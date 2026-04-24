ESPN рассказывает, почему двукратного чемпиона мира по дартсу Люка Литтлера теперь регулярно встречают свистом даже в родной Англии — и что на это говорят его главные соперники.

Когда-то почти божественная фигура в мире дартса, Люк Литтлер в последнее время заметно потерял расположение публики. Два инцидента на сцене, случившиеся один за другим, серьезно изменили отношение болельщиков к двукратному чемпиону мира.

Свист и недовольство в адрес доминирующего 19-летнего игрока и раньше нередко носили оттенок шоу — своеобразной «театральности», характерной для дартса. Однако в последние недели и месяцы частота и острота негативной реакции заметно возросли.

Почти полное доминирование Литтлера после выхода в финал чемпионата мира уже в дебютном сезоне означало, что рано или поздно он мог пройти путь от героя до злодея. Об этом, кстати, еще в декабре говорил Люк Хамфрис в интервью ESPN — и оказался прав.

Картина, в которой одного из самых известных спортсменов страны регулярно освистывают, наверняка удивляет более широкую аудиторию. Но как отношения Литтлера с публикой дошли до такой точки — и как это влияет на него самого?

Почему освистывают Люка Литтлера?

«The Nuke» никогда не был любимцем публики в европейских центрах дартса — особенно в Германии, где он регулярно сталкивался со свистом и недовольством трибун.

Будучи страстным поклонником «Манчестер Юнайтед», Литтлер обычно с удовольствием участвовал в дружеском соперничестве с фанатами в таких городах, как Лидс и Ливерпуль, традиционно враждебно настроенных к «красным дьяволам».

Однако после двух эпизодов отношение к нему на родине заметно ухудшилось.

Инцидент на чемпионате мира

Первый неприятный момент произошел в декабре на чемпионате мира, когда действующий чемпион Люк Литтлер в упорной борьбе прошел Роба Кросса и вышел в четвертьфинал.

Качели в этом матче заставили публику «Александра-палас» болеть за Кросса — во многом из-за желания увидеть по-настоящему эпичную встречу. Поддержка соперника явно раздражала Литтлера, и после победы 4:2 он дал Sky Sports довольно резкое интервью, в котором не скрывал злости.

Меня это не волнует [свист]. Вообще не волнует. Вы платите за билеты и платите за мои призовые — так что спасибо за то, что освистываете меня. Никто не хотел, чтобы я победил, но я снова доказал обратное. Люк Литтлер действующий чемпион мира по дартсу

Этот эмоциональный всплеск породил массу разговоров о том, как его встретят в четвертьфинале. Но, кроме традиционного «театрального» свиста в начале, публика приняла его довольно тепло.

После уверенной победы 5:0 над Кшиштофом Ратайским Литтлер сказал...

Новый год, первый день — ну, немного свиста тут и там. Но как только я вышел на сцену, атмосфера была невероятной. Перед матчем родные и друзья говорили: что будет, то будет. Когда я поднялся на сцену, я похлопал в сторону зала, чтобы показать — я хочу, чтобы они снова были на моей стороне. Сегодня они были со мной, и я сделал свою работу. Надеюсь, завтра будет так же. Я расту как игрок в плане психологии. Я знаю, как с этим справляться, и матч с Робом Кроссом стал настоящей проверкой. Но я прошел через это. В будущих играх я уже понимаю, как реагировать и как это преодолевать. Люк Литтлер действующий чемпион мира по дартсу

В финале, где он обыграл Джана ван Веена, никаких признаков напряжения уже не было — казалось, что инцидент остался в прошлом.

Конфликт с ван Вееном в Премьер-лиге

После периода относительного спокойствия Литтлер вновь оказался в роли «врага публики №1», когда ввязался в напряженную перепалку с Джаном ван Вееном во время девятого этапа Премьер‑лиги в Манчестере 2 апреля.

При счете 5:5, когда судьба матча висела на волоске, ван Веен не реализовал дротик на победу — и, по его словам, Литтлер отпраздновал этот промах. Это вызвало недовольный взгляд обычно спокойного голландца, что, в свою очередь, разозлило Литтлера: он сделал жест в сторону соперника, возвращаясь к линии броска.

