Сюрпризы обошли стороной завершившийся чемпионат Германии, в котором после отъезда Хаби Алонсо из Леверкузена «Бавария» снова прибрала власть в свои руки, оставив далеко позади ближайшего преследователя в лице дортмундской «Боруссии». На противоположном полюсе турнирной таблицы расположились «Вольфсбург», которому предстоит отстаивать право находиться в элите через стыковые поединки, и «Хайденхайм» вместе с «Санкт-Паули», смирившиеся с вылетом во второй дивизион.

Мюнхенский экспресс

Венсан Компани во второй раз кряду закрыл рты всем скептикам, которые сомневались в его квалификации при назначении на тренерский мостик «Баварии» летом 2024. Бельгийский специалист создал первоклассную «бундесмашину» на клубном уровне, которая наводит страх как во внутренних соревнованиях, так и в международных турнирах, добавив при этом в нее собственные детали.

Привыкший действовать на острие атаки Гарри Кейн раскрыл себя в роли игрока «box-to-box», встречаясь с мячом на своей половине поля, откуда вырезал на партнеров по команде филигранные диагонали, вместе с тем не растеряв инстинкт хищника (36 голов в 31 матче). Фланги мюнхенцев разрывали Майкл Олисе, удостоившийся награды лучшего плеймейкера Бундеслиги с девятнадцатью ассистами, и Луис Диас, изредка подменявший в центре нападения англичанина, когда тот действовал в оттяжке.

Болезненную потерю Джамала Мусиалы в Мюнхене компенсировали за счет универсального Сержа Гнабри (8+6 в чемпионате по системе «гол+пас») и вундеркинда Леннарта Карля, который лишь в силу собственного 18-летнего возраста немногим выдохся на финише дистанции. Под натиском мощной атаки «Баварии» пал рекорд мадридского «Реала» по количеству забитых мячей за один сезон в XXI веке: под руководством Жозе Моуринью «сливочные» настреляли 121 результативный удар, в свою очередь, дружина Компани превзошла их достижение на один гол (122), львиная доля из которых принадлежит трио Диас — Кейн — Олисе.

Схлестнувшись со своей французской копией в виде «ПСЖ», мюнхенцы устроили рок-н-рольный концерт в Париже, завершившийся в пользу подопечных Луиса Энрике, и проиграли партию на домашней «Альянц Арене», распрощавшись с мечтами о требле. Сказались недочеты Компани с высокой линией обороны, разобраться с которыми 40-летний менеджер планирует в следующем розыгрыше.

Потенциал текущей обоймы «Баварии» намекает на установление прочной гегемонии внутри Германии, что признают даже тренеры конкурентов — Нико Ковач из дортмундской «Боруссии» с пессимизмом отметил, что «шмели» навряд ли составят конкуренцию мюнхенцам в Бундеслиге 2026/2027. К тому же, на третий год проект бельгийского коуча, помимо коллекционирования немецких трофеев, наверняка жаждет мирового признания, которое им сулит триумф в Лиге чемпионов УЕФА.

Иллюзия интриги

Заскучавшую «Баварию» в погоне за «Серебряной салатницей» держала в тонусе «Боруссия» из Дортмунда, которую в чувства наконец привел Нико Ковач, внедривший излюбленные 3-4-2-1 немецкому коллективу. «Черно-желтые» обошли заклятых оппонентов по Der Klassiker в споре по наименьшему числу пропущенных мячей (34 против 36), в чем огромная заслуга центральных защитников Нико Шлоттербека (61,3% и 62,9% выигранных наземных единоборств и верховых дуэлей соответственно) и Вальдемара Антона (65,6% и 59,4% выигранных наземных единоборств и верховых дуэлей соответственно).

На фоне спринта мюнхенцев с 89 набранными баллами показатель «Боруссии», пополнившей личный зачет 73 пунктами, выглядит довольно скромно, однако периодически этого хватало для чемпионства — наглядный пример 71 очко «Баварии» Юлиана Нагельсмана/Томаса Тухеля в кампании 2022/2023. Как говорили выше, хорватский рулевой не питает особых надежд сместить мюнхенцев с трона в ближайшем будущем, поэтому сфокусируется на баталиях за путевку в ЛЧ и Кубок Германии.

