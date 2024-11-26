Взгляд за рубеж. Как складываются карьеры российских игроков в Европе?

Пополнение российского футбольного контингента на просторах Европы происходит регулярно. Поговорим, кому из игроков пошла на пользу смена обстановки, а кто наоборот находится в творческом поиске себя.

Федор Чалов

(нападающий, ПАОК)

Вместо покорения АПЛ в составе «Кристалл Пэлас» — греческая Суперлига. Чалов, долго рвавшийся в Европу, получил немного не то, что хотел.

Российский форвард покинул родные пенаты во второй раз в карьере минувшим летом. Причем на этот раз состоялся полноценный переход, а не арендное соглашение, как было во время прошлого турне в швейцарский «Базель».

ПАОК заплатил ЦСКА за 26-летнего игрока 3 млн евро, что сделало Федора самой дорогой покупкой греческого клуба в последнее трансферное окно.

К сожалению, громким приобретение Чалова для чемпионата Греции остается только на бумаге, ведь в футболке «черно-белых» нападающий совсем не блещет. На счету россиянина один забитый мяч и две голевые передачи в 18 играх во всех турнирах.

Федор Чалов globallookpress.com

Если в первых поединках греческой Суперлиги Федор считался основным наконечником атак ПАОКа, то на данном этапе он потерял место в старте. Низкая результативность наложила отпечаток на доверие к нему, и чаще воспитанник ЦСКА получает крайне редкие игровые минуты, выходя со скамейки запасных.

Конечно рано делать выводы, но пока складывается ощущение, что и это путешествие в Европу закончится для Чалова разочарованием.

Антон Миранчук

(полузащитник, «Сьон»)

Антон пополнил ряды российского футбольного легиона в сентябре 2024 года. Хавбек не стал продлевать истекший с «Локомотивом» контракт и находился в статусе свободного агента все лето.

Его персону связывали с чемпионатом Греции, где уже прописались несколько соотечественников Миранчука. Тем не менее он выбрал куда более экстравагантный футбольный путь, перебравшись в швейцарский «Сьон».

Владелец клуба Кристиан Константин не жалел комплиментов в адрес россиянина, увидев в действиях Антона манеру игры Бергкампа и Ван Бастена. Тяжело сказать, остается ли 67-летний функционер при своем мнении после довольного блеклого дебютного периода Миранчука в «Сьоне».

Адаптация 29-летнего игрока затянулась, и поклонники швейцарцев до сих пор пребывают в ожидании результативных свершений полузащитника. За семь встреч Суперлиги Швейцарии Антон запомнился лишь желтой карточкой, а в ноябре и вовсе получил травму и выбыл до конца года.

Антон Миранчук globallookpress.com

Положение «Сьона» после 15-ти туров национального первенства оставляет желать лучшего — клуб занимает лишь восьмую строчку среди двенадцати команд. Поэтому Миранчуку следует включать лидерские качества, так как неспроста именно ему доверили футболку с номером «десять».

Далер Кузяев

(полузащитник, «Гавр»)

По окончании трудового соглашения летом 2023 года с «Зенитом» все мысли Кузяева были связаны только с переездом в европейский чемпионат. Заветный билет хавбеку выписал «Гавр», выступающий в Лиге 1.

Дебютный сезон за французский клуб Далера превзошел все ожидания — из 33 поединков полузащитник 27 начал в стартовом составе. Результативную копилку россиянин пополнил тремя голами и двумя ассистами.

Далер Кузяев globallookpress.com

При всем этом «Гавр» звезд с неба не хватал, едва спасшись от понижения в классе. Ситуация в текущем чемпионате Франции для подопечных Дидье Дигара складывается немногим лучше: команда идет на 14-ой строчке Лиги 1 и имеет отрыв от зоны вылета всего два балла.

Вот только с приходом нового наставника позиции Кузяева в «Гавре» пошатнулись, и теперь он не является важным винтиком в механизме клуба. Из двенадцати матчей французского первенства 31-летний хавбек всего 4 начал среди стартовых одиннадцати, отметившись одним автографом в воротах оппонентов.

