширер подвёл черту проще: победила та команда, которая хотела играть в футбол.

Что говорили

Лионель Скалони, главный тренер Аргентины, пришёл на пресс-конференцию в слезах. Он попытался защитить своих — сказал, что хотел бы посмотреть, как всё сложилось бы в равных составах, — но спорить с очевидным не стал: соперник был лучше, и это правда . Отдельно поблагодарил команду за то, что довела дело до ещё одного финала.

Лионель Скалони, главный тренер Аргентины, с серебряной медалью globallookpress.com

Ферран Торрес после матча говорил про 47 миллионов человек, которым принадлежит его гол, и признался, что с Месси на другой стороне поля нервничают все.

Мадонна с Роналдиньо (слева) и Роналдо (справа) в перерыве матча globallookpress.com

Ложка дёгтя: шоу в перерыве — первое в истории финалов ЧМ в стиле Супербоула — растянуло паузу между таймами до 27 минут 20 секунд . Футболистам пришлось ждать почти полчаса, и восторгов у профессионального сообщества это не вызвало.

Награды: Родри забрал главную, Мбаппе — «бутсу»

« Золотой мяч» (лучший игрок турнира) — Родри (Испания). Серебро у Месси (Аргентина), бронза у Мбаппе (Франция). Статистика у испанца скромная, но именно он весь турнир задавал ритм команде, которая почти не отдавала мяч.

— Родри (Испания). Серебро у Месси (Аргентина), бронза у Мбаппе (Франция). Статистика у испанца скромная, но именно он весь турнир задавал ритм команде, которая почти не отдавала мяч. «Золотая бутса» — Килиан Мбаппе (Франция), 10 голов. Месси закончил с восемью: чтобы догнать, ему нужен был хет-трик в финале, а он не забил вовсе.

— Килиан Мбаппе (Франция), 10 голов. Месси закончил с восемью: чтобы догнать, ему нужен был хет-трик в финале, а он не забил вовсе. «Золотая перчатка» — Унаи Симон (Испания).

— Унаи Симон (Испания). Лучший молодой игрок — Пау Кубарси (Испания).

Тут же случилась и смена вечного рекордсмена: двумя голами в матче за третье место Мбаппе довёл счёт своих мячей на чемпионатах мира до 22 и обошёл Месси (21). Ассистировал ему оба раза Майкл Олисе, у которого теперь семь голевых передач за один турнир — рекорд с 1966 года.

Круг замкнулся там же, где разомкнулся

Месси после финального свистка сидел на газоне и смотрел, как празднуют испанцы. Слёзы пришли позже, на церемонии, когда ему вешали серебряную медаль.

Лионель Месси после финального свистка globallookpress.com

Грустный Лионель Месси с серебряной медалью ЧМ-2026 globallookpress.com

Это был его шестой чемпионат мира — повторение рекорда по числу турниров. Итог карьеры на мировых первенствах: 21 гол и 12 голевых передач.