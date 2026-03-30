LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Синнер выиграл «Солнечный дубль»

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен вскоре после «Мастерса» в Индиан-Уэллс заявила, что ее совершенно не впечатляет теннис Янника Синнера.

«Весь турнир он был великолепен в плане матч-менеджмента. Но если говорить об уровне игры, я видела у него и более убедительные выступления. И при этом он впервые в карьере взял титул в Индиан-Уэллс, не отдав соперникам ни сета», — отметила семикратная победительница турниров «Большого шлема».

Честно говоря, страшно представить, что будет дальше, если итальянец начнет играть еще лучше.

После победы в Индиан-Уэллс Синнер забрал титул и в Майами, причем совершенно буднично, почти без напряжения. Безусловно, этому отчасти поспособствовал провал Карлоса Алькараса, но это точно не главная причина успеха.

Янник стал первым теннисистом с 2017 года, оформившим «Солнечный дубль». Девять лет назад то же самое сделал легендарный Роджер Федерер.

В начале прошлой недели о сложности этого достижения рассуждал Даниил Медведев: «Что выиграть сложнее — "Большой шлем" или "Солнечный дубль"? Вероятно, "Солнечный дубль". "Большой шлем" — всего один турнир, а для "Солнечного дубля" надо выиграть два подряд».

Однако Синнер прошел этот путь чересчур легко. Более того, есть еще один головокружительный факт: он стал первым игроком в истории, выигравшим три «Мастерса» подряд без потери сета. Серия началась в ноябре прошлого года в Париже.

Бразилец Жоао Фонсека озвучил мысль, которая уже давно всех преследует: «Мне кажется, у Алькараса более широкий арсенал, чем у Синнера. Синнер похож на робота: он просто уничтожает мяч и делает все идеально».

Спорить бессмысленно: Синнер действительно уступает Алькарасу в плане разнообразия, и так, скорее всего, будет всегда. Однако этот нюанс он компенсирует невероятной четкостью исполнения. Соперники оказываются под колоссальным давлением от одного понимания, что этот парень практически не ошибается.

Фрэнсис Тиафо, проигравший Яннику в четвертьфинале Майами, идеально описал это состояние.

Он один из лучших по чистоте ударов за всю историю тенниса. Без оправданий — он невероятный игрок. Он может делать одно и то же снова и снова: очень чисто и глубоко бить, отлично двигаться. И делает это с завидной регулярностью. Он стабильно хорошо подает и за счет движения словно уменьшает корт. При этом он идеально попадает по мячу практически в каждом ударе и разыгрывает одни и те же комбинации. Из-за этого возникает ощущение давления, будто нужно играть на пределе. Он серьезно проверяет твою игру. Очень непростой соперник. Фрэнсис Тиафо 18-я ракетка мира

Теннис Синнера, возможно, не самый изящный, но невероятно эффективный. В полуфинале в этом снова убедился Саша Зверев.

«Разводи-разводи, не бей много в один угол», — подсказывал ему отец. «Блин, он бьет 180 километров в час», — нервно отвечал Зверев, признавая, что у него просто нет возможности выстраивать комбинации. Это была седьмая подряд победа Янника над немцем.

В решающем матче Синнер продлил еще одну серию, обыграв пятый раз подряд Иржи Легечку. Несмотря на то, что чех дошел до финала, не отдав ни одного гейма на своей подаче, в решающий момент он дрогнул, тогда как Синнер был безупречен.

Благодаря триумфам на американских «Мастерсах» Янник вернул интригу в борьбе за первую строчку рейтинга. Теперь его отставание от Алькараса составляет всего лишь чуть больше тысячи очков. В случае Синнера это действительно «всего лишь».

Белорусский ураган в Майами

«Собака, помолвка, "Солнечный дубль" — это точно лучший месяц в моей жизни», — не скрывала радости Арина Соболенко после триумфа во Флориде.

Пока первая ракетка мира празднует очередной титул, нам остается констатировать: тотальное доминирование Арины становится главной проблемой женского тура, в котором напрочь отсутствует главная интрига.

В этом сезоне Соболенко играла в финалах всех турниров, в которых принимала участие. В Брисбене, Индиан-Уэллс и Майами она стала чемпионкой. Единственная осечка случилась на Australian Open в матче против Елены Рыбакиной, но даже то поражение в Мельбурне сейчас выглядит скорее досадным недоразумением.

На «Хард Рок-стэдиум» даже Рыбакина — единственная реальная конкурентка Арины — выглядела блекло. В отличие от сверхнапряженного финала в Калифорнии, в Майами Елена оказалась не готова к новой серии противостояния.

Финальный матч против Кори Гауфф не разочаровал: американка сумела навязать борьбу и перевести игру в третий сет. Однако в решающей партии Коко заметно просела, в то время как Соболенко продолжала безжалостно доминировать как на своей, так и на чужой подаче.

Любопытно, что для Гауфф это поражение стало знаковым: до этого дня ен уникальная серия в финалах на харде насчитывала девять побед подряд.

Впрочем, американке вряд ли стоит расстраиваться. Коко впервые в сезоне дошла до финала, причем там, где от нее этого никто не ждал. Команда уговаривала ее пропустить «тысячник» в Майами из-за травмы руки, но риск оправдался — Гауфф вернулась в топ-3, вытеснив оттуда Игу Свентек.

