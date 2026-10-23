24 октября в десятом туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Расинг» и «Эспаньол». Начало встречи — в 17:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Расинг»
Турнирное положение: «Расинг» занимает 17-е место в испанской Ла Лиге, набрав 8 очков после 9 сыгранных матчей.
Последние матчи: в 9-м туре испанской Примеры «Расинг» на выезде проиграл «Осасуне» (0:2)
Не сыграют: Эрикссон.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в последних матчах «Расинг» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трех поединках потерпел поражение.
«Эспаньол»
Турнирное положение: в чемпионате Испании «Эспаньол» занимает 16-е место, набрав 8 пунктов.
Последние матчи: в 9-м туре внутреннего первенства «Эспаньол» с минимальным счётом уступил «Атлетико» (0:1).
Не сыграют: Гарсия, Хофре.
Состояние команды: в последних матчах «Эспаньол» сыграл вничью с «Малагой» (1:1), и проиграл «Эльче» (1:3), «Райо Вальекано» (1:2).
Статистика для ставок
- «Расинг» занимает 17-е место в чемпионате Испании
- «Эспаньол» занимает 16-е место в чемпионате Испании
- Обе команды не могут выиграть на протяжении четырёх матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Расинга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Эспаньола» — 2.80.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.80.
Прогноз: Обе команды не могут одержать победу в четвертой игре подряд, однако «Расинг» и «Эспаньол» на регулярной основе. Так что предположим, что соперники смогут обменяться голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.