Автор ESPN Билл Коннелли разбирает все 32 команды плей-офф ЧМ-2026 и объясняет, почему каждая из них может стать чемпионом — и почему, скорее всего, этого не произойдет. Представляем первую часть большого гида.

У ФИФА всегда был свой чит-код. Организация прекрасно понимает: чем больше футбола она нам дает, тем сильнее мы его любим — и тем больше ей сходит с рук. Футбол — практически неисчерпаемый источник эмоций, и уже сейчас можно утверждать, что самый масштабный и дорогой чемпионат мира в истории вполне может оказаться и лучшим.

Каким бы ни был ваш футбольный вкус, на этом турнире есть все.

Хотите видеть, как по‑настоящему сияют звезды? Что ж, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн и Эрлинг Холанн сейчас буквально ослепляют своей игрой.

Предпочитаете истории о неожиданных героях, которые внезапно становятся открытиями чемпионата мира? Тогда знакомьтесь: вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, блеснувший в матче с Испанией, и голкипер Кюрасао Элой Ром, повторивший рекорд чемпионатов мира в игре против Эквадора.

Обожаете моменты, когда фавориты превращаются в машину, сметающую все вокруг? Тогда первые матчи Франции, Англии, Германии и (особенно) Аргентины наверняка доставили вам огромное удовольствие.

Нравится, когда андердоги отбирают очки у грандов? Ничья Кабо‑Верде с Испанией и ДР Конго с Португалией наверняка заставили вас покрыться мурашками.

Больше команд — больше сюжетов и новых имен. А еще — больше команд в плей-офф. Так что перейдем сразу к делу.

Впервые в истории в 1/16 финала чемпионата мира сыграют сразу 32 команды. Плей-офф стартует в воскресенье в Лос-Анджелесе. Разберемся, почему каждая из этих сборных способна завоевать титул — и почему, скорее всего, этого не произойдет.

Канада (2-е место в группе B; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,5%

Соперник в 1/16 финала: ЮАР, 28 июня

Сборная Канады globallookpress.com

Почему Канада может выиграть ЧМ

Команда прекрасно понимает, во что играет. Четкая игровая идентичность способна стать огромным преимуществом, и Джесси Марш сохраняет дух «Red Bull» в чистом виде.

Сборная Канады действует на очень высоких скоростях. «Красные» входят в число лучших команд турнира по количеству контратак (четвертый показатель), а также занимают второе место по числу скоростных позиционных атак (когда владение начинается в чужой трети поля, длится менее 13 секунд и включает не более шести передач).

Сборная Канады globallookpress.com

Три гола команда забила после высоких отборов, а также допускает второе наименьшее количество прогрессивных передач и продвижений с мячом за игру. Правда, стоит учитывать, что статистике способствовали встречи с Боснией и Герцеговиной и Катаром.

Канадцы отлично используют свои быстрые выпады. Джонатан Дэвид и Кайл Ларин уверенно реализуют моменты, и хотя поражение от Швейцарии лишило их матчей на родной земле в плей-офф, попадание на ЮАР в 1/16 финала — далеко не худший вариант.

Почему Канада не выиграет ЧМ

«Red Bull» — это уже вчерашний день. На клубном уровне агрессивный стиль, который Марш активно пропагандировал в «Лейпциге» и «Лидсе», постепенно утратил статус передового. Лучшие команды мира сегодня действуют куда более гибко: они одинаково хорошо умеют выдерживать давление и использовать свободные зоны.

Если Канада пройдет ЮАР, то в 1/8 финала встретится либо с Марокко, либо с Нидерландами. Cможет ли команда Марша навязать борьбу столь техничному и хорошо организованному сопернику?

ЮАР (2-е место в группе A; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,1%

Соперник в 1/16 финала: Канада, 28 июня

Сборная ЮАР globallookpress.com

Почему ЮАР может выиграть ЧМ

Команда продолжает прибавлять по ходу турнира. Чемпионат мира — это марафон, а не спринт, и для сборной ЮАР такой формат оказался как нельзя кстати. «Бафана Бафана» откровенно провалили старт турнира: их словно подавили и атмосфера стадиона «Ацтека», и масштаб события.

