Football365 объясняет, почему этим летом главные тренеры клубов АПЛ будут вынуждены выходить за пределы привычных сумм на трансферном рынке.

Майкл Каррик готов разнести в щепки собственный трансферный рекорд, как только «Манчестер Юнайтед» утвердит его в должности главного тренера. И он будет далеко не единственным.

Наставники «Челси», «Лидса» и «Ноттингем Форест» тоже, скорее всего, оформят самые дорогие трансферы в своей тренерской карьере уже этим летом. А Роберто Де Дзерби вправе рассчитывать на солидное усиление состава, если сохранит «Тоттенхэм» в АПЛ.

Майкл Каррик

«Безусловно, в той роли, в которой я сейчас нахожусь, приходится принимать важные решения», — сказал Майкл Каррик, отвечая на вопрос о степени своего влияния на трансферную политику «Манчестер Юнайтед», даже несмотря на временный статус.

Но после того, как всемогущий Джейсон Уилкокс благословил его продолжать отличную работу на «Олд Траффорд», можно с уверенностью предположить: Каррик действительно станет «неотъемлемой частью обсуждений в разных направлениях», которые уже ведутся в преддверии летнего трансферного окна.

Ранее 44-летний специалист уже работал в системе с трансферным комитетом — в «Мидлсбро», — однако масштабы будущих сделок будут совершенно иными по сравнению с тем, к чему привыкли на Тиссайде.

Самой крупной покупкой при Каррике в «Боро» стал Морган Уиттакер: его подписали за £5 млн в январе 2025‑го. До конца сезона форвард так и не забил, а летом тренера уволили.

В «Манчестер Юнайтед» суммы будут куда внушительнее — клуб готовится к возвращению в Лигу чемпионов. И если Каррик не начнет раскачивать лодку, требуя подать ему на серебряном блюдце Эми Мартинеса и Олли Уоткинса, все должно пройти гладко.

Хаби Алонсо

Согласиться работать в нынешних условиях «Челси» — шаг довольно опрометчивый. Но Хаби Алонсо не может вечно ждать, пока «Ливерпуль» перестанет делать вид, будто Арне Слот все еще способен изменить ситуацию на «Энфилде».

Затянувшаяся пауза после ухода из «Реала» лишь усиливала его стремление вернуться — и тем выше был риск постепенно выпасть из актуальной тренерской повестки.

Все это в итоге и привело к тому, что Алонсо принял второй по‑настоящему «невозможный» вызов в своей еще молодой тренерской карьере. И потому вопросы к его здравому смыслу уже вполне уместны.

Тем не менее у Алонсо может оказаться достаточно влияния, чтобы потребовать фундаментальных изменений в подходе BlueCo. Руководство «Челси» и его 427 спортивных директоров, возможно, после такого провального сезона станут чуть более открыты к сотрудничеству.

Если ему дадут хотя бы минимальное влияние на трансферную политику, Алонсо наверняка откажется от бесконечной охоты за юными южноамериканскими вингерами и сосредоточится на реальном усилении основной обоймы и стартового состава.

Самая дорогая покупка Алонсо — Дин Хёйсен за £50 млн. В «Челси» примерно шесть позиций требуют вложений такого уровня или даже выше.

Даниель Фарке

«Нам в любом случае пришлось проявлять изобретательность, потому что мы не хотели ставить под угрозу финансовую устойчивость клуба», — сказал Даниель Фарке после того, как «Лидс» гарантировал себе сохранение места в АПЛ.

«В итоге мы потратили меньше денег, но добились лучшего результата. Честно говоря, добиться такого баланса невероятно сложно, но у нас получилось», — добавил тренер, вполне заслуженно гордясь «небольшой группой ключевых людей», организовавших великолепную летнюю трансферную кампанию.

Самым дорогим приобретением «Лидса» после выхода из Чемпионшипа стал Антон Штах, за которого заплатили около 17 миллионов фунтов. Это одно из лучших подписаний во всей лиге, и именно такой уровень Фарке будет требовать, если клуб собирается развивать успех нынешнего сезона.

После этой кампании клубам АПЛ, вероятно, придется переплачивать за игроков мощного физического профиля — спрос на таких футболистов резко вырос на фоне нынешнего тренда на более силовой футбол.

Прошлым летом «Лидс» оказался на шаг впереди остальных, но теперь клубу, возможно, придется тратить больше денег на точечные усиления вместо того, чтобы распылять девятизначный бюджет на массовые покупки «на перспективу».

Витор Перейра

Редко встречается столь парадоксальная, но по-своему прекрасная ситуация, когда тренер, успешно предотвративший вылет команды из лиги, все равно остается невероятно уязвимым к увольнению в любой момент между окончанием сезона и стартом следующего.

Но это «Ноттингем Форест». И, что не менее важно, это Витор Перейра.

После того как он без особых проблем сохранил «Вулверхэмптон» в АПЛ в сезоне‑2024/25, португалец получил нелепо высокий уровень контроля над трансферами — а затем провел одно из самых катастрофических летних окон в истории лиги.

Уже в начале ноября Перейру отправили в отставку, а «Вулвз» в итоге все же вылетели. Для «Форест» это должно стать серьезным предупреждением. Впрочем, в клубе едва ли настолько наивны, чтобы наделить Перейру подобной властью, и уж точно не станут медлить с реакцией, если что-то пойдет не так.

Пожалуй, будет даже менее удивительно, если к старту следующего сезона Перейра уже не окажется у руля команды, чем если бы Евангелос Маринакис прислал ему уведомление об увольнении, написанное кровью Нуну Эшпириту Санту, в день публикации календаря чемпионата.

Но если Перейре все же вручат ключи от проекта, он вправе рассчитывать на подарок подороже, чем £24 млн за Толу Арокодаре — да еще и с шевелюрой.

Роберто Де Дзерби

«Тоттенхэму» предстоит огромная работа на летнем трансферном рынке. Вопрос лишь в том, идет ли речь о подписании футболистов уровня АПЛ, чтобы подняться в таблице и закрепиться, или же клубу действительно придется присматриваться к Аделю Таарабту и Билли Шарпу ради веселой жизни в Чемпионшипе.

Роберто Де Дзерби слишком опытен, чтобы публично заигрывать с судьбой и обсуждать этот почти невозможный баланс. Но нет сомнений, что шорт-листы уже составлены — с четким разделением игроков на колонку «А» и колонку «Б».

Пока судьба «шпор» остается в их собственных руках, история клуба не дает особых причин сомневаться в спасении. Так что можно уже сейчас начинать работу над трансферами футболистов, готовых к требованиям АПЛ.

Жуан Педро за £30 млн остается самой дорогой покупкой в карьере Де Дзерби. Но если «Тоттенхэм» сохранит прописку в элите, итальянский специалист наверняка получит что-то куда более масштабное.