Коррективы в стилистическом рисунке пошли на пользу «РБ Лейпциг», отказавшегося от акцента на плеймейкеров (Эмиль Форсберг, Дани Ольмо, Хави Симонс) в пользу быстрых вингеров, с функциями которых прекрасно справились Антонио Нуса и Ян Дьоманде. Вишенкой на торте стал перформанс 19-летнего ивуарийца, отличившегося двенадцатью забитыми мячами при xG 7,29 и девять раз ассистировавшего партнерам по команде.

За креатив, кроме Дьоманде, в финальной трети поля отвечал также Кристоф Баумгартнер, справившийся с ролью «десятки» на «5+», — тринадцать голов и девять результативных передач в копилке австрийца. Творцом столь атакующего коллектива послужил Оле Вернер, чья вертикальная модель игры уступила лишь «Баварии» (вторая строчка по xG — 67,69 и количеству ударов — 537). Отсутствие еврокубков позволило 38-летнему наставнику целиком сконцентрироваться на внутренних междусобойчиках, однако настоящее испытание на прочность ожидает «красных быков» с добавлением в график встреч Лиги чемпионов.

Титанических усилий стоил Себастьяну Хёнессу подъем «Штутгарта» из зоны стыковых поединков в когорту призеров Бундеслиги, в которую «швабы» вошли в двух из трех сезонов его руководства. Успех уроженца Мюнхена распространяется не только на чемпионат Германии, но и Кубок страны, где его подопечные возымели верх в прошлом году и готовы провернуть аналогичный фокус в нынешнем, поспорив за трофей 23 мая с «Баварией».

Хёнесс делает ставку на интенсивный командный прессинг, когда при потере мяча нападающие сходу включаются в отбор, — «Штутгарт» замыкает тройку по числу допущенных пасов за одно оборонительное действие (PPDA) с критерием 11,8. Если множество ведущих немецких клубов отдает предпочтение легкости, то «швабы» не церемонятся в единоборствах, порой сминая соперников на своем пути. Среди жестких солдат Хёнесса ответственность за магию в атаке несет Дениз Ундав, быстро вернувшийся в строй после разрыва связок колена в начале сезона и способный создать опасность буквально на носовом платке (19+6 в Бундеслиге).

Чудо имени Ильцера — Шикера

Плодотворная работа спортивного директора «Хоффенхайма» Андреаса Шикера на летнем трансферном рынке превратилась в катализатор взлета «сине-белых», закончивших позапрошлый розыгрыш чемпионата Германии на пятнадцатой строчке всего в трех очках от зоны переходных матчей. Австрийский функционер привез из Суперлиги Швейцарии опорника Леона Авдулаху, чьи передачи разрезали порядки оппонентов (90% точность), центрдефа Альбиана Хайдари (22 удачных блока, 105 выигранных единоборств), вечно молодого правого защитника Владимира Цоуфала, нагружавшего противостоящие оборонительные порядки бесконечными кроссами (42 из 148 дошли до адресата).

Сбавлять обороты не намерена местная легенда — Андрей Крамарич, чью позицию на поле следует охарактеризовать, как свободный художник (появлялся в центре нападения, оттяжке, на правом фланге и в качестве атакующего хавбека). 34-летний хорват набрал дежурные двадцать результативных баллов, замкнув семерку лучших бомбардиров немецкого первенства.

Дивидендами от грамотной трансферной кампании моментально воспользовался соотечественник Шикера главный тренер Кристиан Ильцер, с которым ранее он покорял австрийскую Бундеслигу в «Штурме». «Хоффенхайм» довольно комфортно чувствовал себя на чужой половине поля (закончил в пятерке самых пасующих команд в финальной трети), и по некоторым метрикам вовсе расположился на вершине: 27% успешных навесов (спасибо Цоуфалу) и наименьший показатель PPDA (9,6), характеризующий, что прессинг — козырь в рукаве 48-летнего специалиста.

Сказка «сине-белых» едва не закончилась хэппи-эндом, ведь от заветного билета в Лигу чемпионов их отделило лишь одно очко, поэтому довольствоваться пришлось попаданием в Лигу Европы УЕФА. Разрываясь сразу на несколько фронтов, «Хоффенхайму» потребуется длинная скамейка запасных, так что на сцену вновь приглашается Шикер, обладающий даром подписания качественных новичков за вполне адекватные суммы.