Пошли слухи, что уже грядущей зимой Далер может вернуться на родину — переговоры по нему активно ведет питерский «Зенит». «Гавр», испытывающий финансовые трудности, ждет распродажа в ближайшее трансферное окно и не исключено, что Кузяев окажется в когорте игроков «на выход».

Магомед-Шапи Сулейманов

(полузащитник, «Арис» Салоники)

24-летний хавбек, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Арис» из Салоников, окончательно сменил клубную прописку летом 2024 года. «Краснодар» отпустил своего воспитанника в греческий клуб за 1 млн евро.

Главный тренер «Ариса» Апостолос Манциос отдал Сулейманову правый фланг атаки, где игрок чувствует себя наиболее комфортно. 24-летний вингер за 23 матча минувшей кампании Суперлиги Греции отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Результативными действиями россиянин внес вклад в попадание клуба из Салоников в чемпионскую группу, однако зацепиться за медали «Арису» не удалось.

Магомед-Шапи Сулейманов arisfc.com.gr

Нынешнее греческое первенство клуб проводит зеркально прошлогоднему финишу, расположившись на пятом месте. Правда в стартовых пяти турах футбольному коллективу пришлось обходиться без Магомеда-Шапи, который отбывал очередную в его карьере дисквалификацию.

Сулейманов слишком эмоционально отреагировал на судейство в финале Кубка Греции 2023/2024, высказав арбитру Стефани Фраппар все, что о ней думает. Француженка недолго думая зажгла перед полузащитником красный свет.

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Впоследствии поведение Магомеда-Шапи рассмотрел греческий дисциплинарный комитет, вердиктом которого стал пятиматчевый бан за попытку ударить судью ногой.

Возвращение россиянина на поле случилось только в шестом туре, и за последующие встречи местной Суперлиги он отметился одним голом.

Герман Онугха

(нападающий, «Копенгаген»)

Послужной список Германа насчитывает целую когорту клубов РПЛ, среди которых «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин». Однако в общей сложности форвард провел всего 40 матчей в высшем эшелоне российского футбола.

Наиболее бурным дня Онугхи вышло лето 2021 года, когда команды в его карьере менялись, словно перчатки. Датский «Вайле», выкупивший нападающего у «Краснодара», поочередно сдавал Германа в аренду «Крыльям Советов» и «Рубину».

Еще одно турне ждало игрока осенью 2022 года — тогда он отправился из Дании в израильский «Бней Сахнин», в составе которого провел всего восемь матчей и отличился одним ассистом.

Стать своим в «Вайле» Онугхе удалось только во время прошлой футбольной кампании датского первенства. Герман хорошо прибавил в роли завершителя атак, наколотив на двух этапах Суперлиги Дании 15 голов.

Герман Онугха globallookpress.com

Благодаря этому показателю россиянин получил награду лучшего бомбардира чемпионата и спас «Вайле» от понижения в классе.

Свершения Онугхи не остались незамеченными — во время последнего трансферного окна форварда забрал «Копенгаген». Один из мастодонтов датского футбола заплатил за 28-летнего исполнителя 1,5 млн евро.

Пока Герман тяжело приживается к новым реалиям, сыграв за «львов» всего один полный поединок. Последние встречи «Копенгагена» нападающий проводил на скамейке запасных либо вовсе оставался вне заявки команды.

Магомед Оздоев

(полузащитник, ПАОК)

Оздоев никогда не пребывал на первых ролях в питерском «Зените», поэтому по окончании контракта решил попробовать силы за рубежом. Летом 2023 года полузащитника приютил «Карагюмрюк», имеющий статус крепкого середняка чемпионата Турции.

Магомед, выступавший на позиции центрального полузащитника, удивил результативностью в дебютном сезоне в турецкой Суперлиге: 5 забитых мячей и 6 ассистов.

Услугами россиянина заинтересовался ПАОК, который выкупил его у «Карагюмрюка» за 450 тысяч евро в августе 2023 года. В стане «черно-белых» Оздоев сходу пришелся ко двору, застолбив за собой место в центральной оси клуба.

