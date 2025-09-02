ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    От Эриксена до Пьянича: топ-10 свободных агентов этой осени

    Ряд известных игроков по-прежнему остаются без клуба

    Кристиан Эриксен
    GOAL составил список известных футболистов, которые по-прежнему находятся в статусе свободных агентов.
    Очередное бурное трансферное окно подошло к концу. Как и прежде, оно прошло под диктовку клубов АПЛ, которые снова побили рекорды по расходам.

    Помимо огромных сумм, потраченных на таких игроков, как Александер Исак, Флориан Вирц и Беньямин Шешко, есть и те, кто предпочитает действовать экономно или же склонен откладывать всё до последнего момента и даже дольше.

    Именно они теперь будут тщательно просматривать рынок свободных агентов. В АПЛ игроков без контракта можно подписывать в любое время и сразу заявлять для участия в матчах.

    Выбор, конечно, ограничен, но при быстрой реакции можно совершить действительно полезный трансфер.

    Майкл Антонио

    После долгих раздумий «Вест Хэм» принял тяжелое и даже жестокое решение не продлевать контракт с Антонио летом, пока он восстанавливался после серьезных травм, полученных в почти смертельной автокатастрофе в декабре 2024 года.

    Майкл Антонио
    globallookpress.com

    35-летний форвард вернулся на поле значительно раньше намеченного срока: в июне он сыграл за сборную Ямайки, а в июле отметился дублем в матче за молодежную команду «молотобойцев».

    Однако сейчас он остался без клуба. Антонио подчеркнул, что завершать карьеру не собирается, и в августе признался, что ведет переговоры с командами из Англии и из-за рубежа, надеясь попасть в заявку Ямайки на ЧМ-2026.

    Джош Браунхилл

    Один из самых привлекательных вариантов на рынке свободных агентов. Браунхилл провел выдающийся заключительный сезон в «Бернли», сделав 24 результативных действия в Чемпионшипе (18 голов и 6 ассистов) и помог команде выйти в АПЛ.

    Джош Браунхилл
    globallookpress.com

    Можно предположить, что полузащитник ждал предложения от клуба Премьер-лиги, будучи уверенным, что он может быть полезным и на уровне элитного дивизиона.

    Впрочем, сообщалось, что он рассматривает выгодное предложение от «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю. Однако на данный момент именно «Вулверхэмптон» выглядит главным претендентом на 29-летнего игрока.

    Кристиан Эриксен

    Среди группы игроков, покинувших «Манчестер Юнайтед» после окончания контрактов этим летом, Кристиан Эриксен вполне мог рассчитывать на интерес клубов АПЛ за пределами топ-6. На «Олд Траффорд» он в целом был надежной фигурой на фоне хаоса.

    Кристиан Эриксе
    globallookpress.com

    Тем не менее, уже начало сентября, а 33-летний датчанин всё еще без клуба. Более того, его не вызвали в сборную Дании на сентябрьские матчи, несмотря на статус национальной легенды.

    Летом Эриксена связывали с возвращением в «Брентфорд» или «Бернли», а также с «Рексэмом». Но переход пока так и не состоялся.

    Рик Карсдорп

    Карсдорп наиболее известен громким публичным конфликтом с бывшим тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Нидерландец стал свободным агентом после завершения годичного контракта с ПСВ.

    Рик Карсдорп
    globallookpress.com

    Карсдорп — надежный игрок обороны с хорошим умением подключаться к атакам. Он может стать удачным приобретением для любого клуба высшего дивизиона, нуждающегося в укреплении правого фланга обороны.

    Алекс Окслейд-Чемберлен

    После двух лет в Турции, где очередная тяжелая травма, по сути, перечеркнула его карьеру в «Бешикташе», Окслейд-Чемберлен оказался в поисках нового клуба после расторжения контракта.

    Алекс Окслейд-Чемберлен
    globallookpress.com

    Что удивительно, к 32-летнему полузащитнику проявляют интерес клубы АПЛ. Кроме того, его хочет подписать «Бирмингем Сити» из Чемпионшипа, которым владеет группа Тома Брэди. Также не исключается эмоциональное возвращение в родной «Саутгемптон».

    Похоже, экс-игрок «Арсенала» и «Ливерпуля» скоро вернуться в английский футбол.

    Миралем Пьянич

    Когда-то считавшийся одним из лучших полузащитников мира и мастером стандартов, Миралем Пьянич остался без клуба после «кочевой» карьеры последних лет. За это время он успел поиграть в Турции за «Бешикташ», в ОАЭ за «Шарджу» и совсем недавно в России за ЦСКА.

    Теперь, в 35 лет, босниец оказался на перепутье, но завершать карьеру не собирается. Сообщается, что он вел переговоры с клубом МЛС «Сент-Луис Сити», а также не исключает возвращения в Италию ради «последнего танца».

    Серхио Регилон

    От «Реала» до «Тоттенхэма», оттуда — в «Манчестер Юнайтед» и теперь уже до статуса свободного агента — и всё это к 28 годам.

    Серхио Регилон
    globallookpress.com

    Серхио Регилон остался без клуба после завершения контракта со «шпорами», в составе которых он провел три сезона в арендах — в «Атлетико», «МЮ» и «Брентфорде».

    Несмотря на то, что он не входил в планы бывшего тренера лондонской команды Энджа Постекоглу, «Тоттенхэм» так и не сумел пристроить испанца в прошлом сезоне, и в итоге он сыграл всего 316 минут за весь год.

  • Сегодня

    • Регилону потребуется время, чтобы набрать форму, но при этом он может стать разумным приобретением. Правда, пока не слышно, чтобы им кто-то интересовался.

    Такэхиро Томиясу

    Травмы так и не позволили Томиясу проявить себя в «Арсенале». Летом его путь в Лондоне завершился: защитник сборной Японии и клуб договорились досрочно расторгнуть контракт. В сезоне-2024/25 он провел всего шесть минут из-за двух подряд серьезных травм колена.

    Такэхиро Томиясу
    globallookpress.com

    Томиясу не сможет играть в ближайшие три месяца, поэтому маловероятно, что кто-то рискнет подписать его раньше зимнего трансферного окна.

    Хаким Зиеш

    Зиеш до сих пор остается без клуба. Его контракт с «Аль-Духаилем» был расторгнут по обоюдному согласию всего через четыре месяца после перехода в катарскую команду, а до этого он выступал за «Галатасарай».

    Хаким Зиеш
    globallookpress.com

    Сейчас ему 32 года, и травмы всё чаще мешают марокканцу выступать на высоком уровне. Похоже, его лучшие годы уже позади.

    Зиеша связывали с испанским «Эльче», а также с возможным возвращением в Нидерланды, где он родился, но переход пока так и не состоялся.

    Курт Зума

    Последний год контракта с «Вест Хэмом» Курт Зума провел в аренде в Саудовской Аравии, в клубе «Аль-Ороба». До полноценного трансфера так и не дошло. Теперь французский защитник находится в статусе свободного агента.

    Курт Зума
    globallookpress.com

    После скандального эпизода, когда он был снят на видео, на котором хорошо видно, как он пинал свою кошку, репутация Зума резко упала.

    Тем не менее, 30-летнего игрока продолжают связывать с «Эвертоном», «Вулверхэмптоном» и «Валенсией». Однако сообщается, что сам Зума нацелен на еще один выгодный контракт в Саудовской Аравии, несмотря на то что его аренда в «Аль-Ороба» получилась не самой успешной.

