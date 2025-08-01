Йоррел Хато: «Челси» подписывает нового универсала из «Аякса»

Непрекращающийся и непревзойденный поток талантов из академиипродолжает удивлять — на сей раз в центре внимания

Всего за два года с момента дебюта в основной команде он совершил стремительный взлет, продолжив традиции таких легенд, как Руд Крол и Франк де Бур, а также более современных звезд обороны — Маттейса де Лигта и Юрриена Тимбера.

Несмотря на юный возраст, Хато уже провел 111 матчей за амстердамский клуб и демонстрирует потенциал, позволяющий ему в будущем войти в число лучших защитников мира, если он продолжит развиваться в том же духе. И этим летом голландец сделает следующий важный шаг в карьере — «Челси» договорился о его переходе за первоначальные £37 миллионов (около $49 млн).

Победители недавнего Клубного чемпионата мира и так уже потратили порядка £170 миллионов ($231 млн) на Лиама Делапа, Жуана Педро, Джейми Гиттенса, Дариу Эссугу и Мамаду Сарра в текущее трансферное окно, но нет преувеличения в том, чтобы назвать Хато самым значимым приобретением лета — при условии, что сделка будет доведена до конца.

Почему именно так — в материале GOAL о пути молодого защитника в системе «Аякса» и его взлете на «Йохан Кройф Арене»…

Как все начиналось

7 марта 2006 года команда Жозе Моуринью уверенно лидировала в Премьер-лиге — «Челси» опережал «Манчестер Юнайтед» на 15 очков. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» с такими именами, как Стив Финнан и Джермейн Пеннант, только что выбил «Барселону» с молодым Лионелем Месси. А в Роттердаме в этот день родился Йоррел Хато — главный герой этой истории.

Несмотря на очевидный талант, Хато по какой-то причине остался незамеченным в системе «Фейеноорда» и начал путь в более скромном клубе родного города — «Спарте». Там он задержался ненадолго: уже в 2018 году защитник оказался в академии «Аякса».

Йоррел Хато globallookpress.com

Этот шаг дался Хато непросто. Позже он вспоминал: «Мне нужно было время, чтобы обдумать переход. В "Спарте" я чувствовал себя комфортно. Но в "Аяксе" меня хорошо приняли — я сразу почувствовал, что могу быть собой».

В 2022 году, пройдя все юношеские уровни, Хато подписал первый профессиональный контракт. Эту ночь он запомнил навсегда — от волнения он почти не спал. «Я знал, что подпишу контракт, и, честно говоря, это немного испортило сон. Но я был безумно счастлив», — делился он эмоциями.

Большой шанс

В первой команде Хато дебютировал ближе к концу сезона-2022/23. Несколько выходов на замену в начале весны, а затем — сразу шесть стартов подряд в последних матчах Эредивизи.

«Фейеноорд» Арне Слота к тому моменту уже обеспечил себе чемпионство, так что «Аякс» мог позволить себе ротацию. Но постоянное место в составе на следующий сезон для Хато тогда еще вовсе не было гарантировано.

Однако бурное лето все изменило. Амстердам погрузился в трансферный хаос — а, как известно, хаос можно превратить в возможность. Мохаммед Кудус и Эдсон Альварес отправились в «Вест Хэм» за серьезные деньги, а «Аякс» подписал аж 12 новых игроков. Но для Хато самым важным стало другое — Юрриен Тимбер уехал в «Арсенал», освободив вакансию в центре обороны.

Фрагмент матча «Аякс» — «Хераклес» globallookpress.com

Хато не стал упускать свой шанс и провел впечатляющий предсезонный сбор. В первом туре Эредивизи против «Хераклеса» он уже играл в старте, в самом центре защиты.

Все сомнения в его готовности к новой роли рассеялись — Хато смотрелся солидно и уверенно. Более того, он даже отметился голевой передачей — пусть и это был простой поперечный пас на пять метров, после которого Яков Медич пробил издали.

Как идут дела сейчас

Хато быстро стал незаменимым игроком «Аякса» — и это в одном из самых непростых сезонов для клуба за последние годы. На фоне хаоса в руководстве и скандалов, связанных с назначением спортивного директора Свена Мислинтата, сменившего опозорившегося Марка Овермарса, «Аякс» провалил старт сезона и в октябре даже оказался в зоне вылета. Главный тренер Морис Стейн не пережил этот кризис и был уволен.

На фоне общей нестабильности Хато оставался единственным, кто демонстрировал постоянство. В ноябре он и вовсе стал самым молодым капитаном в истории клуба — временный наставник Джон ван’т Схип доверил ему повязку в матче Лиги Европы против «Брайтона».

Йоррел Хато globallookpress.com

«Он — особенный, потому что, несмотря на возраст, уже давно держится на высоком уровне, — объяснял ван’т Схип. — Конечно, он еще молод и ему предстоит многому научиться, но посмотрите, как он действует: как обороняется, как начинает атаки. У него большое будущее. Нам почти не нужно его учить — он уже пример для остальных».

Уверенная игра в клубе не осталась незамеченной: главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман вызвал Хато в первую команду и дал дебютировать в ноябрьском матче отбора к Евро против Гибралтара (6:0), отметив «смелость» и уверенность молодого защитника.

