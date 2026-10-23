прогноз на матч 10-го тура Ла Лиги, ставка за 1.80

24 октября в десятом туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Расинг» и «Эспаньол». Начало встречи — в 17:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Расинг»

Турнирное положение: «Расинг» занимает 17-е место в испанской Ла Лиге, набрав 8 очков после 9 сыгранных матчей.

Последние матчи: в 9-м туре испанской Примеры «Расинг» на выезде проиграл «Осасуне» (0:2)

Не сыграют: Эрикссон.

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Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в последних матчах «Расинг» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трех поединках потерпел поражение.

«Эспаньол»

Турнирное положение: в чемпионате Испании «Эспаньол» занимает 16-е место, набрав 8 пунктов.

Последние матчи: в 9-м туре внутреннего первенства «Эспаньол» с минимальным счётом уступил «Атлетико» (0:1).

Не сыграют: Гарсия, Хофре.

Состояние команды: в последних матчах «Эспаньол» сыграл вничью с «Малагой» (1:1), и проиграл «Эльче» (1:3), «Райо Вальекано» (1:2).

На что ставят в матче Расинг — Эспаньол Букмекерские коэффициенты на матч Расинг — Эспаньол: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Расинг» занимает 17-е место в чемпионате Испании

«Эспаньол» занимает 16-е место в чемпионате Испании

Обе команды не могут выиграть на протяжении четырёх матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Расинга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Эспаньола» — 2.80.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.80.

Прогноз: Обе команды не могут одержать победу в четвертой игре подряд, однако «Расинг» и «Эспаньол» на регулярной основе. Так что предположим, что соперники смогут обменяться голами.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Расинг» — «Эспаньол» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.95 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Расинг» — «Эспаньол» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.