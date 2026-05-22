Goal.com рефлексирует по поводу ухода Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» и сулит архисложную миссию его преемнику Энцо Мареске.

То, что когда-то казалось немыслимым, вот-вот станет реальностью для «Манчестер Сити», ведь Пеп Гвардиола готовится положить конец своему блестящему десятилетию на «Этихад».

Легендарный тренер уйдет в отставку по завершении сезона, опустив занавес над революционной эпохой как для «Сити», так и для английского футбола в целом. Ему крайне сложно найти достойную замену, но экс-рулевой «Челси» Энцо Мареска уже ждет своего часа.

Борьба за преемственность, похоже, превратилась в гонку с одним участником: Мареска уже давно был единственным кандидатом на замену Гвардиолы, и он возвращается в клуб, где начинал свою тренерскую карьеру. Однако это назначение вызовет разногласия, учитывая масштаб фигуры предшественника.

Опираясь на безграничные финансовые возможности шейха Мансура и Abu Dhabi Group, Гвардиола принес «Этихаду» беспрецедентный успех, завоевав как минимум один трофей во всех, кроме одного, из своих 10 сезонов у руля команды, включая первый в её истории трофей Лиги чемпионов в 2023 году, и достигнув невероятного показателя в 17 топ-трофеев после победы над «Челси» в финале Кубка Англии в субботу.

Последний трофей Гвардиолы в «Сити» — Кубок Англии globallookpress.com

Он просто незаменим, что делает задачу, стоящую перед Мареской попросту незавидной.

Блестящее десятилетие

Тренеры, оставляющие после себя наследие, — большая редкость в современную эпоху, когда в противоречивой погоне за устойчивым успехом в моде — постоянные кадровые перестановки, но Гвардиола за блестящее десятилетие в клубе построил целую династию, и при этом уходит на своих условиях.

После неудачного старта, в результате которого команда заняла третье место в АПЛ сезона 2016/17, отстав на 15 очков от чемпиона «Челси», его «Сити» продолжил доминировать в элитном дивизионе Англии. Более того, в его коллекции насчитывается восемь кубковых трофеев страны.

Опираясь на костяк игроков мирового класса на протяжении многих лет, включая таких, как Венсан Компани, Давид Сильва, Серхио Агуэро, Кевин де Брейне, Бернарду Силва, Родри и Эрлинг Холанн, «Горожане» завоевали титул в 2018 и 2019 годах, а затем добились беспрецедентных четырех кряду чемпионских титулов в период с 2021 по 2024 годы.

Однако кульминационным моментом его пребывания на посту тренера, несомненно, стал 2023 год, когда клуб завоевал свой первый Кубок чемпионов, обыграв «Интер» в финале, что стало завершающим аккордом блестящего сезона для мощной команды Гвардиолы, которая покорила выдающийся требл.

Кульминация работы Гвардиолы в «Сити» — Кубок ЛЧ globallookpress.com

Незаменимый

Прежде чем подробно рассмотреть приход Марески, стоит отметить, что заменить Гвардиолу — задача, из-за которой не позавидуешь руководству «Сити» — по сути, это практически невозможно. Каталонец повсеместно провозглашен «гением» с тех пор, как просочилась информация о его скором уходе, и это вполне заслуженно — такого тренера, как он, больше не будет.

Вдохновленный своим наставником, легендарным Йоханом Кройффом, Пеп демонстрирует непревзойденную инновационность и интенсивность в современном футболе. И он оставит неизгладимый след в истории манкунианцев и английского футбола, где его тактика и различные стили игры, основанные на владении мячом, копировались, а также воспроизводились снова и снова на всех уровнях — от «тики-таки» до инвертированных фулбеков, «ложных девяток» и «бокс» полузащитников.

Мареска, конечно же, является одним из многих учеников Пепа — как и рулевой «Арсенала», а также новоиспеченный чемпион Англии Микель Артета, а также бесчисленное множество других тренеров по всему миру. Масштаб его влияния действительно неизмерим.

При этом мы еще даже не заговорили о трофеях. Гвардиола сделал победы настолько привычными, что мы считаем само собой разумеющимся то, что «Манчестер Сити» выигрывает какой-нибудь трофей в конце каждого сезона: они не оставались без него с момента дебютного сезона каталонцы. Такой уровень стабильного успеха будет очень и очень сложно повторить.