В тот момент казалось, что поражение со счетом 0:2 было еще не самым плохим исходом. А когда в следующем матче они пропустили быстрый гол от Чехии, казалось, что вылетят без вариантов.

Но после мяча Михала Садилека южноафриканцы провели 173 минуты, за которые переиграли Чехию и Южную Корею по сумме мячей 2:0, создав при этом xG‑преимущество 0,99.

Мбекезели Мбокази globallookpress.com

Да, команда по-прежнему не слишком много создает впереди, однако связка центральных защитников — 20-летний игрок «Чикаго Файр» Мбекезели Мбокази и опытный Име Окон — выглядит чрезвычайно надежно. Южноафриканцы обрели уверенность и нашли свою игру именно тогда, когда это было особенно необходимо.

Почему ЮАР не выиграет ЧМ

Голы. Это всегда было их слабым местом. ЮАР мало создает (0,9 xG за матч), да и эти моменты использует далеко не лучшим образом.

Красивый гол Тапело Масеко в ворота Южной Кореи позволил им впервые выйти в плей-офф, и Канада — вполне проходимый соперник для первого раунда, но мы знаем, что именно их в итоге остановит.

Бразилия (1-е место в группе C; 2 победы, 1 ничья, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 7,1%

Соперник в 1/16 финала: Япония, 29 июня

Винисиус globallookpress.com

Почему Бразилия может выиграть ЧМ

У этой команды по-прежнему невероятный атакующий потенциал. Даже без Рафиньи, выбывшего из-за травмы задней поверхности бедра, у них есть Винисиус Жуниор из «Реала» (четыре гола и одна голевая), есть нападающие Матеус Кунья и Игор Тиаго, есть Габриэл Мартинелли, Луис Энрике, Райан и Эндрик, которые пока не раскрылись полностью.

И, конечно, есть Неймар. Ему уже 34 года, он травмирован и, возможно, вообще не должен был оказаться в заявке. Но кто знает — вдруг именно у него в запасе остался еще один волшебный момент, достойный чемпионата мира?

Винисиус и Неймар globallookpress.com

Винисиус спас Бразилию в матче с Марокко, решив исход встречи одним гениальным эпизодом, а затем полностью доминировал в игре против Шотландии. Пожалуй, сегодня нет тренера, который лучше Карло Анчелотти умеет создавать условия для подобных вспышек индивидуального мастерства.

Почему Бразилия не выиграет ЧМ

Нельзя выпускать десять нападающих. На поле должны быть и защитники. В частности, крайние. И здесь у Анчелотти по-прежнему не так много вариантов: справа остается 34-летний Данило из «Фламенго», а слева — 32-летний Дуглас Сантос из «Зенита».

И при всей мощи Винисиуса и компании впереди, именно Рафинья был самым надежным игроком в прессинге. Его отсутствие обнажило проблему командной обороны, из-за чего 34‑летнему Каземиро снова приходится разгребать все подряд.

Пара центральных защитников Маркиньос — Габриэл Магальяйнс выглядит весьма надежно, однако состав нынешней сборной Бразилии, пожалуй, еще никогда не был настолько несбалансированным.

Япония (2-е место в группе F; 1 победа, 2 ничьи, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 1,1%

Соперник в 1/16 финала: Бразилия, 29 июня

Сборная Японии globallookpress.com

Почему Япония может выиграть ЧМ

Фундамент этой команды необычайно прочен. За три матча группового этапа японцы допустили всего 11 потерь мяча под высоким прессингом. Меньше в среднем совершили лишь Испания и Нидерланды.

Кроме того, сборная Японии делает в среднем 7,4 передачи за одно владение (14-й показатель турнира), а также имеет второе наименьшее количество владений за матч — всего 67.

Даже без травмированных лидеров — Каору Митомы из «Брайтона», Такуми Минамино из «Монако» и Ватару Эндо из «Ливерпуля» — команда полностью контролирует ход игры.

Аясэ Уэда globallookpress.com

Японцы практически не позволяют соперникам проводить быстрые атаки и сводят к минимуму количество действительно опасных ударов по своим воротам. Они выглядят так же хорошо, как мы и ожидали, несмотря на потерю звездного трио. В атаке их выручает Аясэ Уэда (два гола, одна голевая) и Даити Камада (три гола).

