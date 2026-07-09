Накануне 1/4 финала ЧМ-2026 автор ESPN Райан О’Хэнлон объясняет, почему на этой стадии тактика уступает место индивидуальному мастерству, и выделяет восемь футболистов, от которых зависит выход в полуфинал.

С тех пор как в 1998 году состав участников чемпионата мира расширили до 32 сборных, состоялось 28 четвертьфинальных матчей. Из них 14 завершились с разницей всего в один мяч, и лишь в пяти случаях победитель выиграл с преимуществом в два гола или больше.

Оставшиеся девять встреч? Их судьбу решила серия пенальти.

Иными словами, 82% четвертьфиналов в современной истории ЧМ решаются с разницей не более одного гола, а примерно треть доходит до послематчевых ударов.

По мере того как на турнире 2026 года определится финальная четверка, почти наверняка как минимум один из четвертьфиналов дойдет до серии пенальти, а как минимум три матча завершатся победой в один мяч.

Футбол остается малорезультативным видом спорта, где вероятность того, что любой отдельно взятый удар превратится в гол, сравнительно невелика. Разница в один мяч чаще говорит лишь о том, кто сумел пробить ногой или головой чуть точнее — и почти ни о чем больше. Системное превосходство приносит победы на длинной дистанции, но на этом этапе турнира индивидуальная гениальность и исполнение в ключевые моменты перевешивают все остальное.

На пороге четвертьфиналов, когда исход матчей вполне может решить отдельный футболист, самое время присмотреться к суперзвездам и игрокам второго плана, которые способны сильнее других повлиять на результат.

Перед вами — восемь самых важных игроков четвертьфиналов ЧМ‑2026.

Франция: Майкл Олисе, атакующий полузащитник

Сборная Франции балансирует на грани развала. И я имею в виду вовсе не привычные для «трехцветных» сюжеты: будто футболисты конфликтуют друг с другом, главный тренер определяет состав по знакам зодиака, а любое поражение способно спровоцировать настоящий бунт.

Нет. Проблема в другом — отдельные элементы этой команды просто плохо сочетаются друг с другом.

Сборная Франции globallookpress.com

У французов есть четверо защитников, которые в основном только обороняются, четверо нападающих, которые в основном только атакуют, и два полузащитника, которые много бегают, но не обеспечивают стабильной связи между передней и задней линиями.

Лучшие команды мира обычно строятся иначе: нападающие помогают в обороне, защитники подключаются к атакам, а полузащитники обеспечивают плавный переход между этими фазами игры. Чем больше футболистов участвуют в построении атаки, тем больше голов забивает команда — и наоборот.

У Франции всего этого нет. Зато есть Майкл Олисе. Проще говоря: без него эта команда не работала бы вовсе. А с ним? Она — один из главных фаворитов чемпионата мира.

Майкл Олисе globallookpress.com

Футбол — игра компромиссов. Если ты часто выполняешь рискованные передачи, снижается процент точности. Если постоянно получаешь мяч, сложнее регулярно оказываться в опасных зонах у чужих ворот. Если создаешь моменты партнерам, обычно жертвуешь собственной результативностью. А если активно прессингуешь и много обороняешься, расходуешь силы, которые могли бы пригодиться при владении мячом.

Все это справедливо почти для всех игроков. Почти — потому что есть Олисе.

По данным статистического приложения Futi, он участвует в 11% всех игровых фаз сборной Франции — это лучший показатель в команде. При этом он занимает второе место по ожидаемым голам, в создании которых принял участие (xG generated). Он второй в команде по собственному показателю ожидаемых голов (xG), но одновременно лидирует на всем турнире с пятью голевыми передачами.

Он отдает 83% точных пасов, и при этом Олисе лидер команды по прогрессивным передачам (32). Вингер занимает второе место в команде по числу оборонительных действий на чужой половине поля и лидирует по количеству прогрессивных продвижений мяча.

Наглядная карта его прогрессивных передач и продвижений мяча на протяжении турнира, подготовленная сервисом Futi, отлично демонстрирует масштаб его влияния.

