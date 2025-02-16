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    Заокеанская перезагрузка. Найдет ли Шапи себя в «Канзас-Сити»?

    Бывшая надежда «Краснодара» продолжит карьеру фуболиста в МЛС

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    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов
    3 февраля Магомед Шапи-Сулейманов перебрался из греческого «Ариса» в «Канзас-Сити». Сумма трансфера составила 2,52 млн долларов. Разбираем, что представляет собой новый клуб российского футболиста и пробежимся по основным этапам карьеры Шапи.

    Что это за клуб?

    Сейчас «Канзас» провалил сезон, заняв 13-е место из 14 в Западной конференции и не попав в плей-офф. Однако в недавнем прошлом у команды были свои громкие успехи. В 2020-м году команда выиграла Западную конференцию и в плей-офф дошла до четвертьфинала плей-офф, где уступила «Миннесоте Юнайтед». Двумя годами ранее команда также выиграла конференцию в чемпионате, но вылетела в полуфинале.

    Серию сильных сезонов «Канзас» выдал в новейшей истории с 2011 по 2013 годы. За это время команда дважды выигрывала конференцию в чемпионате, а в 2013-м выиграла плей-офф чемпионата. В 2012-м, 2015-м и 2017-м годах «волшебники» выигрывали Открытый кубок США, а недавно, в 2024-м году, команда дошла до финала турнира, где уступила «Лос-Анджелесу» в дополнительное время.

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    • Шапи будет играть в команде самого долгоиграющего тренера МЛС. Питер Вермес работает с клубом с 2009 года. Он — настоящая легенда клуба. Вермес стал первым человеком в истории МЛС, выигравшим с одним клубом титул чемпиона и как игрок (в 2000-м году), и как главный тренер (в 2013-м). Итого потомок венгерских мигрантов отдал клубу уже 21 год — три как игрок, три как технический директор и 15 как главный тренер.

    Доверие к специалисту в клубе абсолютное. После победы в чемпионате в 2013-м в качестве главного тренера Вермес был включен в Зал славы МЛС. Он также был сильным центральным защитником, проведшим 66 матчей за сборную США.

    Питер Вермес включен в Зал славы

    «Канзас-Сити» имеет в своей истории связи и с российским футболом, и с «Краснодаром». За этот клуб в 2002-2004 годах, пересекшись с Питером Вермесом, выступал Игорь Симутенков. Тогда команда еще официально называлась «Канзас-Сити Уизардс», и за «волшебников» российский форвард провел 49 матчей, в которых забил 12 мячей. Связь с «быками» у «Канзас-Сити» проходит через Юру Мовсисяна. Армянский форвард начинал свою взрослую карьеру именно в составе «волшебников», за которых провел 28 матчей и забил 5 мячей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Интересно, что дебют Шапи за «Канзас-Сити» может состояться в матче против «Интера Майами» Лионеля Месси. Игра состоится 18 февраля в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

    Кто там играет

    В нынешнем составе «Канзас-Сити» мало больших звезд даже по меркам МЛС. По стоимости состава команда идёт четвертой с конца из тридцати команд лиги. Этой зимой после провального чемпионта клуб раскошелился так, как давно этого не делал. «Волшебники» подписали сербского форварда Деяна Йовельича из «Лос-Анджелес Гэлакси». Его трансфер обошёлся «волшебникам» в 4,042 млн долларов. Также вместе с Шапи команда приобрела у «Ариса» испанского атакующего полузащитника Ману Гарсию за 3,78 млн долларов. Еще в это окно «Канзас-Сити» бесплатно подписал форварда Мэйсона Тоя из «Портленда».

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    • Покинул команду самый дорогой футболист в истории клуба — мексиканский форвард Алан Пулидо, в свое время перебравшийся в американский клуб за 9 млн долларов. Он вернулся в клуб, из которого в свое время и переходил в стан «волшебников». Важно отметить в контексте трансфера Шапи, что в «Канзасе» были, пусть и редко, прецеденты возвращения футболистов в крепкий европейский футбол. Два года назад из клуба в нидерландский «Витесс» ушел французский защитник Николя Изима-Мирен. А десять лет назад каталонец Ури Россель покинул стан «волшебников» и перебрался в лиссабонский «Спортинг». Так что Сулейманов может вернуться в более конкурентный чемпионат, если поставит перед собой такую цель.

    Питер Вермес предпочитает атакующий футбол и «голландскую» игровую схему 4-3-3, где всего один чистый опорник, а две позиции «десяток» занимают атакующие игроки. Важно отметить, что кроме Сулейманова в атакующей группе нет статусных левоногих футболистов. Одинаково хорошо владеет обеими ногами ветеран команды венгр Даниэль Шаллои, но почти во всех своих матчах за «Канзас-Сити» он провел на левом фланге атаки, а не на любимой позиции Шапи справа. Чистым правым полузащитником является только молодой гондурасец Аленис Варгас. Но, во-первых, 21-летний футболист пока даже не входит в состав своей национальной сборной, во-вторых, этот игрок является правшой, и уже только поэтому — не конкурент Сулейманову.

