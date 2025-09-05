Вертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ

На «Стэдиум оф Лайт» футболисты «Сандерленда» вышли на первую за восемь лет игру клуба в Премьер-лиге на фоне огромного баннера с изображением крестоносца Джона Ламбтона, побеждающего чудовище из местных легенд.

На «Элланд Роуд» двумя днями позже победителя Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» встретил баннер с надписью: «Премьер-лига, ты скучала по нам? »

На «Терф Мур» стартовый состав «Бернли» выходил на поле под музыку Эннио Морриконе The Ecstasy of Gold.

В этих матчах, вопреки ожиданиям, «Сандерленд», «Лидс» и «Бернли» одержали победы.

Все три клуба, вышедшие в Премьер-лигу, выиграли свои первые домашние матчи, а болельщики получили повод поверить, что сезон будет успешным.

Эти победы заметили далеко за пределами стадионов. Атмосфера — шоу на трибунах, музыка, настрой болельщиков — помогли «Сандерленду» обыграть «Вест Хэм Юнайтед», «Лидсу» — «Эвертон», а «Бернли» — дважды поразить ворота «Сандерленда», но эффект был куда масштабнее.

Председатель Премьер-лиги Ричард Мастерс, например, лично присутствовал на «Стэдиум оф Лайт», чтобы увидеть это возрождение.

Доминик Калверт-Льюин в матче против «Ньюкасла» globallookpress.com

В прошлом сезоне лишь в октябре один из трех новичков смог одержать первую победу в рамках АПЛ. Годом ранее это произошло только в конце сентября.

Поэтому нынешние успехи стали не только локальным праздником, но и поводом для общего облегчения. Формально Мастерс не имеет права выражать симпатии, но внутри он, да и вся Премьер-лига, прекрасно понимают: нынешние новички значат больше, чем когда-либо.

Опыт двух предыдущих сезонов, когда все шесть вышедших клубов тут же вылетели обратно (некоторые с катастрофическим количеством очков — «Шеффилд Юнайтед» с 16 в сезоне-2023/24 и «Саутгемптон» с 12 в сезоне-2024/25), подрывает претензии Премьер-лиги на статус самой конкурентной лиги мира.

Спортивная напряженность необходима, а коммерческая привлекательность страдает, если команда, занявшая 18-е место, отстает от 17-го на 13 очков, как это было в прошлом сезоне с «Лестером» и «Тоттенхэмом». Значительная часть телеправ продается именно на основе идеи конкурентной интриги.

Но по мере того, как новая «средняя прослойка» дивизиона — «Брентфорд», «Брайтон», «Борнмут» и «Кристал Пэлас» — ежегодно укрепляется за счет колоссальных сумм от Премьер-лиги, а к этому добавляется доход топ-клубов от участия в еврокубках, у новичков всё меньше шансов заявить о себе. Слово «разрыв», которое раньше упоминали в контексте Премьер-лиги и Чемпионшипа, теперь звучит слишком мягко. Это уже пропасть.

Последствия третьего подряд сезона, когда все три новичка снова вылетят, будут чересчур серьезными. Это может стать разрушительной «тенденцией» для имиджа Премьер-лиги. Отсутствие риска неконкурентноспособно, а «закрытый клуб» очень сложно продать зрителю.

Вот что сказал Гари Невилл в эфире Monday Night Football на Sky, комментируя результат матча «Лидс» — «Эвертон»: «Может быть, дело в том, что нам просто надоело видеть одно и то же каждый год. Возможно, мы просто хотим перемен, но нам нужно, футболу нужно, Премьер-лиге нужно, Чемпионшипу нужно, чтобы клуб поднялся и остался наверху».

Даниэль Фарке globallookpress.com

Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке называет эту задачу «сломать проклятие». А главный тренер «Бернли» Скотт Паркер, рассуждая о сезоне в целом, заметил: «Клубы, закрепившиеся в Премьер-лиге на пять, шесть, семь лет, за это время получали инвестиции и средства, чтобы постепенно укрепляться. А команда, которая выходит из Чемпионшипа, вынуждена догонять этот уровень».

Один из руководителей клуба-новичка, попросивший об анонимности, чтобы не повредить отношениям, сказал следующее: «Меня волнует только мой клуб, но как болельщик я считаю, что элемент риска необходим».

На протяжении первых трех туров The Athletic побывал в «Сандерленде», «Бернли» и «Лидсе», чтобы оценить, как справляются три новичка и действительно ли они «готовы к Премьер-лиге», о чем их часто спрашивают.

