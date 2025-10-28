GOAL вспоминает самых ярких игроков академии «Манчестер Сити», которых клуб отпустил слишком рано — и оценивает, где это было попадание, а где настоящий промах.

Юношеский футбол у Пепа Гвардиолы в крови. Он сам вырос в знаменитой академии «Барселоны» Ла Масия, а первые шаги в тренерской карьере сделал, возглавив в 2007 году вторую команду каталонцев.

Уже через год он стал главным тренером основы и сразу же доверил место молодым — Серхио Бускетсу, Педро и вернувшемуся Жерару Пике. Результат — исторический требл и начало новой эпохи. За почти десятилетие в «Манчестер Сити» Гвардиола видел не меньше талантливых юношей, прошедших через клубную академию, но между «Барсой» и «Сити» есть одно ключевое различие.

Если в Испании молодежь становилась основой команды, то в Англии большинство воспитанников так и не сумели закрепиться в первой обойме Пепа. Из последних успехов — Нико О’Райли, Рико Льюис и главный символ академии Фил Фоден, но таких единицы.

В воскресенье «Сити» встретился с «Астон Виллой» — и напротив оказался, пожалуй, главный пример того, как бывший игрок академии доказал клубу, что зря его отпустили. Морган Роджерс, ушедший в 2023 году в «Мидлсбро», сегодня — один из лидеров «Виллы» и, без преувеличения, конкурент Джуда Беллингема в сборной Англии.

И Роджерс далеко не единственный, кто заставил в «Сити» пожалеть о своем уходе.

Представьте, сколько игроков, к сожалению, пришлось отпустить. Они были невероятного уровня, но просто не находили места в составе. Боже, только посчитайте, какой стартовый состав можно было бы собрать из воспитанников нашей академии, которые сейчас играют в других клубах! Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити»

GOAL вспоминает лучших футболистов, прошедших через систему «Манчестер Сити», но так и не сумевших пробиться в первую команду — и разбирается, где клуб оказался прав, а где допустил промах.

Морган Роджерс

Задумывались, почему Роджерс и Палмер после голов делают одно и то же празднование — знаменитый жест «ice cold»? Все просто: они были неразлучны в академии «Манчестер Сити» в 2019–2021 годах и оба отличились в финале юношеского Кубка Англии 2020 года против «Челси». Но сомнений не было — именно Палмер сиял ярче. Роджерс, игравший на противоположном фланге, провел вдвое меньше матчей и ограничился лишь 12 результативными действиями.

Морган Роджерс globallookpress.com

Пока Палмера стремительно подтягивали к основе, Роджерса отправили в серию аренд — в «Линкольн Сити» и «Блэкпул» (оба из Первой лиги), затем в «Борнмут» в Чемпионшип. Летом 2023‑го он перебрался в «Мидлсбро», а уже спустя год дебютном полноценном сезоне за «Астон Виллу» получил награду лучшему молодому игроку года по версии PFA.

Да, нынешний Роджерс был бы крайне полезен «Сити», но в момент его ухода никто не сомневался в правильности решения.

Я просто был недостаточно хорош. Всё просто. Я не был готов — ни физически, ни ментально. Я был не тем игроком, которого они брали, не тем, кем ожидали, что я стану. Это было не то время и не тот игрок — ни для меня, ни для клуба. Морган Роджерс полузащитник «Астон Виллы»

Вердикт: удачная продажа.

Коул Палмер

Если говорить о самом болезненном упущении «Манчестер Сити» в XXI веке, то это, без сомнения, Коул Палмер. В отличие от других воспитанников, которые раскрылись уже после ухода из клуба, Палмер блистал, будучи еще игроком «Сити» — и в клубе прекрасно понимали, какой потенциал у него в руках.

Коул Палмер globallookpress.com

За команды до 18 и до 21 года Палмер провел 61 матч, забив 42 гола и сделав 19 результативных передач. В первой команде он тоже пользовался своими шансами: участвовал в голах каждые 185 минут, хотя в основном выходил со скамейки. Перед самым уходом в «Челси» он лишь подтвердил свой прогресс — забил в двух из трех последних матчей за «Сити», в Суперкубке Англии и Суперкубке УЕФА.

Тем не менее, болельщики не слишком жаловались на £42 млн, которые клуб выручил за его трансфер. Но последующий взлет Палмера в «Челси» стал настоящим откровением: 22 гола и 11 ассистов в дебютном сезоне АПЛ — результат, о котором на «Этихаде» теперь, пожалуй, могут только сожалеть.

Палмер мог стать наследником Кевина Де Брёйне и закрыть брешь после ухода Рияда Махреза. А болельщикам наверняка было бы особенно приятно видеть, как еще один парень из академии, как и Фоден, превращается в звезду первой команды.

Вердикт: промах клуба.