Почему Япония не выиграет ЧМ

Слишком много потерь в атаке. Уэда великолепно провел сезон в составе «Фейеноорда», а в распоряжении команды остаются опытные Дайдзэн Маэда («Селтик») и Кэйто Накамура («Реймс»), не говоря уже о качественной полузащите и надежной обороне.

Но если они пройдут далеко, отсутствие трех лучших атакующих исполнителей рано или поздно даст о себе знать.

Германия (1-е место в группе D; 2 победы, 0 ничьих, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 4,3%

Соперник в 1/16 финала: Парагвай, 29 июня

Сборная Германии globallookpress.com

Почему Германия может выиграть ЧМ

Почти все ключевые игроки подошли к турниру в отличной форме. Кай Хаверц пропустил значительную часть сезона из-за травмы, однако в последних 15 матчах за клуб и сборную записал на свой счет восемь голов и четыре результативные передачи.

Йозуа Киммих традиционно представляет огромную угрозу при исполнении стандартных положений. Да, Флориан Вирц и Джамал Мусиала способны играть еще ярче, однако Вирц уже отметился двумя голевыми передачами на чемпионате мира, а Мусиала забил в ворота Кюрасао.

Флориан Вирц и Джамал Мусиала globallookpress.com

А если основная обойма не справляется, всегда можно выпустить на поле суперзапасного Дениза Ундава, который всего за 86 минут набрал 3+2 по системе «гол+пас». (Да, защитники сыграли не лучшим образом в том эпизоде. Но какой же это был пас — и какое великолепное первое касание!).

Полузащитники Феликс Нмеча и Александар Павлович удачно сочетают огромный объем работы с постоянными подключениями в штрафную соперника. На левом фланге выстреливает Натаниэль Браун — пашет без остановки, делает перехваты, навешивает точно и даже забил Кюрасао. (Пропустил матч с Эквадором из-за небольшого повреждения — и его отсутствие было заметно.) Понятно, почему Юлиан Нагельсман собрал именно такой состав.

Почему Германия не выиграет ЧМ

Команда слишком часто теряет контроль. С 3-й по 55‑ю минуту товарищеского матча против США немцы уступили 0:1 и проиграли по xG − 0,35. В субботней встрече с Кот-д'Ивуаром ситуация повторилась: с 21-й по 67-ю минуту Германия снова проиграла 0:1, а разница по xG составила — 0,59.

В матче с Эквадором они забили первым же ударом, но затем команда проиграла оставшуюся часть встречи со счетом 0:2. По ожидаемым голам преимущество также было за южноамериканцами — 1,27 против 0,54.

Да, Эквадор был гораздо более мотивирован, поскольку Германия уже гарантировала себе первое место в группе. Но тенденция очевидна.

Слишком продолжительные периоды неубедительной игры против крепких, но далеко не элитных соперников могут дорого обойтись в матчах с настоящими фаворитами турнира. А если защитник Нико Шлоттербек, получивший травму во встрече с Кот-д'Ивуаром, действительно больше не сыграет на чемпионате мира, эта проблема станет еще серьезнее.

Парагвай (3-е место в группе D; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,2%

Соперник в 1/16 финала: Германия, 29 июня

Сборная Парагвая globallookpress.com

Почему Парагвай может выиграть ЧМ

Никто не знает себя лучше, чем эта команда. Парагвай по сути делает на поле две вещи: играет быстро и выигрывает единоборства. В этом вся их идентичность, и они ей верны.

В среднем за матч парагвайцы вступают в 121 единоборство — это лучший показатель турнира с большим отрывом (только три сборные преодолели отметку в 110). И пусть они выигрывают только 49,3% таких дуэлей, это как с баскетболистом, который бросает много трехочковых: процент может быть не космическим, если объем огромный.

США — Парагвай globallookpress.com

В воздухе или на газоне — для Парагвая это не имеет значения. В среднем за игру они вступают в 37,7 верховых дуэлей (четвертый результат) и выигрывают 42,3 низовых единоборств (третий).

