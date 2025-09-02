От Эриксена до Пьянича: топ-10 свободных агентов этой осени

Очередное бурное трансферное окно подошло к концу. Как и прежде, оно прошло под диктовку клубов АПЛ, которые снова побили рекорды по расходам.

Помимо огромных сумм, потраченных на таких игроков, как Александер Исак, Флориан Вирц и Беньямин Шешко, есть и те, кто предпочитает действовать экономно или же склонен откладывать всё до последнего момента и даже дольше.

Именно они теперь будут тщательно просматривать рынок свободных агентов. В АПЛ игроков без контракта можно подписывать в любое время и сразу заявлять для участия в матчах.

Выбор, конечно, ограничен, но при быстрой реакции можно совершить действительно полезный трансфер.

Майкл Антонио

После долгих раздумий «Вест Хэм» принял тяжелое и даже жестокое решение не продлевать контракт с Антонио летом, пока он восстанавливался после серьезных травм, полученных в почти смертельной автокатастрофе в декабре 2024 года.

35-летний форвард вернулся на поле значительно раньше намеченного срока: в июне он сыграл за сборную Ямайки, а в июле отметился дублем в матче за молодежную команду «молотобойцев».

Однако сейчас он остался без клуба. Антонио подчеркнул, что завершать карьеру не собирается, и в августе признался, что ведет переговоры с командами из Англии и из-за рубежа, надеясь попасть в заявку Ямайки на ЧМ-2026.

Джош Браунхилл

Один из самых привлекательных вариантов на рынке свободных агентов. Браунхилл провел выдающийся заключительный сезон в «Бернли», сделав 24 результативных действия в Чемпионшипе (18 голов и 6 ассистов) и помог команде выйти в АПЛ.

Можно предположить, что полузащитник ждал предложения от клуба Премьер-лиги, будучи уверенным, что он может быть полезным и на уровне элитного дивизиона.

Впрочем, сообщалось, что он рассматривает выгодное предложение от «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю. Однако на данный момент именно «Вулверхэмптон» выглядит главным претендентом на 29-летнего игрока.

Кристиан Эриксен

Среди группы игроков, покинувших «Манчестер Юнайтед» после окончания контрактов этим летом, Кристиан Эриксен вполне мог рассчитывать на интерес клубов АПЛ за пределами топ-6. На «Олд Траффорд» он в целом был надежной фигурой на фоне хаоса.

Тем не менее, уже начало сентября, а 33-летний датчанин всё еще без клуба. Более того, его не вызвали в сборную Дании на сентябрьские матчи, несмотря на статус национальной легенды.

Летом Эриксена связывали с возвращением в «Брентфорд» или «Бернли», а также с «Рексэмом». Но переход пока так и не состоялся.

Рик Карсдорп

Карсдорп наиболее известен громким публичным конфликтом с бывшим тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Нидерландец стал свободным агентом после завершения годичного контракта с ПСВ.

Карсдорп — надежный игрок обороны с хорошим умением подключаться к атакам. Он может стать удачным приобретением для любого клуба высшего дивизиона, нуждающегося в укреплении правого фланга обороны.

Алекс Окслейд-Чемберлен

После двух лет в Турции, где очередная тяжелая травма, по сути, перечеркнула его карьеру в «Бешикташе», Окслейд-Чемберлен оказался в поисках нового клуба после расторжения контракта.

Что удивительно, к 32-летнему полузащитнику проявляют интерес клубы АПЛ. Кроме того, его хочет подписать «Бирмингем Сити» из Чемпионшипа, которым владеет группа Тома Брэди. Также не исключается эмоциональное возвращение в родной «Саутгемптон».

Похоже, экс-игрок «Арсенала» и «Ливерпуля» скоро вернуться в английский футбол.

Миралем Пьянич

Когда-то считавшийся одним из лучших полузащитников мира и мастером стандартов, Миралем Пьянич остался без клуба после «кочевой» карьеры последних лет. За это время он успел поиграть в Турции за «Бешикташ», в ОАЭ за «Шарджу» и совсем недавно в России за ЦСКА.

Теперь, в 35 лет, босниец оказался на перепутье, но завершать карьеру не собирается. Сообщается, что он вел переговоры с клубом МЛС «Сент-Луис Сити», а также не исключает возвращения в Италию ради «последнего танца».

Серхио Регилон

От «Реала» до «Тоттенхэма», оттуда — в «Манчестер Юнайтед» и теперь уже до статуса свободного агента — и всё это к 28 годам.

Серхио Регилон остался без клуба после завершения контракта со «шпорами», в составе которых он провел три сезона в арендах — в «Атлетико», «МЮ» и «Брентфорде».

Несмотря на то, что он не входил в планы бывшего тренера лондонской команды Энджа Постекоглу, «Тоттенхэм» так и не сумел пристроить испанца в прошлом сезоне, и в итоге он сыграл всего 316 минут за весь год.

Регилону потребуется время, чтобы набрать форму, но при этом он может стать разумным приобретением. Правда, пока не слышно, чтобы им кто-то интересовался.

Такэхиро Томиясу

Травмы так и не позволили Томиясу проявить себя в «Арсенале». Летом его путь в Лондоне завершился: защитник сборной Японии и клуб договорились досрочно расторгнуть контракт. В сезоне-2024/25 он провел всего шесть минут из-за двух подряд серьезных травм колена.

Томиясу не сможет играть в ближайшие три месяца, поэтому маловероятно, что кто-то рискнет подписать его раньше зимнего трансферного окна.

Хаким Зиеш

Зиеш до сих пор остается без клуба. Его контракт с «Аль-Духаилем» был расторгнут по обоюдному согласию всего через четыре месяца после перехода в катарскую команду, а до этого он выступал за «Галатасарай».

Сейчас ему 32 года, и травмы всё чаще мешают марокканцу выступать на высоком уровне. Похоже, его лучшие годы уже позади.

Зиеша связывали с испанским «Эльче», а также с возможным возвращением в Нидерланды, где он родился, но переход пока так и не состоялся.

Курт Зума

Последний год контракта с «Вест Хэмом» Курт Зума провел в аренде в Саудовской Аравии, в клубе «Аль-Ороба». До полноценного трансфера так и не дошло. Теперь французский защитник находится в статусе свободного агента.

После скандального эпизода, когда он был снят на видео, на котором хорошо видно, как он пинал свою кошку, репутация Зума резко упала.

Тем не менее, 30-летнего игрока продолжают связывать с «Эвертоном», «Вулверхэмптоном» и «Валенсией». Однако сообщается, что сам Зума нацелен на еще один выгодный контракт в Саудовской Аравии, несмотря на то что его аренда в «Аль-Ороба» получилась не самой успешной.