Магомед Оздоев globallookpress.com

Хавбек не сбавил голевые обороты, продолжив огорчать оппонентов ПАОКа по чемпионату Греции. Всего за 34 матча прошлого розыгрыша греческого первенства он отметился шестью точными выстрелами.

Пока Федор Чалов только ищет себя в рядах «двуглавых орлов», Магомед окончательно прижился в Греции. 32-летний игрок продолжает выжигать центр поля ПАОКа, открыв счет голам в текущей Суперлиге в первом туре.

Александр Головин

(полузащитник, «Монако»)

Пожалуй, наиболее успешный российский игрок, покоряющий Европу. После отъезда из ЦСКА летом 2018 года Головин прочно обосновался в «Монако» и проводит за «монегасков» уже седьмой сезон подряд.

Перед началом нынешней кампании Александр обзавелся «десяткой» на спине и едва не заполучил капитанскую повязку клуба.

Счетчик матчей хавбека в красно-белой футболке перевалил за 200, а результативные действия уверенно близятся к первой сотне. Статистика Головина могла быть куда более эффектной, если бы не регулярно мучающие игрока травмы.

Александр Головин globallookpress.com

Проблемы с лодыжкой преследуют 28-летнего полузащитника по ходу текущего розыгрыша Лиги 1, из-за чего Александру пришлось пропустить три поединка французского первенства. Долгую голевую засуху Головин наконец преодолел в матче 12-го тура против «Бреста», поучаствовав в непростой победе «Монако» со счетом 3:2.

Даниил Лесовой

(полузащитник, АЕЛ Лимасол)

Разрыв крестообразной связки пустил под откос карьеру Лесового в московском «Динамо». Вернуть прежние кондиции вингеру не удалось, и в стане москвичей за ним закрепился статус игрока ротации.

2024 год преподнес Даниилу шанс перезапустить карьеру, попробовал силы за рубежом. «Маккаби» из Хайфы взял россиянина в аренду, оставив при этом за собой право выкупа.

Однако пользоваться этой опцией израильский клуб не стал, так как перформанс Лесового, мягко говоря, не впечатлил. Большую часть времени полузащитник провел в лазарете «зеленых», залечивая травму лодыжки.

По истечении срока арендного соглашения он вернулся в «Динамо», тем не менее задержался в столице России Даниил ненадолго. Уже в августе 2024 года его ждал новый вояж — на сей раз в кипрский АЕЛ.

Даниил Лесовой charityidols.com

Клуб из Лимасола взял 26-летнего игрока в годичную аренду, и наконец Лесовой начинает обретать уверенность на футбольном поле. Выступая на излюбленной позиции левого вингера, россиянин имеет 3+2 в восьми матчах Лиги Кипра.

Алексей Миранчук

(полузащитник, «Атланта»)

Итальянская сказка Миранчука продлилась всего четыре года. «Аталанта», выплатившая «Локомотиву» немалые 15 млн евро в сентябре 2020 года, окончательно распрощалась с российским хавбеком прошлым летом.

Для продолжения карьеры Алексей выбрал весьма неожиданный вариант, отправившись покорять американскую МЛС. «Атланта Юнайтед» рассталась с 12 млн евро за игрока сборной России.

В стане «пятиполосных» 29-летний хавбек сразу вписался в стартовую обойму. Его три гола и одна результативная передача в регулярном чемпионате помогли «Атланте Юнайтед» пробиться в раунд плей-офф североамериканской лиги.

Первый квалификационный этап подопечные Роба Валентино прошли со скрипом, завершив основное время встречи с «Монреалем» вничью 2:2 и склонив чашу весов лишь благодаря успеху в серии пенальти. К слову, Миранчук запомнился голевой передачей и реализованным одиннадцатиметровым.

Алексей Миранчук atlutd.com

Затем «Атланту» ожидало противостояние с грозным «Интер Майами», чьи цвета защищают Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. По итогам трехматчевой серии «пятиполосные» оказались сильнее дружины Херардо Мартин, при этом Алексей оформил два ассиста.

Закончила путь в плей-офф МЛС «Атланта Юнайтед» на четвертьфинальной стадии, потерпев минимальное поражение от «Орландо» 0:1.