Парагвайцы будут снова и снова навязывать сопернику борьбу. Более того, они играют быстрее всех на турнире: 95 владений мячом за матч — лучший показатель чемпионата мира. И только пять сборных преодолели планку в 85 владений.

Чтобы обыграть Парагвай, нужно принять его правила игры. Именно поэтому эта команда способна преподнести сюрприз, особенно на ранних стадиях плей-офф.

Почему Парагвай не выиграет ЧМ

Нет ни малейшей угрозы в атаке. Поздравляем с выходом в плей-офф, несмотря на всего два забитых мяча, но на самом деле все еще хуже. За три матча парагвайцы создали моментов всего на 1,11 ожидаемого гола (xG).

Для сравнения: 24 футболиста на этом чемпионате мира уже набрали более высокий суммарный показатель xG, чем вся сборная Парагвая. Среди всех участников плей-офф ни одна команда не выглядит настолько беззубо в атаке.

Нидерланды (1-е место в группе F; 2 победы, 1 ничья, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 5,5%

Соперник в 1/16 финала: Марокко, 29 июня

Сборная Нидерландов globallookpress.com

Почему Нидерланды могут выиграть ЧМ

Вы вообще видели матч со Швецией? Это было одно из самых убедительных выступлений на турнире.

Да, Швецию пока трудно понять. Команда крайне неудачно провела квалификацию, пробилась на чемпионат мира лишь благодаря успешному выступлению в Лиге наций, а затем очень уверенно начала сам турнир. Но против Нидерландов скандинавы оказались бессильны, уступив 1:5.

Коди Гакпо и Брайан Бробби globallookpress.com

«Оранжевые» нашли ответ на каждый вызов. Коди Гакпо и новичок в старте Брайан Бробби на пару оформили четыре гола и одну передачу. Вирджил ван Дейк и вся линия обороны полностью выключили из игры Александера Исака и Виктора Дьёкереша. А забив быстрый гол, голландцы безжалостно разрывали соперника в контратаках.

Если вы одинаково уверенно умеете играть и через позиционное нападение, и на контратаках, обладаете футболистами топ-клубов на каждой позиции и к тому же практически никогда не проигрываете матчи чемпионатов мира — чего вам не хватает?

Почему Нидерланды не выиграют ЧМ

Рональду Куману трудно доверять. Главный тренер сборной Нидерландов всегда был сторонником достаточно осторожного и консервативного футбола, и именно это, возможно, уже стоило его команде двух очков в матче с Японией.

После замен, направленных на укрепление обороны, голландцы утратили контроль над игрой, позволили сопернику завладеть инициативой и в итоге пропустили поздний мяч, который лишил их победы.

Матч Англии против Хорватии еще раз показал: если у тебя более сильный состав, зачастую правильнее продолжать активно атаковать, а не пытаться удерживать минимальное преимущество. Однако такой подход совсем не характерен для Кумана.

Марокко (2-е место в группе C; 2 победы, 1 ничья, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 1,9%

Соперник в 1/16 финала: Нидерланды, 29 июня

Сборная Марокко globallookpress.com

Почему Марокко может выиграть ЧМ

Эта команда играет как настоящий претендент на титул. На ЧМ‑2022 марокканцы дошли до полуфинала благодаря улучшенной модели «обороняемся и контратакуем»: играли без мяча, но все равно создавали моменты лучше соперников — даже против Португалии в плей-офф.

Спустя три с половиной года Марокко по-прежнему остается чрезвычайно опасным в быстрых переходах, однако теперь команда стала гораздо увереннее чувствовать себя и в позиционном футболе.

Сборная Марокко globallookpress.com

В матче с Бразилией — 49% владения, с Шотландией — 59%, с Гаити — 69%, причем в двух последних они вели в счете почти всю игру.

Теперь у команды есть еще один способ добиваться результата, и исполнители позволяют ей играть столь разнообразно. Если нынешнее Марокко выглядит еще более зрелым и тактически гибким, чем сборная, дошедшая до полуфинала в Катаре, то почему бы ей не сделать еще один-два шага вперед уже на этом турнире?

Почему Марокко не выиграет ЧМ

Хватит ли глубины состава? В первые 60 минут каждого из трех матчей марокканцы имели суммарное преимущество по ожидаемым голам +2,4 xG. Они выглядели лучше и Бразилии, и Шотландии.

