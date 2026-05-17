Goal.com рассказывает о главных звёздах МЛС, которые могут ярко проявить себя на чемпионате мира-2026 грядущим летом.

Чемпионат мира 2022 года стал отличной рекламой для МЛС: 36 игроков лиги представляли 11 разных сборных, а у 22 команд был хотя бы один футболист в Катаре. Теперь турнир может быть представлен ещё масштабнее — более 50 игроков потенциально отправятся на грядущий мундиаль. И это, без сомнения, отличная новость для лиги, которая всегда стремится проявить себя на мировой арене.

Но кто они? Ну, здесь довольно широкий выбор. Так, сборная Гаити возьмет трех игроков МЛС на свой первый чемпионат мира. Но, конечно, есть и тяжеловесы, включая Лионеля Месси, который, несомненно, привлечёт наибольшее внимание (приносим извинения Кристиану Пулишичу).

Лионель Месси («Интер Майами»/Аргентина)

Ну, само собой. Хотя какое-то время существовали разговоры о том, что Лионель Месси может не сыграть на мундиале, всерьёз в это мало кто верил. Теперь сомнений почти не осталось: если не случится ничего неожиданного, он будет на ЧМ-2026. И то, насколько далеко зайдёт Аргентина, во многом будет зависеть именно от него.

Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»/Южная Корея)

Сон Хын Мин проводит не лучший сезон, но всё ещё остаётся превосходным футболистом и лидером сборной Южной Кореи. В национальной команде его используют иначе — как чистого завершителя атак. Он уже не раз забивал важнейшие мячи за сборную, включая знаменитый гол в ворота Германии на ЧМ-2018. Этим летом корейцы снова рассчитывают на его магию.

Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»/США)

А вот и первый номер сборной США. Были разговоры о возвращении Мэтта Тёрнера в основу национальной команды после достойного сезона в «Нью-Инглэнд Революшн», но Фриз стабильно впечатляет при Маурисио Почеттино.

Особенно запомнились его выступления на Золотом кубке КОНКАКАФ. Если голкипер «Нью-Йорк Сити» выдаст несколько сильных матчей на домашнем чемпионате мира, США могут удивить многих.

Мэтт Фриз globallookpress.com

Тим Рим («Шарлотт»/США)

У Тима Рима есть ещё один шанс. Центрбек уже давно играет роль своеобразного «старшего товарища» в сборной США. Он отлично справляется с образом ветерана и остаётся весьма утончённым защитником, который стареет гораздо изящнее, чем многие другие.

Его точная позиция зависит от того, какую тактику предпочтет Почеттино. Но наверняка Рим будет выходить в основе постоянно — будь то схема с четырьмя или пятью защитниками. В 38 лет это, несомненно, будет его последний чемпионат мира, и, надеемся, достойный способ завершить карьеру в национальной команде.

Дейн Сент-Клэр («Интер Майами»/Канада)

Единственное, что, казалось, мешало Дейну Сент-Клэру окончательно закрепиться в роли первого номера сборной Канады, — это то, что он выступал за клуб МЛС, находящийся немного в тени. Поэтому в это межсезонье он решил проблему, подписав контракт с «Интер Майами» на значительно меньшую сумму, чем ему предлагала «Миннесота Юнайтед».

После перехода он признался, что фактически пошёл на снижение зарплаты ради возможности играть в больших матчах. Теперь ему остаётся надеяться, что это решение оправдает себя. Главный тренер сборной Канады Джесси Марш пока ещё не сделал Сент-Клэра основным вратарем, но кажется, что это лишь вопрос времени.

Дейн Сент-Клэр globallookpress.com

Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»/Парагвай)

Возвращение Мигеля Альмирона в «Атланту» стало красивой историей. Ведь именно он был одной из первых суперзвёзд франчайза. После выступлений за «Ньюкасл» он вернулся в МЛС в 2025 году. Хотя его камбэк пока нельзя назвать идеальным, он по-прежнему остаётся ударной силой в атаке. Оказавшись в сложной группе, Парагвай будет ждать от него немного магии.

Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед»/Колумбия)

До сих пор непонятно, останется ли Хамес Родригес в «Миннесоте» после чемпионата мира. Появлялись даже слухи о завершении карьеры, которые он быстро опроверг.

«Гагары» позволили ему уехать немного раньше на тренировочный сбор перед мундиалем, но не дали чётких сигналов, останется ли он во франчайзе. Однако не стоит слишком углубляться в детали: Хамес — звезда сборной Колумбии. И он играет за команду МЛС.

Петар Муса («Даллас»/Хорватия)

При всём уважении к МЛС, кто бы мог подумать, что Хорватия найдёт наследника Марио Манджукича в Техасе? Но всё не так просто. Габаритный форвард не играл за сборную Хорватии с 2018 года, тогда как в Катаре-2022 на этой позиции играл Андрей Крамарич.

Хамес Родригес globallookpress.com

Но летом Петар Муса может получить серьёзный шанс в национальной команде. В ноябре 2025 года он забил свой первый гол за «Шашечных», а после яркого старта в МЛС наверняка получит какую-то роль в сборной. У Хорватии есть опции в атаке, но кажется очевидным, что форвард будет среди них.

Майкл Боксолл («Миннесота Юнайтед»/Новая Зеландия)

Как насчёт действительно стоящего футболиста? Майкл Боксолл — один из тех жёстких защитников, которые редко получают заслуженное признание. Но факт остаётся фактом: ему 37 лет, и он всё ещё играет на высоком уровне. Это очень непросто.

Он давно является ключевым игроком сборной Новой Зеландии, которая в последние годы постепенно прогрессирует, и даже был капитаном в паре товарищеских матчей в конце 2025 года.

Болельщики «Миннесоты» его обожают. ЧМ-2026 наверняка станет его «лебединой песней» в национальной команде — и, надеемся, достойным завершением карьеры для игрока, который заслуживает своего места под солнцем.

Стивен Морейра («Коламбус Крю»/Кабо-Верде)

История сборной Кабо-Верде сама по себе замечательная. Их выход на чемпионат мира — настоящая сказка, но вовсе не случайность. На самом деле футбол в этой стране прогрессировал уже некоторое время — им просто нужен был шанс.

Стивен Морейра globallookpress.com

Стивен Морейра — часть этой мечты. Для «Крю» сезон складывается непросто: команда испытывает трудности без отлично проявившего себя в Коламбусе тренера Вилфрида Нанси. Но вины защитника в этом явно нет — когда он здоров, то всегда надёжен.