Субботний вечер, Лидс. Когда переполненный «Элланд Роуд» после нулевой ничьей с «Ньюкаслом» опустел и болельщики разошлись по мокрым улицам Западного Йоркшира, Фарке использовал фразу, которая часто звучит на его пресс-конференциях: «Счастливые деньки».

После трех туров в Премьер-лиге у «Лидса» четыре очка и два «сухих» матча. Фарке сказал, что он «вполне доволен» этим результатом, и многие среди болельщиков клуба были с ним согласны. «Лидс» обыграл «Эвертон», уступил «Арсеналу» и сыграл вничью с «Ньюкаслом». «Мы показали, что способны конкурировать», — отметил Фарке.

Перед матчем с «Эвертоном» он говорил о 38 очках как о теоретической цели для любого новичка: «Мы знаем это среднее — одно очко за игру. Мы держим это в уме».

«Лидс» начал сезон в АПЛ с победы над «Эвертоном» globallookpress.com

В субботу вечером один из сотрудников клуба улыбаясь заметил: «Четыре очка, а мы сыграли уже с двумя клубами Лиги чемпионов».

В игре с «Ньюкаслом» «Лидс» выглядел боевито. Конечно, у соперника не было Александера Исакa, а также Жоэлинтона и Энтони Гордона, а новичок «сорок» Ник Вольтемаде наблюдал за игрой с трибуны. Но «Лидс» был без капитана команды Итана Ампаду и атакующего полузащитника Ао Танаки.

«Лидс» редко угрожал чужим воротам, но зато был надежен в обороне. Выход Доминика Калверта-Льюина на 70-й минуте добавил «Ньюкаслу» остроты впереди, а ранние недовольные возгласы с трибун в адрес нового вратаря Лукаса Перри за неточные передачи сменились аплодисментами после финального свистка. Когда к вечеру воскресенья турнирная таблица окончательно обновилась, «Лидс» оказался на 12-м месте. И это всех устроило.

Тем не менее, Фарке всё равно спросили, достаточно ли у его состава, в том виде, в каком он был в субботу, «чтобы избежать вылета? ».

Даже само слово «вылет» звучало непривычно, но Фарке лучше других понимает: в стартовом составе в матче против «Ньюкасла» было не меньше шести игроков, которые выходили в первом матче прошлого сезона в Чемпионшипе против «Портсмута» (3:3). Ампаду стал бы седьмым. И хотя летом клуб потратил почти 90 млн фунтов, у «Лидса» по-прежнему остаются характеристики команды Чемпионшипа. То, что за три тура команда забила лишь однажды — с пенальти, — вызывает беспокойство у части болельщиков.

Лукас Нмеча globallookpress.com

Именно поэтому Фарке сделал то, что здесь назвали «сдержанным трансферным ультиматумом». Он понимает, что многообещающее начало легко может сойти на нет.

Фарке говорил, что приоритетом перед закрытием трансферного окна должно стать «качество» в атаке. Перед матчем, отмечая, что «Лидс» в прошлом сезоне был командой с наибольшим количеством голов со стандартов в Чемпионшипе, он возразил против идеи, что клуб пытается преодолеть разрыв с Премьер-лигой за счет физики. «Мне не нравится, когда делают из этого историю, будто мы подписываем только гигантов», — сказал он.

«Мы взяли двух центральных защитников, и понятно, что в Премьер-лиге центральные защитники не могут быть ростом 150 см. Мы подписали вратаря, и ясно, что он должен быть выше 140 см. Мы взяли двух нападающих — и естественно, что они должны выглядеть внушительно», — добавил Фарке.

«Лидс» не выглядел физически слабее команды Чемпионшипа, и опытный защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер сказал, что они не воспринимали «Лидс» как «просто новичка или что-то подобное — это клуб Премьер-лиги, и каждая команда заслуживает быть здесь».

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау тоже поделился мнением о новичках лиги: «Думаю, они будут конкурентоспособны. Все три клуба очень хорошо поработали на трансферном рынке, а это ключевой момент».

Однако «Лидс» так и не усилил атаку, глубина состава осталась прежней.

Совсем иначе дело обстояло в «Сандерленде», где в понедельник кипела работа по входящим и исходящим сделкам. В 23:00 клуб объявил, что «больше никаких новостей не будет».