Джереми Фримпонг

Джереми Фримпонг переехал из Амстердама в Манчестер в семилетнем возрасте вместе с матерью и шестью братьями и сестрами. Уже через два года он оказался в академии «Сити», где провел девять лет. Однако за все это время ему так и не удалось сделать шаг вперед — тренеры часто ставили его играть с ребятами младшего возраста, что, по его словам, тормозило развитие.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Когда в 2019 году Фримпонг пришло время обсудить новый контракт, ему прямо заявили: он слишком маленький и физически не готов для взрослой команды. Кроме того, его сравнивали с другими игроками того же возраста, которые якобы прогрессировали быстрее.

Тогда Фримпонг решил уйти — и не прогадал. В «Селтике» он быстро стал основным правым защитником и начал превращаться в того самого скоростного, яркого фулбека, которого мы видим сегодня.

Когда Фримпонг помог «Байеру» выиграть чемпионат Германии в 2024 году, среди болельщиков «Сити» все чаще звучал вопрос: не ошиблись ли они, отпустив его? Эти сомнения лишь усилились в прошлом сезоне, когда у команды не оказалось стабильного правого защитника — Кайл Уокер заметно сдал, а Фримпонг летом перешел к прямому конкуренту за титул, в «Ливерпуль», за £29,5 миллиона.

Вердикт: промах клуба.

Майкл Олисе

Майкл Олисе не из тех, кто много говорит — за него все говорят его действия на поле. И в последние сезоны они звучат особенно громко. Когда-то его отвергли сразу три топ-клуба — «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити», а теперь он — одна из ключевых фигур «Баварии» и надежный поставщик голов для Гарри Кейна.

Майкл Олисе globallookpress.com

Олисе попал в академию «Сити» в 15 лет после неудачи в «Челси», но там тоже не задержался — провел всего сезон и вынужден был сделать шаг назад, перейдя в «Рединг». Именно там его талант наконец раскрылся: всего через два года он уже был игроком основы и одним из самых ярких футболистов Чемпионшипа.

Затем последовал переход в «Кристал Пэлас» за £8 миллионов — сделка, которая вскоре выглядела как чистое ограбление. Спустя три года «орлы» продали Олисе в «Баварию» за £52 миллиона. И француз не подвел: 17 голов и 17 ассистов в дебютном сезоне и чемпионство в Бундеслиге.

В новом сезоне он продолжил в том же духе, заставив «Сити» и другие клубы, когда-то не поверившие в него, задуматься — как же они могли не разглядеть этот талант?

Вердикт: промах клуба.

Джейдон Санчо

Джейдон Санчо провел в академии «Манчестер Сити» всего два года, но именно там сделал решающий шаг — из многообещающего подростка превратился в игрока с потенциалом звезды поколения. Перейдя из «Уотфорда», он вместе с Филом Фоденом творил чудеса за команду до 18 лет, разрывая оборону соперников, включая будущего работодателя — «Манчестер Юнайтед».

Джейдон Санчо globallookpress.com

Однако летом 2017-го Санчо был разочарован, когда его не взяли в предсезонное турне основной команды по США — в отличие от Фодена. Раздражение быстро переросло в конфликт: Санчо перестал появляться на тренировках и вскоре добился перехода в «Боруссию» Дортмунд за £8 миллионов, так и не сыграв ни минуты за первую команду «Сити».

В Германии он раскрылся — 17 голов и 17 результативных передач за сезон превратили его в одного из самых ярких молодых футболистов Европы. Это привело к переходу в «Манчестер Юнайтед» за £74 миллиона, при котором «Сити» дополнительно заработал £10 миллионов благодаря пункту о проценте от перепродажи.

И хотя успех Санчо в Дортмунде тогда заставил многих сомневаться, не поторопился ли «Сити» с продажей, дальнейшие события показали: клуб поступил правильно. После возвращения в Англию карьера Санчо пошла под откос — он провалился в «Юнайтед», не впечатлил в аренде в «Челси» и сейчас едва получает игровое время в «Астон Вилле».

Вердикт: удачная продажа.

Джейми Гиттенс

Джейми Гиттенс выбрал путь, противоположный Майклу Олисе. В 14 лет он перешел в академию «Манчестер Сити» из «Рединга», где уже тогда считался одним из самых перспективных юношей.

Тренеры «Сити» высоко оценивали его потенциал, но сам Гиттенс вскоре начал проявлять беспокойство, наблюдая, как Джейдон Санчо, его приятель и клиент того же агента, сделал мощный скачок в карьере, перебравшись из Манчестера в Дортмунд.

Джейми Гиттенс globallookpress.com

В итоге Гиттенс последовал тому же маршруту, перейдя в «Боруссию» летом, когда туда же отправился Джуд Беллингем. Два года он делил раздевалку с Эрлингом Холанном, впитывая опыт и адаптируясь к немецкому футболу.

Прорыв случился не сразу, но в прошлом сезоне Гиттенс заявил о себе по-настоящему: 12 голов и 5 ассистов привлекли внимание топ-клубов. Как и Санчо несколькими годами ранее, он получил шанс вернуться в Англию — «Челси» заплатил за него сумму, которая с бонусами может достичь £52 миллионов.

