Карпин, Месси, Роберто Карлос и еще семь иностранцев с самым большим количеством матчей в Ла Лиге

Мауро Силва и Иньяки Уильямс
Десятое место на данный момент делят действующий игрок «Атлетика» Иньяки Уильямс и бывший полузащитник «Депортиво» Мауро Силва.
Уильямс продолжает выступать за «Атлетик», а это значит, что бразилец в ближайшее время переместится на 11-ю строчкчу. Мауро Силва играл в Ла Лиге с 1992 по 2005 год.
Проведя всю карьеру в «Депортиво», чемпион мира 1994 года провел за клуб 369 матчей и был ключевой фигурой команды, выигравшей чемпионат Испании, два Кубка короля и три Суперкубка Испании.
Уильямс, в свою очередь, занимает десятое место по количеству матчей за «Атлетик». Поскольку баскский клуб придерживается правила приглашать только игроков с местными корнями, он является единственным иностранцем в команде, поскольку в 2022 году принял решение выступать за сборную Ганы.
Роберто Карлос
Мастер исполнения штрафных ударов, Карлос провел в Ла Лиге 370 матчей. Иногда казалось, что примерно с такой же скоростью он и бил по мячу.
Многие считают его лучшим левым защитником в истории. Карлос был одним из первых «галактикос» на «Бернабеу». За время, проведенное в Испании, бразилец выиграл три Лиги чемпионов и четыре титула Ла Лиги, но так и не завоевал Кубок Испании.
Впрочем, учитывая, что в активе бразильца есть золотая медаль чемпионата мира и две победы на Кубке Америки, вряд ли он сильно переживает из-за отсутствия Кубка короля в своей коллекции трофеев.
Валерий Карпин
Главный тренер сборной России выступал за три испанских клуба с 1994 по 2005 год.
В 1994 году Карпин перешел из «Спартака» в «Реал Сосьедад», в 1996-м перебрался из Сан-Себастьяна в «Валенсию», а в 1997-м стал игроком «Сельты».
За клуб из Виго он провел 168 матчей, после чего вернулся в «Сосьедад».
В общей сложности Карпин сыграл в чемпионате Испании 384 матча. Пока что он занимает восьмое место в списке игроков с наибольшим числом матчей в Ла Лиге среди иностранцев.
Марсело и Лука Модрич
Недавно завершивший карьеру Марсело прославился тем, что играл на позиции флангового защитника, но при этом обожал подключаться в атаку.
Хотя его нельзя было назвать образцом надежности в обороне, Марсело идеально воплощал стиль мадридского «Реала»: «Мы просто забьем больше, чем вы». В Ла Лиге бразилец провел 386 матчей.
За время, проведенное в столице Испании, Марсело стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, выиграл шесть титулов Ла Лиги и два Кубка короля.
Марсело покинул «Реал» в 2022-м, вернувшись в Бразилию, а в прошлом году объявил о завершении карьеры.
Модрич на три года старше своего бывшего одноклубника, но продолжает выступать на самом высоком уровне.
Хорват занимает девятое место в истории «Реала» по количеству сыгранных матчей и остается ключевой фигурой в команде Карло Анчелотти.
Контракт Модрича истекает этим летом, но есть все основания полагать, что его время на «Бернабеу» еще не подошло к концу.
Дани Алвес
Испанский этап карьеры Дани Алвеса начался в 2003 году, когда он перешел в «Севилью», за которую в итоге сыграл 175 матчей, прежде чем в 2008-м подписал контракт с «Барселоной».
На «Камп Ноу» бразилец провел восемь лет и стал не просто лучшим правым защитником своего времени, но и одним из величайших игроков на этой позиции в истории.
Развив почти телепатическое понимание с Месси, Алвес был неотъемлемой частью команды, которая доминировала в мировом футболе.
К моменту своего первого ухода из «Барселоны» он выиграл все возможные клубные трофеи. После выступлений за «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу» Алвес вернулся в «Барселону», где провел еще 14 матчей.
В 2023 году был обвинен в изнасиловании и приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы. Позже он вышел под залог в размере одного миллиона евро, но ему по-прежнему запрещено покидать Испанию.
Карим Бензема
Бензема, возможно, долгое время оставался в тени Криштиану Роналду и Гарета Бейла, но француз при этом был столь же важен для «Реала», как и другие звездные игроки.
Карим провел в «Мадриде» 14 лет, выиграл «Золотой мяч» в 2022 году после ухода Роналду и забил 238 мячей, став вторым лучшим бомбардиром в истории клуба.
С 2023 года Бензема играет за саудовский «Аль-Иттихад».
Лионель Месси и Антуан Гризманн
Месси точно не нуждается в представлении, но если вы вдруг не знали, аргентинец побил практически все возможные рекорды.
Вот его достижения в Испании:
лучший бомбардир в истории Ла Лиги;
лучший ассистент в истории Ла Лиги;
рекордсмен по количеству голов за сезон в Ла Лиге;
рекордсмен по количеству голевых передач за сезон в Ла Лиге;
больше всего дублей в Ла Лиге;
больше всего хет-триков в Ла Лиге;
больше всего хет-триков за один сезон Ла Лиги;
единственный игрок, становившийся одновременно лучшим бомбардиром и ассистентом сезона;
единственный игрок, забивавший 30+ голов в семи разных сезонах.
И этот список можно продолжать.
Футбол, и не только в Ла Лиге, можно разделить на два периода: до Месси и после него, поскольку он буквально переписал все книги рекордов. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата и до недавнего времени был единоличным рекордсменом среди легионеров по количеству сыгранных матчей. В общем списке по числу матчей он занимает девятое место.
Из-за финансовых проблем «Барселоны» ему пришлось со слезами на глазах попрощаться с клубом в 2021 году. Пока восьмикратный обладатель «Золотого мяча» играл в других местах, Гризманн сумел сравняться с Месси по числу матчей.
Матч «Атлетико» против «Барселоны» стал для француза 520-м в Ла Лиге, что позволило ему догнать Месси.
Пропустив за всю карьеру всего 25 матчей из-за травм, 33-летний француз, похоже, еще не раз обновит этот рекорд.