Гранит Джака globallookpress.com

В отличие от «Лидса», «Сандерленд» выбрал путь трансформации, а не постепенной эволюции. В матче против «Брентфорда» в стартовом составе было всего три игрока, выходивших с первых минут в финале плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли» 99 дней назад, — Трай Хьюм, Энзо Ле Фе и Эльесер Майенда. Когда в понедельник вечером из «Аякса» перешел бывший игрок «Челси» и «Астон Виллы» Бертран Траоре, «черные коты» уже подписали 13 новых футболистов и выкупили трансфер Ле Фе. Чистые расходы составили около 130 млн фунтов, а зарплатная ведомость раздулась, как ядерный гриб.

И у «Сандерленда» уже шесть очков. Команда идет на шестом месте в пока еще сырой таблице.

Очевидно, что в клубе приняли решение: состав, занявший четвертое место в Чемпионшипе и отставший от «Лидса» и «Бернли» на 24 очка, не потянет уровень Премьер-лиги. Перестройка коснулась и структуры клуба: последним назначением стал американский тренер по физподготовке Шад Форсайт, ранее работавший в «Арсенале» и дортмундской «Боруссии».

И две победы на «Стэдиум оф Лайт» — над «Вест Хэмом» и «Брентфордом» — дали клубу то, чего не было у новичков прошлого сезона. Правильный импульс.

Во вторник спортивный директор Кристиан Спикман назвал матч с «Вест Хэмом» «событием» не меньше, чем игрой. «Это придает много уверенности, много мотивации. А потом ты едешь в Бернли, и у них свой праздник, и это дает им дополнительные десять процентов».

«Сандерленд» набрал шесть очков в первых трех турах АПЛ globallookpress.com

Создание сплоченного коллектива после таких масштабных изменений — задача Режиса Ле Бри. Француз — реалист. «Слушайте, разрыв между Чемпионшипом и Премьер-лигой огромен. Мы хотим сохранить свою идентичность: быть хорошо организованными и прагматичными, но не наивными», — сказал он перед началом сезона.

Он не упомянул «Саутгемптон», но дал понять: «Сандерленд» не будет разыгрывать мяч от ворот против команд, известных своим прессингом.

«Эффективность» — любимое слово Ле Бри, и «Сандерленд» обыграл «Вест Хэм», владея мячом всего 37% времени. «У нас было три момента и мы забили трижды. Безжалостно», — сказал Хьюм. «Темп, конечно, выше, игроки гораздо лучше владеют мячом и двигают его быстрее», — добавил он, рассуждая о разрыве между АПЛ и Чемпионшипом.

Хьюм говорил уже на «Терф Мур». Между двумя домашними победами «Сандерленд» испытал и разочарование. Если бы Майенда реализовал момент на третьей минуте, всё могло сложиться иначе. Но вратарь «Бернли» Мартин Дубравка спас команду, и коллектив, оформивший 30 «сухих» матчей в Чемпионшипе, записал себе в активе первый «сухарь» уже в Премьер-лиге.

«Сандерленд» globallookpress.com

Это произошло между тремя пропущенными голами от «Тоттенхэма» и тремя от «Манчестер Юнайтед», поэтому критики могут скривиться. Но «Бернли» боролся в каждом из тех матчей и удерживал счет 2:2 на «Олд Траффорд» вплоть до компенсированного времени. Два сезона назад их первые три встречи — все на «Терф Мур» — были проиграны с общим счетом 3:11. Тогда, правда, соперниками были «Манчестер Сити», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм», но болельщики «Бернли» в итоге дождались первой домашней победы лишь в декабре — над «Шеффилдом Юнайтед».

После победы над «Сандерлендом» Паркер рассуждал о «вере», которую подарил этот результат игрокам и болельщикам. Год назад у тренеров «Ипсвича», «Лестера» и «Саутгемптона» не было повода для таких разговоров. Паб Park View на Harry Potts Way еще долго гудел после финального свистка.

Нет желания критиковать Венсана Компани. Но с учетом его приверженности определенному стилю, ключевым словом для «Бернли» этим летом стала «универсальность». Как и в «Сандерленде», прагматизм оказался достоинством. Как и в «Сандерленде», здесь идет «перестройка»: новым исполнительным директором стал Джеймс Холройд из «Манчестер Юнайтед», председатель Алан Пейс теперь держит офис прямо на базе, а сезон будет показан в виде коротких документальных роликов в X. Клубный релиз Turf Moor Transformations был посвящен изменениям в организации матчей.