Превращение «Байера» в посредственность

Жизнь леверкузенцев вернулась в привычное русло с отъездом Хаби Алонсо в Мадрид — диссонанса ей добавил Эрик тен Хаг, продержавшийся во главе клуба немногим более двух месяцев. Выводить «Байер» из штопора доверили Касперу Юльманну, известному по полуфиналу Евро-2020 со сборной Дании.

При 54-летнем менеджере «фармацевты» продолжили неприглядное существование в Бундеслиге, спотыкаясь на ровном месте (проигрыши «Аугсбургу» и «Униону», ничьи с «Гамбургом» и «Хайденхаймом»). Былые амбиции отошли на задний план, и пределом мечтаний нынешнего «Байера» оказалась шестая строчка, дающая билет в ЛЕ.

Светлым пятном в Леверкузене остался левый латераль Алехандро Гримальдо, который, помимо шикарного исполнения штрафных ударов, с уходом Флориана Вирца перенял функционал плеймейкера, нередко занимая амплуа «десятки», — восемь забитых мячей и восемь голевых передач тому подтверждение.

Раненные «волки»

План по погружению на дно «Вольфсбург» перевыполнил в минувшем розыгрыше — если годом ранее «зелено-белые» финишировали одиннадцатыми, то сейчас остановились на шестнадцатой строчке. Хаос царил в тренерском кресле обитателей «Фольксваген-Арены», сменивших трех наставников за сезон (Паул Симонис, Даниель Бауэр и Дитер Хеккинг), в раздевалке коллектива (резервный голкипер Мариус Мюллер вынес ссор из избы) и на газоне (девятнадцать поражений в 34-х турах).

Масла в огонь подливал экс-спортивный директор «волков» Петер Кристиансен, чье правление запомнилось сомнительные трансферами, вмешательством в формирование стартового состава и перепалками с игроками (снова Мюллер). От сумасбродного руководителя в «Вольфсбурге» избавились в начале марте, передав его обязанности молодому Пирмину Швеглеру, который молниеносно назначил на должность главного коуча Хеккинга, однако от перемены мест слагаемых сумма не изменилась и «зелено-белые» напрочь погрязли в трясине.

Только виктория над прямым конкурентом в борьбе за выживание «Санкт-Паули» в последнем туре со счетом 3:1 спасла «волков» от позорного вылета. Наверняка не такого исхода ожидали от клуба с пятой зарплатной ведомостью в Бундеслиге — слез отчаяния не сдержал, в том числе, Кристиан Эриксен, чья игра стала откровением (3+10 в чемпионате Германии).

Очищение вторым дивизионом, порой, идет на пользу разлагающимся командам («Шальке» тому подтверждение), возможно «Вольфсбургу» следует повторить данный тернистый путь, куда его желает отправить «Падерборн 07».

Падение в пропасть «Хайденхайма» и «Санкт-Паули»

Красивая история «Хайденхайма» в элитном эшелоне подошла к концу — за три года подопечные Франка Шмидта удивили выходом в Лигу конференций УЕФА, тем не менее карете все же суждено было превратиться в тыкву. 52-летний менеджер, возглавляющий клуб с 2007, уже заявил, что после юбилейной кампании сложит собственные полномочия, поэтому еще одно восхождение в Бундеслигу подарило бы очередной прекрасный сюжет.

Безвольным прощание «Хайденхайма» с чемпионатом Германии никак не назовешь, ведь с конца марта команда разжилась двенадцатью пунктами в восьми поединках, однако позднее зажигание не помогло хозяевам «Фойт-Арены». Шесть побед, восемь ничейных результатов и двадцать поражений с разницей забитых/пропущенных минус тридцать один — таков печальный итог выскочки из региона Баден-Вюртемберг.

Зеркальной статистикой может «похвастаться» «Санкт-Паули», который принял свою участь еще с начала марта (ноль викторий в десяти встречах). «Пираты» находились на волоске от вылета в кампании 2024/2025, но тогда удержаться на плаву позволила надежная оборона (всего 41 пропущенный мяч). Теперь бреши в защите засияли, что, в совокупности, с беззубостью в атаке (29 голов) предопределило фиаско дружины Александера Блессина.