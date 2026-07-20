Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в Google NewsПодписаться+

Испания второй раз в истории выиграла чемпионат мира — 1:0 в дополнительное время против Аргентины. Счёт минимальный, но обманчивый: действующие чемпионы мира за 90 минут не нанесли ни одного удара по воротам. Ни одного — буквально, сложно в такое поверить. А закончилось всё дракой у центрального круга, слезами Лионеля Месси, а словами британских экспертов, которые в эфире подбирали выражения помягче — и не подобрали.

Как это было

Испания владела мячом. Луис де ла Фуэнте выпустил Феррана Торреса на 62-й минуте вместо Микеля Оярсабаля, и именно он на 106-й вколотил мяч с восьми метров после того, как Нико Уильямс скинул головой прострел Педро Порро.

К тому моменту Аргентина уже играла вдесятером. Энцо Фернандес получил первую жёлтую за спор с арбитром, а на 90-й минуте прилетел в подкате в Пау Кубарси — вторая и красная. Испанцы после этого прижали соперника окончательно, но пробить Эмилиано Мартинеса удалось только в овертайме.

Ферран Торрес забивает победный гол
Ферран Торрес забивает победный гол globallookpress.com
Энцо Фернандес фолит на Пау Кубарси
Энцо Фернандес фолит на Пау Кубарси globallookpress.com

LiveSport.Ru вёл очень подробный онлайн матча.

Финал стал пятым из последних шести, доигранным до дополнительного времени. И вторым в истории Испании титулом — после ЮАР-2010.

Невероятные цифры

  • 65% владения у Испании, 20 ударов (11 в створ) и 1,94 xG.
  • Ноль ударов у Аргентины за 90 минут — такого в финалах чемпионатов мира не случалось никогда. Первая попытка — на 117-й минуте, и нанёс её Месси. Ни одного удара в створ за весь матч.
  • 852 паса у Испании против 464 у Аргентины.
  • 11 сейвов Эмилиано Мартинеса — рекорд для вратаря в финале ЧМ.
  • Унаи Симон оставил ворота сухими в седьмом матче из восьми. Испания пропустила на турнире один мяч — меньше всех чемпионов мира в истории.
  • В истории финалов есть лишь три случая, когда игрок отдавал 100+ передач за матч. Два из них — в этом финале: Родри (101) и Пау Кубарси (121).
  • Победа продлила беспроигрышную серию Испании до 38 матчей (29 побед, 9 ничьих) — рекорд для мужских сборных, прежний принадлежал Италии.

Интересное наблюдение: оба своих чемпионства Испания начинала с неудачи. В 2010-м проиграла стартовый матч Швейцарии, в 2026-м не смогла обыграть дебютантов из Кабо-Верде (0:0).

Ламин Ямаль с кубком мира
Ламин Ямаль с кубком мира globallookpress.com

Ламин Ямаль в 19 лет и 6 дней стал третьим самым молодым футболистом, сыгравшим в финале чемпионата мира, — после Пеле (1958) и Джузеппе Бергоми (1982). И третьим самым молодым чемпионом, посчитал ESPN. Приз лучшему молодому игроку турнира взял его одноклубник Кубарси, которому тоже 19.

Аргентина: игра на разрушение и финал без лица

Первый тайм Аргентина провела примерно так же, как полуфинал с Англией: не столько играла сама, сколько мешала играть сопернику. Главным по срыву атак был Леандро Паредес, помогал ему Энцо Фернандес.

Четыре жёлтые карточки за матч — и, как заметили на BBC Sport, немало зрителей увидели в этом продолжение турнирного тренда: по ходу чемпионата Аргентину не раз обвиняли в благоприятном для нее судействе, а сборная Египта после матча 1/8 финала даже направляла жалобу в ФИФА.

Но, в отличие от Англии, Испания во втором тайме не поплыла.

А после свистка началось то, ради чего обычно не смотрят финалы. Паредес схлестнулся с Родри, Гави и Борхой Иглесиасом, а Науэль Молина замахнулся кулаком на проходившего мимо испанца.

Заварушка после матча
Заварушка после матча Кадр из трансляции DAZN
Ребята выпустили пар
Ребята выпустили пар Кадр из трансляции DAZN

«Стыдно смотреть на такое после матча, — сказал в эфире BBC Уэйн Руни. — Команду только что короновали чемпионом мира. Так нельзя». Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт был ещё резче, назвав поведение отвратительным, но добавил, что и Родри не обязательно было лезть в лицо соперникам после 120 минут взаимной нервотрёпки.

Алан Ширер подвёл черту проще: победила та команда, которая хотела играть в футбол.

Что говорили

Лионель Скалони, главный тренер Аргентины, пришёл на пресс-конференцию в слезах. Он попытался защитить своих — сказал, что хотел бы посмотреть, как всё сложилось бы в равных составах, — но спорить с очевидным не стал: соперник был лучше, и это правда. Отдельно поблагодарил команду за то, что довела дело до ещё одного финала.

Лионель Скалони, главный тренер Аргентины, с серебряной медалью
Лионель Скалони, главный тренер Аргентины, с серебряной медалью globallookpress.com

Ферран Торрес после матча говорил про 47 миллионов человек, которым принадлежит его гол, и признался, что с Месси на другой стороне поля нервничают все.

Мадонна с Роналдиньо (слева) и Роналдо (справа) в перерыве матча
Мадонна с Роналдиньо (слева) и Роналдо (справа) в перерыве матча globallookpress.com

Ложка дёгтя: шоу в перерыве — первое в истории финалов ЧМ в стиле Супербоула — растянуло паузу между таймами до 27 минут 20 секунд. Футболистам пришлось ждать почти полчаса, и восторгов у профессионального сообщества это не вызвало.

Награды: Родри забрал главную, Мбаппе — «бутсу»

  • « Золотой мяч» (лучший игрок турнира) — Родри (Испания). Серебро у Месси (Аргентина), бронза у Мбаппе (Франция). Статистика у испанца скромная, но именно он весь турнир задавал ритм команде, которая почти не отдавала мяч.
  • «Золотая бутса» — Килиан Мбаппе (Франция), 10 голов. Месси закончил с восемью: чтобы догнать, ему нужен был хет-трик в финале, а он не забил вовсе.
  • «Золотая перчатка» — Унаи Симон (Испания).
  • Лучший молодой игрок — Пау Кубарси (Испания).

Тут же случилась и смена вечного рекордсмена: двумя голами в матче за третье место Мбаппе довёл счёт своих мячей на чемпионатах мира до 22 и обошёл Месси (21). Ассистировал ему оба раза Майкл Олисе, у которого теперь семь голевых передач за один турнир — рекорд с 1966 года.

Круг замкнулся там же, где разомкнулся

Месси после финального свистка сидел на газоне и смотрел, как празднуют испанцы. Слёзы пришли позже, на церемонии, когда ему вешали серебряную медаль.

Лионель Месси после финального свистка
Лионель Месси после финального свистка globallookpress.com
Грустный Лионель Месси с серебряной медалью ЧМ-2026
Грустный Лионель Месси с серебряной медалью ЧМ-2026 globallookpress.com

Это был его шестой чемпионат мира — повторение рекорда по числу турниров. Итог карьеры на мировых первенствах: 21 гол и 12 голевых передач.

Символичнее всего место действия. Именно на «Метлайфе» после проигранного финала Кубка Америки-2016 Месси объявил, что заканчивает со сборной. Тогда решение продержалось несколько месяцев — а после возвращения были чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссима, все после его 34-летия. Официально о завершении карьеры в сборной он в этот раз не объявлял, но мало кто верит, что мы увидим его на следующем турнире.