24 октября в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги сыграют «Рубин» и «Крылья Советов». Начало встречи — в 17:15 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Рубин»
Перед матчем: Казанский «Рубин» перед 12-м туром занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 12 очков при 3 победах, 3 ничьих, и 5 поражений. У казанцев отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 12 голов забито и 16 пропущено.
Последние матчи: В крайнем туре Премьер-лиги казанцы разгромно проиграли на выезде московскому «Спартаку» со счетом 0:4.
Ранее «Рубин» потерпел сокрушительное домашнее поражение в Кубке России от «Оренбурга» со счетом 1:4, а туром ранее в РПЛ минимально уступил московскому «Динамо» (0:1).
Состояние команды: «Рубин» под руководством Франка Артиги пребывает в глубочайшем кризисе: три последних официальных матча проиграны с общим счетом 1:9. Команда не побеждает в чемпионате с 30 августа, а над главным тренером всерьез нависла угроза отставки.
«Крылья Советов»
Перед матчем: Самарские «Крылья Советов» идут вплотную к сопернику, занимая десятое место в таблице чемпионата за счет лучших дополнительных показателей. В копилке волжан также 12 очков при разнице мячей — 15:17.
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ самарцы неожиданно оступились на домашней арене, уступив воронежскому «Факелу» со счетом 1:2.
До этого подопечные Сергея Булатова проиграли «Балтике» в Кубке России со счетом 0:2 и отобрали очки у московского «Спартака» (1:1).
Состояние команды: Самарский коллектив тоже переживает спад и имеет за плечами серию из 4 матчей без побед во всех турнирах.
Однако у команды есть убойный козырь: в текущем сезоне Премьер-лиги «Крылья» демонстрируют образцовую цепкость на чужих полях. Они не проигрывают на протяжении 7 выездных поединков РПЛ подряд.
Статистика для ставок
- «Рубин» проиграл 3 последних матча во всех турнирах с общей разницей 1:9
- «Крылья Советов» идут на серии из 7 гостевых матчей без поражений в рамках РПЛ
- • Оборона «Рубина» стабильно пропускает в чемпионате на протяжении 13 туров кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Рубин» фаворитом с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.35, а победа «Крылья Советов» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.05 и 1.77.
Прогноз: Сыграем на тотале голов меньше 2 в матче.
Ставка: Тотал меньше 2 мячей в матче за 2.50.
Прогноз: Рискнем и сыграем на ожидании ничейного результата.
Ставка: Ничья в матче за 3.35.