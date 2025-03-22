Карпин, Месси, Роберто Карлос и еще семь иностранцев с самым большим количеством матчей в Ла Лиге

Мауро Силва и Иньяки Уильямс

Десятое место на данный момент делят действующий игрок «Атлетика» Иньяки Уильямс и бывший полузащитник «Депортиво» Мауро Силва.

Уильямс продолжает выступать за «Атлетик», а это значит, что бразилец в ближайшее время переместится на 11-ю строчкчу. Мауро Силва играл в Ла Лиге с 1992 по 2005 год.

Мауро Силва globallookpress.com

Проведя всю карьеру в «Депортиво», чемпион мира 1994 года провел за клуб 369 матчей и был ключевой фигурой команды, выигравшей чемпионат Испании, два Кубка короля и три Суперкубка Испании.

Уильямс, в свою очередь, занимает десятое место по количеству матчей за «Атлетик». Поскольку баскский клуб придерживается правила приглашать только игроков с местными корнями, он является единственным иностранцем в команде, поскольку в 2022 году принял решение выступать за сборную Ганы.

Роберто Карлос

Мастер исполнения штрафных ударов, Карлос провел в Ла Лиге 370 матчей. Иногда казалось, что примерно с такой же скоростью он и бил по мячу.

Роберто Карлос globallookpress.com

Многие считают его лучшим левым защитником в истории. Карлос был одним из первых «галактикос» на «Бернабеу». За время, проведенное в Испании, бразилец выиграл три Лиги чемпионов и четыре титула Ла Лиги, но так и не завоевал Кубок Испании.

Впрочем, учитывая, что в активе бразильца есть золотая медаль чемпионата мира и две победы на Кубке Америки, вряд ли он сильно переживает из-за отсутствия Кубка короля в своей коллекции трофеев.

Валерий Карпин

Главный тренер сборной России выступал за три испанских клуба с 1994 по 2005 год.

Валерий Карпин vavel.com

В 1994 году Карпин перешел из «Спартака» в «Реал Сосьедад», в 1996-м перебрался из Сан-Себастьяна в «Валенсию», а в 1997-м стал игроком «Сельты».

За клуб из Виго он провел 168 матчей, после чего вернулся в «Сосьедад».

В общей сложности Карпин сыграл в чемпионате Испании 384 матча. Пока что он занимает восьмое место в списке игроков с наибольшим числом матчей в Ла Лиге среди иностранцев.

Марсело и Лука Модрич

Недавно завершивший карьеру Марсело прославился тем, что играл на позиции флангового защитника, но при этом обожал подключаться в атаку.

Марсело globallookpress.com

Хотя его нельзя было назвать образцом надежности в обороне, Марсело идеально воплощал стиль мадридского «Реала»: «Мы просто забьем больше, чем вы». В Ла Лиге бразилец провел 386 матчей.

За время, проведенное в столице Испании, Марсело стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, выиграл шесть титулов Ла Лиги и два Кубка короля.

Марсело покинул «Реал» в 2022-м, вернувшись в Бразилию, а в прошлом году объявил о завершении карьеры.

Модрич на три года старше своего бывшего одноклубника, но продолжает выступать на самом высоком уровне.

Хорват занимает девятое место в истории «Реала» по количеству сыгранных матчей и остается ключевой фигурой в команде Карло Анчелотти.

Контракт Модрича истекает этим летом, но есть все основания полагать, что его время на «Бернабеу» еще не подошло к концу.

Дани Алвес

Испанский этап карьеры Дани Алвеса начался в 2003 году, когда он перешел в «Севилью», за которую в итоге сыграл 175 матчей, прежде чем в 2008-м подписал контракт с «Барселоной».

Дани Алвес globallookpress.com

На «Камп Ноу» бразилец провел восемь лет и стал не просто лучшим правым защитником своего времени, но и одним из величайших игроков на этой позиции в истории.

Развив почти телепатическое понимание с Месси, Алвес был неотъемлемой частью команды, которая доминировала в мировом футболе.

К моменту своего первого ухода из «Барселоны» он выиграл все возможные клубные трофеи. После выступлений за «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу» Алвес вернулся в «Барселону», где провел еще 14 матчей.

В 2023 году был обвинен в изнасиловании и приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы. Позже он вышел под залог в размере одного миллиона евро, но ему по-прежнему запрещено покидать Испанию.

Карим Бензема

Бензема, возможно, долгое время оставался в тени Криштиану Роналду и Гарета Бейла, но француз при этом был столь же важен для «Реала», как и другие звездные игроки.

Карим Бензема globallookpress.com

Карим провел в «Мадриде» 14 лет, выиграл «Золотой мяч» в 2022 году после ухода Роналду и забил 238 мячей, став вторым лучшим бомбардиром в истории клуба.

С 2023 года Бензема играет за саудовский «Аль-Иттихад».

Лионель Месси и Антуан Гризманн

Месси точно не нуждается в представлении, но если вы вдруг не знали, аргентинец побил практически все возможные рекорды.

Вот его достижения в Испании:

лучший бомбардир в истории Ла Лиги;

лучший ассистент в истории Ла Лиги;

рекордсмен по количеству голов за сезон в Ла Лиге;

рекордсмен по количеству голевых передач за сезон в Ла Лиге;

больше всего дублей в Ла Лиге;

больше всего хет-триков в Ла Лиге;

больше всего хет-триков за один сезон Ла Лиги;

единственный игрок, становившийся одновременно лучшим бомбардиром и ассистентом сезона;

единственный игрок, забивавший 30+ голов в семи разных сезонах.

И этот список можно продолжать.

Лионель Месси и Антуан Гризманн globallookpress.com

Футбол, и не только в Ла Лиге, можно разделить на два периода: до Месси и после него, поскольку он буквально переписал все книги рекордов. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата и до недавнего времени был единоличным рекордсменом среди легионеров по количеству сыгранных матчей. В общем списке по числу матчей он занимает девятое место.

Из-за финансовых проблем «Барселоны» ему пришлось со слезами на глазах попрощаться с клубом в 2021 году. Пока восьмикратный обладатель «Золотого мяча» играл в других местах, Гризманн сумел сравняться с Месси по числу матчей.

Прогнозы и ставки на футбол

Матч «Атлетико» против «Барселоны» стал для француза 520-м в Ла Лиге, что позволило ему догнать Месси.

Пропустив за всю карьеру всего 25 матчей из-за травм, 33-летний француз, похоже, еще не раз обновит этот рекорд.