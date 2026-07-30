Goal.com разбирается в мотивах «Челси» подписания опытных форварда Дэнни Уэлбека и полузащитника Джордана Хендерсона.

Дэнни Уэлбек и Джордан Хендерсон могут вскоре придать прозвищу «Пенсионеры "Челси" » совершенно новый смысл. В поразительном отходе от ориентированной на молодёжь трансферной политики, которая определяла курс BlueCo с момента покупки клуба в 2022 году, тот всерьёз рассматривает возможность подписания 35-летнего форварда и 36-летнего хавбека.

В понедельник The Athletic сообщил, что «Синие» изучают возможность приобретения Уэлбека у «Брайтона», а вскоре после этого стало известно, что они также пытаются подписать Хендерсона на правах свободного агента.

Приход не одного, а сразу двух ветеранов за 35 лет стал бы настоящим символом начала новой эпохи для «Челси» под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо — именно он настаивает на том, чтобы в составе было больше опыта и футбольной мудрости.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Ранее сообщалось, что в это трансферное окно лондонцы намерены найти лидеров, обладающих зрелостью и психологической устойчивостью, чтобы сократить растущее отставание от конкурентов.

Однако, похоже, клуб следует этой стратегии ещё более последовательно, чем многие ожидали. Если раньше «Челси» критиковали за почти исключительную ставку на молодых игроков, то теперь существует риск, что он зайдёт слишком далеко в противоположном направлении.

Безусловно, Уэлбек и Хендерсон отлично зарекомендовали себя в АПЛ, однако неизбежно возникнут вопросы о том, что эти опытные футболисты смогут дать команде на закате своей карьеры, прежде всего с точки зрения качества игры на поле. Тем не менее, похоже, что это тщательно просчитанная ставка, которая вполне может себя оправдать.

Полный разворот

«Челси» уже дал понять, что намерен изменить свой подход на трансферном рынке. По ходу крайне разочаровывающего сезона-2025/26, завершившегося лишь 10-м местом в АПЛ, часто сообщалось, что клуб будет искать «эмоционально устойчивых», «зрелых» и «проверенных Премьер-лигой» игроков, способных усилить команду здесь и сейчас.

Но даже на этом фоне происходящее выглядит поистине радикальным отходом от прежней, весьма неоднозначной стратегии, заключавшейся в массовом приобретении молодых талантов с высоким потенциалом в надежде, что они либо вырастут в игроков топ-уровня на «Стэмфорд Бридж», либо, если этого не произойдёт, будут выгодно проданы.

Одно дело — подписать 26-летнего Максанса Лакруа. Совсем другое — охотиться за такими ветеранами, как Уэлбек и Хендерсон, которым уже за 35 и которые ещё в 2010 году вместе выступали за «Сандерленд».

Джордан Хендерсон и Дэнни Уэлбек globallookpress.com

Чтобы лучше понять, насколько необычны эти трансферные цели, достаточно взглянуть на статистику: по данным Opta, ни один футболист старше 30 лет не провёл за «Челси» ни одной минуты в последних 123 матчах команды во всех турнирах. Последним таким игроком был 39-летний Тьяго Силва, чьё последнее появление на поле состоялось в мае 2024 года.

Хотя эти новости и вызвали немалое удивление, уже было очевидно, что этим летом клуб не боится обращать внимание на возрастных футболистов. Такой курс во многом продиктован Хаби Алонсо, который, в отличие от прежних тренеров, действует именно как менеджер, обладая более широкими полномочиями.

Во время ЧМ-2026 «Челси» безуспешно пытался приобрести 34-летнего полузащитника «Сандерленда» Гранита Джаку. Кроме того, после ухода из «Манчестер Сити» в сферу интересов лондонцев входил 32-летний Джон Стоунз, однако теперь он, похоже, близок к переходу в «Интер».

Стремится становиться лучше

Практически очевидно, что «Челси» нужен Хендерсон не столько из-за его игровых качеств, сколько из-за того, что он способен дать команде вне поля. Клубу давно не хватает лидеров и дисциплины, во многом потому, что его трансферная политика привела к дефициту игроков с опытом выступлений на высшем уровне.