Но в последние 30 минут, когда все большую роль начинали играть замены, ситуация заметно менялась. В концовках обеих встреч Марокко уже было вынуждено отбиваться, а соперники создавали более опасные моменты, чем сама африканская сборная.

Для команды, которая рассчитывает выиграть сразу несколько матчей подряд в плей-офф, это весьма тревожный сигнал.

Кот-д’Ивуар (2-е место в группе E; 2 победы, 0 ничьих, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,3%

Соперник в 1/16 финала: Норвегия, 30 июня

Сборная Кот-д’Ивуара globallookpress.com

Почему Кот-д'Ивуар может выиграть ЧМ

У этой команды есть четкий план на любой матч. На групповом этапе ивуарийцы сыграли с тремя совершенно разными соперниками — Эквадором, Германией и Кюрасао — и каждый раз выглядели по-разному.

Процент владения мячом варьировался от 41,1% до 62,9%. В одном матче Кот-д'Ивуар делал ставку на длительный контроль, в другом — сознательно отдавал инициативу сопернику. Против Кюрасао среднее количество передач за одно владение составляло 8,9, тогда как в игре с Германией — лишь 5,3.

Кот-д'Ивуар — Эквадор globallookpress.com

С Эквадором Кот-д'Ивуар действовал максимально вертикально и агрессивно, а против Кюрасао предпочел прагматичный футбол. И несмотря на столь разные сценарии, команда выиграла два матча и долгое время вела в счете во встрече с Германией.

Этой сборной руководит грамотный тренерский штаб, она прекрасно адаптируется к обстоятельствам, а почти половину игрового времени на чемпионате мира получают футболисты, выступающие в пяти ведущих европейских лигах.

Почему бы им не пройти далеко?

Почему Кот-д'Ивуар не выиграет ЧМ

Они не бьют по воротам. Независимо от того, играл ли Кот-д'Ивуар через позиционные атаки или предпочитал более прямолинейный футбол, одна проблема оставалась неизменной — крайне низкое количество ударов.

В среднем команда наносит лишь 0,09 удара за одно владение мячом, что является лишь 37-м показателем среди 48 участников турнира. Кроме того, только 61,3% всех ударов были нанесены из пределов штрафной площади — это 27-й результат.

Ян Дьоманде стал одним из главных открытий сезона в «Лейпциге», а теперь ярко проявляет себя и в сборной. Он уже создал 10 голевых моментов для партнеров, однако сам нанес лишь три удара по воротам. Более того, ни один игрок Кот-д'Ивуара пока не пробил больше шести раз за весь турнир.

Откуда возьмутся голы, когда они будут нужны больше всего?

Норвегия (2-е место в группе I; 2 победы, 0 ничьих, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 4,5%

Соперник в 1/16 финала: Кот-д'Ивуар, 30 июня

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Почему Норвегия может выиграть ЧМ

Потому что у нее есть Эрлинг Холанн. Форварду пришлось ждать своего дебюта на чемпионате мира до 25 лет, но, похоже, он решил наверстать упущенное.

Пока Холанн забивает почти по голу за тайм, а сборная Норвегии уверенно вышла в плей-офф еще за тур до окончания группового этапа, переиграв Ирак и Сенегал с общим счетом 7:3. После этого главный тренер Столе Сольбаккен даже позволил себе оставить Холанна и ряд других лидеров в запасе на матч с Францией.

Причем один из голов Эрлинг буквально создал из ничего — на чистом мастерстве.

Сборная Норвегии globallookpress.com

Для Норвегии это действительно «золотое поколение». Помимо Холанна («Манчестер Сити», 25 лет), здесь Мартин Эдегор («Арсенал», 27), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд, 28), Кристофер Айер («Брентфорд», 28), Турбьёрн Хеггем («Болонья», 27), Сандер Берге («Фулхэм», 28).

Все они одновременно находятся на пике своей карьеры и играют важнейшую роль на этом турнире. Но пройдут они ровно настолько далеко, насколько их протащит Холанн.