Карта прогрессивных передач и продвижений мяча Олисе на ЧМ-2026 ESPN.com

Франция может позволить себе защитников, которые только защищаются, и нападающих, которые только атакуют, — и все равно быть лучшей командой мира, потому что Олисе усиливает игру команды буквально на каждом участке поля.

Он элитный распасовщик, который при этом регулярно выходит на ударные позиции. Это атакующий футболист мирового уровня, который получает мяч так же часто и теряет его так же редко, как лучший центральный полузащитник. Он столь же легко обыгрывает соперников один в один, как и разрезает оборону передачами.

Большинство соперников будет думать о том, как остановить Килиана Мбаппе. Но лучший способ нейтрализовать Мбаппе — сначала остановить Олисе.

Марокко: Ашраф Хакими, правый защитник

Ашраф Хакими — это, по сути, марокканский Олисе: уникальный футболист, который умеет делать настолько многое, что позволяет партнерам сосредоточиться исключительно на своих сильных сторонах.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Он участвует в 12% всех игровых фаз марокканской команды — это лучший показатель в сборной. При этом Хакими выиграл 80 таких эпизодов, то есть его действия повышали вероятность того, что атака завершится голом. Ни один другой игрок Марокко не выиграл больше 55 игровых фаз, а в финальной трети поля Хакими коснулся мяча почти на 100 раз больше, чем любой из его партнеров.

Неплохо, правда? Команда, которая использует своего правого защитника так, словно это выдающийся центральный полузащитник. Но знаете, что еще впечатляет? Команда, которая использует правого защитника одновременно как великолепного плеймейкера и элитного бомбардира.

Хакими лидирует в сборной Марокко по количеству ударов (13) и показателю ожидаемых голов (xG — 2,1). А если этого мало, то он также лучший в команде по числу созданных голевых моментов — их у него 13, тогда как никто из партнеров даже не добрался до двузначного показателя.

Сможет ли он одновременно делать все это и сдержать Килиана Мбаппе, когда Марокко встретится с Францией? Рискну предположить, что нет. Хакими не сможет полностью выключить Мбаппе из игры, выполнить вдвое больше передач, чем любой партнер, стать лучшим бомбардиром команды и создать больше всех моментов в одном и том же матче.

Но одно можно сказать уверенно: Хакими — единственный футболист в мире, который способен на протяжении всей встречи одновременно качественно обороняться против Мбаппе и регулярно приносить пользу своей команде в атаке.

Если ты андердог и хочешь сотворить сенсацию в матче с Францией, сложно представить более подходящего игрока, вокруг которого можно построить всю команду, чем лучший правый защитник мира.

Норвегия: Эрлинг Холанн, центральный нападающий

Скажу это с максимальной любовью: Эрлинг Холанн — это то, как «простой парень», плохо разбирающийся в футболе, представляет себе великого футболиста. Он быстро бегает, высоко прыгает и мощно бьет по мячу.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

И, знаете, он настолько быстро бегает, настолько высоко прыгает и так сильно бьет по мячу, что эти «простые парни» по-своему правы. Возможно, Холанн действительно лучший футболист в мире.

Он участвует лишь в 4% игровых фаз сборной Норвегии. За весь турнир Холанн выполнил всего 35 передач и лишь однажды обыграл соперника один в один — столько же, сколько 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья.

И все же, по данным Futi, Холанн входит в 99-й процентиль по ценности, которую создает своими ударами, а также в 99-й процентиль по эффективности действий после получения передач.

25-летний форвард нанес уже 18 ударов по воротам. Ни один другой норвежский футболист не пробил больше десяти раз, и лишь один игрок нанес более четырех ударов. Показатель ожидаемых голов (xG) у Холанна составляет 4,9. У следующего по опасности игрока команды — Мартина Эдегора — всего 1,0.

Назвать Холанна «самым важным игроком сборной Норвегии» — не самое оригинальное наблюдение. Я это прекрасно понимаю. Но действительно интересно другое: Холанн позволяет Норвегии играть в любой футбол, который она захочет.

Многие центральные нападающие лучше подходят под определенный стиль. Одни особенно опасны в контратаках, когда есть свободное пространство, другие раскрываются в позиционном нападении благодаря тонким перемещениям и умению превращать территориальное преимущество в забитые мячи.