Соболенко уверенно возглавляет рейтинг, опережая Рыбакину почти на три тысячи очков. И хотя в чемпионской гонке Елена пока впереди, с такой игрой лидерство Арины в обоих списках — лишь вопрос времени.

Медведев устал, но это временно

Даниил Медведев слабо выступил в Майами, но называть это «провалом» было бы несправедливо. Скорее, это тот случай, когда к спаду стоит отнестись с пониманием.

После титула в Дубае и финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс от него ждали продолжения банкета и в Майами. Тем более сам Медведев недавно заявил, что сейчас он — «один из лучших».

Это чистая правда, но с одной оговоркой: даже будучи в топе, Даниил не всегда способен штамповать финалы каждую неделю без пауз.

После невероятно успешного отрезка, позволившего ему вернуться в топ-10, в Майами Медведев явно «поплыл». Несмотря на паузу после финала против Янника Синнера в Калифорнии, эмоциональная усталость настигла его уже в первом матче. Даниилу пришлось три сета возиться со 164-й ракеткой мира, японцем Рэем Сакамото.

А следом случился изнурительный и нервный матч против Франсиско Серундоло. Медведев шокировал болельщиков, отдав первый сет со счетом 0:6. И хотя он вырвал вторую партию и был близок к камбэку, концовка решающего сета осталась за аргентинцем.

«Медведева лихорадило не из-за физической, а из-за нервной усталости. Два турнира подряд на таком уровне играть крайне сложно», — резюмировал глава ФТР Шамиль Тарпищев.

Сам Даниил был еще самокритичнее: «Был совершенно не мой день, ничего не чувствовал — как и в первом матче. Мне тяжело судить об уровне Серундоло, потому что сам я играл ужасно».

Возможно, этот спад случился вовремя. Сейчас у Медведева есть окно, чтобы перевести дух перед самой нелюбимой частью сезона — грунтовой серией турниров.

Главный итог этих трех месяцев превосходит любые ожидания: титулы в Брисбене и Дубае, финал в Индиан-Уэллс и солидный багаж в 1700 очков (в чемпионской гонке его опережают только Алькарас и Синнер). Для сравнения: год назад на этом же отрезке очков было в два раза меньше, а в воздухе висело гнетущее ощущение, что пик Даниила позади. К счастью, эксперты и болельщики ошибались — Медведев по-прежнему в большой игре.

Алькарас заказал яхту

Главной сенсацией мужского турнира в Майами стало слабое выступление Карлоса Алькараса.

В Индиан-Уэллс испанец сенсационно проиграл Даниилу Медведеву, но выход в полуфинал сложно назвать провалом.

На «тысячнике» в Майами Алькарас споткнулся гораздо раньше: после победы над Жоао Фонсекой лидер рейтинга уступил Себастьяну Корде.

В последнее время Карлос нередко жалуется на то, что в матчах против него соперники нередко играют выше своего привычного уровня.

«Если честно, это не очень приятно. Немного раздражает. Но нужно это принимать, продолжать играть и делать все возможное. У меня есть много инструментов, разных вариантов, как создавать сопернику дискомфорт. Сегодня, честно говоря, не получалось ничего придумать», — рассуждал Алькарас после поражения от Корды.

Американец буквально на следующий день подтвердил правильность слов Алькараса, проиграв Мартину Ландалусе, который начинал турнир в Майами в статусе 151-й ракетки мира. Глядя на то, как Корда играл против 20-летнего испанца, было тяжело поверить, что перед этим он выбил первую ракетку мира.

Американская серия сложилась для Алькараса хуже ожидаемого, но этот спад нельзя назвать сюрпризом. В прошлом году он вообще не выиграл ни одного матча в Майами, зато потом выдал феноменальную серию турниров.

Конечно, если Алькарас начнет проигрывать на грунте, не защитит титулы в Монте-Карло и Риме, тогда, возможно, и возникнет ощущение, что ему снова не хватает присутствия Хуана Карлоса Ферреро.

К слову, бывший тренер испанца не так давно заявил, что готов в любой момент возобновить сотрудничество: «Я уже получил много предложений, но пока не готов принять ни одно из них. Если бы Карлос когда-либо попросил меня вернуться, я не смог бы ему отказать». Феррерро явно ждет звонка от Алькараса.

Однако март 2026-го запомнится Карлосу не только неудачами на корте. Вскоре после поражения в Майами он сообщил, что в ближайшее время станет владельцем роскошной яхты.

Алькарас заказал 27-метровый катамаран из серии 88 Sunreef Ultima. Стоимость такого удовольствия начинается от 10 миллионов долларов, что для 22-летнего испанца, заработавшего за прошлый год только на спонсорах 35 миллионов, не является проблемой.

«Я всегда любил лодки и море, но никогда особенно не интересовался брендами. Впервые я узнал о Sunreef благодаря Рафе Надалю. Он несколько раз упоминал о них, и благодаря ему я немного познакомился с этим брендом», — сказал Алькарас, комментируя свой выбор.

Алькарас ненадолго переключился на инвестиции в красивую жизнь, но времени на отдых почти нет. Уже на следующей неделе его ждет защита титула в Монте-Карло.