Кто победит в волжском противостоянии?

В субботу, 24 октября, казанский «Рубин» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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77' Гоол! 0:2. Амар Рахманович с левой ноги послал мяч в правый от себя угол ворот «Рубина», вратарь Евгений Ставер прыгнул в противоположный.

76' После проверки ВАР, определено: назначен пенальти в ворота «Рубина».

75' Главный судья матча Матвей Заика побежал за пределы поля, смотреть монитор ВАР.

74' ВАР смотрится на предмет пенальти в ворота «Рубина», мяч в руку защитнику хозяев Вуячичу угодил в собственной штрафной площади.

73' Замены у «Рубина»: Даниил Кузнецов и Руслан Безруков вышли, ушли Велдин Ходжа и Илья Рожков.

71' Гоол! 0:1. Никита Салтыков прострелил вдоль ворот «Рубина», защитник казанцев Игор Вуячич срезал мяч в дальний угол собственных ворот.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 0 60% Владение мячом 40% 5 Угловые удары 1 1 Офсайды 1

71' Подача Грипши в штрафную «Крыльев», головой пробил Урозов, но грамотно выбравший позицию вратарь гостей Кокарев уверенно мяч поймал.

«Рубин» — «Крылья Советов» В контакте ФК «Крылья Советов»

70' Желтая карточка показана Кириллу Печенину.

69' Продолжается игра в среднем темпе с большим количеством борьбы и маленьким количеством угроз воротам.

67' Не стесняются команды срывать атаки друг друга при помощи мелких нарушений в середине поля.

65' Подача с углового «Рубина», головой выбил мяч подальше от своих ворот нападающий «Крыльев» Амар Рахманович.

65' Сальседо заработал угловой для «Рубина».

64' Зрячий прострел Юрия Горшкова вдоль ворот «Рубина» на Рахмановича прервал защитник хозяев Игор Вуячич, будет подан угловой «Крыльев».

62' Замена у «Крыльев Советов»: Дани Фернандес и Владислав Шитов вышли, ушли Николай Рассказов и Михайло Баньяц.

60' Подача Грипши с углового «Рубина» к воротам «Крыльев», но до удара дело не довели футболисты из Казани.

59' Много брака в передачах у футболистов обеих команд.

57' Удар Велдина Ходжи с лету из-за пределов штрафной «Крыльев», мяч мимо створа пролетел.

57' «Рубин» развивается свою позиционную атаку в центре поля.

55' Прострел Ходжи в штрафную «Крыльев», но первым на мяче оказался защитник гостей Печенин.

54' По прежнему в игре много единоборств.

52' Удар Рожкова из-за пределов штрафной «Крыльев», мяч выше ворот полетел.

«Рубин» — «Крылья Советов» В контакте ФК «Крылья Советов»

51' Удар Витюгова из пределов штрафной «Рубина» заблокировал полузащитник хозяев Иву.

51' Играют в пас футболисты «Рубина» на своей половине поля.

50' В высоком темпе начинается второй тайм.

48' Подача в штрафную площадь «Рубина», уверенно на выходе мяч руками забрал вратарь хозяев Евгений Ставер.

47' Желтая карточка показана Жахонгиру Урозову.

47' Удар Сальседо в створ ворот «Крыльев», уверенно поймал мяч вратарь гостей Никита Кокарев.

46' Второй тайм начался!

45+1' Перерыв. В игре с большим количеством борьбы, не получилось у команд открыть счёт в первом тайме.

45' Добавленное время 1 минута.

44' Подача Назми Грипши с штрафного «Рубина», с подбора пробил Игнасио Сааведра, но сильно промахнулся мимо створа ворот «Крыльев».

43' «Крылья Советов» отойдя на свою половину поля, сконцентрированно встречает атаки «Рубина».

41' Разыгрывают мяч футболисты «Рубина» в середине поля.

40' Перевели «Крылья» игру на половине поля «Рубина», но до угрозы ворот Ставера пока дело не дошло.

38' Желтая карточка показана Эдди Сальседо.

38' Никита Салтыков рвался по левому флангу атаки «Крыльев», но чисто у него мяч отобрал защитник «Рубина» Егор Тесленко.

36' Позиционная атака «Рубина».

35' Подача Костанцы в штрафную «Рубина», но до партнёра по команде мяч не долетел.

34' Мяч под контролем у футболистов «Крыльев», отодвигают тем самым гости игру от своих ворот.

33' Продолжает «Рубин» больше владеть мячом и атаковать.

«Рубин» — «Крылья Советов» В контакте ФК «Крылья Советов»

31' После проверки ВАР, определено: гол «Рубина» отменен из-за «офсайда» у Эдди Сальседо.

30' Главный судья матча Матвей Заика побежал за пределы поля, смотреть монитор ВАР.

