ESPN рассказывает историю самого интригующего молодого игрока Европы прямо сейчас. Пока мадридский «Реал» просчитывает варианты обратного выкупа, а Сеск Фабрегас лепит из него идеальную «десятку» в скромном «Комо», Нико Пас готовится начать новую эпоху в истории сборной Аргентины. Способен ли он полноценно заменить Лео Месси, в чем его уникальность на поле и почему сравнения с величайшим могут быть обманчивы?
В этом сезоне атакующий полузащитник «Комо» Нико Пас стал одним из лучших молодых игроков Европы, но теперь перед ним стоит не самая завидная задача: примерить футболку сборной Аргентины с 10-м номером, которую долгие годы носил легендарный Лионель Месси.
Пас — сын Пабло Паса, выступавшего за Аргентину на чемпионате мира 1998 года, — родился в испанском Тенерифе. Он начал свою взрослую карьеру в мадридском «Реале» и провел три года во второй команде клуба, «Кастилье», но так и не смог пробиться в основу.
Нико дебютировал за «Королевский клуб» в январе 2022 года (а спустя несколько месяцев впервые сыграл и на международном уровне), однако провел всего восемь матчей за главную команду во всех турнирах, прежде чем в августе 2024 года перейти в «Комо» примерно за 6 миллионов евро.
Впрочем, в его контракте прописаны различные опции, позволяющие «Мадриду» выкупить его обратно.
Под руководством бывшего полузащитника «Барселоны», «Арсенала» и «Челси» Сеска Фабрегаса, для которого работа в «Комо» стала первым опытом самостоятельной тренерской деятельности на взрослом уровне, Пас добился невероятного прогресса.
«Он научил меня практически всему. Я приехал сюда молодым парнем из "Кастильи". Да, я провел пару матчей за "Реал", но по сути оставался футболистом резервной команды из низшего дивизиона.
Переезд сюда и выступления в Серии А, в высшем дивизионе, позволили мне сильно вырасти и прибавить как в профессиональном, так и в человеческом плане. Всё это благодаря Сеску, который поверил в меня и пригласил в команду.
С самого первого дня он позволял мне играть так, как я хочу, и предоставлял огромную свободу действий. Он многому меня научил. Думаю, тот игрок, которым я являюсь сегодня — это целиком и полностью его заслуга», — рассказывал Пас в интервью УЕФА в начале этого года.
В «Комо» он набрал фантастическую форму: на данный момент в его активе 25 голов и 25 результативных передач в 89 матчах (из них 6 голов и 8 ассистов пришлись на 14 игр текущего сезона).
Естественно, такие успехи спровоцировали волну трансферных слухов, включая интерес со стороны «Арсенала» и «Челси». Однако в результате сложной многоходовой сделки этим летом «Мадрид» согласился уступить «Комо» полные права на игрока примерно за 60 миллионов евро — оставив при этом за собой право обратного выкупа Паса за 80 миллионов в 2027 году, если у клуба возникнет такое желание.
Так кто же он такой, аргентинский наследник Месси, теперь, когда Великий завершил международную карьеру? И что нам нужно знать о его стиле игры?
Способен ли Пас заменить Месси в сборной Аргентины?
Сравнивать кого бы то ни было с, пожалуй, величайшим игроком в истории мирового футбола может показаться жестоким. Но это неизбежный обряд посвящения для любого молодого созидательного аргентинца — особенно сейчас, на фоне завершения международной карьеры Месси и того факта, что именно Пасу предстоит унаследовать его культовую «десятку».
В сезон, когда Месси исполнился 21 год (и он провел полноценную кампанию 2008/09), он записал на свой счет 34 результативных действия в составе «Барселоны» . Это был тот самый год, когда каталонцы выиграли Лигу чемпионов, а Лео забил в победном финале. Его статистика разбилась на 23 гола и 11 ассистов, при этом Месси с колоссальным отрывом превзошел свой показатель ожидаемых голов (xG составлял 11,85).
В свои 21 год Пас далек от таких космических цифр. В отличие от той «Барсы», его «Комо» — это только набирающая силу команда, которая лишь бьется за квалификацию в Лигу чемпионов (не говоря уже о выступлениях в ней). Тем не менее, Нико стал главным двигателем этого рывка, набрав 18 баллов по системе «гол+пас» в лиге (12 голов и 6 передач). Кроме того, он тоже значительно превзошел свой xG (8,48), что отлично подчеркивает его умение забивать невероятные, неочевидные голы из-за пределов штрафной площади.
В тех сезонах оба наносили сопоставимое количество ударов в пересчете на 90 минут (4,08 у Месси против 3,78 у Паса), но Лео выжимал из своих попыток гораздо больше.
