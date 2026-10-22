24 октября в 15-м туре первенства России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Енисей». Начало игры — в 08:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.03.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.
При этом «СКА-Хабаровск» добыл лишь 7 очков в 14 матчах. В них команда отличилась 15 забитыми мячами при 28 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив дома «Волге» — 1:2.
До того «СКА-Хабаровск» в Кубке переиграл кировское «Динамо» — 2:0, а вот поединок с КАМАЗом завершился паритетом — 3:3. Команда уже полтора года не проигрывает красноярцам.
Состояние команды: «СКА-Хабаровск» сражается за выживание, к тому же пропускает в среднем два мяча за матч.
При этом «СКА-Хабаровск» в родных стенах добыл всего четыре очка в шести поединках. Хабаровчане за последнее время одолели только полпреда второго дивизиона в Кубке, к тому же в минувшем туре пропустили решающий матч в концовке. «Армейцам» пока крепко не фартит…
Команда пытается оттолкнуться от дна турнирной таблицы. Да и почему бы не одолеть столь нестабильного нынче оппонента?!
«Енисей»
Турнирное положение: «Енисей» проводит слабый отрезок. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.
При этом «Енисей» на два очка опережает опасную зону. А вот забить удалось 16 мячей при 27 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Торпедо» — 1:2.
До того «Енисей» в Кубке России переиграл «Калугу» — 2:0, а вот чуть раньше был разбит мощными нижегородцами — 0:5. Красноярцы победили лишь в одном выездном поединке из семи.
Состояние команды: «Енисей» в кадровом аспекте выглядит вполне симпатично, да и опытнейший Александр Тарханов должен быстро разобраться во вверенном ему хозяйстве.
При этом «Енисей» продолжает свой путь в Кубке страны. Правда, ресурсов для полноценной борьбы на двух фронтах команде явно недостает. Уже в четырех матчах кряду не может отличиться Андрей Окладников. Да и вообще, не ладится что-то у красноярцев. Нет огонька.
Наверняка команда Тарханова будет активно атаковать. Красноярцы намерены отдалиться от опасной зоны, да и пора бы вернуться на забивной путь Окладникову.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в 3.03.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.98, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.85.
Прогноз: Красноярцы должны поднатореть в плане реализации, тогда как хабаровчанам набор очков даётся с неимоверной натугой.
Ставка: Победа «Енисея» за 3.03.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.32.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч
- «СКА-Хабаровск» дома победил всего в одном матче из семи
- «Енисей» победил всего в одном гостевом поединке из семи
- И те и другие в среднем пропускают 2 мяча за матч
- Красноярцы уже три с половиной месяца не побеждают вне родных стен