На протяжении большей части турнира мы видели, как Холанн разрывал соперников на контратаках. Судя по всему, сборная Бразилии прекрасно понимала эту угрозу и поэтому в матче 1/8 финала сознательно отдала норвежцам владение мячом.

Сборная Норвегии globallookpress.com

Казалось бы, без свободного пространства Холанну будет сложнее. Однако против бразильцев он... забил два мяча и практически в одиночку принес своей команде победу. Вероятно, Англия выберет противоположный подход и постарается прижать Норвегию к собственной штрафной, как это уже делала в матчах с Панамой, Ганой и затем ДР Конго.

Но английская оборона выглядела далеко не безупречно в тех редких эпизодах, когда соперникам удавалось выбраться из-под давления и убежать в контратаку. Меня бы пугала перспектива, что Холанн получит такие же шансы.

Англия: Джуд Беллингем, атакующий полузащитник

Гарри Кейн, вероятно, лучший игрок Англии. Но Беллингем — самый важный. Хотя, знаете что? Возможно, Беллингем — просто лучший игрок Англии.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Он умеет практически все. По данным Futi, он показывает результаты выше среднего по ударам, дриблингу, продвижению мяча и игре в отборе. Но его суперспособность — это игра без мяча: он в 91-м процентиле по количеству полученных передач.

Хотите понять, почему? Просто пересмотрите его первый гол в ворота Мексики. Беллингем находится в 36 метрах от ворот, когда Букайо Сака начинает свой дриблинг. Между ним и центром штрафной — пять игроков, и все равно он опережает их всех, оказывается в нужной точке и завершает атаку.

Я убежден, что почти каждый рывок центрального полузащитника из глубины в штрафную соперника приводит к чему-то опасному. Причин две. Во-первых, любому защитнику, который предпочитает просто держать зону, трудно уследить за таким движением. Во-вторых, чтобы нейтрализовать такие рывки и при этом не разрушить собственную оборонительную структуру, всей линии защиты требуется координация уровня лучших команд НБА.

Англия в целом играет очень осторожно, строго позиционно. Движение Беллингема без мяча — едва ли не единственный по-настоящему рискованный элемент в атаке команды. И именно он стал ключевым фактором большинства голов англичан на этом турнире.

Разумеется, полузащитник, который просто постоянно врывается в штрафную и больше ничего не делает, только навредил бы своей команде. Но Беллингем одинаково хорош практически во всех остальных аспектах игры.

Джуд Беллингем в матче против Хорватии globallookpress.com

Он лидирует в сборной Англии по количеству выигранных игровых фаз — 58. Он получил больше всех прогрессивных передач (37), что позволяет центральному нападающему Гарри Кейну чаще опускаться в глубину за мячом. Беллингем также лучший в команде по числу успешных обводок, лидирует по касаниям в финальной трети поля, занимает третье место по оборонительным действиям на чужой половине поля и шестое — на своей.

Другими словами, Беллингем — и цемент Англии, и ее главный победитель.

Испания: Ламин Ямаль, вингер

За пять матчей сборная Испании совершила 2944 касания мяча в финальной трети поля. Ни одна другая команда турнира пока не добралась даже до отметки в 2600. В Испании, кажется, каждые полторы минуты рождается ребенок, который однажды будет спокойно отдавать 89% точных передач в матче Ла Лиги против «Осасуны».

Ламин Ямаль (в центре) globallookpress.com

Эта команда уже почти два десятилетия методично доставляет мяч в чужую треть поля и удерживает его там. Если Испания проигрывает матч чемпионата мира, то почти всегда после игры появляется какая-нибудь абсурдная статистика вроде: «Испанцы выполнили больше передач за этот матч, чем сборная Египта за всю историю своих выступлений на чемпионатах мира».

Контроль мяча и продвижение вперед никогда не были для этой команды проблемой. Если честно, даже если бы все 50 лучших испанских футболистов одновременно получили травмы, Испания все равно осталась бы очень сильной командой по игре во владении.

Проблема же почти всегда была в другом: как превратить это в голы? Вот ответ.

