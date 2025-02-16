Заокеанская перезагрузка. Найдет ли Шапи себя в «Канзас-Сити»?

3 февраля Магомед Шапи-Сулейманов перебрался из греческого «Ариса» в «Канзас-Сити». Сумма трансфера составила 2,52 млн долларов. Разбираем, что представляет собой новый клуб российского футболиста и пробежимся по основным этапам карьеры Шапи.

Что это за клуб?

Сейчас «Канзас» провалил сезон, заняв 13-е место из 14 в Западной конференции и не попав в плей-офф. Однако в недавнем прошлом у команды были свои громкие успехи. В 2020-м году команда выиграла Западную конференцию и в плей-офф дошла до четвертьфинала плей-офф, где уступила «Миннесоте Юнайтед». Двумя годами ранее команда также выиграла конференцию в чемпионате, но вылетела в полуфинале.

Серию сильных сезонов «Канзас» выдал в новейшей истории с 2011 по 2013 годы. За это время команда дважды выигрывала конференцию в чемпионате, а в 2013-м выиграла плей-офф чемпионата. В 2012-м, 2015-м и 2017-м годах «волшебники» выигрывали Открытый кубок США, а недавно, в 2024-м году, команда дошла до финала турнира, где уступила «Лос-Анджелесу» в дополнительное время.

Шапи будет играть в команде самого долгоиграющего тренера МЛС. Питер Вермес работает с клубом с 2009 года. Он — настоящая легенда клуба. Вермес стал первым человеком в истории МЛС, выигравшим с одним клубом титул чемпиона и как игрок (в 2000-м году), и как главный тренер (в 2013-м). Итого потомок венгерских мигрантов отдал клубу уже 21 год — три как игрок, три как технический директор и 15 как главный тренер.

Доверие к специалисту в клубе абсолютное. После победы в чемпионате в 2013-м в качестве главного тренера Вермес был включен в Зал славы МЛС. Он также был сильным центральным защитником, проведшим 66 матчей за сборную США.

Питер Вермес включен в Зал славы globallookpress.com

«Канзас-Сити» имеет в своей истории связи и с российским футболом, и с «Краснодаром». За этот клуб в 2002-2004 годах, пересекшись с Питером Вермесом, выступал Игорь Симутенков. Тогда команда еще официально называлась «Канзас-Сити Уизардс», и за «волшебников» российский форвард провел 49 матчей, в которых забил 12 мячей. Связь с «быками» у «Канзас-Сити» проходит через Юру Мовсисяна. Армянский форвард начинал свою взрослую карьеру именно в составе «волшебников», за которых провел 28 матчей и забил 5 мячей.

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Интересно, что дебют Шапи за «Канзас-Сити» может состояться в матче против «Интера Майами» Лионеля Месси. Игра состоится 18 февраля в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Кто там играет

В нынешнем составе «Канзас-Сити» мало больших звезд даже по меркам МЛС. По стоимости состава команда идёт четвертой с конца из тридцати команд лиги. Этой зимой после провального чемпионта клуб раскошелился так, как давно этого не делал. «Волшебники» подписали сербского форварда Деяна Йовельича из «Лос-Анджелес Гэлакси». Его трансфер обошёлся «волшебникам» в 4,042 млн долларов. Также вместе с Шапи команда приобрела у «Ариса» испанского атакующего полузащитника Ману Гарсию за 3,78 млн долларов. Еще в это окно «Канзас-Сити» бесплатно подписал форварда Мэйсона Тоя из «Портленда».

Покинул команду самый дорогой футболист в истории клуба — мексиканский форвард Алан Пулидо, в свое время перебравшийся в американский клуб за 9 млн долларов. Он вернулся в клуб, из которого в свое время и переходил в стан «волшебников». Важно отметить в контексте трансфера Шапи, что в «Канзасе» были, пусть и редко, прецеденты возвращения футболистов в крепкий европейский футбол. Два года назад из клуба в нидерландский «Витесс» ушел французский защитник Николя Изима-Мирен. А десять лет назад каталонец Ури Россель покинул стан «волшебников» и перебрался в лиссабонский «Спортинг». Так что Сулейманов может вернуться в более конкурентный чемпионат, если поставит перед собой такую цель.

Питер Вермес предпочитает атакующий футбол и «голландскую» игровую схему 4-3-3, где всего один чистый опорник, а две позиции «десяток» занимают атакующие игроки. Важно отметить, что кроме Сулейманова в атакующей группе нет статусных левоногих футболистов. Одинаково хорошо владеет обеими ногами ветеран команды венгр Даниэль Шаллои, но почти во всех своих матчах за «Канзас-Сити» он провел на левом фланге атаки, а не на любимой позиции Шапи справа. Чистым правым полузащитником является только молодой гондурасец Аленис Варгас. Но, во-первых, 21-летний футболист пока даже не входит в состав своей национальной сборной, во-вторых, этот игрок является правшой, и уже только поэтому — не конкурент Сулейманову.

