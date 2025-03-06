Вымирающий вид. Почему в МЛС по-прежнему жива позиция классической «десятки»

Макси Моралесу 37 лет, его рост — 160 см, при этом скорость нельзя назвать его сильной стороной. Аргентинец, который ранее выступал за «Расинг», «Аталанту» и «Леон», по всем параметрам не вписывается в образ топового профессионального футболиста — по крайней мере, если смотреть с европейской точки зрения.

Однако сегодня полузащитник «Нью-Йорк Сити» — идеальный игрок для МЛС. Недостаток роста и физической мощи Моралес компенсирует великолепной техникой и умением находить возможности для создания атак в финальной трети поля.

В современном мировом футболе классические «десятки», сосредоточенные исключительно на созидании, практически исчезли. Но в МЛС для них по-прежнему остается место — это последняя пристань для такого типа игроков, про которых в европейских лигах уже давно забыли.

Главный тренер «Нью-Инглэнд Революшн» Калеб Портер, у которого на позиции «десятки» играет Лука Лангони, выделяет несколько факторов, благодаря которым эта позиция остается востребованной в МЛС.

«Такие игроки у нас чувствуют себя очень комфортно. Возможно, у них здесь немного больше времени и пространства… В нашей лиге тренеры действительно уделяют этой позиции особое внимание», — подтверждает Портер.

Эталон

Прежде всего, стоит уточнить суть понятия «плеймейкер» в данном контексте. Долгое время такой игрок был ключевой фигурой на поле, чаще всего в роли классической «десятки».

Эта позиция зародилась в Италии в 1990-х и была переосмыслена в Германии в начале 2010-х. Именно здесь тренеры размещали своего самого креативного игрока.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Фактически, через него строилась вся игра. У «десятки» был более высокий уровень мастерства, лучшее понимание тактики, и потому он был освобожден от большинства оборонительных функций. Умение действовать без мяча считалось приятным бонусом, но не обязательным условием. Высокая работоспособность тоже не входила в список требований.

Однако со временем такие игроки стали терять популярность в мировом футболе. Сегодня, особенно на топ-уровне в Европе, команды выделяются не только талантом, но и выносливостью — способностью бегать больше и дольше соперника. Футбол превратился в изнурительную борьбу, где 11 человек работают с одинаковым рвением, стараясь найти мельчайшие преимущества, которые могут сыграть решающую роль в течение 90 минут.

Слишком часто случается так, что если хотя бы один игрок на поле не выкладывается физически, рушится вся структура. Конечно, есть исключения — например, Кевин Де Брейне и Бруну Фернандеш. Но в целом такие футболисты становятся редкостью.

В МЛС, однако, все иначе. Здесь по-прежнему есть место для креативного маэстро, и многие команды строят игру вокруг «десятки».

«Когда в МЛС появляется плеймейкер, он действительно выделяется на фоне остальных. Это игроки высочайшего класса», — считает бывший нападающий «Нью-Инглэнд Революшн» Тейлор Твеллман.

Кандидаты на звание MVP

На самом высоком уровне в этом плане это очевидно. Достаточно взглянуть на список обладателей награды MVP в МЛС за последние 10 лет — среди них преобладают атакующие плеймейкеры, которые не особо заботятся о защите и игре без мяча.

Лионель Месси globallookpress.com

Последние пять победителей — Лионель Месси, Лучо Акоста, Хани Мухтар, Карлес Хиль и Алехандро Позуэло — все они являются креативными игроками, которым (за исключением Месси) вряд ли нашлось бы место на вершине европейского футбола. То же самое можно сказать и о Диего Валери, получившего награду в 2017 году.

Карлос Вела также был переведен на позицию «десятки» ближе к концу своего пребывания в «Лос-Анджелесе».

И это еще не все. Тиаго Альмада, Эвандер и Николас Лодейро, претендовавшие на звание MVP в предыдущие пять лет, тоже выполняют на поле схожие функции.

