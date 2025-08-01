Как Хави Симонс изменит атаку «Челси»: победители и проигравшие

«Челси» проводит еще одно насыщенное трансферное лето: руководство клуба одержимо идеей развить успех, достигнутый под руководством Энцо Марески в прошлом сезоне. Акцент снова сделан на усиление атаки: ранее «синие» подписали четырех форвардов, и, судя по всему, это еще не конец.

После приобретения Жуана Педро, Лиама Делапа, Джейми Гиттенса и Эстевана Виллиана, очередным новичком команды может стать недовольный своим положением в «Лейпциге» Хави Симонс. Предполагается, что «Челси» заплатит за нидерландца 60 миллионов фунтов.

Хотя Симонс, возможно, является самым ярким потенциальным трансфером «Челси» за последнее время (по крайней мере, на бумаге), уже сейчас возникают вопросы: как именно он впишется в перенасыщенную атакующую линию и каковы будут сопутствующие потери?

В связи с этим мы попытались понять, кто выигрывает, а кто проигрывает от возможного перехода Симонса в «Челси».

Победитель: Энцо Мареска

Казалось, что времена, когда «Челси» покупал опытных игроков топ-уровня, остались позади. Клуб взял курс на более экономичную стратегию, делая ставку на молодых, перспективных футболистов.

Энцо Мареска globallookpress.com

Однако Симонс попадает сразу в обе категории, и его подписание станет настоящим заявлением о серьезных амбициях клуба.

Несмотря на то, что ему всего 22 года, Симонс уже обладает внушительным опытом: он прошел через знаменитую академию «Барселоны», играл за «ПСЖ», а затем за «Лейпциг», где совершил 44 результативных действия в 76 матчах. Кроме того, он приближается к отметке в 30 матчей за сборную Нидерландов.

Для Марески это может стать первым признаком смещения трансферного вектора, который приносит успех: теперь клуб подписывает не просто перспективную молодежь, а действительно высоко оцениваемых игроков с уже доказанным уровнем.

По слухам, успех «Челси» на Клубном чемпионате мира привлек к ним дополнительное внимание на трансферном рынке.

Наставник команды явно хотел усилить атаку этим летом, и Симонс определенно поднимает ее уровень по сравнению с теми, кто был ранее.

Проигравший: Эстеван Виллиан

Появление Симонса, а также возможный трансфер еще одного вингера — Алехандро Гарначо — практически подтверждают, что хваленый вундеркинд Эстеван Виллиан (перешел из «Палмейраса» за 56 миллионов фунтов после достижения 18-летнего возраста в апреле) вряд ли сможет рассчитывать на регулярную игровую практику в ближайшее время.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Даже если клуб покинут Николас Джексон, Кристофер Нкунку и Рахим Стерлинг, линия атаки все равно останется невероятно насыщенной: там уже есть Коул Палмер, Педру Нету, Жуан Педро, Делап, Гиттенс и Энцо Фернандес, который может сыграть на позиции «десятки». Все они борются за четыре позиции в нападении.

А если добавить к ним еще и Симонса — атакующего полузащитника, способного играть на флангах, — то становится трудно представить, как Эстеван сможет закрепиться в основе. Тем более что ему, по всей видимости, потребуется время, чтобы адаптироваться к суровой реальности АПЛ.

Победитель: Коул Палмер

Некоторые могли бы отнести Палмера к числу потенциальных проигравших от этого трансфера из-за пересечений по позициям с Симонсом. Однако нидерландец вполне может стать тем самым игроком, который раскроет потенциал своего нового партнера и поможет ему вернуть лучшую форму в футболке «Челси».

Коул Палмер globallookpress.com

Хотя Палмера часто используют на позиции «десятки», его лучшие моменты нередко происходят, когда он действует на правом полуфланге — зоне, где меньше плотности игроков, что позволяет ему свободно перемещаться и избегать «пробок» в центре поля, из-за которых он нередко терялся в прошлом сезоне.

