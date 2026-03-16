LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Медведев шокировал Алькараса

Даниил Медведев все-таки не смог выиграть «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, но все равно заслужил звание главного героя прошлой недели.

Вопреки вообще всем ожиданиям, российский теннисист остановился в шаге от победы на калифорнийском «тысячнике».

Интересно, что Медведев дошел здесь до финала третий раз за последние четыре года. Но по сравнению с двумя предыдущими случаями — в 2023-м и 2024-м — существенная разница заключается в том, что на этот раз он уже не входил в число главных фаворитов. Даже несмотря на недавнюю победу на «пятисотнике» в Дубае.

По итогам прошлого сезона, наверное, ни у кого не оставалось сомнений в том, что Медведев больше неспособен конкурировать с главными звездами тура. Достаточно сказать, что в 2025-м он выиграл лишь один матч на уровне турниров «Большого шлема». Это был серьезный удар по репутации экс-первой ракетки мира, сопровождавшийся падением за пределы топ-10.

Однако и эксперты, и болельщики, похоже, поспешили вычеркнуть Медведева из числа лучших теннисистов мира.

«На данную секунду я один из лучших в мире», — заявил 30-летний россиянин несколько дней тому назад.

Возможно, это не слишком скромно, но в тот момент у Медведева действительно был повод назвать себя «одним из лучших».

Эта фраза вылетела из уст Даниила на пресс-конференции после победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале.

Капитуляцией это точно нельзя назвать, но испанец потом честно признался, что Медведев застал его врасплох: «Честно говоря, я никогда раньше не видел, чтобы Даниил так играл. Он полностью заслужил эту победу, полностью заслужил выход в финал. Могу только его поздравить».

Победа над Алькарасом — почти историческая. Перед встречей с россиянином у Карлоса не было ни одного поражения в этом сезоне.

В финале Медведев проиграл Яннику Синнеру. Но даже по счету — 7:6, 7:6 в пользу итальянца — нетрудно догадаться, что в этом матче он тоже был максимально близок к еще одной супер сенсации. Всё решили буквально несколько обидных ошибок на тай-брейках. При этом за весь матч Синнер так и не сделал ни одного брейка.

С тех пор, как Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Серварой, он уже выиграл три турнира и едва не взял титул на «тысячнике». По мнению Сергея Медведева, отца Даниила, смена тренера стала ключевым моментом. Томасу Юханссону и Рохану Гетцке, о котором Медведев просил не забывать, действительно смогли найти правильный подход.

Я очень благодарен его тренеру Томасу Юханссону за то, что он серьезно работает с моим сыном, постепенно стабилизирует подачу. Он умный человек. Мне нравится, как он работает. Уменьшается количество двойных ошибок, увеличивается процент попадания первой подачи. Для меня самое главное — подача, потому что, когда игрок переходит определенный возрастной рубеж, он должен уметь сохранять силы. А хорошая подача позволяет это делать. У него появился другой настрой. Томас мне нравится тем, что он невысокого роста, а в свое время выиграл «Большой шлем» и хорошо подавал. Если невысокий игрок умеет это делать хорошо, значит, он однозначно сможет этому научить. И Томас это делает. Он мне нравился всегда. Даже 12 лет назад я выделял его как тренера и очень хотел, чтобы он тренировал моего сына. Сергей Медведев Отец Даниила Медведева

Синнер после тяжелейшего финала тоже высказался о прогрессе Медведева: «Потрясающе. Нет слов. Очень тяжелый матч. Здорово снова видеть Даниила на таком уровне».

Благодаря успешному выступлению на недавних турнирах Медведев вернулся в топ-10, вытеснив оттуда Александра Бублика, который в третьем круге проиграл австралийцу Ринки Хиджикате.

Ну а в коллекции Синнера теперь есть все крупнейшие титулы на харде. Как ни странно, в Индиан-Уэллс он до этого не побеждал.

Мощный финал женского турнира в Индиан-Уэллс

Чемпионкой женского «тысячника» в Индиан-Уэллс стала Арина Соболенко.