Платформа для успеха

Тем не менее, Гвардиола занялся созданием основы для потенциального успеха в будущем, кто бы его ни сменил. В течение последних нескольких трансферных окон он курировал постепенную перестройку состава, который в сезоне 2024/25 уже начинал выглядеть не в лучшей форме, сформировав новый, более молодой костяк, готовый вести клуб вперёд.

Антуан Семеньо (слева) и Марк Гехи globallookpress.com

Постаревших де Брейне, Эдерсона, Кайла Уокера и Илкая Гюндогана продали, а на их место пришли Райан Шерки, Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов и Тиджани Рейндерс — все они еще не достигли своего пика.

В этом сезоне январские трансферы «Горожан» были особенно впечатляющими: проницательные приобретения Антуана Семеньо и Марка Гехи выглядят так, будто играют за клуб уже много лет, помогая ему до последнего бороться с «Арсеналом» в гонке за титул, которая ранее казалась давно проигранной.

Из академии Нико О'Райли, пожалуй, стал открытием сезона 2025/26 в Премьер-лиге и, похоже, станет одним из лучших фулбеков/хавбеков, вылепленным по образцу игрока Гвардиолы — чрезвычайно атлетичным и универсальным в свой 21 год.

Связь с «Манчестер Сити»

Таким образом, у Марески есть над чем поработать, и многим игрокам команды итальянец уже знаком, поскольку ранее работал в клубе под руководством Гвардиолы на разных уровнях. Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Севильи» начал свою тренерскую карьеру в академии, приведя команду «Сити» U-23 к титулу АПЛ в сезоне 2020/21 во время пандемии.

После короткого и неудачного периода работы у руля «Пармы» он вернулся в «Этихад Кампус» в июне 2022 года, чтобы работать одним из помощников Пепа в первой команде, где в непосредственной близости учился у своего главного вдохновителя.

Именно в следующем сезоне 2022/23 «Сити» завоевал свой исторический требл, а авторитет Марески как члена тренерского штаба Гвардиолы значительно вырос. Летом того же года к нему обратился вылетевший из АПЛ «Лестер», и после завоевания им титула в Чемпионшипе с «Лисами» «Челси» решил рискнуть и позвать итальянца к себе год спустя.

Мареска (справа) был помощником Гвардиолы (слева) в «Сити» globallookpress.com

«Я стал тренером благодаря Пепу»

Даже во время работы в «Челси» — внутреннем конкуренте «Манчестер Сити» — Мареска отзывался о Гвардиоле в самых лестных выражениях, называя его «гением» и признавая, что именно его коллега по сути вдохновил его на тренерскую карьеру.

«Я решил стать тренером благодаря команде Пепа, "Барселоне" много лет назад», — признался он в прошлом году. «Я не думаю, что кого-то можно сравнить (это мое личное мнение) с той "Барселоной" и с Пепом. Потому что, на мой взгляд, они изменили футбол в Испании, где каждый клуб пытался играть именно так».

«А потом Пеп переехал в Германию, и все пытались играть так же в Германии. Думаю, когда он пришел в Англию, многие клубы пытались делать что-то похожее, в том числе и сборная Англии. Так что я не думаю, что кого-то можно сравнить с Пепом, потому что, на мой взгляд, за последние 20–25 лет он изменил футбол».

Гвардиола тоже высоко оценил своего бывшего коллегу.

«Один из лучших тренеров в мире, Энцо Мареска, я его довольно хорошо знаю, но то, что он сделал в "Челси", не получает достаточной оценки», — сказал он в начале этого сезона. «Победа в Клубном чемпионате мира, Лиге конференций, выход в Лигу чемпионов в таком сложном чемпионате с молодой командой. Это исключительный успех».

Других вариантов нет?

Тем не менее, болельщики «Сити» вполне могут задаться вопросом, почему все сводится к единственному кандидату, несмотря на одобрение со стороны Гвардиолы и прежнюю связь Марески с клубом.