Дебют Миранчука за океаном показал, что ему по силам вклиниться в число лучших игроков лиги. Теперь хавбека ждет трехмесячная перезагрузка перед новым розыгрышем регулярного сезона МЛС.

Арсен Захарян

(полузащитник, «Реал Сосьедад»)

Самым громким трансфером лета 2023 года в российском футболе стал переезд Захаряна в испанскую Ла Лигу. Московское «Динамо» выручило за одного из своих лидеров 13 млн евро.

Многие понимали, что этап карьеры в «Реале Сосьедад» не будет устлан для Арсена лепестками роз, однако никто не думал о столь хрустальном здоровье полузащитника.

Арсен Захарян globallookpress.com

Дебютный сезон игрока в Примере получился скомканным — большую часть матчей он начинал на скамейке запасных и получал редкие игровые минуты. В 29-ти матчах чемпионата Испании россиянин забил всего один мяч и дважды ассистировал партнерам по команде.

К сожалению, главная борьба Захаряна в рядах сан-себастьянцев происходит не с соперниками на газоне, а с травмами. Старт кампании 2024/2025 он пропустил из-за восстановления после растяжения связок лодыжки.

Вернуться к тренировочному процессу Арсену удалось в октябре, и ожидалось что вот-вот 21-летний хавбек появится на поле. Однако 25 ноября из лагеря «Реала Сосьедад» поступила информация о мышечном повреждении Захаряна, поэтому его камбэк на газон «Реале Арены» пока переносится.

Матвей Сафонов

(вратарь, «ПСЖ»)

Увидеть Париж и побороться за основу — лейтмотив Сафонова летом 2024 года. Сперва разговоры о «ПСЖ» казались чем-то из области фантастики, но переведенные парижанами на счет «Краснодара» 20 млн евро воплотили сказку Матвея в реальность.

Естественно, 25-летний игрок котировался как сменщик Джанлуиджи Доннаруммы, о чем россиянин и сам прекрасно догадывался.

На данном этапе ему прекрасно удается справляться с отведенной ролью, уверенно заменяя итальянца в рамке «ПСЖ». Сафонов четырежды защищал ворота парижан в Лиге 1, пропустив всего два мяча и еще дважды оставив их в неприкосновенности.

По итогам четырех сыгранных поединков французского первенства коэффициент надежности Матвея составляет 90% — вполне достойный показатель для новичка многократных чемпионов Франции.

Также на счету воспитанника «Краснодара» один «сухой» матч в Лиге чемпионов УЕФА против «Жироны».

Матвей Сафонов globallookpress.com

Если Сафонов продолжит столь успешно пользоваться предоставленными шансами, то позиции Доннаруммы в качестве первого номера могут пошатнуться и оказаться не такими неприкосновенными.

Александр Кокорин

(нападающий, «Арис» Лимасол)

Форвард отправился покорять Европу в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» в «Фиорентину». Полтора года пребывания Кокорина в Серии А ничем, кроме голевой засухи, не запомнились.

«Фиалки» устроили чистку летом 2022 года, отправив Александра в аренду в кипрский «Арис». Уровень местной лиги, естественно, ниже Лиги Кальчо, и выступления россиянина засияли на Кипре новыми красками.

Кампанию 2022/2023 он закончил с тринадцатью забитыми мячами, при чем эффективно действовал как на позиции центрального нападающего, так и оттянутого форварда.

По итогам розыгрыша «Арис» завоевал золотые медали чемпионата Кипра, а Кокорин стал лучшим игроком сезона.

Александр Кокорин globallookpress.com

Клуб из Лимасола продлил арендное соглашение Александра осенью 2023 года. Уже спустя год после окончания контракта российского исполнителя с «Фиорентиной», «Арис» заполучил игрока на постоянной основе.

В текущем сезоне Кокорину доверили капитанскую повязку клуба, за что он продолжает радовать местную торсиду результативными действиями. 33-летний форвард оставил два автографа в воротах соперников и оформил две голевые передачи в семи матчах Лиги Кипра.