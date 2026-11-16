LiveSport.Ru подводит итоги четвёртого этапа Гран-при ISU в США и пятого этапа Гран-при России в Омске.

С местом согласны, но баллы…

Вторую неделю подряд Александра Игнатова остаётся главным генератором новостей для российского фигурного катания. После этапа Гран-при ISU в Китае 22-летняя фигуристка сразу же отправилась в Северную Америку для участия в американском этапе.

В Эверетте главной соперницей россиянки в борьбе за победу стала другая японка — на сей раз Ами Накаи. Изначально было понятно, что при чистом прокате бронзовый призёр Олимпийских игр 2026 г. должна забирать золото. И она это сделала — да ещё как! Безукоризненные выступления с тройными акселями и 236,81 балла — личный рекорд и лучший результат сезона.

Как всегда, в фигурном катании главное — выдать свой максимум. И с этой задачей Игнатова справилась. Правда, в произвольной программе техбригада, которая на протяжении всего этапа благосклонно оценивала выступления фигуристов, решила рассмотреть прокат Александры под микроскопом. В итоге она выискала три недокрута и одно неясное ребро, из-за чего россиянка по произвольной программе даже проиграла Рино Мацуике. Но запаса после короткой ей хватило, чтобы удержаться на втором месте (213,90 против 211,63).

Александра Игнатова www.isu.org

С двумя серебряными медалями Игнатова практически гарантировала выход в финал Гран-при. Там уже точно будет Накаи, которая ранее одержала победу во Франции. А вот шансы на отбор у Аделии Петросян после шестого места в США почти сведены к нулю (хотя ей ещё предстоит выступление в Японии).

Фигуристка приехала в Штаты без тренера, у которой американской визы нет. Выступать одной ей «было тяжеловато». Однако Аделия справилась с короткой программой, после которой можно было рассчитывать на медали. Но степ-аут на тройном сальхове и сдвоенный лутц в произвольной программе отбросили россиянку на итоговую шестую строчку (198,03).

Отдельного упоминания заслуживает Софья Самоделкина. Оставшись без каскада, короткую программу она завершила предпоследней. Но в произвольной программе представительнице Казахстана, которая прыгнула тройной аксель, удался прорыв на пятую строчку (198,59).

Малинин выиграл, но не убедил

Большинство любителей фигурного катания ждали этап в Эверетте для того, чтобы стать свидетелями дебютного в нынешнем сезоне выступления Ильи Малинина. 21-летний фигурист на тренировках всех поражал и четверным акселем, и каскадом из двух квад-тулупов, хотя уровень собравшихся соперников не требовал такого сверхсложного контента.

В итоге Илья обошёлся стандартным набором прыжков. Но в короткой программе на нём сказалось волнение из-за первого в сезоне официального выхода на лёд, что вылилось в целый ряд ошибок на каскаде: недокрут на четверном лутце, касание льда рукой, тулуп в два оборота вместо трёх.

Илья Малинин www.isu.org

Прокат во второй день тоже был далёк от идеального: Малинин исполнил чисто лишь два квада из четырех и прыгнул каскад 3-2. Так что американец в произвольной программе даже уступил итальянцу Даниэлю Грасслю, хотя за счёт компонентов отставание составило меньше балла, а по сумме двух программ любимец местной публики одержал уверенную победу — 284,31.

Грассль, в свою очередь, получил 274,73 балла. Этот этап наглядно показал основную проблему итальянца. В короткой на четырёх прыжках он допустил три недокрута и занял четвёртое место, уступив мексиканцу Доновану Каррильо. А в произвольной арбитры высмотрели у Даниэля только одну «q» на девять прыжков, и тот выиграл у самого Малинина.

Главной же неожиданностью этапа в США можно смело назвать третье место Тамира Купермана. Израильтянин вообще приехал на турнир с задачей не стать последним. А тут 19-летний фигурист установил личный рекорд — 248,55 балла. Причём недокруты не позволяют назвать его прокат чистым. Однако другие мужчины откатали ещё грязнее. Да так, что даже старый-добрый Джейсон Браун с двумя запоротыми тройными акселями забрался на четвёртую строчку.

Чемпионы готовятся к защите титула

Сюжет мужского турнира повторили соревнования у спортивных пар: записной фаворит, проводящий первый официальный старт в сезоне, допустил ряд ошибок, но всё равно с приличным отрывом занял первое место. Речь идет про немецкий дуэт Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин.