В этом контексте опасения болельщиков «Синих» могут несколько развеяться, если вспомнить роль Хендерсона в сборной Англии, а также те исключительно тёплые отзывы, которые о нём дают партнёры по команде и экс-наставник лондонцев Томас Тухель, ставший одним из самых убеждённых сторонников полузащитника.

Тренер «Трех Львов» вернул бывшего капитана «Ливерпуля» в национальную команду сразу после своего назначения в марте 2025 года. С тех пор тот вызывался на каждый сбор и фактически стал незаменимым — прежде всего благодаря своему влиянию за пределами футбольного поля.

Томас Тухель globallookpress.com

На чемпионате мира он продемонстрировал свой характер, продолжив тренироваться и оставаясь готовым выйти на поле даже после того, как сломал руку в результате нелепого несчастного случая после победы над Мексикой в 1/8 финала.

«Он воплощает в себе всё. Он прирождённый победитель, человек с выдающимися личными качествами и сильным характером. В каждой команде, за которую он играл, он был тем самым связующим звеном, которое делает коллектив особенным», — говорил Тухель в прошлом году.

«Он приносит в любую команду лидерские качества, характер, индивидуальность и энергию. Он следит за тем, чтобы каждый соответствовал высоким стандартам».

Любопытно, что схожее мнение высказал и новичок «Челси» Морган Роджерс, за которого клуб заплатил 117 млн фунтов. Во время мундиаля фрагмент из документального проекта сборной Англии Lions' Den с его участием быстро стал вирусным.

Отвечая на вопрос о критике, вызванной включением Хендерсона в состав сборной, Роджерс сказал: «Если бы игрокам предложили вслепую составить рейтинг людей, которых они больше всего хотят видеть на сборе, он оказался бы в первой пятёрке у каждого. У каждого без исключения».

Джуд Беллингем добавил:

«Когда речь идёт о помощи команде, у него нет никакого эго. Каждый день на тренировках он неустанно стремится становиться лучше и заставляет остальных тоже прибавлять. Именно Джордан задаёт высокий уровень интенсивности».

Гроза «Челси»

Уэлбек определённо не станет для «Челси» игроком «для количества». Несмотря на то, что ему уже 35 лет, форвард «Брайтона» провёл лучший бомбардирский сезон за все 18 лет своей карьеры в АПЛ, забив 13 мячей. При этом его второй по результативности чемпионат пришёлся на сезон-2024/25.

Это значительно превосходит скромный показатель Лиама Делапа, который в прошлом сезоне, будучи резервным центральным нападающим «Челси» позади Жоау Педру, отметился всего одним голом.

Лиам Делап globallookpress.com

Если трансфер Уэлбека состоится, у Хаби Алонсо неожиданно окажутся сразу два форварда, давно доказавших свою состоятельность на уровне АПЛ. Дополнительным плюсом станет и то, что Педру и Уэлбек уже отлично взаимодействовали друг с другом во время совместных выступлений за «Брайтон».

Несмотря на возраст, воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» по-прежнему обладает всеми необходимыми физическими качествами, чтобы доставлять серьёзные проблемы защитникам команд Премьер-лиги, особенно играя впереди при поддержке таких созидательных футболистов, как Коул Палмер и Морган Роджерс.

В «Челси» знают об этом не понаслышке: в 19 матчах чемпионата против лондонцев Уэлбек набрал 11 результативных действий — забил девять мячей и отдал два ассиста. Впервые он поразил ворота «Синих» ещё в составе «Сандерленда» в 2010 году, а последний раз — в апреле нынешнего года.

Как и Хендерсон, опытный центрфорвард станет одним из лидеров раздевалки. Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер в марте так отзывался о своём основном нападающем: «Он невероятно ценен для нас не только как бомбардир, но и как лидер — как на поле, так и за его пределами».

В подвешенном состоянии

Поскольку приглашение сразу двух возрастных футболистов изначально рассчитано лишь на краткосрочную перспективу, неизбежно возникнут вопросы о том, как это скажется на будущем игроков, которые и без того находятся на периферии раздутого состава «Челси», если эти трансферы всё же состоятся.

Особенно с учётом того, что у Хаби Алонсо не будет еврокубков, а значит, возможностей для масштабной ротации состава окажется значительно меньше.

