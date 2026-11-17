ESPN рассказывает историю самого интригующего молодого игрока Европы прямо сейчас. Пока мадридский «Реал» просчитывает варианты обратного выкупа, а Сеск Фабрегас лепит из него идеальную «десятку» в скромном «Комо», Нико Пас готовится начать новую эпоху в истории сборной Аргентины. Способен ли он полноценно заменить Лео Месси, в чем его уникальность на поле и почему сравнения с величайшим могут быть обманчивы?

В этом сезоне атакующий полузащитник «Комо» Нико Пас стал одним из лучших молодых игроков Европы, но теперь перед ним стоит не самая завидная задача: примерить футболку сборной Аргентины с 10-м номером, которую долгие годы носил легендарный Лионель Месси.

Пас — сын Пабло Паса, выступавшего за Аргентину на чемпионате мира 1998 года, — родился в испанском Тенерифе. Он начал свою взрослую карьеру в мадридском «Реале» и провел три года во второй команде клуба, «Кастилье», но так и не смог пробиться в основу.

Нико дебютировал за «Королевский клуб» в январе 2022 года (а спустя несколько месяцев впервые сыграл и на международном уровне), однако провел всего восемь матчей за главную команду во всех турнирах, прежде чем в августе 2024 года перейти в «Комо» примерно за 6 миллионов евро.

Впрочем, в его контракте прописаны различные опции, позволяющие «Мадриду» выкупить его обратно.

Нико Пас globallookpress.com

Под руководством бывшего полузащитника «Барселоны», «Арсенала» и «Челси» Сеска Фабрегаса, для которого работа в «Комо» стала первым опытом самостоятельной тренерской деятельности на взрослом уровне, Пас добился невероятного прогресса.

«Он научил меня практически всему. Я приехал сюда молодым парнем из "Кастильи". Да, я провел пару матчей за "Реал", но по сути оставался футболистом резервной команды из низшего дивизиона.

Переезд сюда и выступления в Серии А, в высшем дивизионе, позволили мне сильно вырасти и прибавить как в профессиональном, так и в человеческом плане. Всё это благодаря Сеску, который поверил в меня и пригласил в команду.

С самого первого дня он позволял мне играть так, как я хочу, и предоставлял огромную свободу действий. Он многому меня научил. Думаю, тот игрок, которым я являюсь сегодня — это целиком и полностью его заслуга», — рассказывал Пас в интервью УЕФА в начале этого года.

В «Комо» он набрал фантастическую форму: на данный момент в его активе 25 голов и 25 результативных передач в 89 матчах (из них 6 голов и 8 ассистов пришлись на 14 игр текущего сезона).

Естественно, такие успехи спровоцировали волну трансферных слухов, включая интерес со стороны «Арсенала» и «Челси». Однако в результате сложной многоходовой сделки этим летом «Мадрид» согласился уступить «Комо» полные права на игрока примерно за 60 миллионов евро — оставив при этом за собой право обратного выкупа Паса за 80 миллионов в 2027 году, если у клуба возникнет такое желание.

Так кто же он такой, аргентинский наследник Месси, теперь, когда Великий завершил международную карьеру? И что нам нужно знать о его стиле игры?

Способен ли Пас заменить Месси в сборной Аргентины?

Сравнивать кого бы то ни было с, пожалуй, величайшим игроком в истории мирового футбола может показаться жестоким. Но это неизбежный обряд посвящения для любого молодого созидательного аргентинца — особенно сейчас, на фоне завершения международной карьеры Месси и того факта, что именно Пасу предстоит унаследовать его культовую «десятку».

Лионель Месси и Нико Пас globallookpress.com

В сезон, когда Месси исполнился 21 год (и он провел полноценную кампанию 2008/09), он записал на свой счет 34 результативных действия в составе «Барселоны» . Это был тот самый год, когда каталонцы выиграли Лигу чемпионов, а Лео забил в победном финале. Его статистика разбилась на 23 гола и 11 ассистов, при этом Месси с колоссальным отрывом превзошел свой показатель ожидаемых голов (xG составлял 11,85).

В свои 21 год Пас далек от таких космических цифр. В отличие от той «Барсы», его «Комо» — это только набирающая силу команда, которая лишь бьется за квалификацию в Лигу чемпионов (не говоря уже о выступлениях в ней). Тем не менее, Нико стал главным двигателем этого рывка, набрав 18 баллов по системе «гол+пас» в лиге (12 голов и 6 передач). Кроме того, он тоже значительно превзошел свой xG (8,48), что отлично подчеркивает его умение забивать невероятные, неочевидные голы из-за пределов штрафной площади.

В тех сезонах оба наносили сопоставимое количество ударов в пересчете на 90 минут (4,08 у Месси против 3,78 у Паса), но Лео выжимал из своих попыток гораздо больше.