    «Канзас Сити» празднует победу в Открытом Кубке США

    Поможет Шапи в адаптации Ману Гарсия, также перебравшийся из «Ариса». Интересная связка может образоваться у Сулейманова с талантливым Джейком Дэвисом, играющим на правом фланге защиты и являющимся самым дорогим оборонцем в команде. Пока 23-летний футболист травмирован, но впоследствии может стать любимым партнером для Магомеда-Шапи.

    У команды явные проблемы в опорной зоне: там есть опытный серб Неманья Радойя, поигравший в испанской Примере за «Сельту» и «Леванте», но отсутствует какая-либо альтернатива футболисту. Наверняка команда захочет подписать еще кого-то на эту позицию. Атакующая направленность схемы, кадровый недобор в опорной зоне и отсутствие сколь-нибудь именитых защитников делают команду уязвимой в обороне. За прошлый сезон только три команды в обеих конференциях пропустили больше «Канзаса» в регулярном чемпионате.

    «Канзас-Сити»

    Футбол Питера Вермеса построен на том, чтобы его футболисты высоко отбирали мяч на чужой половине. Это не характерно для раннего Шапи, делавшего разницу за полчаса нахождения на поле из-за слабой физики, но сейчас воспитанник «Краснодара» повзрослел и вполне способен давать нужный объем.

    Мнение агента Шапи о трансфере в «Канзас-Сити»

    Агент футболиста Алан Агузаров рассказал «Чемпионату» о процессе переговоров:

    «На принятие решения ушло максимум один-два дня. Мы послушали американцев, обсудили с моим партнером и с Шапи данный вариант и пришли к тому, что однозначно нужно переходить, потому что это очевидный шаг вперед. МЛС — это крутая развивающаяся лига, которая стилистически нам очень подходит. Тренер лично высказал серьёзный интерес и желание. Задача клуба — попасть в плей-офф и пройти как можно дальше».

    Магомед-Шапи Сулейманов
    arisfc.com.gr

    Также Агузаров сообщил Матч ТВ, что изначально главный тренер «Канзас-Сити» Петер Вермес прилетал смотреть партнера Сулейманова по «Арису» Ману Гарсию.

    «Был запланированный приезд тренера "Канзас‑Сити" на игру "Арис" — ПАОК, чтобы утвердиться в своем интересе в отношении партнера Шапи Гарсии. Он наблюдал за Ману, ему очень понравился Шапи. В итоге теперь и Ману, и Шапи — игроки "Канзас‑Сити".».

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    Как складывалась карьера Шапи после «Краснодара»

    Окончательно клуб Сергея Галицкого его воспитанник покинул перед этим сезоном — его выкупил греческий «Арис» после неплохого дебютного сезона и участия в необходимом количестве матчей.

    В прошлом сезоне Шапи забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи — показатель неплохой для команды, занявшей пятое место в чемпионате, но ничем не выделяющийся в контексте перехода на более высокий уровень. В одном из матчей нынешнего чемпионата Шапи, будучи уже замененным, возмутился поведением защитника соперника, при этом, уже имея желтую карточку, и в итоге был удален.

    Магомед-Шапи Сулейманов
    arisfc.com.gr

    Неудачно закончился для Сулейманова и предыдущий сезон — он получил шестиматчевую дисквалификацию в финале Кубка за нападение на женщину-арбитра Стефани Фраппар. В целом, если отбросить моменты периодически накатывающей вспыльчивости, Шапи добротно смотрелся в греческой лиге эти полтора сезона. Даже дважды забил головой при своем невысоком росте 172 см.

    В сезоне-2022/23 Сулейманов выступал за «Хапоэль» из Беэр-Шевы — клуб, занявший второе место в чемпионате Израиля. Там он отметился пятью мячами и пятью результативными передачами, но все это ушло на второй план из-за 10-матчевой дисквалификации за пощечину футболисту соперника. До того Шапи отметился еще одной длительной дисквалификацией — он специально заехал локтем в лицо полузащитнику «Маккаби» из Нетаньи Эдену Карцеву (едва не перешедшему летом 2022 в московское «Динамо») и получил за это четыре матча бана.

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    • Первая зарубежная аренда Шапи была в Турции, в скромном «Гиресунспоре». В сезон перед приходом Сулейманова команда только вышла в элитный дивизион. Россиянин помог клубу тремя мячами и одной голевой передачей. Выглядит скромно, но солидности добавляет победный гол в ворота «Галатасарая». В результате «Гиресунспор» при Шапи сохранил свое место в высшем дивизионе Турции, а вылетел уже в следующем сезоне.

    Шапи, которого мы помним: голы «Байеру» и «Валенсии», дубль «Порту» и статус суперджокера

    Вспомним, что раньше Сулейманов считался одним из самых талантливых футболистов страны. Он был одним из лидеров команды академии «Краснодара» 1999 года рождения наряду с Матвеем Сафоновым, Даниилом Уткиным и Иваном Игнатьевым.

    В 17 лет в Лиге Европы Шапи забил победный гол в квалификационном матче против датского «Люнгбю», став самым молодым советским и российским футболистом с голом в еврокубках, а уже в следующем сезоне закрепился в качестве джокера в основном составе команды. Фирменным знаком Шапи стали выходы на замену в середине второго тайма, голы со смещением с правого фланга в центр в стиле «Месси на минималках» и мощные штрафные удары.

