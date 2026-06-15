Германия — Кюрасао 7:1

Группа E

Германия начала турнир с разгрома, но в этом матче всё равно был короткий отрезок мечты для дебютанта. Кюрасао, самый маленький участник ЧМ в истории, ответил на ранний гол Феликса Нмечи ударом Ливано Комененсии и на несколько минут заставил фаворита занервничать.

Игроки сборной Кюрасао празднуют гол globallookpress.com

Ключевой момент

После гола Кюрасао поймал эмоцию, но почти сразу пришла пауза на водопой. Темп сбился, Германия получила время перезагрузиться и быстро вернула матч под контроль. До перерыва забили Нико Шлоттербек и Кай Хаверц, а во втором тайме команда Юлиана Нагельсмана спокойно довела дело до 7:1.

Счёт даёт Германии отличную разницу мячей, но не снимает вопросов к обороне. Даже Кюрасао несколько раз находил пространство на переходах, а значит, более сильные соперники эту слабость точно используют.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Нидерланды — Япония 2:2

Группа F

Нидерланды и Япония выдали самый живой матч турнира на этом отрезке. Команда Рональда Кумана дважды выходила вперёд после голов Вирджила ван Дейка и Крисенсио Саммервилла, но японцы оба раза находили ответ и не позволили фавориту закрыть игру.

Вирджил ван Дейк празднует гол globallookpress.com

Фантастический момент

За две минуты до конца основного времени Япония заработала угловой, Коки Огава выиграл верх, а мяч после касания Даити Камады отскочил в ворота. Гол получился не идеальным, зато невероятно важным — Япония до конца давила темпом и верой в свой футбол.

Нидерланды могут жалеть об упущенном преимуществе, а Япония ещё раз показала, почему её называют одной из самых опасных скрытых сил турнира. Команда играет с фаворитами без комплексов, и это точно скажется по ходу мундиаля.

Огава после забитого мяча globallookpress.com

Кот-д’Ивуар — Эквадор 1:0

Группа E

Эквадор мог решить матч ещё в первом тайме: Джон Йебоа и Алан Минда попали в перекладину, а Эннер Валенсия упустил хороший шанс. Но после перерыва Кот-д’Ивуар всё чаще забирал инициативу, а Ян Диоманде на фланге стал главным источником давления.

Ян Диоманде globallookpress.com

Решающий момент

На 90-й минуте матч решил не Диоманде, а глубина состава. Вильфрид Синго мощно протащил мяч вперёд, а вышедший на замену Амад Диалло аккуратно отправил его в ворота. Кот-д’Ивуар дождался момента, которого Эквадор так и не нашёл после своих перекладин.

Эта победа сразу делает африканскую команду главным преследователем Германии в группе E. Эквадор по игре не провалился, но на ЧМ даже хороший тайм ничего не гарантирует, если моменты остаются только в памяти.

Амад Диалло globallookpress.com

Швеция — Тунис 5:1

Группа F

Швеция начала турнир громче всех в группе F. После ничьей Нидерландов и Японии команда Грэма Поттера получила шанс сразу вырваться вперёд и использовала его максимально уверенно. Ясин Айяри забил уже на седьмой минуте, Александр Исак быстро добавил второй, а после гола Омара Рекика перед перерывом шведы не развалились, а ещё раз ускорились.

Ясин Айяри globallookpress.com

Фантастический момент

Аяри принял мяч после выноса из штрафной, одним касанием подготовил удар и с 30 метров отправил его в сетку. Мяч с подкруткой пролетел через толпу игроков, поэтому у Мухиба Шамаха почти не было времени на реакцию. Полузащитник не стал праздновать из уважения к Тунису, стране своего отца, но сам удар уже претендует на звание лучшего гола турнира.

После перерыва Швеция добила соперника мощью своей атаки. Исак помог Виктору Дьёкерешу забить третий, затем Матиас Сванберг дождался подтверждения гола после проверки датчиком в мяче, а Айяри позже оформил ещё один удар издали. Тунис пытался играть смелее, но открытый футбол против такой пары нападающих стоил слишком дорого.

Матиас Сванберг globallookpress.com

Что будет дальше

Германия и Кот-д’Ивуар начали группу E с побед и теперь уже смотрят друг на друга как на главных конкурентов за первое место. В группе F Швеция выдала идеальный старт, а Нидерланды и Япония после яркой ничьей оставили себе меньше права на ошибку.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».