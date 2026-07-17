ESPN рассказывает всё, что нужно знать о предстоящем финале чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании.

За прошедший месяц мы стали свидетелями того, как 46 сборных, включая хозяев турнира Канаду, Мексику и США, а также таких признанных грандов, как Бразилия и Германия, остались за бортом.

Впереди финал, в котором встретятся действующий чемпион мира сборная Аргентины и действующий чемпион Европы — Испания.

Прямо сейчас поговорим о том, как испанцы и аргентинцы оказались в шаге от триумфа, а также о том, что нас ждет в решающем матче, который пройдет 19 июля в Нью-Джерси (начало — в 22:00 мск).

Испания

Как добрались до финала: действующие чемпионы Европы провели турнир без лишнего шума, особенно после шокирующей нулевой ничьей с Кабо-Верде на старте. Несмотря на столь многообещающее в кавычках начало, Испания спокойно делала свою работу и пропустила свой первый — и пока что единственный — гол на турнире лишь в четвертьфинале против Бельгии (2:1).

Любые сомнения в способности «Красной фурии» дойти до конца были решительно развеяны в полуфинале против Франции (2:0). Команда Луиса де ла Фуэнте подходила к той встрече в статусе аутсайдера из-за впечатляющего продвижения французов по сетке, но в итоге испанцы переиграли «трехцветных» благодаря доминирующему стилю, который напомнил их лучшие образцы времен триумфального Евро-2024.

Главная звезда: Микель Оярсабаль — невоспетый герой, который всегда приносит пользу сборной. Форвард «Реал Сосьедад» вновь доказал это на текущем чемпионате мира, забив уже пять мячей. Оярсабаль уже забивал победный гол в финале Евро-2024 против Англии в Берлине, а теперь, записав на свой счет три мяча в плей-офф текущего мундиаля, помог сборной добраться до главного матча. 29-летний нападающий обделен тем медийным статусом звездности, который есть у его партнеров по сборной, но без его голов Испании бы не было в воскресном финале.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

Лучший момент: гол Педро Порро в полуфинальном матче с Францией окончательно снял все вопросы о победителе, но запомнился прежде всего тем, как именно он был забит. Защитник «Тоттенхэма» не относится к группе атаки испанцев, однако исполнил этот удар с таким хладнокровием и мастерством, которое лишь подчеркнуло: эта сборная способна наказать соперника силами абсолютно любого игрока на поле.

Аргентина

Как добрались до финала: на бумаге у Аргентины был легкий путь к финалу чемпионата мира — вплоть до полуфинала против Англии они умудрялись избегать соперников из топ-15 рейтинга ФИФА.

Но хотя их дорога и казалась простой, на деле всё сложилось совершенно иначе. Кабо-Верде затащил действующих чемпионов мира в дополнительное время в 1/16 финала, а сборная Египта после поражения в 1/8 финала вовсю заявляла о «несправедливости» из-за решений VAR, сыгравших на руку аргентинцам.

Швейцария и вовсе была близка к тому, чтобы дотянуть до серии пенальти (или даже выиграть) в тяжелейшем четвертьфинале, исход которого решился только после удаления швейцарского форварда Бреля Эмболо. Наконец, Англия находилась в пяти минутах от финала, пока Аргентина не перевернула все с ног на голову двумя поздними голами. Команда Лионеля Скалони определенно ходит по острию ножа на этом турнире, но при этом продолжает побеждать.

Лионель Месси после победы над Англией в полуфинале ЧМ-2026 globallookpress.com

Главная звезда: Лионель Месси — а кто же еще? 39-летний капитан привел Аргентину к триумфу в Катаре в 2022 году, и поразительно думать, что еще недавно многие сомневались, сыграет ли он вообще на этом турнире. Он не просто сыграл, он доминирует на поле и подходит к финалу, разделяя с Килианом Мбаппе первую строчку в гонке за «Золотую бутсу» с восемью забитыми мячами. И хотя Месси — это сердце и душа Аргентины, будет справедливо упомянуть Лаутаро Мартинеса и Энцо Фернандеса, которые проявили себя в самые важные моменты. На счету Лаутаро три гола на этом турнире, а у Энцо — два (и оба отличились в победной игре с Англией). Так что Месси точно знает, что у него есть надежная группа поддержки.

Лучший момент: у Аргентины и Месси на этом турнире было много ярких мгновений, но моментом, который по-настоящему украсил этот чемпионат мира для «альбиселесте», стал победный гол Лаутаро Мартинеса в ворота Англии. Полуфинал выдался невероятно напряженным и эмоциональным, поэтому победа, вырванная благодаря удару головой после ювелирной подачи Месси, станет одним из главных хайлайтов в карьере Лаутаро и моментом, который в Аргентине будут помнить всю жизнь.

Где решится судьба финала?

Первоначальная философия чемпионатов мира заключалась в том, чтобы собрать вместе самые разные футбольные стили и подходы, а затем столкнуть их друг с другом и посмотреть, кто выйдет победителем. В этом смысле вывеска Испания — Аргентина идеально подходит для финала нынешнего турнира: это абсолютная битва между совершенным контролем и неистовым хаосом.