«Канзас Сити» празднует победу в Открытом Кубке США globallookpress.com

Поможет Шапи в адаптации Ману Гарсия, также перебравшийся из «Ариса». Интересная связка может образоваться у Сулейманова с талантливым Джейком Дэвисом, играющим на правом фланге защиты и являющимся самым дорогим оборонцем в команде. Пока 23-летний футболист травмирован, но впоследствии может стать любимым партнером для Магомеда-Шапи.

У команды явные проблемы в опорной зоне: там есть опытный серб Неманья Радойя, поигравший в испанской Примере за «Сельту» и «Леванте», но отсутствует какая-либо альтернатива футболисту. Наверняка команда захочет подписать еще кого-то на эту позицию. Атакующая направленность схемы, кадровый недобор в опорной зоне и отсутствие сколь-нибудь именитых защитников делают команду уязвимой в обороне. За прошлый сезон только три команды в обеих конференциях пропустили больше «Канзаса» в регулярном чемпионате.

Футбол Питера Вермеса построен на том, чтобы его футболисты высоко отбирали мяч на чужой половине. Это не характерно для раннего Шапи, делавшего разницу за полчаса нахождения на поле из-за слабой физики, но сейчас воспитанник «Краснодара» повзрослел и вполне способен давать нужный объем.

Мнение агента Шапи о трансфере в «Канзас-Сити»

Агент футболиста Алан Агузаров рассказал «Чемпионату» о процессе переговоров:

«На принятие решения ушло максимум один-два дня. Мы послушали американцев, обсудили с моим партнером и с Шапи данный вариант и пришли к тому, что однозначно нужно переходить, потому что это очевидный шаг вперед. МЛС — это крутая развивающаяся лига, которая стилистически нам очень подходит. Тренер лично высказал серьёзный интерес и желание. Задача клуба — попасть в плей-офф и пройти как можно дальше».

Магомед-Шапи Сулейманов arisfc.com.gr

Также Агузаров сообщил Матч ТВ, что изначально главный тренер «Канзас-Сити» Петер Вермес прилетал смотреть партнера Сулейманова по «Арису» Ману Гарсию.

«Был запланированный приезд тренера "Канзас‑Сити" на игру "Арис" — ПАОК, чтобы утвердиться в своем интересе в отношении партнера Шапи Гарсии. Он наблюдал за Ману, ему очень понравился Шапи. В итоге теперь и Ману, и Шапи — игроки "Канзас‑Сити".».

Как складывалась карьера Шапи после «Краснодара»

Окончательно клуб Сергея Галицкого его воспитанник покинул перед этим сезоном — его выкупил греческий «Арис» после неплохого дебютного сезона и участия в необходимом количестве матчей.

В прошлом сезоне Шапи забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи — показатель неплохой для команды, занявшей пятое место в чемпионате, но ничем не выделяющийся в контексте перехода на более высокий уровень. В одном из матчей нынешнего чемпионата Шапи, будучи уже замененным, возмутился поведением защитника соперника, при этом, уже имея желтую карточку, и в итоге был удален.

Магомед-Шапи Сулейманов arisfc.com.gr

Неудачно закончился для Сулейманова и предыдущий сезон — он получил шестиматчевую дисквалификацию в финале Кубка за нападение на женщину-арбитра Стефани Фраппар. В целом, если отбросить моменты периодически накатывающей вспыльчивости, Шапи добротно смотрелся в греческой лиге эти полтора сезона. Даже дважды забил головой при своем невысоком росте 172 см.

В сезоне-2022/23 Сулейманов выступал за «Хапоэль» из Беэр-Шевы — клуб, занявший второе место в чемпионате Израиля. Там он отметился пятью мячами и пятью результативными передачами, но все это ушло на второй план из-за 10-матчевой дисквалификации за пощечину футболисту соперника. До того Шапи отметился еще одной длительной дисквалификацией — он специально заехал локтем в лицо полузащитнику «Маккаби» из Нетаньи Эдену Карцеву (едва не перешедшему летом 2022 в московское «Динамо») и получил за это четыре матча бана.

Первая зарубежная аренда Шапи была в Турции, в скромном «Гиресунспоре». В сезон перед приходом Сулейманова команда только вышла в элитный дивизион. Россиянин помог клубу тремя мячами и одной голевой передачей. Выглядит скромно, но солидности добавляет победный гол в ворота «Галатасарая». В результате «Гиресунспор» при Шапи сохранил свое место в высшем дивизионе Турции, а вылетел уже в следующем сезоне.

Шапи, которого мы помним: голы «Байеру» и «Валенсии», дубль «Порту» и статус суперджокера

Вспомним, что раньше Сулейманов считался одним из самых талантливых футболистов страны. Он был одним из лидеров команды академии «Краснодара» 1999 года рождения наряду с Матвеем Сафоновым, Даниилом Уткиным и Иваном Игнатьевым.