С точки зрения созидания Месси тоже лидировал с огромным отрывом. Его 2,58 созданных шанса за 90 минут заметно превосходят показатель Паса (1,59). Что касается обводок, то здесь разрыв просто колоссальный: как по количеству попыток дриблинга (7,83 против 3,79), так и по числу успешных обыгрышей (3,79 против 2,15).

Нико Пас globallookpress.com

Всё это лишь подтверждает то, что мы и так прекрасно знали: Пас не является прямой заменой Месси , потому что заменить Лео один в один попросту невозможно.

Цифры дриблинга подчеркивают, что Пасу не хватает той самой взрывной резкости на ограниченном пространстве, которой славился великий 10-й номер. Нико выше, медленнее и для поиска свободного пространства чаще использует пируэты и развороты, а не резкие проникающие рывки.

Кроме того, его нынешняя позиция на правом фланге атаки сборной Аргентины означает, что ему приходится адаптироваться к новым тактическим требованиям. В сборной у него пока нет такой же возможности дирижировать игрой из-под центрального нападающего, какую он регулярно получает в «Комо».

Сильные стороны

Его визитная карточка — роскошное первое касание, мощный удар с левой, исключительное видение поля и умение сохранять мяч на ограниченном пространстве под плотным прессингом.

Однако весь этот арсенал не был бы и вполовину так эффективен без качеств, о которых говорят гораздо реже.

Нико Пас globallookpress.com

Главное из них — позиционное чутье. И хотя в «Комо» Пас пользуется колоссальной свободой на позиции «десятки», его понимание того, где и когда нужно открываться относительно партнеров и, что еще важнее, игроков соперника (в первую очередь правого защитника, «восьмерки» формата box-to-box и центрфорварда), является фундаментом всей системы Фабрегаса как в созидании, так и в разрушении.

Поэтому, при всем индивидуальном техническом мастерстве аргентинца, именно способность считывать сложную тактическую модель и четко выполнять в ней свою роль — главный ключ к пониманию того, что он за футболист.

Более того: мысль о том, что невероятный взлет Паса как минимум отчасти завязан на конкретной системе «Комо», вполне может объяснять, почему мадридский «Реал» до сих пор не активировал опцию его обратного выкупа.

Нико Пас globallookpress.com

Есть и еще несколько неочевидных деталей, которые выгодно отличают 22-летнего плеймейкера на фоне других атакующих полузащитников его поколения.

Хотя его базовая техника безупречна, он далеко не из тех дриблеров, кто пачками идет в обводку и накручивает защитников просто ради удовольствия.

Одна из причин — определенная нехватка взрывной скорости (что, вероятно, и объясняет, почему он так активно компенсирует это грамотным выбором позиции), а довольно высокий рост (около 183 см) несколько сковывает его способность к резким рывкам на ограниченном пространстве.

Вместо этого для манипулирования соперниками он использует быстрые движения корпусом с места или неожиданные рваные замедления темпа.

Нико Пас globallookpress.com

Мотивы его дриблинга также имеют ключевое значение. Он идет в обводку, чтобы разрушить позиционную структуру соперника (например, пройденный на дриблинге опорник заставляет центрального защитника выдвигаться на мяч раньше времени) и создать свободные зоны для партнеров. Он не стремится просто отвоевать пару лишних метров, если это напрямую не ведет к доставке мяча в опасные зоны с высоким xG.

Именно это объясняет, почему Фабрегас перевел его с правого фланга в центр, несмотря на природную склонность Паса смещаться в середину под свою роскошную левую ногу в лучших традициях классических инвертированных вингеров. Тренер понял, что сможет выжать максимум из его уникального набора качеств, и что именно в роли «десятки» аргентинец будет оказывать на игру гораздо большее влияние.

Наглядный пример: «Комо» 4:1 «Лейпциг»

Этот матч отлично показал, как Пас сумел обратить персональную опеку «Лейпцига» себе на пользу. Он вытягивал опекунов на себя, а затем уводил их в сторону, освобождая огромные зоны для партнеров по команде.

Что самое интересное: хотя плотная опека лишила его примерно 10% от привычного числа касаний мяча — ровно того, чего изначально и добивался «Лейпциг», — Нико всё равно оформил два ассиста.

Более того, он позволил «Комо» раз за разом создавать численные перегрузы на правом краю атаки, пока опорник и центральные защитники соперника разрывались и теряли позиции, отчаянно пытаясь выключить аргентинца из игры.

Наглядный пример: «Комо» 4:1 «Манчестер Юнайтед»

В этом матче его работа без мяча стала главным ключом к трем результативным действиям. Во время первого гола он умно отклеился от хавбеков и растворился в зоне между полузащитой и обороной «Юнайтед», прежде чем получить пас от Люки Да Куньи на радиусе штрафной. Гарри Магуайр решил глубоко сесть в свою штрафную, а не выдвинуться на оппонента — эта фатальная ошибка подарила Пасу гектары свободного пространства. У него было время, чтобы идеально подстроить корпус и шикарным крученым ударом с левой уложить мяч в дальний угол.