Испания заставила весь мир говорить о себе после того, как в полуфинале эффектно разобрала на части Францию (2:0). Этот перформанс практически полностью выключил из игры хваленое атакующее трио французов в лице Килиана Мбаппе, Майкла Олисе и Усмана Дембеле. Фабиан Руис и в особенности Родри выдали настоящий мастер-класс в центре поля, обеспечив своей команде тотальное доминирование.

Сборная Испании перед матчем с Францией в полуфинале ЧМ-2026 globallookpress.com

Главный тренер Les Bleus Дидье Дешам не сумел тактически (и численно) насытить среднюю линию, за что его команда и поплатилась. Французы также абсолютно ничего не смогли поделать с Дани Ольмо и со скоростью и прямолинейностью Ламина Ямаля на фланге.

Аргентина не допустит подобных ошибок. Эта команда умышленно стягивает огромные силы в центр поля, чтобы игроки могли быстро комбинировать с Месси, а важнейшей частью их оборонительного плана являются мелкие тактические фолы, призванные сбивать темп соперника. Сможет ли Испания совладать с нервами и выстоять под этим давлением?

Сборная Аргентины перед матчем с Англией в полуфинале ЧМ-2026 globallookpress.com

Именно этот вопрос и станет ключевым. Причем испанцам будет недостаточно качественно выполнять свою работу 60 или 70 минут — им необходимо сохранять предельную концентрацию все 90 минут. Умение Аргентины устраивать финальные штурмы на последних минутах на этом турнире просто поражает, что могут подтвердить поверженные ими сборные Кабо-Верде, Египта, Швейцарии и Англии.

То, что Месси и компания способны сотворить, когда они прижаты к канатам, а секундомер неумолимо отсчитывает последние минуты, — это нечто невероятное. Этот финал точно не закончится тихо.

Прогнозы

Бечерано: Аргентина 2:1 Испания. Трудно представить, что Аргентина упустит трофей после того, как складывался для нее этот турнир. Команда раз за разом находила «грязные» способы побеждать, доказывая, что для прохода дальше не обязательно всегда показывать идеальный футбол. Нас вряд ли ждет самое красивое зрелище, причем с обеих сторон, но у Аргентины может просто хватить характера, чтобы защитить титул чемпионов мира.

Карлайл: Испания 2:1 Аргентина. Инстинкт выживания у Аргентины просто запредельный, но они еще не сталкивались на этом турнире с превосходящим их технически соперником. В матче с Испанией всё изменится. Испанцы лишат «альбиселесте» мяча, как они делали это со всеми остальными, и завоюет свой второй кубок чемпионов мира в истории.

Лионель Месси globallookpress.com

Коннелли: Испания 4:1 Аргентина. Учитывая то, как Аргентина умеет нагнетать давление в концовках, у вас есть только два пути: либо нокаутировать их задолго до финального свистка, либо самим упасть на настил в 12-м раунде. Поставим на первый сценарий (хотя второму сейчас уже никто не удивится).

Доусон: Испания 3:1 Аргентина. Матчи Аргентины на вылет были зрелищными, но слишком хаотичными. Если Испания сможет поймать тот же уровень контроля, что и в игре с Францией, они забьют первыми и сумеют сдержать финальный штурм Аргентины в концовке.

Хэмилтон: Аргентина 1:3 Испания. Испания не повторит ошибок Англии. Они забьют один мяч, а затем сразу же побегут за вторым — точно так же, как делали это против Франции. У Аргентины будут свои моменты, но это финал Испании. Они знают, как контролировать большие матчи, как нейтрализовать главных звезд соперника (что доказали на примере Мбаппе и Дембеле), а их форма сейчас просто невероятна. Аргентина уже совершила несколько побегов в стиле Гудини, но этот вызов окажется для них непосильным.

Олли: Испания 2:0 Аргентина. Испания вышла на пик формы в самый правильный момент. У них есть идеальное сочетание сыгранности и хладнокровия, необходимое для того, чтобы одолеть Аргентину, которой, пожалуй, немного повезло вообще дойти до финала.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Огден: Испания 3:1 Аргентина. Мои прогнозы на стадии плей-офф были просто ужасными, так что мне нужно реабилитироваться в финале — именно поэтому я ставлю на Испанию. Да, у Аргентины есть Месси, сумасшедшая мотивация и, скорее всего, 90% поддержки трибун стадиона «МетЛайф» в воскресенье. Но Испания настолько хороша в работе с мячом и настолько превосходит соперника в классе, что у меня просто не остается другого выбора. А если игра перерастет в жесткую рубку, то в матче с Францией они уже доказали, что умеют играть жестко, когда нужно.

Линдоп: Испания 2:1 Аргентина. Обе команды имеют свежий опыт больших международных триумфов, но в конечном итоге, я думаю, превосходство Испании в классе возьмет верх. Аргентине несколько раз откровенно везло на этом турнире, и мне кажется, что отлаженная позиционная игра Испании окажется не по зубам действующим чемпионам мира.

Маркотти: Испания 2:1 Аргентина. Я пишу это, прекрасно понимая, что Месси способен опровергнуть любую логику и законы футбола. Тем не менее, если Испания будет держать мяч так же хорошо, как против Франции, Аргентине будет безумно трудно создавать моменты. Это еще одна команда, которая стилистически просто не может сравниться с испанцами.