Несмотря на продажу Андрея Сантоса в «Манчестер Юнайтед» ранее в это трансферное окно, в центре полузащиты у «Синих» по-прежнему достаточно вариантов: Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Ромео Лавия, Дариу Эссугу, а также Рис Джеймс, если тренер решит использовать его в этой роли.

Жоау Педру globallookpress.com

Пока неясно, позволит ли клуб кому-либо ещё покинуть команду, поэтому трудно понять, какое место в составе найдётся Хендерсону. Это лишь подкрепляет предположение, что его главная ценность в лидерских качествах за пределами поля.

В атаке ситуация ещё более запутанная. Если Уэлбек перейдёт в «Челси», он пополнит компанию, в которую уже входят Жоау Педру, Лиам Делап, Николас Джексон, Эммануэль Эмегха, Марк Гиу и молодой талант Шим Меука.

Таким образом, в последний месяц трансферного окна клубу предстоит серьёзно поработать над продажами. Практически все перечисленные форварды, за исключением Жоау Педру, могут уйти, хотя наиболее вероятным вариантом для Меуки выглядит аренда.

18-летний нападающий входит в число молодых игроков, чьё развитие подобные трансферы могут затруднить. Аналогично и Реджи Уолш: если Хендерсон всё же окажется в «Челси», молодому футболисту, скорее всего, придётся искать возможность получать регулярную игровую практику в другой команде.

Обратная сторона риска

Впрочем, такой сценарий не лишён риска. Немногие болельщики стали бы возражать против приглашения столь необходимого команде опыта, однако возраст Уэлбека и Хендерсона — 35 и 36 лет соответственно — наверняка вызовет вопросы. Для клуба масштаба «Челси» это уже можно считать выходом за привычные рамки.

Впрочем, фанаты лондонцев совсем недавно уже убедились, какую пользу способны принести опытные ветераны. Когда Тьяго Силва на правах свободного агента перешёл в команду при Томасе Тухеле, ему тоже было 35 лет.

Тиаго Силва globallookpress.com

Бразилец сразу стал ключевой фигурой и уже в своём дебютном сезоне помог молодому коллективу выиграть Лигу чемпионов. Его лидерские качества также сыграли огромную роль в том, что центрбек превратился в одного из любимцев публики, прежде чем эмоционально покинул клуб в 2024 году.

Однако, несмотря на богатый опыт выступлений в Премьер-лиге, Уэлбек и Хендерсон — футболисты совсем другого уровня. В отличие от Тьяго Силвы, они вряд ли смогут сразу стать основными и заметно усилить игру.

После прихода BlueCo в 2022 году «Челси» не раз становился объектом насмешек из-за своей почти безоговорочной ставки на молодых игроков. Поэтому в клубе должны понимать, что, если нынешняя кампания по приглашению возрастных футболистов зайдёт слишком далеко, команда рискует вновь стать посмешищем для футбольной общественности.

Усвоенные уроки

Самое главное то, что руководство лондонцев, похоже, извлекло важные уроки из своей прежней, ошибочной трансферной стратегии. «Челси» отчаянно не хватало опыта, лидерских качеств и психологической устойчивости. Если клуб сумеет подписать Максанса Лакруа, Дэнни Уэлбека и Джордана Хендерсона, этот дефицит будет с лихвой восполнен.

Тьяго Силва уже доказал, что приглашение футболиста, находящегося на закате карьеры, способно кардинально изменить атмосферу в раздевалке. Даже за короткое время такой игрок может многому научить партнёров и передать им свой богатый опыт.

Поэтому, даже если бывшие игроки сборной Англии не будут играть ключевую роль непосредственно на поле, их влияние за его пределами и внутри коллектива наверняка окажется не менее значимым.

Уэлбек и Хендерсон действительно могут придать прозвищу «Пенсионеры "Челси"» совершенно новый смысл, что резко контрастирует с прежним курсом клуба.

Однако смену трансферной стратегии «Синих» можно расценивать лишь как позитивный шаг для команды, которая к концу провального сезона-2025/26 словно утратила направление своего развития. Проект, который строит Хаби Алонсо, уже сейчас вызывает всё больший интерес.