Нико Пас globallookpress.com

Второй гол развивался по похожему сценарию, только теперь Нико выступил в роли архитектора. Опустившись всё в ту же «слепую» зону между линиями, Пас открылся под передачу как третий игрок в комбинации. Он принял мяч, уже развернув корпус к воротам, сделал пару корректирующих касаний и выдал феноменальный по таймингу разрезающий пас на диагональный рывок Анастасиоса Дувикаса. Тот легко оторвался от Маттейса де Лигта и хладнокровно завершил момент. И снова именно выбор позиции Паса решил судьбу эпизода.

Третий же гол, пожалуй, стал идеальной иллюстрацией того, как он пашет без мяча. Взяв на прицел Карлоса Балеба в момент, когда «Комо» начал высоко прессинговать билд-ап «Юнайтед», Пас отрезал полузащитнику все варианты для паса, а затем наглухо зажал его у бровки. Прочитав попытку Балеба развернуться, аргентинец дерзко обокрал оппонента, протащил мяч в штрафную и безжалостно расстрелял ворота.

Здесь на первый план вышли его безупречное чтение игры, агрессивный интенсивный прессинг и способность быть первой линией обороны в рамках выстроенной командной структуры. Буквально на днях Фабрегас рассыпался в комплиментах аргентинцу, заявив, что тот входит в топ-3 лучших защитников команды (этим Сеск недвусмысленно подчеркнул, насколько оборона в первой фазе важна для работы его системы). Это лишний раз доказывает: колоссальное влияние Паса распространяется на обе половины поля.

Над чем еще предстоит поработать

Тотальная зависимость от левой ноги в перспективе может стать для него проблемой, да и к выбору моментов для удара ему определенно стоит подходить гораздо рациональнее.

Нико Пас globallookpress.com

Учитывая, насколько гениально он читает игру и подбирает варианты для передач, его статистика бьющего выглядит как минимум странно: сумасшедшие 5,06 удара в среднем за 90 минут (при жалких 0,09 xG на один удар).

Это явно намекает на то, что Пасу нужно еще больше сосредоточиться на конструировании атак, а не пытаться сорвать куш в одиночку при любой возможности.

Происходит ли это с подачи Фабрегаса или по личной инициативе, но цифры безжалостны: «синдром легкого курка» у аргентинца заметно обострился. Если в прошлом сезоне он наносил 3,78 удара за 90 минут (при этом 39,7% летели в створ), то в нынешней кампании этот показатель взлетел до 5,06 (а вот точность рухнула до 26%).

В цитатах

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас после матча с «Манчестер Юнайтед», 2026 год: «Честно говоря, Нико был невероятен. Думаю, все, кто смотрел этот матч, видели, что он творил с "Манчестер Юнайтед". Но больше всего меня впечатлили не два гола и ассист. Меня поразили его зрелость, уверенность в себе и то, как он читал каждый эпизод на поле. Когда у вас есть игрок такого уровня, вы просто обязаны дать ему свободу для самовыражения».

Фабрегас о том, как команды Серии А пытаются остановить Паса, 2026 год: «Спросите меня, и я отвечу: когда любая команда играла против "Барселоны", они наверняка молились, чтобы Месси вообще не касался мяча. Иначе он клал по три гола за игру. Не знаю... Для Нико это отличный показатель. В смысле, теперь такое будет происходить всё чаще. Я говорил это еще в начале сезона, говорил и ему самому. Для меня это значит лишь одно: теперь на тебя смотрят иначе. Против тебя хотят играть совсем по-другому».

Нико Пас и Сеск Фабрегас globallookpress.com

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, 2025 год: «Я надеюсь, что Пас станет игроком сборной на всю жизнь — на столько, на сколько он сам захочет. Мы возлагаем на него огромные надежды. Мы будем действовать без спешки, ровно так же, как это делает "Комо": оберегая его, заботясь о нем и давая ему возможность играть бок о бок с великими футболистами. Ему повезло попасть в команду, которая ставит тот футбол, который ему нравится, и к тренеру, который ценит его и понимает игру так же, как он сам. Иначе адаптироваться в Италии в таком юном возрасте было бы крайне тяжело. Вдобавок ко всему, у него менталитет топ-игрока — он спокойный, уравновешенный парень, и всё это очень помогает».

Лионель Месси, 2024 год: «У Нико потрясающий менталитет, именно поэтому он сейчас там, где он есть. Нико обладает огромным талантом и идеально понимает игру. С таким менталитетом, да еще и под руководством Сеска Фабрегаса — моего друга, который поможет ему прогрессировать — он пойдет очень далеко».