В 17 лет в Лиге Европы Шапи забил победный гол в квалификационном матче против датского «Люнгбю», став самым молодым советским и российским футболистом с голом в еврокубках, а уже в следующем сезоне закрепился в качестве джокера в основном составе команды. Фирменным знаком Шапи стали выходы на замену в середине второго тайма, голы со смещением с правого фланга в центр в стиле «Месси на минималках» и мощные штрафные удары.

В сезоне 2018-19 Сулейманов был еще физически слаб, чтобы его ставили на полные матчи, зато в рукаве Мурада Мусаева был козырь, стабильно выходящий на замену. В этом сезоне он здорово сработал и в еврокубках: вывел в следующий раунд плей-офф голом в ворота «Байера» со штрафного, забил с любимой позиции в стиле Роббена и «Валенсии». Всего за сезон Шапи забил восемь мячей в чемпионате и три — в еврокубках. По окончании сезона россиянин заинтересовал «Удинезе», но Сергей Галицкий отказался продавать талантливого футболиста в Италию. Также в СМИ сообщалось об интересе дортмундской «Боруссии» В ходе сезона Сулейманов отказывался подписать новый контракт с клубом из-за скромных условий для молодых футболистов «Краснодара» в сравнении с другими клубами РПЛ.

В следующем сезоне Сулейманов отметился четырьмя голами в чемпионате и двумя — в еврокубках. То был дубль в выездном матче против «Порту» в квалификации Лиги чемпионов. Шапи помог команде пройти в следующий раунд, но там случился провальный матч против «Олимпиакоса». Зато в этом сезоне Шапи стал чаще появляться в основном составе: осенью 2019 года у Сулейманова была серия из 14 матчей подряд в стартовом составе. Шапи лучше, чем прежде, выполнял черновую работу, и награждался за это матчами в стартовом составе.

В декабре 2019 года вингер разделил с Матвеем Сафоновым премию «Первая пятерка», вручающуюся самому талантливому молодому игроку в России. В январе 2020 года УЕФА назвал список самых талантливых футболистов во всех европейских лигах, включив туда Сулейманова.

Ковид, который сломал Сулейманова

В мае 2020 года Шапи, как и многие в то время, переболел коронавирусом. Однако у вингера последствия болезни оказались сильнее, чем у большинства футболистов. В интервью Sport24 Сулейманов рассказал о том, что лежал в больнице с 32% поражения легких. Температура у игрока поднималась до 40 градусов в течение четырех-пяти дней. Две недели Шапи провел в больнице, где набрал лишний вес. По собственному признанию, Сулейманов вернул прежнюю форму лишь в ноябре того же года. Сергей Галицкий в интервью «Коммент.Шоу» заявил, что никогда не видел такого ухудшения состояния у человека после ковида, как у Шапи.

В сезоне 2020-21 Сулейманов вернулся на поле и снова забил четыре гола в чемпионате и мяч «Севилье» со штрафного в Лиге чемпионов, признанный лучшим голом тура. Однако прогресса в игре футболиста не было, он снова все чаще стал появляться на скамейке запасных, и эффекта неожиданности его выходы на замену больше не вызывали. В зимнее межсезонье Сулейманов и вовсе вляпался в историю: получил две красные карточки в двух матчах за один день. Вспыльчивость и неумение контролировать свои эмоции мешали Сулейманову и позже в Израиле и Греции. Окончательно уступив место в основе Вандерсону и Алексею Ионову при Викторе Гончаренко, Шапи и начал путешествия по арендам.

Только ли ковид помешал Сулейманову? Бывший тренер академии «Краснодара» Зоран Тесович в интервью Sport24 выдвинул другую версию: «Ивана Игнатьева и Шапи сгубили агенты и деньги». Как бы то ни было, Сулейманов до сих пор клиент Алана Агузарова, с которым познакомился еще в 2019-м.

Раскритиковал Шапи в интервью «Чемпионату» нынешний тренер Александра Кокорина в кипрском «Арисе» белорус Алексей Шпилевский, в 2021 году работавший во второй Бундеслиге в «Эрцгебирге» из Ауэ.

«Мы со скаутским отделом "Эрцгебирге" сели смотреть матчи Сулейманова, анализировать, как играл в последние годы и месяцы. Было понятно: талантливый мальчик, хорошая левая нога. Но все делает на месте, без продолжения. А во второй Бундеслиге одного таланта мало. Тут другие скорости. Сейчас в "Эрцгебирге" на этой позиции играет парень, 2000 года рождения, Николас Кюн (в 2025 году — основной игрок "Селтика — прим. ред.")».

В 2023 году Мурад Мусаев, рассуждая о возможном возвращении Шапи на прежний уровень, подчеркнул в интервью каналу «Это футбол, брат», что Сулейманов очень зависим от доверия:

«Шапи просто нужно успокоиться и играть за счет своих лучших сторон. При условии, что он находится в хорошей форме, даже если защитники знают, что он будет сейчас делать, очень трудно будет ему помешать. Для Шапи важно, чтобы в него верили, чтобы ему доверяли — тогда он раскрывается с новой силой. Если этого нет, то он начинает нервничать и не показывает свой уровень».

Пожелаем же Шапи доверия и удачи в МЛС.