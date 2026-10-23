прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.50

24 октября в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги сыграют «Рубин» и «Крылья Советов». Начало встречи — в 17:15 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Рубин»

Перед матчем: Казанский «Рубин» перед 12-м туром занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 12 очков при 3 победах, 3 ничьих, и 5 поражений. У казанцев отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 12 голов забито и 16 пропущено.

Последние матчи: В крайнем туре Премьер-лиги казанцы разгромно проиграли на выезде московскому «Спартаку» со счетом 0:4.

Ранее «Рубин» потерпел сокрушительное домашнее поражение в Кубке России от «Оренбурга» со счетом 1:4, а туром ранее в РПЛ минимально уступил московскому «Динамо» (0:1).

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Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Рубин» под руководством Франка Артиги пребывает в глубочайшем кризисе: три последних официальных матча проиграны с общим счетом 1:9. Команда не побеждает в чемпионате с 30 августа, а над главным тренером всерьез нависла угроза отставки.

«Крылья Советов»

Перед матчем: Самарские «Крылья Советов» идут вплотную к сопернику, занимая десятое место в таблице чемпионата за счет лучших дополнительных показателей. В копилке волжан также 12 очков при разнице мячей — 15:17.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ самарцы неожиданно оступились на домашней арене, уступив воронежскому «Факелу» со счетом 1:2.

До этого подопечные Сергея Булатова проиграли «Балтике» в Кубке России со счетом 0:2 и отобрали очки у московского «Спартака» (1:1).

Состояние команды: Самарский коллектив тоже переживает спад и имеет за плечами серию из 4 матчей без побед во всех турнирах.

Однако у команды есть убойный козырь: в текущем сезоне Премьер-лиги «Крылья» демонстрируют образцовую цепкость на чужих полях. Они не проигрывают на протяжении 7 выездных поединков РПЛ подряд.

На что ставят в матче Рубин — Крылья Советов Букмекерские коэффициенты на матч Рубин — Крылья Советов: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Рубин» проиграл 3 последних матча во всех турнирах с общей разницей 1:9

«Крылья Советов» идут на серии из 7 гостевых матчей без поражений в рамках РПЛ

• Оборона «Рубина» стабильно пропускает в чемпионате на протяжении 13 туров кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Рубин» фаворитом с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.35, а победа «Крылья Советов» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: Сыграем на тотале голов меньше 2 в матче.

2.50 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Рубин» — «Крылья Советов» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в матче за 2.50.

Прогноз: Рискнем и сыграем на ожидании ничейного результата.

3.35 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Рубин» — «Крылья Советов» принесёт прибыль 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Ничья в матче за 3.35.