Действующие чемпионы мира из Германии объяснили свой поздний вход в сезон желанием больше времени уделить восстановлению после травм. Немцы ещё не достигли 100%-ной формы, о чём свидетельствуют падение партнёрши в короткой программе на тройном сальхове и редкая для парного катания «бабочка» на выбросе в произвольной. Тем не менее, Хазе и Володин пробили отметку в 200 баллов (точнее говоря, набрали 200,79 балла), что в нынешнем сезоне пока что гарантирует победу.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин www.isu.org

Оставшиеся два места на пьедестале почёта заняли хозяева турнира. Алиса Ефимова и Миша Митрофанов неплохо провели короткую программу и повторили свой личный рекорд (71,85). При чистом прокате произвольной они могли бы бороться за победу. Но с двумя падениями и с недокрутом американцы с суммой баллов 191,79 остались на втором месте, которое с серебром на этапе в Канаде позволяет рассчитывать на попадание в финал.

31-летняя Кэти Макбет и 28-летний Балаж Надь только в этом сезоне образовали пару. Но на первом же этапе Гран-при ISU, совершив из серьёзных ошибок только неудачный каскад, им покорился подиум. А итоговая оценка 187,13 говорит даже о возможности борьбы с Ефимовой и Митрофановым за титул чемпионов США.

Новая сила в мировых танцах на льду

В танцах на льду наибольший интерес вызывали прокаты молодого дуэта Эмилия Зингас — Вадим Колесник, который в новом олимпийском цикле будет первым номером сборной США. К тому же интригующе звучало заявленное у них музыкальное сопровождение: «Кармен» в ритм-танце и «Болеро» в произвольном танце.

Эмилия Зингас и Вадим Колесник www.isu.org

Оценка за первый прокат всего на 0,04 балла оказалась меньше, чем у Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона на этапе во Франции — неплохая заявка о своих амбициях. Однако произвольный танец таким же прорывом для американцев не стал — 201,88. Зато первое место на домашнем этапе у них никто не оспаривал.

Серебро Skate America предсказуемо завоевали Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо (195,28). После возвращения Сизерона им лидерами национальной сборной не стать. Поэтому французы делают ставку на нестандартный стиль, который приносит им неплохие дивиденды. Два вторых места на этапах Гран-при позволяют им уверенно ожидать финала в Китае.

Бронзовая награда отправится в Чехию. Сестра с братом Катерина Мразкова и Даниэль Мразек, которые по юниорам выигрывали чемпионат мира, сейчас обновили свой личный рекорд (190,88).

Смена эпох в российских танцах

В минувшие выходные российская серия Гран-при подошла к своему завершению. Заключительный пятый этап в этом году приняла омская «G-Drive Арена», которая через год вновь станет местом проведения чемпионата России. В какой-то момент казалось, что соревнования под угрозой срыва — в регионе ввели режим беспилотной опасности и организаторы приняли решение отменить первый день выступлений у юниоров. К счастью, подобный инцидент в дальнейшем не повторился, и турнир у мастеров спорта прошёл согласно первоначальному плану.

А он определил, что первыми должны выяснить отношения танцоры. У них основная интрига заключалась в том, кто же выйдет победителем в очном противостоянии: пятикратные чемпионы страны Александра Степанова — Иван Букин или наша главная надежда нынешнего сезона на международной арене Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов fsrussia.ru

В конечном счёте золото досталось подопечным Анжелики Крыловой. Их итоговое преимущество оказалось чисто символическим — всего 0,04 балла (202,88 против 202,84). Кагановская и Некрасов больше получили надбавки за элементы, а Степанова и Букин — оценки за компоненты. Результат недвусмысленно даёт понять, кого федерация сейчас видит первым дуэтом страны. Хотя Александра и Иван, которые впервые с декабря 2019 года завершили российский турнир не на первом месте, смириться с таким положением вещей не желают.

Сегодня мы не на первой строчке, для нас это не трагедия. Мы очень давно с Сашкой в этом виде спорта, и мы знаем, что это не какой-то ужас или конец, это только подстегнет нас и даст еще сильнее толчок, чтобы больше работать и чтобы такого больше не повторилось. Иван Букин пятикратный чемпион России в танцах на льду

Ирина Хавронина и Девид Нарижный на данный момент не способны навязать борьбу двум первым дуэтам. Возвращение после годичного перерыва им дается непросто. Поэтому своим третьим местом (191,19) они довольны и наверняка будут рады повторить этот результат на чемпионате России.

В то же время на этом этапе не так далеко отстали Василиса Григорьева и Евгений Артющенко (189,02), а Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано вовсе не участвовали. Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые прошлый сезон завершили бронзой на финале Гран-при России, к сожалению для себя, до сих пор не могут войти в достойную форму: в Омске они заняли только седьмую строчку.