Возможно, Мареска чувствовал, что у него попросту нет подходящих исполнителей для игры в роли атакующего полузащитника за нападающим: Жоау Феликс и Нкунку откровенно не справлялись, а Фернандес все-таки больше «восьмерка», чем десятый номер. Но с таким игроком, как Симонс, в атаке может появиться новое измерение.

Хави может занять позицию чистого атакующего полузащитника, тем самым освободив Палмера для роли полуфлангового вингера. В этой роли Коул уже набрал 21 результативное действие в 25 матчах за «Челси», включая три в финале Клубного чемпионата мира против «ПСЖ». Это действительно грозная перспектива.

Проигравший: Ромео Лавия

Тем не менее, с трансфером Симонса не обойтись и без жертв. Ромео Лавия вполне может оказаться среди тех, кто пострадает от этого громкого перехода. После двух сезонов, омраченных травмами, полузащитник и без того находится в непростом положении, а теперь ему предстоит выдерживать еще более жесткую конкуренцию за место в составе.

Ромео Лавия globallookpress.com

Появление Дарио Эссугу само по себе уже усложнило ситуацию, хотя бельгиец, вероятно, считает себя выше в иерархии, чем молодой португалец. Но Симонс почти наверняка займет одну из позиций в полузащите, и это может вытеснить Лавию на скамейку. Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес, без сомнения, являются основными игроками в опорной и центральной зоне соответственно.

Единственное утешение для Лавии — это гибкость Марески, который постоянно варьирует состав и тактику в зависимости от соперника. Связка Кайседо и Лавии в опорной зоне уже доказала свою надежность. Кроме того, Кайседо может играть в роли инвертированного правого защитника, что открывает дополнительные возможности.

Возвращение «Челси» в Лигу чемпионов и новый формат турнира обеспечат множество сложных матчей, где потребуется более оборонительная схема. В таких ситуациях Лавия может оказаться незаменимым.

Победители: нападающие

Для некоторых игроков «Челси» возможный переход Симонса выглядит как нечто крайне заманчивое. И никто не выиграет от него больше, чем новые нападающие команды из Западного Лондона: Лиам Делап и Жуан Педро (а возможно, и Николас Джексон, если он останется).

Лиам Делап globallookpress.com

Как уже упоминалось, перспектива иметь сразу двух креативных атакующих игроков мирового уровня — Симонса и Палмера — а также Нету или Гиттенса, которые будут действовать позади единственного центрфорварда, выглядит по-настоящему грозной. Новички в атаке «Челси» будут надеяться, что с началом сезона смогут на полную воспользоваться этой поддержкой.

Клуб всерьез взялся за решение давней проблемы с реализацией моментов и усилил всю линию нападения. Ожидается, что мастерство Симонса и потенциально опасное взаимопонимание с Палмером приведут к обилию голевых шансов для любого, кто будет играть на позиции «девятки».

Проигравший: Тайрик Джордж

Главная претензия к «Челси» заключается в том, что после всех этих трансферов на обочине остаются воспитанники клубной академии. И, судя по всему, в этот раз жертвой станет Тайрик Джордж.

Тайрик Джордж globallookpress.com

Атакующая линия команды и без того забита под завязку, и это еще до потенциального (и, возможно, излишнего) подписания Гарначо.

Уже ходили разговоры, что Джорджа могут отправить в аренду летом после того, как он частично заявил о себе в сезоне 2024/25 на «Стэмфорд Бридж».

Чаще всего Тайрик появлялся в матчах Лиги конференций, но возвращение «Челси» в элиту европейского футбола означает, что у него будет минимальное количество игрового времени.

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Приход Симонса практически гарантирует, что юный вингер отправится в аренду.

«Я точно не знаю. Конкуренция будет всегда. Неважно, подпишет клуб еще кого-то или нет. Я всегда готов учиться у других. Я учусь у всех атакующих игроков», — сказал недавно Джордж о возможном уходе из «Челси».