Тем не менее, концовка сезона-2023/24 получилась для Хато болезненной. Он не смог спасти «Аякс» от провального пятого места в чемпионате и в итоге не попал в заявку на Евро-2024. Однако уже в следующем сезоне Хато ответил на это по-настоящему зрелым футболом.

Под руководством нового главного тренера Франческо Фариоли «Аякс» снова включился в чемпионскую гонку, а Хато провел один из лучших сезонов в карьере. На его счету — восемь результативных действий (голы и передачи), стабильность в обороне и уверенность в созидании.

Клуб в итоге занял второе место, уступив ПСВ после драматичной концовки, но сам Хато получил признание — его назвали лучшим молодым игроком Эредивизи. И эта награда вполне отражает масштаб его вклада.

Сильные стороны

Путь Хато из академии в основу — очередное подтверждение того, что в деле воспитания будущих звезд мирового футбола мало кто может сравниться с «Аяксом». И Хато — воплощение футбольной философии амстердамцев.

Йоррел Хато globallookpress.com

Он великолепно подготовлен технически, а его футбольный интеллект не укладывается в рамки возраста. Хато — образцовый защитник нового поколения: легко разрезает линии передачами, уверенно подключается в центр поля и участвует в розыгрышах мяча.

Все это подтверждает и статистика — 89% точности передач в прошедшем сезоне Эредивизи, а также более четырех прогрессивных пасов в среднем за матч.

Но еще больше восхищает его умение продвигать мяч самостоятельно. Быстрые ноги, хладнокровие под давлением и грамотный дриблинг — именно это стало одним из двигателей «Аякса» во времена Фариоли. Сам тренер называл прогресс Хато «огромным шагом вперед во всех аспектах игры».

Что касается оборонительных качеств, здесь у Хато тоже все в порядке. Он отлично читает игру, а благодаря скорости способен быстро вернуть себе позицию. Фариоли назвал его «львом» в единоборствах один в один — за отвагу и уверенность. При этом Хато не бросается в подкат при первой возможности, а действует рассудительно и точно выбирает момент, чтобы отобрать мяч.

Зоны для роста

Еще в 2022 году, после подписания первого профессионального контракта, Хато сам назвал одну из своих слабых сторон: «Мне нужно работать над игрой головой в обороне. Слишком часто я отправляю мяч на не в ту сторону. Проще говоря — на ногу сопернику».

Прошло три года, и хотя прогресс заметен, в этом компоненте Хато еще есть куда расти — особенно если он планирует успешно выступать в более физически жестких чемпионатах.

В прошедшем сезоне он выиграл 74% верховых дуэлей в Эредивизи — на 20% больше, чем годом ранее, — но по-прежнему не выглядит доминирующим в воздухе. Мощные нападающие могут использовать это в свою пользу.

Его игра один в один также нуждается в доработке. Хато слишком сильно зависит от своей левой ноги и пока недостаточно уверенно действует с правой. Иногда он слишком плотно следует за опекой, из-за чего теряет позицию — в результате «Аякс» оказывался уязвим на контратаках.

Йоррел Хато globallookpress.com

Тем не менее, все эти недочеты — поправимы. С учетом его стремления к развитию и предельного профессионализма, тренерский штаб «Челси» вполне способен устранить эти огрехи. А по мере физического и тактического взросления голландца его навыки отбора и принятия решений, скорее всего, выйдут на новый уровень.

Новый… Лукас Эрнандес?

Хато, похоже, повторит путь своих предшественников из «Аякса» — де Лигта, Тимбера и Лисандро Мартинеса. Все они — техничные защитники, которые после успешного периода в Амстердаме отправились за большими вызовами и большими деньгами в топ-клубы Европы.

Сравнения с де Лигтом, который также носил капитанскую повязку в юном возрасте, вполне уместны. Но универсальность Хато позволяет видеть в нем черты и Тимбера.

Есть и ещу одна яркая параллель — Лукас Эрнандес. Как и француз, Хато в начале своей карьеры успешно совмещает роли центрального и левого защитника. Оба хороши в пасовой игре, уверенно действуют в продвижении мяча.

Впрочем, чтобы приблизиться к уровню чемпиона мира, выступавшего за «ПСЖ», «Баварию» и «Атлетико», Хато еще нужно прибавить — прежде всего в опыте и стабильности.

Что дальше?

Переход в «Челси» может стать идеальной возможностью для Хато реализовать свой потенциал. Его универсальность станет серьезным плюсом для лондонцев, которые после триумфа на Клубном чемпионате мира снова нацелены на борьбу за титул АПЛ.

Энцо Мареска получит ценного игрока, способного играть слева в обороне рядом с Леви Колуиллом или Марком Кукурельей.

Энцо Мареска — главный тренер «Челси» globallookpress.com

Адаптация к интенсивному темпу английского футбола, возможно, займет время, но дополнительное давление от статуса новичка большого клуба Хато не испугает. В «Аяксе» ему неоднократно доверяли ключевые роли, несмотря на возраст — и он ни разу не подвел.

На его счету уже шесть матчей за основную сборную Нидерландов, а на молодежном Евро этим летом он был одним из лидеров команды, дошедшей до полуфинала.

Прогнозы и ставки на футбол

Формально контракт с «Аяксом» действует еще три года, но ощущение такое, что пришло время расправить крылья. Амстердамцы сделали все, чтобы превратить подростка в большого игрока. Теперь настал черед «Челси» довести этот талант до статуса одного из лучших защитников Европы.