    Магомед-Шапи Сулейманов

    В сезоне 2018-19 Сулейманов был еще физически слаб, чтобы его ставили на полные матчи, зато в рукаве Мурада Мусаева был козырь, стабильно выходящий на замену. В этом сезоне он здорово сработал и в еврокубках: вывел в следующий раунд плей-офф голом в ворота «Байера» со штрафного, забил с любимой позиции в стиле Роббена и «Валенсии». Всего за сезон Шапи забил восемь мячей в чемпионате и три — в еврокубках. По окончании сезона россиянин заинтересовал «Удинезе», но Сергей Галицкий отказался продавать талантливого футболиста в Италию. Также в СМИ сообщалось об интересе дортмундской «Боруссии» В ходе сезона Сулейманов отказывался подписать новый контракт с клубом из-за скромных условий для молодых футболистов «Краснодара» в сравнении с другими клубами РПЛ.

    В следующем сезоне Сулейманов отметился четырьмя голами в чемпионате и двумя — в еврокубках. То был дубль в выездном матче против «Порту» в квалификации Лиги чемпионов. Шапи помог команде пройти в следующий раунд, но там случился провальный матч против «Олимпиакоса». Зато в этом сезоне Шапи стал чаще появляться в основном составе: осенью 2019 года у Сулейманова была серия из 14 матчей подряд в стартовом составе. Шапи лучше, чем прежде, выполнял черновую работу, и награждался за это матчами в стартовом составе.

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    • В декабре 2019 года вингер разделил с Матвеем Сафоновым премию «Первая пятерка», вручающуюся самому талантливому молодому игроку в России. В январе 2020 года УЕФА назвал список самых талантливых футболистов во всех европейских лигах, включив туда Сулейманова.

    Ковид, который сломал Сулейманова

    В мае 2020 года Шапи, как и многие в то время, переболел коронавирусом. Однако у вингера последствия болезни оказались сильнее, чем у большинства футболистов. В интервью Sport24 Сулейманов рассказал о том, что лежал в больнице с 32% поражения легких. Температура у игрока поднималась до 40 градусов в течение четырех-пяти дней. Две недели Шапи провел в больнице, где набрал лишний вес. По собственному признанию, Сулейманов вернул прежнюю форму лишь в ноябре того же года. Сергей Галицкий в интервью «Коммент.Шоу» заявил, что никогда не видел такого ухудшения состояния у человека после ковида, как у Шапи.

    В сезоне 2020-21 Сулейманов вернулся на поле и снова забил четыре гола в чемпионате и мяч «Севилье» со штрафного в Лиге чемпионов, признанный лучшим голом тура. Однако прогресса в игре футболиста не было, он снова все чаще стал появляться на скамейке запасных, и эффекта неожиданности его выходы на замену больше не вызывали. В зимнее межсезонье Сулейманов и вовсе вляпался в историю: получил две красные карточки в двух матчах за один день. Вспыльчивость и неумение контролировать свои эмоции мешали Сулейманову и позже в Израиле и Греции. Окончательно уступив место в основе Вандерсону и Алексею Ионову при Викторе Гончаренко, Шапи и начал путешествия по арендам.

    Магомед-Шапи Сулейманов

    Только ли ковид помешал Сулейманову? Бывший тренер академии «Краснодара» Зоран Тесович в интервью Sport24 выдвинул другую версию: «Ивана Игнатьева и Шапи сгубили агенты и деньги». Как бы то ни было, Сулейманов до сих пор клиент Алана Агузарова, с которым познакомился еще в 2019-м.

    Раскритиковал Шапи в интервью «Чемпионату» нынешний тренер Александра Кокорина в кипрском «Арисе» белорус Алексей Шпилевский, в 2021 году работавший во второй Бундеслиге в «Эрцгебирге» из Ауэ.

    «Мы со скаутским отделом "Эрцгебирге" сели смотреть матчи Сулейманова, анализировать, как играл в последние годы и месяцы. Было понятно: талантливый мальчик, хорошая левая нога. Но все делает на месте, без продолжения. А во второй Бундеслиге одного таланта мало. Тут другие скорости. Сейчас в "Эрцгебирге" на этой позиции играет парень, 2000 года рождения, Николас Кюн (в 2025 году — основной игрок "Селтика — прим. ред.")».

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    • В 2023 году Мурад Мусаев, рассуждая о возможном возвращении Шапи на прежний уровень, подчеркнул в интервью каналу «Это футбол, брат», что Сулейманов очень зависим от доверия:

    «Шапи просто нужно успокоиться и играть за счет своих лучших сторон. При условии, что он находится в хорошей форме, даже если защитники знают, что он будет сейчас делать, очень трудно будет ему помешать. Для Шапи важно, чтобы в него верили, чтобы ему доверяли — тогда он раскрывается с новой силой. Если этого нет, то он начинает нервничать и не показывает свой уровень».

    Пожелаем же Шапи доверия и удачи в МЛС.

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