После того, как сам Литтлер не сумел закрыть матч, он показал публике жест «плаксивого ребенка», а ван Веен подошел к решающему броску и довел дело до победы — 6:5. Рукопожатие получилось коротким и холодным — Литтлер сразу ушел со сцены.

Ван Веен, который позже проиграл свой четвертый финал вечера в сезоне Гервину Прайсу, заявил после победы над Литтлером, что тот «не умеет достойно проигрывать» и что его поведение на сцене было «неприемлемым».

В четверг вечером 19‑летний Литтлер опубликовал в социальной сети скриншот слов ван Веена, добавив три смеющихся эмодзи. Ван Веен ответил: «Не думаю, что в ближайшее время между нами будет дружелюбная атмосфера».

Позже в интервью Online Darts Литтлер объяснил, что его реакция на промах соперника была адресована девушке и ее отцу, находившимся в зале. Он также добавил, что телекамеры не показали, как ван Веен положил дротики на стол с напитками в тот момент, когда Литтлер бросал на матч — намекнув, что это была попытка психологического давления.

Как бы ни развивались события на самом деле, этот эпизод серьезно подпортил репутацию Литтлера в глазах болельщиков.

Как это повлияло на Литтлера?

Однозначного ответа здесь нет. Порой кажется, что под оглушительный свист Литтлер теряется и играет не в свою силу, а в других случаях, напротив, использует негатив как дополнительную мотивацию и буквально сметает соперников.

Так, на чемпионате мира он выдержал давление в матче с Робом Кроссом, прошел дальше по сетке и в итоге завоевал свой второй титул.

Тем не менее, есть признаки того, что реакция публики все же влияет на игру — что вполне объяснимо для 19-летнего спортсмена. Например, показательно, что при всей своей силе Литтлер до сих пор не выигрывал крупных турниров в Германии — ни Pro Tour, ни Euro Tour, ни даже вечер Премьер‑лиги.

Кроме того, ему пока не покорились два немецких турнира — Кубок мира во Франкфурте и чемпионат Европы в Дортмунде.

В декабре журналисты спросили Литтлера, есть ли у него проблемы с выступлениями в Германии.

Ну да, не знаю… В Дортмунде публика была хорошей, особо не свистели. Может, попробую сыграть на этапе Европейского тура — но если начнут освистывать, то больше не приеду. Люк Литтлер действующий чемпион мира по дартсу

Через неделю после конфликта с ван Вееном в Манчестере Литтлер выдал худшее выступление в карьере на телевизионном турнире PDC: проиграл Стивену Бантингу 4:6 под громкий свист в Брайтоне, показав средний набор всего 83,94.

Позже он объяснил провал отсутствием нормальной подготовки и тем, что «не хотел там находиться».

В четверг все пошло не по плану. Худший средний показатель. Я и на сцену выходил с мыслью, что не хочу там быть. Просто не было никакого желания. Люк Литтлер действующий чемпион мира по дартсу

Однако уже через неделю он сумел справиться с враждебной атмосферой в Роттердаме, где публика поддерживала своего соотечественника ван Веена, и дошел до финала игрового вечера, уступив там Джонни Клэйтону.

Что говорят соперники Литтлера?

Второй номер мирового рейтинга Люк Хамфрис считает, что недавняя перепалка между Люком Литтлером и Джаном ван Вееном скоро забудется. В интервью ESPN он отметил: «Сейчас это горячая тема, но уже на следующей неделе о ней не вспомнят».

Такое время от времени случается в дартсе, если честно. Это просто один из тех моментов, когда эмоции берут верх — а дартс вообще котел эмоций. Иногда тебя захлестывает, и ты делаешь что‑то, о чем потом думаешь: «Черт, лучше бы я этого не делал». Но назад уже не вернешь — все произошло. Дартс — это постоянное давление. Иногда ты просто «взрываешься», что-то начинает раздражать. Я не думаю, что Люк или Джан здесь правы или неправы. Такие вещи случаются — можно просто принять это как часть игры: немного драмы, немного эмоций. Все много писали об этом последние пять-шесть дней, но через пару недель об этом забудут. Это типичная история. Сегодня громкий инфоповод, а завтра — уже нет. Люк Хамфрис чемпион мира по дартсу-2024

В свою очередь, 16-кратный чемпион мира Фил Тейлор поддержал Литтлера и выразил уверенность, что тот справится с давлением со стороны трибун.