Попытки дриблинга игроков сборной Испании на ЧМ‑2026 ESPN.com

Разница между Испанией, которая остается сильным, но временами раздражающе неэффективным претендентом на титул, и Испанией, которая выглядит безоговорочно лучшей командой турнира, зависит от того, что будет происходить после владения мячом.

По данным Futi, Ламин Ямаль входит в 99-й процентиль по ценности, которую он добавляет дриблингом и продвижением мяча. Однако по качеству собственных ударов он находится лишь в 56-м процентиле, а по созданию ударов для партнеров — вообще в 22-м.

Способность на элитном уровне создавать моменты как для себя, так и для партнеров в прошлом сезоне превратила Ямаля в одного из главных претендентов на звание лучшего футболиста планеты. Но на нынешнем чемпионате мира мы пока этого не увидели. У Ямаля всего один гол и всего пять созданных моментов.

Бельгия: Жереми Доку, вингер

Перед четвертьфиналами сборная Бельгии считается вторым главным аутсайдером среди оставшихся команд в борьбе за титул. Согласно модели PADDLIN' Майкла Кейли, вероятность того, что бельгийцы выиграют три оставшихся матча и станут чемпионами мира, составляет всего 4%. А их шансы пройти Испанию и выйти в полуфинал оцениваются лишь в 26%.

Сборная Бельгии globallookpress.com

Поэтому здесь стоит обратить внимание на футболиста, способного в одиночку перевернуть ход турнира. На игрока с огромным потенциалом и столь же высокой степенью непредсказуемости — человека, который, если Бельгия каким-то образом все же доберется до финала, почти наверняка станет одной из главных причин этого успеха.

И при этом он, возможно, даже не выйдет в стартовом составе в четвертьфинале и сыграет всего минут 30 между тем моментом, как вы это читаете, и концом турнира.

Жереми Доку вышел в старте лишь в трех из пяти матчей Бельгии, а больше часа провел на поле только в одном. Да и когда он играл, его влияние было не слишком заметным — за исключением нескольких неплохих минут в уже фактически решенном матче против сборной США.

Жереми Доку globallookpress.com

На счету 24-летнего вингера пока нет ни голов, ни результативных передач. Его показатели составляют всего 0,2 ожидаемого гола (xG), 0,2 ожидаемой голевой передачи (xA), три удара по воротам и три созданных момента для партнеров. Для большинства других игроков в этом списке это — работа на один тайм.

Однако в минувшем сезоне АПЛ Доку наконец превратился в одного из лучших футболистов чемпионата — без всяких оговорок. По оценке модели Futi, он стал четвертым по эффективности игроком лиги, уступив лишь своим партнерам по «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну и Райану Шерки, а также полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу.

Проще говоря, Доку — лучший в мире футболист по продвижению мяча на дриблинге. В прошлом сезоне он выполнил 238 прогрессивных продвижений мяча. Следующий показатель в АПЛ — всего 151.

Раньше его игра была почти полностью построена на дриблинге, тогда как остальные компоненты оставляли желать лучшего. Но в минувшем сезоне он добавил к этому выдающееся качество последнего паса, завершив чемпионат с 8,2 ожидаемой голевой передачи (xA) — шестым результатом среди всех игроков Англии.

Когда Доку находится в своей лучшей форме, остановить его практически невозможно. В клубе мы видели это неоднократно. Увидим ли мы то же самое за сборную?

Аргентина: Лисандро Мартинес, центральный защитник

Эм...это альтернативное написание имени «Лионель Месси»?

Лионель Месси globallookpress.com

Да, Месси, возможно, по-прежнему каким‑то чудом остается лучшим футболистом мира. По данным Futi, только он и Эрлинг Холанн входят в 99-й процентиль по общей ценности действий при владении мячом на нынешнем чемпионате мира.

Месси лидирует среди всех игроков турнира одновременно по ожидаемым голам (xG) и ожидаемым голевым передачам (xA). Он — лучший бомбардир Аргентины, лучший созидатель, лучший организатор атак, лучший дриблер и... худший пенальтист?

Суть в другом: остановить Месси невозможно. Такого еще не случалось.