С точки зрения созидания Месси тоже лидировал с огромным отрывом. Его 2,58 созданных шанса за 90 минут заметно превосходят показатель Паса (1,59). Что касается обводок, то здесь разрыв просто колоссальный: как по количеству попыток дриблинга (7,83 против 3,79), так и по числу успешных обыгрышей (3,79 против 2,15).
Всё это лишь подтверждает то, что мы и так прекрасно знали: Пас не является прямой заменой Месси, потому что заменить Лео один в один попросту невозможно.
Цифры дриблинга подчеркивают, что Пасу не хватает той самой взрывной резкости на ограниченном пространстве, которой славился великий 10-й номер. Нико выше, медленнее и для поиска свободного пространства чаще использует пируэты и развороты, а не резкие проникающие рывки.
Кроме того, его нынешняя позиция на правом фланге атаки сборной Аргентины означает, что ему приходится адаптироваться к новым тактическим требованиям. В сборной у него пока нет такой же возможности дирижировать игрой из-под центрального нападающего, какую он регулярно получает в «Комо».
Сильные стороны
Его визитная карточка — роскошное первое касание, мощный удар с левой, исключительное видение поля и умение сохранять мяч на ограниченном пространстве под плотным прессингом.
Однако весь этот арсенал не был бы и вполовину так эффективен без качеств, о которых говорят гораздо реже.
Главное из них — позиционное чутье. И хотя в «Комо» Пас пользуется колоссальной свободой на позиции «десятки», его понимание того, где и когда нужно открываться относительно партнеров и, что еще важнее, игроков соперника (в первую очередь правого защитника, «восьмерки» формата box-to-box и центрфорварда), является фундаментом всей системы Фабрегаса как в созидании, так и в разрушении.
Поэтому, при всем индивидуальном техническом мастерстве аргентинца, именно способность считывать сложную тактическую модель и четко выполнять в ней свою роль — главный ключ к пониманию того, что он за футболист.
Более того: мысль о том, что невероятный взлет Паса как минимум отчасти завязан на конкретной системе «Комо», вполне может объяснять, почему мадридский «Реал» до сих пор не активировал опцию его обратного выкупа.
Есть и еще несколько неочевидных деталей, которые выгодно отличают 22-летнего плеймейкера на фоне других атакующих полузащитников его поколения.
Хотя его базовая техника безупречна, он далеко не из тех дриблеров, кто пачками идет в обводку и накручивает защитников просто ради удовольствия.
Одна из причин — определенная нехватка взрывной скорости (что, вероятно, и объясняет, почему он так активно компенсирует это грамотным выбором позиции), а довольно высокий рост (около 183 см) несколько сковывает его способность к резким рывкам на ограниченном пространстве.
Вместо этого для манипулирования соперниками он использует быстрые движения корпусом с места или неожиданные рваные замедления темпа.
Мотивы его дриблинга также имеют ключевое значение. Он идет в обводку, чтобы разрушить позиционную структуру соперника (например, пройденный на дриблинге опорник заставляет центрального защитника выдвигаться на мяч раньше времени) и создать свободные зоны для партнеров. Он не стремится просто отвоевать пару лишних метров, если это напрямую не ведет к доставке мяча в опасные зоны с высоким xG.
Именно это объясняет, почему Фабрегас перевел его с правого фланга в центр, несмотря на природную склонность Паса смещаться в середину под свою роскошную левую ногу в лучших традициях классических инвертированных вингеров. Тренер понял, что сможет выжать максимум из его уникального набора качеств, и что именно в роли «десятки» аргентинец будет оказывать на игру гораздо большее влияние.
Наглядный пример: «Комо» 4:1 «Лейпциг»
Этот матч отлично показал, как Пас сумел обратить персональную опеку «Лейпцига» себе на пользу. Он вытягивал опекунов на себя, а затем уводил их в сторону, освобождая огромные зоны для партнеров по команде.
Что самое интересное: хотя плотная опека лишила его примерно 10% от привычного числа касаний мяча — ровно того, чего изначально и добивался «Лейпциг», — Нико всё равно оформил два ассиста.
Более того, он позволил «Комо» раз за разом создавать численные перегрузы на правом краю атаки, пока опорник и центральные защитники соперника разрывались и теряли позиции, отчаянно пытаясь выключить аргентинца из игры.
Наглядный пример: «Комо» 4:1 «Манчестер Юнайтед»
В этом матче его работа без мяча стала главным ключом к трем результативным действиям. Во время первого гола он умно отклеился от хавбеков и растворился в зоне между полузащитой и обороной «Юнайтед», прежде чем получить пас от Люки Да Куньи на радиусе штрафной. Гарри Магуайр решил глубоко сесть в свою штрафную, а не выдвинуться на оппонента — эта фатальная ошибка подарила Пасу гектары свободного пространства. У него было время, чтобы идеально подстроить корпус и шикарным крученым ударом с левой уложить мяч в дальний угол.
