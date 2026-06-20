Автор ESPN Габриэль Тан рассказывает, как форвард «Реймса» Кейто Накамура вдруг стал самым важным игроком сборной Японии.

Когда на прошлой неделе Япония продемонстрировала блестящую игру, дважды сумев отыграться и добиться ничьей 2:2 с Нидерландами в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, именно Кейто Накамура забил первый из двух голов.

В параллельной вселенной его, возможно, и не было бы на поле.

Многие говорили о травмах, которые преследовали Японию перед турниром. Звездный дуэт из Такуми Минамино и Каору Митомы даже не был включен в состав, прежде чем капитан Ватару Эндо в последний момент выбыл из игры, лишив «Синих Самураев» трех гарантированных футболистов стартового состава, которые играли ключевую роль на протяжении всего азиатского отборочного турнира к чемпионату мира.

Из-за кадровых перестановок, проведенных главным тренером сборной Японии Хадзимэ Мориясу, Накамура — который вышел в стартовом составе лишь в четырех из десяти матчей третьего раунда азиатской квалификации, обеспечившей «Самураям» путевку в Северную Америку — стал одним из тех футболистов, кто теперь играет более важную роль, чем мог изначально ожидать.

Уже сейчас он стал своего рода козырем для Мориясу, учитывая, что команды-соперники, возможно, изначально не разрабатывали комплексных планов противодействия его угрозе.

Кейто Накамура globallookpress.com

Интересно, что Накамура может оказаться еще более загадочной фигурой, учитывая, что он единственный игрок сборной Японии, выступающий во втором дивизионе — за «Реймс» во французской Лиге 2, хотя после его дебютного матча против голландцев трансферные слухи уже связывали его с более крупными клубами.

Но, пожалуй, главная причина, по которой 25-летний игрок становится козырем «Синих Самураев», заключается просто в его стиле игры.

Даже на первый взгляд, в его повязке на голове и спущенных до щиколоток гетрах уже прослеживается нотка экстравагантности, причем последнее иногда заставляет усомниться, что он действительно носит обязательные щитки.

В современном футболе, где дисциплина и следование системе тренера часто могут как способствовать успеху, так и привести к краху карьеры игрока, Накамура несколько напоминает пережиток прошлого, демонстрируя ненасытное стремление обыграть соперника при каждой возможности.

Даже малейшее движение защитника в одну сторону после легкого обманного движения достаточно, чтобы он мгновенно рванулся в противоположном направлении. Он может играть как в центре, так и на фланге, но оптимальным для него кажется левая сторона поля — где он часто смещается под правую ногу и продвигается в штрафную, прежде чем нанести удар, как это было в матче против Нидерландов.

И, похоже, Мориясу дал ему зеленый свет, чтобы он мог проявить себя, если будет выполнять свои обязанности, ориентированные на командную игру.

Это, пожалуй, единственная область, где Накамура все еще может быть уязвим. Накамура, будучи очень ориентированным на атаку, вряд ли является прирожденным крайним защитником, но именно на этой позиции его и используют в отсутствие Митомы.

Кейто Накамура globallookpress.com

В матче против голландцев было несколько случаев, когда его слабая оборонительная игра была использована соперником в своих целях — однако его партнеры по команде также должны обеспечить ему достаточную поддержку, учитывая его вклад в атаку.

Накамура может сыграть ещё более важную роль в дальнейшем после того, как звёздный плеймейкер Такефуса Кубо получил травму в предыдущем матче. Ходят слухи, что Кубо точно пропустит субботнюю встречу с Тунисом, а некоторые источники утверждают, что он выбыл как минимум до конца группового этапа.

В очередной раз Мориясу придётся перетасовывать состав.

Накамура был бы явным кандидатом на одну из двух позиций «десятки», хотя более вероятно, что место займёт Рицу Доан, а Юкинари Сугавара заменит его на правом фланге защиты.

Кейто Накамура globallookpress.com

Тем не менее, независимо от того, на какой позиции он будет играть против тунисцев, Накамура, безусловно, может заполнить пробел Кубо в плане креативности в завершающей стадии атаки, а также потенциально создать тот самый волшебный момент, который решит исход игры.

Накамура, который, возможно, даже не был игроком основного состава, теперь с каждым днем ​​обретает все большую важность и определенно становится главным козырем Японии на этом чемпионате мира.