29' ВАР смотрится на предмет правильности взятия ворот «Крыльев Советов».

28' Эдди Сальседо подкараулив отскок в штрафной площади «Крыльев Советов», в одно касание пробил в дальний нижний угол ворот Кокарева.

28' Подача Грипши в штрафную «Крыльев», на выходе рукой сыграл вратарь гостей Никита Кокарев.

27' Без угроз воротам проходит игра в последние минуты.

25' Много единоборств в середине поля, они зачастую и определяют вектор направление атаки.

23' Подача в штрафную «Рубина», но до удара по воротам дело не довели футболисты «Крыльев Советов».

22' Желтая карточка показана Фернандо Костанце, за срыв быстрой атаки «Рубина».

21' Подача Грипши со штрафного «Рубина», Егор Тесленко дотянулся до мяча головой, но нанести удар в створ «Крыльев» не сумел.

20' Обостряющая передача Салтыкова на Рассказова получилась слишком сильной, мяч в руки вратарю «Рубина» Ставеру прискакал.

19' Подача Грипши в штрафную площадь «Крыльев», но первым на мяче оказался один из защитников гостей.

17' Снизился темп игры.

17' Завладев мячом, «Крылья Советов» разворачивают свою атаку играя в пас.

15' Много борьбы и мелких нарушений в игре.

14' Ходит мяч от игрока к игроку «Рубина» в поисках возможного обострения впереди.

12' Позиционная атака «Рубина» на половине поля «Крыльев» развивается.

«Рубин» — «Крылья Советов» В контакте ФК «Крылья Советов»

11' Быстрая атака «Крыльев» завершилась неточной передачей Салтыкова.

10' Обостряющая передача Ильи Рожкова на Велдина Ходжу в штрафную «Крыльев», но затянул с ударом полузащитник «Рубина» и возможность упустил.

08' Слишком долго вводил мяч в игру из-за боковой защитник «Рубина» Жахонгир Урозов, главный судья передал мяч «Крыльям».

07' Завязывается борьба за инициативу, пока «Рубин» больше владеет мячом.

06' Позиционная атака «Рубина» развивается в середине поля.

05' В среднем темпе начинается матч.

04' Прострел Никиты Салтыкова в штрафную площадь «Рубина», но нападающий «Крыльев» Амар Рахманович не сумел подработать себе мяч под удар.

03' Игроки «Крыльев» отошли на свою половину поля и внимательно встречают атаку «Рубина».

02' Завладев мячом, футболисты «Рубина» принялись конструировать позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Крыльев Советов».

До матча

17:12 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

17:05 Главным судьей матча будет Матвей Заика из Ростова-на-Дону.

16:55 Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, вмещающей 45 379 зрителей.

Стартовый состав «Крыльев Советов» В контакте ФК «Крылья Советов»

16:47 Стартовый состав «Крыльев Советов»: Кокарев, Печенин, Горшков, Рассказов, Чернов, Божин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Салтыков, Костанца.

Стартовый состав «Рубина» В контакте ФК «Рубин»

16:45 Стартовый состав «Рубина»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков, Иву, Грипши, Сааведра, Ходжа, Сальседо.

16:30 За всю историю команды сыграли между собой 56 матчей. В 24 играх победил «Рубин», в 15 «Крылья Советов», оставшиеся 17 матчей завершились вничью.

16:27 Последняя игра между командами была товарищеской и состоялась прошедшим летом, тогда победил «Рубин» со счетом 2:0. В прошлом сезоне команды провели 2 матча в рамках РПЛ, в Казани победил «Рубин» (2:0), а в Самаре игра завершилась вничью (0:0).

16:25 В прошлом туре РПЛ самарцы неожиданно оступились на домашней арене, уступив воронежскому «Факелу» со счетом 1:2. До этого подопечные Сергея Булатова проиграли «Балтике» в Кубке России со счетом 0:2 и отобрали очки у московского «Спартака» (1:1).

16:23 В крайнем туре Премьер-лиги казанцы разгромно проиграли на выезде московскому «Спартаку» со счетом 0:4. Ранее «Рубин» потерпел сокрушительное домашнее поражение в Кубке России от «Оренбурга» со счетом 1:4, а туром ранее в РПЛ минимально уступил московскому «Динамо» (0:1).

16:19 Самарские «Крылья Советов» идут вплотную к сопернику, занимая десятое место в таблице чемпионата за счет лучших дополнительных показателей. В копилке волжан также 12 очков при разнице мячей — 15:17.

16:17 Казанский «Рубин» перед 12-м туром занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 12 очков при 3 победах, 3 ничьих, и 5 поражений. У казанцев отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 12 голов забито и 16 пропущено.

16:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50