Если он не забивает сам, то создает голевые моменты для партнеров. Если не создает моменты, то продвигает мяч вперед, позволяя это сделать кому-то другому. Месси настолько хорош практически во всем, что, если не случится травма, болезнь или похищение инопланетянами, он почти гарантированно окажет огромное влияние на любой матч, в котором выйдет на поле. До сих пор.

Поэтому главная задача соперника — заставить Месси опускаться как можно дальше от чужих ворот, чтобы получать мяч.

Вспомните ЧМ-2018. Аргентина нуждалась в том, чтобы Месси сначала самостоятельно доставлял мяч в финальную треть поля, а затем еще и создавал моменты и забивал. В итоге команда с трудом вышла из группы, после чего была разгромлена будущим чемпионом — Францией — уже в 1/8 финала.

С тех пор многое изменилось. Теперь рядом с Месси играют более молодые партнеры, которые компенсируют тот объем беговой работы, который он уже не способен выполнять. Кроме того, Аргентина гораздо больше контролирует мяч за счет передач. Месси экономит силы, чаще передвигаясь пешком, зато получает передачи значительно ближе к воротам соперника.

Результат очевиден: два подряд титула на Кубке Америки, победа на чемпионате мира и голы в девяти матчах ЧМ подряд.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

Этим летом главный тренер Лионель Скалони принципиально отказывается использовать классических вингеров. Из-за этого Аргентина вынуждена продвигать мяч преимущественно через центр, где сосредоточены практически все ее игроки. При этом делать это приходится в условиях высокой плотности футболистов, поскольку сопернику не нужно контролировать ширину поля.

Самая важная часть этого плана — Лисандро Мартинес из «Манчестер Юнайтед». Он отдал голевую передачу в матче против Кабо‑Верде и выполнил на девять прогрессивных передач больше (31), чем любой партнер, кроме Месси.

Карта его прогрессивных передач и продвижений мяча, подготовленная Futi, наглядно показывает, насколько важен его вклад в развитие атак.

Карта прогрессивных передач и продвижений мяча Мартинеса на ЧМ-2026 ESPN.com

Поскольку Месси почти не участвует в обороне, Аргентине очень сложно прессинговать и удерживать мяч в атакующей трети. Когда они хорошо защищаются, это происходит потому, что вся линия обороны действует практически безупречно. Мартинес — второй в команде как по оборонительным действиям на чужой половине, так и в атакующей трети.

Швейцария: Грегор Кобель, вратарь

За исключением Возиньи и Элоя Рома, нынешний чемпионат мира пока не стал турниром выдающихся вратарских выступлений. Или, точнее, почти не было голкиперов, которые стали бы главной причиной успеха своей команды.

Грегор Кобель (в центре) globallookpress.com

Швейцария — главный аутсайдер четвертьфинальной стадии. И если им все же удастся пройти Аргентину, почти невозможно представить, что это произойдет без феноменальной игры Грегора Кобеля.

Тем более что подобное мы уже видели. Именно он был главной причиной, почему посредственная «Боруссия» Дортмунд добралась до финала Лиги чемпионов в 2024 году. Да и в целом на протяжении последних пяти сезонов он остается лучшим вратарем Бундеслиги.

Если оценивать качество всех ударов, которые пришлись в створ его ворот за пять лет в Дортмунде, статистически Кобель должен был пропустить около 200 голов — точнее, 199,5. На деле же он пропустил лишь 181 мяч.

Разница почти в 19 голов — лучший показатель среди всех голкиперов немецкой Бундеслиги, которые на протяжении длительного времени выступали в чемпионате. Среди тех, кто провел минимум 100 матчей в стартовом составе, никто не предотвратил больше семи голов сверх ожидаемого уровня.

Эта выдающаяся игра на линии ворот сохранилась у Кобеля и на нынешнем чемпионате мира. Он совершил великолепный сейв в серии пенальти матча 1/8 финала, который принес Швейцарии путевку в следующий раунд.

В общей сложности удары в створ, с которыми он столкнулся, соответствовали 4,96 ожидаемого гола, а пропустил он всего два мяча (не считая автоголов). Эта разница почти в три гола — наибольшая среди всех вратарей на турнире.