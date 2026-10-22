24 октября в 15-м туре первенства России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Енисей». Начало игры — в 08:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.03.

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«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 18-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом «СКА-Хабаровск» добыл лишь 7 очков в 14 матчах. В них команда отличилась 15 забитыми мячами при 28 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив дома «Волге» — 1:2.

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До того «СКА-Хабаровск» в Кубке переиграл кировское «Динамо» — 2:0, а вот поединок с КАМАЗом завершился паритетом — 3:3. Команда уже полтора года не проигрывает красноярцам.

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Состояние команды: «СКА-Хабаровск» сражается за выживание, к тому же пропускает в среднем два мяча за матч.

При этом «СКА-Хабаровск» в родных стенах добыл всего четыре очка в шести поединках. Хабаровчане за последнее время одолели только полпреда второго дивизиона в Кубке, к тому же в минувшем туре пропустили решающий матч в концовке. «Армейцам» пока крепко не фартит…

Команда пытается оттолкнуться от дна турнирной таблицы. Да и почему бы не одолеть столь нестабильного нынче оппонента?!

«Енисей»

Турнирное положение: «Енисей» проводит слабый отрезок. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Енисей» на два очка опережает опасную зону. А вот забить удалось 16 мячей при 27 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Торпедо» — 1:2.

До того «Енисей» в Кубке России переиграл «Калугу» — 2:0, а вот чуть раньше был разбит мощными нижегородцами — 0:5. Красноярцы победили лишь в одном выездном поединке из семи.

Состояние команды: «Енисей» в кадровом аспекте выглядит вполне симпатично, да и опытнейший Александр Тарханов должен быстро разобраться во вверенном ему хозяйстве.

При этом «Енисей» продолжает свой путь в Кубке страны. Правда, ресурсов для полноценной борьбы на двух фронтах команде явно недостает. Уже в четырех матчах кряду не может отличиться Андрей Окладников. Да и вообще, не ладится что-то у красноярцев. Нет огонька.

Наверняка команда Тарханова будет активно атаковать. Красноярцы намерены отдалиться от опасной зоны, да и пора бы вернуться на забивной путь Окладникову.

На что ставят в матче СКА-Хабаровск — Енисей Букмекерские коэффициенты на матч СКА-Хабаровск — Енисей: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в 3.03.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.98, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.85.

Прогноз: Красноярцы должны поднатореть в плане реализации, тогда как хабаровчанам набор очков даётся с неимоверной натугой.

3.03 Победа «Енисея» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.03 на матч «СКА-Хабаровск» — «Енисей» принесёт прибыль 2030₽, общая выплата — 3030₽

Ставка: Победа «Енисея» за 3.03.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.32 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.32 на матч «СКА-Хабаровск» — «Енисей» принесёт чистый выигрыш 2320₽, общая выплата — 3320₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.32.

Пять причин, почему ставка зайдёт