Как и Синнер, белорусская теннисистка ранее тоже ни разу не побеждала на калифорнийском турнире, хотя дважды останавливалась в шаге от титула.

На этот раз Соболенко максимально легко прошла весь путь до финала. Разве что можно вспомнить матч 1/4 финала против Виктории Мбоко — канадская теннисистка хотя бы смогла создать интригу, в отличие, например, от Наоми Осаки и Линды Носковой.

Зато финал превратился для нее в настоящее испытание. Спустя полтора месяца Арина снова сошлась лицом к лицу со своей главной соперницей — Еленой Рыбакиной.

В январе именно Рыбакина помешала Соболенко защитить титул на Australian Open, и в начале воскресного матча казалось, что история повторится. Арину снова «затрясло»: слабый первый сет и нервная концовка в решающей партии, где она сначала не подала на матч, а затем оказалась в одном очке от поражения на тай-брейке.

Рыбакина в итоге упустила шикарный шанс второй раз в карьере обыграть Соболенко в финале Индиан-Уэллс, но важно другое: по качеству тенниса этот поединок не уступал лучшим играм мужского сезона.

На данный момент Соболенко и Рыбакина — с огромным отрывом две лучшие теннисистки мира.

К слову, в обновленном рейтинге Рыбакина поднялась на вторую строчку, обойдя заметно сдавшую Игу Свентек. Отрыв от польки теперь составляет 500 очков, и, скорее всего, он будет только расти.

«Какая неделя! Завела щенка, обручилась, выиграла титул. Я точно запомню это на всю жизнь», — сказала Соболенко на церемонии награждения. Для нее это 23-й титул в карьере и десятый на уровне WTA 1000. В рейтинге она по-прежнему недосягаема на первой строчке, опережая Рыбакину более чем на две тысячи очков.

Капитуляция и срыв Андреевой

На прошлой неделе мы вовсю нахваливали Мирру Андрееву после эффектного старта в Индиан-Уэллс, но теперь приходится констатировать: именно она возглавила список главных неудачниц турнира.

Во-первых, Андреева не смогла защитить титул на втором «тысячнике» подряд.

Во-вторых, в третьем круге — буквально на следующий день после того, как она вынесла Солану Сьерру со счетом 6:0, 6:0 — Мирра внезапно капитулировала перед Катериной Синяковой, которая все же больше известна успехами в паре.

Но это всё цветочки по сравнению с тем, как она себя вела после поражения от чешской теннисистки. Досталось всем, включая зрителей, которых Мирра в сердцах послала куда подальше.

Оправдания прозвучали неубедительно: «После поражения я очень злюсь, поэтому иногда говорю такие вещи самой себе. В первую очередь — себе, конечно. Но потом это просто вырвалось из-за злости, из-за эмоций. Это не было направлено против кого-то конкретно».

Зато Александр Бублик, известный своим «острым» языком, не упустил случая подколоть россиянку: «Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то».

Кстати, Бублик тоже успел запомниться хамским поведением в Индиан-Уэллс. Ему часто везет, что соперники просто не понимают его беспардонные тирады на русском.

Прогнозы на теннис

Андреева по итогам турнира все-таки осталась в топ-10. Но что будет дальше, пока сложно сказать. Есть ощущение, что она пока не готова к серьезной конкуренции ни в игровом, ни в психологическом плане.

Ее сегодняшняя форма может не вызывать вопросы только у людей, у которых отсутствует компетенция в теннисе. У них игра Мирры не вызывает вопросы, а у остальных вызывает, включая меня. У нее прогресса нет — это самое главное. Она стоит на месте. Евгений Кафельников Экс-первая ракетка мира

Впрочем, то же самое совсем недавно говорили и про Медведева, но именно он пока что остается единственным, кому удалось обыграть Алькараса в этом сезоне. Безусловно, Мирру конкретно «занесло», но от серьезных выводов сейчас лучше воздержаться. В прошлом году перед победами в Дубае и Индиан-Уэллс у нее тоже был весьма непростой нервный период.