Однако возвращение пока развивается по тревожно знакомому сценарию: Гиттенс с трудом пробивается в состав Энцо Марески, сыграв лишь два матча АПЛ с первых минут.

Вердикт: удачная продажа.

Лиам Делап

Сын легендарного мастера дальних вбрасываний из «Сток Сити» Рори Делапа, Лиам, оказался в академии «Манчестер Сити» в 2019 году, в возрасте 16 лет. Его заметил Джо Шилдс, глава скаутинга академии, тот самый, кто раньше привел в клуб Джейдона Санчо, Джейми Гиттенса и целую россыпь других молодых талантов.

Лиам Делап globallookpress.com

Делап выступал в той самой команде, что выиграла юношеский Кубок Англии вместе с Коулом Палмером и Морганом Роджерсом, а уже в 17 лет был переведен в команду до 23 лет. И, в отличие от многих других воспитанников академии, Лиам получил шанс сыграть за первую команду у Пепа Гвардиолы.

Он тот нападающий, которого у нас нет. Настоящий убийца, типичный британский форвард, потрясающий завершитель. У него особенное качество, он другой тип нападающего. Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити»

Однако вскоре после дебюта Делап получил травму голеностопа, из-за которой выбыл на пять месяцев. За это время «Сити» успел подписать Эрлинга Холанна — и путь в основу для Лиама оказался закрыт. После этого он отправился в череду аренд в клубы Чемпионшипа, а затем окончательно покинул «Сити», перейдя в «Ипсвич» за £20 миллионов.

В составе «трактористов» Делап доказал, что способен играть на уровне Премьер-лиги, и заслужил трансфер в «Челси» за £30 миллионов. Правда, травма в третьем матче сезона пока не позволила ему проявить себя на «Стэмфорд Бридж». Учитывая, что с голами у «Сити» все в порядке благодаря Холанну, клуб вряд ли жалеет о продаже своего воспитанника.

Вердикт: удачная продажа.

Ромео Лавия

Ромео Лавия перебрался в академию «Манчестер Сити» из «Андерлехта» в возрасте 16 лет и быстро произвел впечатление на тренеров. Уже вскоре он был переведен в команду до 23 лет, а через год дебютировал за первую команду Гвардиолы в Кубке английской лиги. Однако летом 2022‑го клуб решил заработать на продаже, отправив сразу четырех игроков в «Саутгемптон».

Ромео Лавия globallookpress.com

Клуб выручил за него £14,5 миллиона, а еще через год получил дополнительные £10 миллионов, когда «Челси» заплатил за хавбека £58 миллионов. Правда, старт в Лондоне вышел для Лавии провальным: в первом сезоне он сыграл всего 32 минуты в Премьер-лиге из-за травм. Сейчас он восстановился, но по-прежнему остается лишь игроком ротации, и в «Сити» точно не сожалеют, что продали его именно тогда.

Вердикт: удачная продажа.

Педро Порро

Педро Порро — один из тех игроков, кто формально числился в «Сити», но так и не сыграл за первую команду и едва ли тренировался с ней. Испанский фулбек перешел в клуб в 2019 году из «Жироны» за £11 миллионов, однако сразу же отправился в аренду в «Реал Вальядолид».

Через год он оказался в «Спортинге» на правах аренды с опцией выкупа за £7 миллионов — и португальцы без колебаний ею воспользовались, оставив «Сити» с убытком в £4 миллиона.

Педро Порро globallookpress.com

Позже Порро перебрался в «Тоттенхэм». Первый сезон в Англии дался ему тяжело, но затем он превратился в одного из самых ярких и стабильных крайних защитников Премьер‑лиги — как раз в тот момент, когда «Сити» остро нуждался в надежном правом фланге обороны.

Более того, Порро не раз досаждал своему бывшему клубу: он был одним из героев разгрома 4:0 на «Этихаде» в прошлом сезоне, а затем помог «шпорам» выиграть 2:0 в начале текущего чемпионата.

Вердикт: промах клуба.

Браим Диас

Браим Диас провел за «Манчестер Сити» всего 50 минут в Премьер-лиге, но этого оказалось достаточно, чтобы «Реал» решил выкупить 19-летнего испанца за 15 миллионов фунтов. Ход был смелым и, пожалуй, преждевременным: в Мадриде Диас не получил серьезного игрового времени в течение полутора лет.

Браим Диас globallookpress.com

Зато в аренде в «Милане» Диас раскрылся по‑настоящему, став важной частью команды, которая в 2022 году впервые за 11 лет выиграла скудетто. Спустя год он вернулся в «Реал» и превратился в надежного игрока ротации, готового выйти на поле в нужный момент.

Прошлым сезоном Диас напомнил о себе бывшему клубу, забив «Сити» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, где мадридцы победили 3:2. Но даже этот гол не изменил общего мнения — сделка вышла удачной для всех сторон.

Вердикт: удачная продажа.