Второй гол развивался по похожему сценарию, только теперь Нико выступил в роли архитектора. Опустившись всё в ту же «слепую» зону между линиями, Пас открылся под передачу как третий игрок в комбинации. Он принял мяч, уже развернув корпус к воротам, сделал пару корректирующих касаний и выдал феноменальный по таймингу разрезающий пас на диагональный рывок Анастасиоса Дувикаса. Тот легко оторвался от Маттейса де Лигта и хладнокровно завершил момент. И снова именно выбор позиции Паса решил судьбу эпизода.
Третий же гол, пожалуй, стал идеальной иллюстрацией того, как он пашет без мяча. Взяв на прицел Карлоса Балеба в момент, когда «Комо» начал высоко прессинговать билд-ап «Юнайтед», Пас отрезал полузащитнику все варианты для паса, а затем наглухо зажал его у бровки. Прочитав попытку Балеба развернуться, аргентинец дерзко обокрал оппонента, протащил мяч в штрафную и безжалостно расстрелял ворота.
Здесь на первый план вышли его безупречное чтение игры, агрессивный интенсивный прессинг и способность быть первой линией обороны в рамках выстроенной командной структуры. Буквально на днях Фабрегас рассыпался в комплиментах аргентинцу, заявив, что тот входит в топ-3 лучших защитников команды (этим Сеск недвусмысленно подчеркнул, насколько оборона в первой фазе важна для работы его системы). Это лишний раз доказывает: колоссальное влияние Паса распространяется на обе половины поля.
Над чем еще предстоит поработать
Тотальная зависимость от левой ноги в перспективе может стать для него проблемой, да и к выбору моментов для удара ему определенно стоит подходить гораздо рациональнее.
Учитывая, насколько гениально он читает игру и подбирает варианты для передач, его статистика бьющего выглядит как минимум странно: сумасшедшие 5,06 удара в среднем за 90 минут (при жалких 0,09 xG на один удар).
Это явно намекает на то, что Пасу нужно еще больше сосредоточиться на конструировании атак, а не пытаться сорвать куш в одиночку при любой возможности.
Происходит ли это с подачи Фабрегаса или по личной инициативе, но цифры безжалостны: «синдром легкого курка» у аргентинца заметно обострился. Если в прошлом сезоне он наносил 3,78 удара за 90 минут (при этом 39,7% летели в створ), то в нынешней кампании этот показатель взлетел до 5,06 (а вот точность рухнула до 26%).
В цитатах
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас после матча с «Манчестер Юнайтед», 2026 год: «Честно говоря, Нико был невероятен. Думаю, все, кто смотрел этот матч, видели, что он творил с "Манчестер Юнайтед". Но больше всего меня впечатлили не два гола и ассист. Меня поразили его зрелость, уверенность в себе и то, как он читал каждый эпизод на поле. Когда у вас есть игрок такого уровня, вы просто обязаны дать ему свободу для самовыражения».
Фабрегас о том, как команды Серии А пытаются остановить Паса, 2026 год: «Спросите меня, и я отвечу: когда любая команда играла против "Барселоны", они наверняка молились, чтобы Месси вообще не касался мяча. Иначе он клал по три гола за игру. Не знаю... Для Нико это отличный показатель. В смысле, теперь такое будет происходить всё чаще. Я говорил это еще в начале сезона, говорил и ему самому. Для меня это значит лишь одно: теперь на тебя смотрят иначе. Против тебя хотят играть совсем по-другому».
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, 2025 год: «Я надеюсь, что Пас станет игроком сборной на всю жизнь — на столько, на сколько он сам захочет. Мы возлагаем на него огромные надежды. Мы будем действовать без спешки, ровно так же, как это делает "Комо": оберегая его, заботясь о нем и давая ему возможность играть бок о бок с великими футболистами. Ему повезло попасть в команду, которая ставит тот футбол, который ему нравится, и к тренеру, который ценит его и понимает игру так же, как он сам. Иначе адаптироваться в Италии в таком юном возрасте было бы крайне тяжело. Вдобавок ко всему, у него менталитет топ-игрока — он спокойный, уравновешенный парень, и всё это очень помогает».
Лионель Месси, 2024 год: «У Нико потрясающий менталитет, именно поэтому он сейчас там, где он есть. Нико обладает огромным талантом и идеально понимает игру. С таким менталитетом, да еще и под руководством Сеска Фабрегаса — моего друга, который поможет ему прогрессировать — он пойдет очень далеко».