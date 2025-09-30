The Athletic разбирает, как постоянные трансферы и ставка на юных игроков превращают проект Боули в бесконечный эксперимент.

Прошло более 30 лет с тех пор, как легендарный защитник «Ливерпуля» и ныне популярный эксперт Алан Хансен произнес несколько слов, которые до сих пор находят отклик у футбольных болельщиков.

И хотя утверждение шотландца — «с детьми ничего не выиграешь» — многократно опровергалось в последующие годы, сама идея о том, что успешной команде необходим здоровый баланс между молодостью и проверенным опытом, остается актуальной и сегодня, особенно если речь идет о построении состава в Премьер-лиге.

«Челси» с этим принципом давно не считается. С тех пор как клуб в 2022 году перешел под контроль консорциума Тодда Боули и Clearlake Capital, в состав было вложено более £1,5 миллиарда (около $2 млрд) только на трансферные сделки. Из 48 игроков, подписанных на постоянной основе, 36 были не старше 23 лет на момент перехода.

В распоряжении Энцо Марески действительно собрано пугающе талантливое поколение, однако уже в нынешнем сезоне были матчи, где команда выглядела растерянной и сырой — и это вызывает вопросы о том, выдержит ли столь юный состав изнурительный марафон английского футбола.

«В плане опыта между нами и соперником была огромная разница», — признал итальянец после недавнего поражения 1:3 от «Баварии», игроки которой суммарно провели более чем в семь раз больше матчей в Лиге чемпионов, чем все 23 футболиста его состава вместе взятые.

Даже после тяжелой победы в Кубке английской лиги над клубом третьего дивизиона «Линкольн Сити» итальянец отметил: часть его футболистов еще не сталкивалась с жесткостью и интенсивностью английского футбола.

«Джейми Гиттенс никогда прежде не играл против команды из Лиги 1. Йоррел Хато тоже никогда не участвовал в подобных матчах», — сказал наставник, сидя в уютной пресс-комнате стадиона «Синсил Бэнк». — «Нам нужен этот опыт. Нам он жизненно необходим».

В субботу «Челси» вновь потерпел поражение — 1:3 от «Брайтона», и теперь на старте сезона в Премьер-лиге его показатели выглядят так: две победы, две ничьи и два поражения в шести турах.

Мареске предстоит решить тактические проблемы и учесть серьезные кадровые потери. Но складывается и другое впечатление: несмотря на колоссальные траты на трансферном рынке, постоянная ротация и ставка на игроков «на перспективу» мешают заложить прочный фундамент для стабильного выступления в нынешнем сезоне.

Состав «Челси» был радикально перестроен за последние три сезона: клуб целенаправленно приглашает молодых и техничных футболистов на раннем этапе их карьеры и дает им время для развития — иногда отправляя в аренду, а иногда сразу включая в первую команду — но при этом удерживая их на долгосрочных контрактах.

Эта стратегия особенно заметна, если взглянуть на средний возраст стартового состава лондонцев с начала 2000-х: в последние годы он резко снизился.

На протяжении трех последних сезонов «Челси» стабильно имел самую молодую команду в Премьер-лиге. Более того, лишь шесть клубов из нынешних двадцати, включая трех новичков элитного дивизиона, имеют меньший суммарный опыт выступлений в чемпионате.

Это вовсе не обязательно должно быть проблемой. Чемпионский состав «Челси» образца сезона-2004/05 был самым молодым в истории Премьер-лиги, а команда сезона-2024/25 — самой молодой, которой удалось попасть в топ-5 (тогда «синие» финишировали четвертыми).

Если в команде достаточно таланта и его грамотно развивают, серьезных доказательств того, что молодые коллективы изначально уступают более возрастным соперникам, практически нет. Но летом для «синих» многое изменилось. Теперь они выступают в Лиге чемпионов, а не в Лиге конференций, и это куда более серьезная проверка глубины состава в середине недели.