Почему Норвегия не выиграет ЧМ

Хрупкая оборона. Даже с Айером и Хеггемом защита Норвегии давно выглядит слабым местом. Еще до матча с Францией команда занимала лишь 22-е место по показателю ожидаемых голов, допускаемых за один удар соперника, и 35-е — по количеству ударов, которые позволяет наносить за одно владение мячом.

Более того, за групповой этап соперники пробили по воротам Норвегии чаще, чем сами норвежцы по чужим. Особенно тревожно выглядела концовка встречи с Сенегалом. При счете 3:1 в свою пользу команда с большим трудом удержала преимущество, позволив сопернику создать несколько опаснейших моментов и даже сократить отставание.

Если магия Холанна хотя бы ненадолго пропадет, Норвегия может оказаться в серьезной беде.

Франция (1-е место в группе I; 3 победы, 0 ничьих, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 15,9%

Соперник в 1/16 финала: Швеция, 30 июня

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Почему Франция может выиграть ЧМ

Этот турнир словно создан для Килиана Мбаппе. Последние несколько лет на клубном уровне получились для него весьма неоднозначными — его «Пари Сен-Жермен» регулярно проваливался в Лиге чемпионов.

Затем Мбаппе перешел в мадридский «Реал» (действующий на тот момент победитель турнира), после чего уже «сливочные» начали испытывать проблемы, а «ПСЖ» неожиданно выиграл два подряд розыгрыша ЛЧ. Все это уже тянет на новую версию «теории Юинга».

Однако в сборной все складывается совсем иначе. На международном уровне, где прямолинейный футбол работает лучше, а нежелание Мбаппе даже делать вид, что он участвует в обороне, не так критично, форвард и Франция продолжают блистать.

Сборная Франции globallookpress.com

После провального первого тайма против Сенегала Франция выиграла следующие 2,5 тайма с общим счетом 10:2, а Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и Усман Дембеле совместными усилиями набрали восемь голов и шесть результативных передач.

Франция по-прежнему спокойно позволяет менее статусным соперникам контролировать мяч, а затем молниеносно использует свободные зоны в быстрых атаках. Как и в случае с Аргентиной, мы уже знаем, что подобная модель способна приносить титулы. А учитывая, что по совокупному уровню таланта Франция, возможно, вообще сильнейшая команда турнира, причин сомневаться в ее эффективности пока нет.

Почему Франция не выиграет ЧМ

Пассивная, слишком пассивная игра без мяча. Одно дело — сознательно отдавать владение таким командам, как Испания или Англия. Но после матчей с Сенегалом и Ираком статистика французов выглядит не слишком убедительно.

Сборная занимает лишь 20-е место по количеству допускаемых прогрессивных передач, 26-е — по числу передач соперника на одно оборонительное действие и 29-е — по количеству прогрессивных продвижений мяча.

Команда значительно реже вступает в отбор и совершает другие оборонительные действия, чем во время победного ЧМ-2018 или выхода в финал в 2022-м. При этом огромный объем работы вынужден выполнять Дайо Упамекано.

Кроме того, французы стали как сами реже нарушать правила, так и реже вынуждать соперников фолить. Пока это скорее любопытная тенденция, чем серьезный повод для тревоги. Но по мере приближения решающих матчей именно за этим аспектом игры Франции стоит следить особенно внимательно.

Швеция (3-е место в группе F; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,4%

Соперник в 1/16 финала: Франция, 30 июня

Сборная Швеции globallookpress.com

Почему Швеция может выиграть ЧМ

Команда опасна на контратаках. По данным StatsPerform, «прямая атака» — это эпизод, который начинается на своей половине поля и завершается ударом в течение 20 секунд. На групповом этапе шведы организовали восемь таких атак — это пятый показатель турнира. У них также два гола после высоких перехватов — снова пятый результат.

Главное оружие сборной — дуэт Александера Исака и Виктора Дьёкереша. Это форварды, которым достаточно одной‑единственной бреши в обороне, чтобы наказать соперника. На двоих они уже набрали два гола и пять из шести результативных передач сборной Швеции на турнире.