Кайл Уокер globallookpress.com

«Бернли» потратил около 100 млн фунтов и выручил примерно 35 млн. Клуб потерял капитана и лучшего бомбардира прошлого сезона Джоша Браунхилла, но приобрел опыт в лице Дубравки и Кайла Уокера. Дубравка сказал, что перед матчем с «Сандерлендом» Уокер «и ещё несколько ребят встали и произнесли отличную речь. Сразу видно: все хотят чего-то добиться с этим клубом, все голодные до успеха — это здорово».

Со стороны кто-то может сказать, что говорить легко, но здесь нет иллюзий. «Мы должны научиться чувствовать себя комфортно в дискомфорте», — сказал Паркер.

Он объяснил игрокам, что будут отрезки, когда «Бернли» будет проигрывать и снова проигрывать. После паузы на матчи сборных им предстоит встрнча с «Ливерпулем». На «Терф Мур», возможно, состоится дебют Александера Исака в составе «красных». Затем матчи против «Ноттингем Форест», «Ман Сити» и «Астон Вилла» перед следующей паузой.

Календарь благосклоннее к «Сандерленду», чем к «Бернли» или «Лидсу».

Но с 13 очками и четырьмя победами на троих все три новичка могут надеяться, что навяжут борьбу конкурентами, в отличие от клубов, вылетевших в предыдущие два сезона. После трех туров прошлого сезона «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон» имели всего два очка на троих. Еще годом раньше «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» шли с нулем. В сумме за два сезона: 18 матчей — 16 поражений и две ничьи. Разница мячей: 14–41.

Так что это уже прогресс. И важно, что, по крайней мере пока, среди поверженных оказался «Брентфорд». В прошлом сезоне «Брентфорд» обыграл «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» дома и в гостях, набрав 18 очков из итоговых 56 (то есть 32 процента). «Вест Хэм» в тех же матчах набрал 13 из своих итоговых 43 очков. Это основа для выживания и ещё одного сезона прибыльной жизни в Премьер-лиге.

Мартин Дубравка globallookpress.com

В сентябре и октябре до второй паузы на сборные будет еще четыре игры. После этого мы узнаем больше. Но по крайней мере новички избавили нас от очередного унылого марша от августа до мая.

И это важно, потому что, как сказал Невилл в эфире MNF, если три команды снова сразу вылетят, «это тревожно. Потому что мы получаем, по сути, лигу с фиксированным составом. А такого не должно быть».

Реальность говорит об обратном.

Это первый сезон нового четырехлетнего контракта Премьер-лиги на трансляции стоимостью 6,7 млрд фунтов. На его презентации Ричард Мастерс сказал, что масштаб сделки «подчеркивает силу Премьер-лиги и является свидетельством уровня наших клубов, игроков и тренеров, которые продолжают дарить самые конкурентные матчи в мире при полных стадионах, а также болельщиков, которые каждую неделю создают неповторимую атмосферу».

Переговоры о следующем контракте, вероятно, начнутся в середине 2027 года. Если к сезону 2027/28 из состава 2023/24 останутся 17 тех же клубов, заявления Премьер-лиги о том, что это вершина уникальной и конкурентной пирамиды английского футбола, потеряют убедительность. С учетом ее экономической модели это станет проблемой.

Один ветеран футбольной журналистики, пожелавший остаться анонимным, сказал следующее: «Есть реальный риск, что интерес к Премьер-лиге упадет, если всё станет слишком предсказуемым.

Настоящая борьба за выживание очень важна для телеканалов — это ключевая часть драмы всего сезона. Последние годы были довольно скучными. Нужна команда из числа больших, более устоявшихся, чтобы оказаться в опасности. Думаю, "Эвертон" (в 2023-м) был последним из таких. Но теперь похоже, что новички просто не могут справиться. Если лига потеряет элемент риска, это станет огромной проблемой.

Нам нужны напряжение и неопределенность. Матчи должны что-то значить».

Пока «Бернли», «Лидс» и «Сандерленд» сделали восемь из девяти матчей конкурентными — исключением стала лишь победа «Арсенала» над «Лидсом» со счетом 5:0.

Слова Паркера о том, что «победы — это кислород на такой высоте», звучали очень верно. Теперь — короткая пауза. Время перевести дух и подготовиться к сентябрьским матчам АПЛ.