При этом травма паха вывела из строя ключевого игрока Коула Палмера, а в лазарете также остаются Лиам Делап, Леви Колуилл, Дарио Эссугу и Тосин Адарабиойо. В итоге слишком большая нагрузка легла на плечи молодых и неопытных игроков, и ожидать стабильных результатов в таких условиях было бы нереалистично.

Мареска подвергся критике за выбор состава в матче с «Брентфордом» (2:2), когда с первых минут на поле вышли 19-летний Йоррел Хато, дебютант Факундо Буонанотте (20 лет) и находящийся не в лучшей форме 21-летний Джейми Гиттенс.

Для Хато это был первый старт в АПЛ, и к тому моменту он провел всего 22 минуты за новый клуб. Было очевидно, что он еще только осваивается в специфической роли, которую ему отвел тренер. Летний новичок из «Аякса», обошедшийся более чем в €40 млн, должен был смещаться в центр поля и ломать построения соперника при владении мячом.

Однако повлиять на игру так, как это делает Марк Кукурелья, у него не получилось. Впрочем, винить голландца сложно: в дебютном матче он действовал осторожно и старался не отходить от предписанной позиции в четко структурированной системе Марески.

Рано или поздно механизм должен заработать, но для этого требуется терпение — а именно его далеко не всегда хватало «проектным» игрокам «Челси» с момента прихода новых владельцев.

Дело не только в том, что клуб пытается «выигрывать с детьми» — при правильных условиях это возможно. Проблема в том, что «Челси» каждый год пробует делать это с новым набором молодых футболистов. Бóльшая стабильность на трансферном рынке позволила бы выстроить более надежную глубину состава и создать крепкий костяк.

Недавно The Athletic исследовал влияние массовых перестроек на результаты и пришел к выводу: как правило, лучшие команды сохраняют прочный «каркас» игроков с прошлого сезона.

На графике ниже показан средний уровень так называемого squad churn («обновления состава») для команд, занимавших разные места в таблице за последние 30 лет. Этот показатель отражает, насколько меняется распределение игрового времени от сезона к сезону: 0% означало бы, что все футболисты сохранили прежнюю долю минут, а 100% — полностью обновленный состав.

Неудивительно, что наибольшую текучку кадров испытывают клубы, вышедшие из Чемпионшипа, пытаясь сократить разрыв в классе с Премьер-лигой. Но показательно и другое: чем выше команда поднимается в таблице, тем более стабильным и сплоченным становится ее состав.

Этим летом «Челси» оформил девять полноценных трансферов, включая четверых тинейджеров, тогда как клуб покинули 16 игроков. Причем десять из них присоединились к лондонцам менее двух лет назад.

Скорость, с которой «синие» готовы расставаться с футболистами, не сумевшими сразу заиграть, приводит к тому, что за пределами узкого костяка в команде постоянно вращается группа неопытных игроков, которым просто не дают времени на адаптацию.

Если взглянуть на уровень обновления состава у «Челси» за последние три года, становится очевидно: клуб живет в режиме непрерывной перестройки, значительно превышающем показатели характерные для команд, борющихся за верхние места в Премьер-лиге.

Масштабность и радикальность подхода «Челси» беспрецедентны. Ни одна команда не инвестировала столь много и столь часто в молодых игроков с высоким потенциалом за столь короткий срок. Где бы лондонцы ни финишировали в этом сезоне, почти наверняка они станут самой молодой командой в истории АПЛ, добившейся такого результата.

Нет сомнений, что нынешняя трансферная стратегия принесла плоды: от Коула Палмера до Мойсеса Кайседо, от Леви Колуилла до Энцо Фернандеса — эти футболисты будут определять развитие клуба в ближайшие годы. А в лице Жуана Педро, Эстевана, Кендри Паэса и Йоррела Хато, возможно, уже найдены новые будущие звезды.

Но столь же очевидно и другое: нынешнему составу не хватает нематериальных, но жизненно важных качеств — подлинного лидерства, стабильности и того самого футбольного опыта, который приходит только с годами на высочайшем уровне.

Похоже, настало время дополнить эту команду проверенными бойцами — или хотя бы дать новичкам достаточно шансов проявить себя, прежде чем снова все ломать и строить заново следующим летом.