Антони Эланга (в центре) globallookpress.com

Есть и еще один серьезный козырь — Антони Эланга. Футболист АПЛ уже забивал после передач обоих нападающих. После разгромной победы над Тунисом со счетом 5:1 Швеция не стала главным открытием чемпионата мира, однако ее линия атаки остается одной из самых быстрых и опасных на турнире.

Почему Швеция не выиграет ЧМ

Они невероятно щедры. Атака шведов действительно обязана играть ярко, потому что собственная оборона регулярно предоставляет шансы практически каждому противнику. За три матча соперники наносили удары со средней ценностью 0,21 xG за попытку — это чрезвычайно высокий показатель. Хуже только у Панамы.

Сама Швеция нанесла всего два удара с ценностью выше 0,2 xG, тогда как соперники получили пять таких возможностей. Очень сложно выиграть пять матчей плей-офф, если соперники получают все лучшие моменты.

Мексика (1-е место в группе A; 3 победы, 0 ничьих, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 2,0%

Соперник в 1/16 финала: Эквадор, 30 июня

Сборная Мексики globallookpress.com

Почему Мексика может выиграть ЧМ

Домашняя магия. Победа в группе A означает, что первые два матча плей-офф мексиканцы проведут на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико.

Если все сложится согласно текущим прогнозам, то во втором раунде Мексику, вероятно, ждет Англия — пожалуй, сильнейшая команда в этой части турнирной сетки. Для страны это станет самым значимым матчем чемпионатов мира за многие годы.

Рауль Хименес globallookpress.com

Атмосфера «Ацтеки» стала, возможно, главным преимуществом хозяев в стартовой игре против ЮАР. И хотя сама игра Мексики не была потрясающей (с точки зрения xG (и вратарских ошибок) им повезло обыграть Южную Корею), они неплохо действовали в обороне, а ранние очки дали им возможность набрать форму по ходу турнира.

Почему Мексика не выиграет ЧМ

Атака не впечатляет. Да, мексиканцы практически нейтрализовали всех своих соперников, не пропустив ни одного мяча и позволив создать всего 1,5 xG за три матча. Однако впереди проблем хватает.

Даже против оставшейся вдевятером сборной ЮАР хозяева создали не так много действительно опасных моментов, а в игре с Южной Кореей их было еще меньше. За три матча Мексика нанесла лишь пять ударов с ценностью 0,2 xG и выше. Это не внушает оптимизма перед матчами против более сильных соперников.

Эквадор (3-е место в группе E; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,7%

Соперник в 1/16 финала: Мексика, 30 июня

Сборная Эквадора globallookpress.com

Почему Эквадор может выиграть ЧМ

Похоже, команда просто приберегла свои голы на потом. Начало турнира получилось для Эквадора невероятно неудачным с точки зрения реализации. В матчах против Кот-д'Ивуара и Кюрасао команда нанесла 39 ударов, создала моментов на 3,85 xG, но так и не смогла забить ни одного мяча.

Эквадор выстрелил тогда, когда это было нужно.

В последнем туре им была необходима победа над Германией. Несмотря на пропущенный почти сразу после стартового свистка мяч, «Триколор» ответил голами на 9-й и 77-й минутах, выстоял в концовке и одержал почти невероятную победу.

Сборная Эквадора globallookpress.com

Боги xG все еще должны им немного (теперь у них два гола с ударов общей ценностью 5,1 xG), но если они начнут реализовывать свои моменты, а Мойсес Кайседо, Пьеро Инкапье, Вильян Пачо и компания продолжат защищаться как одержимые (Эквадор пропустил всего два гола с ударов на 2,7 xG в трех матчах), то они станут очень крепким орешком в плей-офф.

Почему Эквадор не выиграет ЧМ

Атака всегда была проблемой. Если в оборонительной линии у Эквадора собраны футболисты топ-клубов — Кайседо («Челси»), Инкапье («Арсенал»), Пачо («ПСЖ»), Первис Эступиньян («Милан») — то впереди команда по-прежнему слишком сильно зависит от 36-летнего Эннера Валенсии и Гонсало Платы.

Даже если в дальнейшем статистика xG наконец начнет играть на стороне эквадорцев, создавать опасные моменты против действительно сильной обороны им будет крайне сложно.