Почему это работает

Частично это связано с финансовыми ограничениями. В МЛС действует потолок зарплат, поэтому генеральным менеджерам приходится проявлять изобретательность в распределении бюджета. Чаще всего исключения из стандартной структуры зарплат — места для «назначенных игроков» (Designated Players) и молодых игроков до 22 лет — используются для привлечения атакующих футболистов.

Защитников можно обучить и адаптировать к системе, а вот найти по-настоящему опасного атакующего игрока гораздо сложнее.

«За действительно классных атакующих игроков приходится переплачивать. Факт в том, что команды могут тратить любые деньги только на шестерых игроков, причем трое из них должны быть младше 22 лет. Это дает определенные возможности», — говорит Твеллман.

Эмиль Форсберг globallookpress.com

И именно поэтому МЛС становится привлекательной лигой для многих игроков. В целом, зарплаты здесь значительно уступают европейским. Однако «назначенные игроки» могут зарабатывать за пределами стандартных ограничений. Конкретный клуб решает, сколько он готов тратить на DPs (Designated Players), но быть ключевым атакующим игроком в МЛС, как правило, выгодно.

Конечно, Месси полностью разрушает систему зарплат своим окладом в 20 миллионов долларов (что превышает бюджет некоторых команд). Но в прошлом году среди самых высокооплачиваемых игроков лиги также были Карлес Хиль, Лучо Акоста, Рики Пуч, Хани Мухтар и Диего Росси.

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«Пуч привносит на поле определенные качества. Мы стараемся максимально использовать их, создавая правильные перемещения, ротации и подстраивая игру под него», говорит главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Грег Ванни.

Но в МЛС хорошо зарабатывать могут не только кандидаты на звание MVP. Способы платить плеймейкерам находят даже клубы с более скромным бюджетом.

Например, «Колорадо Рэпидз», традиционно экономная команда, платит Джордже Михайловичу 1,68 миллиона долларов, что делает его вторым самым высокооплачиваемым игроком клуба.

«У нас есть плеймейкер Джордже, который умеет завершать атаки, опасен на стандартах. Он из тех парней, кто делает партнеров лучше. Он — наша опорная точка» — отметил главный тренер «Колорадо» Крис Армас.

Эмиль Форсберг из «Нью-Йорк Ред Буллз» тоже является атакующим полузащитником. Алан Веласко в «Даллас» играет в этой же роли, хотя его позиция может измениться после подписания Акосты. Робин Лод из «Миннесоты» выполняет похожие функции. Конечно, у разных команд разные требования, и каждая по-своему использует таких игроков.

Но факт остается фактом: в МЛС есть место для футболистов, о которых европейский футбол уже почти забыл. И неудивительно, что в последнее время с лигой связывают таких звезд, как Кевин Де Брейне и Антуан Гризманн — плеймейкеров, которые могут оказаться востребованными в Америке.

Ветер перемен

Несмотря на все плюсы наличия ключевого атакующего игрока, в будущем могут произойти изменения. Хотя классические «десятки» по-прежнему могут процветать в МЛС, некоторые команды, внедряя свежие тактические идеи, находят способы противостоять им.

Идеальный пример — «Интер Майами» Лионеля Месси. В прошлом сезоне команда доминировала в регулярном чемпионате, установив рекорд по набранным очкам.

Но в плей-офф все оказалось иначе — «Атланта» довольно легко выбила их из борьбы. Причин было несколько. Первая — 40-летний вратарь Брэд Гузан, который выдал три подряд невероятных матча. Кроме того, «Атланта» оказалась более хладнокровной в реализации моментов. Но, возможно, главное заключается в том, что команда Роба Валентино просто использовала слабые стороны соперника.