У них, безусловно, есть финансовые возможности заменить одного элитного тренера другим, и такие специалисты, как Хаби Алонсо, Андони Ираола и Хави, могли бы стать более интересными вариантами, хотя первый из них только что возглавил «Челси».

Есть еще два последователя Гвардиолы, которые также показывают блестящие результаты. Занятно, интересовались ли манкунианцы возможностью приглашения Луиса Энрике, который стремится выиграть вторую кряду Лигу чемпионов с ПСЖ.

Венсан Компани (слева) и Луис Энрике globallookpress.com

С французским грандом, безусловно, уже нечего добиваться, учитывая, что он обычно без особых усилий завоевывает титул Лиги 1. Однако сообщается, что испанец может уйти по окончании контракта в 2027 году.

Еще есть Компани, легендарный бывший капитан «Сити», под руководством которого «Бавария» — одна из лучших по уровню футбоола в Европе. Было бы удивительно, если бы гранд АПЛ хотя бы не попытался вернуть его, хотя сообщается, что бельгиец привержен долгосрочному проекту в Мюнхене, главной целью которого является триумф в Лиге чемпионов.

Учитывая имеющиеся варианты, Мареска, вероятно, представляет собой надежный выбор, хорошо знакомый с клубом, и недорогую альтернативу, хотя «Горожанам» все же, возможно, придется выплатить «Челси» компенсацию.

Неоднозначные перспективы

Тем не менее, пока рано судить, сможет ли кто-либо из последователей Гвардиолы хотя бы приблизиться к его успехам на «Этихаде». Мареска, безусловно, не обладает такой же репутацией, как его предшественник на момент назначения в 2016 году, а кроме того, могут возникнуть вопросы по поводу его более медленного стиля игры.

Период работы итальянца в «Челси» был бурным: то, что в его дебютном сезоне выглядело как реальная борьба за титул, развалилось в течение тяжелой зимы, когда «Синие» скатились со второго места, отставая всего на два очка от будущего чемпиона «Ливерпуля», и в итоге заняли четвертое место, отстав от того на 15 очков.

Тем не менее, он принес клубу столь важный трофей. Как и ожидалось, лондонцы с легкостью выиграли Лигу конференций, а затем поразили практически всех, дойдя до финала Клубного чемпионата мира прошлым летом и разгромив там ПСЖ благодаря блестящей игре Коула Палмера.

Этот результат был воспринят как чрезвычайно значимый как на «Стэмфорд Бридж», так и среди тех, кто связан с клубом, но он не стал предвестником дальнейших успехов — Мареску уволили в день Нового года, когда «Синие» занимали седьмое место в АПЛ после серии из одной победы в семи матчах, на фоне слухов о том, что он уже вел переговоры о замене Гвардиолы в «Сити».

Энцо Мареска globallookpress.com

Хотя он выглядел как потенциальный многолетний наставник «Челси», его уход произошел в основном из-за конфликта с руководством. За несколько недель до ухода он раскритиковал своих боссов на ставшей теперь печально известной пресс-конференции, по сообщениям, из-за их вмешательства в дела основной команды, провалов на трансферном рынке и того, что специалист считал, что заслуживает нового контракта после своих успехов в предыдущем сезоне.

Новое начало

Однако «Челси» и «Манчестер Сити» сегодня — это совершенно разные команды, и вдали от той печально известной хаотичной рабочей атмосферы на «Стэмфорд Бридж» у Марески вполне может появиться пространство для самореализации.

Ему, несомненно, окажут поддержку в трансферное окно, а его тактический подход, основанный на владении мячом и включающий в себя игру «инвертированных» фулбеков, обеспечит некоторую преемственность — ведь эту идею он, несомненно, позаимствовал у Гвардиолы.

46-летний итальянец, выглядящий на пресс-конференциях серьезным и невозмутимым, конечно, не обладает такой же харизмой, как каталонец, и болельщики «Челси» так и не прониклись к нему такой же симпатией, как к Томасу Тухелю или Антонио Конте. Но Мареска продемонстрировал, что у него такая же интенсивность, внимание к деталям, желание побеждать и способность укреплять сплоченность в раздевалке.

Существующие знания специалиста и его знакомство с «Манчестер Сити», а также его молодыми игроками также будут неоценимы перед тем, как он начнёт новую эру на «Этихад».