США (1-е место в группе D; 2 победы, 0 ничьих, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 3,9%

Соперник в 1/16 финала: Босния и Герцеговина, 1 июля

Маурисио Почеттино — главный тренер сборной США globallookpress.com

Почему США могут выиграть ЧМ

Все идет по плану Почеттино. После четырех лет, омраченных постоянными травмами ведущих футболистов, сборная США наконец подошла к крупному турниру практически в оптимальном составе (даже несмотря на проблемы с икроножной мышцей у Кристиана Пулишича).

Американцам немного улыбнулась удача: в двух матчах подряд они выходили вперед благодаря автоголам соперников. Фоларин Балоган уверенно реализует свои моменты и постоянно создает угрозу, а Алекс Фримен словно вышел на совершенно новый уровень.

После того как Турция фактически выбыла из борьбы, Маурисио Почеттино получил возможность предоставить отдых большинству лидеров в заключительном туре группового этапа, а заодно «обнулить» желтые карточки перед плей-офф.

Сборная США globallookpress.com

У США, возможно, самый легкий потенциальный путь в четвертьфинал. Практически все, о чем мечтали и Почеттино, и американские болельщики, уже произошло, — и это создает атмосферу «команды судьбы».

«Звёздно-полосатые» с общим счетом 6:1 переиграли двух весьма крепких соперников, а затем, выставив в основном резервистов, едва не обыграли Турцию. Похоже, к старту плей-офф они будут в оптимальном состоянии. Лучшего сценария и не придумать.

Почему США не выиграют ЧМ

Уязвимость в обороне. Ранние голы и сильные первые таймы создавали комфортные условия, но трудно забыть, что в серии матчей против четырех соперников из топ‑15 рейтинга ФИФА — Бельгии, Португалии, Сенегала и Германии — США пропустили 11 голов.

Да, тогда был травмирован ключевой защитник Крис Ричардс, но даже с ним команда допустила провал концентрации и пропустила от Парагвая в первом матче ЧМ, а Турции позволила забить три.

Эта команда особенно сильна тогда, когда нападающие и полузащитники активно прессингуют и буквально накрывают соперника по всему полю. Но столь агрессивный стиль сам по себе очень рискован. Если добавить к этому регулярные ошибки в обороне при стандартах и розыгрышах после остановок игры, получится далеко не идеальная формула для борьбы за титул.

Если (или когда) США вылетят, мы, скорее всего, будем знать, как это произойдет.

Босния и Герцеговина (3-е место в группе B; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,1%

Соперник в 1/16 финала: США, 1 июля

Сборная Боснии и Герцеговины globallookpress.com

Почему Босния и Герцеговина может выиграть ЧМ

Великаны. Центральные защитники Никола Катич и Тарик Мухаремович — 193 и 190 см соответственно. Неувядающий центрфорвард Эдин Джеко — 193 см. Такой же рост у полузащитника Беньямина Тахировича.

Нападающий Эрмедин Демирович, атакующий полузащитник Керим Алайбегович и хавбек Иван Шунич — по 185 см. Левый защитник Сеад Колашинац — «скромные» 183 см.

Эдин Джеко, Никола Василь и Сеад Колашинац globallookpress.com

Практически против любого соперника боснийцы имеют преимущество в габаритах — и отлично знают, как этим пользоваться. В среднем команда вступает в 33,3 верхового единоборства за матч и выигрывает 65% из них — это третий показатель чемпионата мира.

Босния играет очень жестко (читайте: много фолят), а три из пяти голов забили после стандартов (и удивительно — только один гол головой). По своему стилю это, пожалуй, самый необычный соперник на всем турнире.

Почему Босния и Герцеговина не выиграет ЧМ

Во всем остальном ей не хватает качества. Команде недостает скорости, чтобы эффективно проводить контратаки. При этом боснийцы не делают ставку на длинные передачи, но и не обладают достаточным техническим уровнем, чтобы вскрывать оборону соперников за счет контроля мяча.

Да, они прекрасно понимают свои сильные стороны и знают, как осложнить жизнь любому сопернику. Но на групповом этапе сборная смогла победить лишь Катар, а этого слишком мало, чтобы всерьез рассчитывать на триумф на чемпионате мира.