Они понимали, что возрастные ноги Луиса Суареса не позволят ему много двигаться, а Месси не будет отрабатывать в обороне. По сути, при контратаках игра сводилась к 11 против 9. В итоге «Атланта» раз за разом наказывала благодаря стремительным переходам из обороны в атаку.

После неожиданной победы 2-1 в серии Валентино объяснил свой подход: «У нас нет игрока, который потащит всю команду на себе. Это не камень в чей-то огород — это просто факт. Я говорю своим парням: вы должны делать это вместе. Здесь не может быть пассажиров. Какая бы ни была схема или тактика, все должны участвовать. И они действительно поверили в себя».

«Минесота Юнайтед» mnufc.com

«Цинциннати», за который тогда играл Лучо Акоста, постигла та же участь — вылет в первом раунде после серии пенальти. «Коламбус Крю», где атакующую роль выполняли Кучо Эрнандес и Диего Росси, которые не спешат возвращаться в оборону, уступил «Нью-Йорк Ред Буллз», чьи игроки постоянно находились в движении.

Некоторые тренеры и вовсе предпочитают другие схемы. В сезоне-2025 такие клубы, как «Лос-Анджелес», «Коламбус», «Монреаль» и «Миннесота», отказались от традиционного плеймейкера. В этом плане особенно выделяется «Миннесота», играющая в олдскульном стиле с двумя нападающими и тремя работоспособными центральными полузащитниками.

Прогнозы и ставки на футбол

Для команды Эрика Рэмси это вопрос баланса. Их оборонительная система выглядит железобетонной — за весь сезон они разрешили создать всего три явных голевых момента. Но в атаке все печально: лишь один забитый мяч — случайный гол Кельвина Йебоа против «Монреаля», который принес победу.

Рэмси, правда, уверен, что голы обязательно придут: «У нас очень вариативная линия атаки, и это лишь вопрос времени. Я верю, что мы начнем забивать».

Некоторые команды умеют компенсировать недостатки возрастных звезд, грамотно выстраивая игру вокруг них. Пример — сборная Аргентины, которая окружила Месси молодыми игроками, которые готовы без устали носиться все 90 минут.

Но проблема в том, что такие узкоспециализированные игроки редки и сами по себе являются элитными исполнителями с высоким тактическим интеллектом. А если бы они и были в Америке, у местных клубов просто не хватило было на них денег.

Вымирающий вид

Несмотря на все их преимущества, классические плеймейкеры оказались на перекрестке эпох. Футбол изменился, это факт. Лучо Акоста забил 14 голов и отдал 19 ассистов в прошлом сезоне МЛС. Эвандер вполне мог претендовать на звание MVP после яркого сезона в «Портленде». Макси Моралес вернулся в «Нью-Йорк Сити», несмотря на то, что ему уже не хватает скорости.

Лучо Акоста globallookpress.com

Но лига изменилась. МЛС стала быстрее, переходные фазы стали молниеносным.

Современный футбол требует высокой работоспособности в обороне. Тактическая дисциплина выходит на первый план. Лучшие плеймейкеры лиги должны быть активны на обеих половинах поля. Некоторые настолько талантливы, что могут игнорировать эти требования, но новому поколению придется адаптироваться.

Диего Луна, восходящая звезда «Реал Солт-Лейк», понимает это как никто другой: «Игра изменилась. Ты больше не можешь быть "десяткой" и просто стоять в центре поля... Если только ты не Месси. Он может себе это позволить. Но если ты не он, в современном футболе тебе придется работать в обе стороны».

Та же ситуация с Рики Пучем. Его оборонительные показатели не поражают воображение, но пробег за матч говорит о том, что от него ожидают больше, чем просто дирижирование атаками.

Конечно,есть исключения. Месси — вне всяких правил. Никто не заставит Акосту, Пуча, Эвандера или Моралеса кардинально менять стиль — их уровень компенсирует недостатки.

Но тренды меняются. Плеймейкеры по-прежнему могут процветать в МЛС, но их эпоха подходит к концу.