Золотой тройной аксель

В эти выходные Лидия Плескачева окончательно закрепила за собой статус одной из главных фавориток предстоящего чемпионата России. Она так же, как и Камилла Нелюбова, с тройным акселем в арсенале одержала вторую победу на этапе Гран-при. На сей раз 16-летняя фигуристка избежала серьёзных ошибок (был только балл штрафа за позднее начало и два неясных ребра) и получила 220,28 балла. Сейчас форма звенит — теперь важно сохранить её как минимум до конца зимы.

Лидия Плескачева fsrussia.ru

Этап в Омске с психологической точки зрения точно пошёл на пользу Марии Захаровой и Софье Муравьевой. У обеих по разным причинам сезон начался тяжело. Но на турнире «Сердце Сибири» у них наконец-то сошлись все звёзды. Захарова, вернувшая прошлогоднюю произвольную программу, успешно прыгнула четверной тулуп и другие прыжки, благодаря чему завоевала серебро (213,68).

Муравьева же после воссоединения с «Ангелами Плющенко» за четыре недели успела привести себя в конкурентоспособное физическое состояние и на льду «G-Drive Арены» выкатала почти всё запланированное (кроме тройного флипа, на котором случилось падение). Высокие компоненты у фигуристки никуда не делись, поэтому она смогла занять призовое третье место (204,15).

Муравьева всего на 0,23 балла обошла другую ученицу Евгения Викторовича. Любовь Рубцова прыгает и тройной аксель, и четверной лутц, и сальто назад, а ещё и публику заводит своими энергичными прокатами. Но ей пока не хватает докрученности прыжков ультра-си, а также щедрости судей по второй оценке.

Три представительницы школы «Хрустальный» — Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова, Софья Акатьева — вновь на этапе Гран-при остались за пределами топ-3. И если Алиса еще сможет взять реванш на чемпионате России, то Дарья и Софья, скорее всего, пропустят главный старт сезона.

Лев претендует на звание царя

Считается, что в последние годы в России выступает лучший юниор мира. И в этом сезоне Лев Лазарев получил возможность на внутренних стартах соревноваться со взрослыми фигуристами. И если первый блин на этапе в Санкт-Петербурге у него вышел комом (шестое место), то в Омске всё сложилось намного лучше.

Лев Лазарев fsrussia.ru

Хотя и сейчас Лазарев не показал своего максимума и допустил дубль из ошибок: неясного ребра на квад-флипе и недокрута на квад-лутце. Но даже с этими помарками Лев получил 288,60 балла — четвертый результат на российской серии Гран-при. Однозначно хорошая новость перед поездкой в Китай на финал юниорского Гран-при ISU.

Я считаю и я вижу, что с каждым разом небольшой прогресс есть. Я стараюсь кататься более открыто, не выбрасывать хореографию. В произвольной программе мне нужно дорабатывать вращения и дорожку, потому что я к дорожке когда подъезжаю, у меня уже ноги подсели и шаги тяжело делать. Лев Лазарев двукратный чемпион России среди юниоров по фигурному катанию

Поскольку Григорий Фёдоров и Арсений Федотов снялись с этапа, реальную конкуренцию Лазареву на нём могли навязать разве что Марк Кондратюк и Николай Угожаев, которые и составили 16-летнему фигуристу компанию на пьедестале почёта. Однако меньшее количество четверных прыжков и допущенные на них недокруты стали для них решающими в борьбе за победу: Марк стал вторым (282,88), а Николай — третьим (271,71).

Пермская дуэль в Омске

Соревнования спортивных пар на этапе в Омске во второй раз в сезоне превратились во внутренние разборки пермской группы Павла Слюсаренко. На этапе в Казани победили Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, а второе место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров. Теперь они финишировали в обратном порядке.

Таисия Щербинина и Артем Петров fsrussia.ru

Причем, если Юлия и Алексей получили почти те же самые баллы (187,62), то Таисия и Артем прибавили аж 14 баллов (198,10) — ошибка на выбросе риттбергер в произвольной программе не позволила им набрать за 200. По-хорошему говоря, Артемьева и Брюханов должны порадоваться серебру, потому что, несмотря на ряд недочётов, они обошли две пары: Анна Карпук — Илья Миронов и Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

Выступление учеников Алексея Тихонова в произвольной программе оставило в разочаровании. Первые четыре элемента им не дались. Впрочем, у них весь сезон толком не получается. Может, всё изменится к чемпионату России? Теперь впереди он.